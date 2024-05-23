КНБ задержал подозреваемого в пропаганде идей терроризма в ЗКО

Фото: КНБ РК

Житель ЗКО задержан по подозрению в пропаганде терроризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

22 мая КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Западно-Казахстанской области.

Он подозревается в пропаганде терроризма.

«В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений», – сообщили в госоргане.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.