КНБ задержал троих казахстанцев за пропаганду терроризма

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В Комитете национальной безопасности РК проинформировали о принятых мерах по противодействию терроризму, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к семи годам лишения свободы один из жителей Шымкента. В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам.

Кроме того, по материалам КНБ, также за пропаганду терроризма среди верующих решениями судов Атырауской и Актюбинской областей к 7 и 6 годам лишения свободы, соответственно, приговорены двое граждан республики.

Отмечается, что фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности.

Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу.

«Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе 2 иностранных гражданина», – говорится в публикации.

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.

#суд #КНБ #терроризм #пропаганда

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