КНДР отправила в Южную Корею еще 600 воздушных шаров с мусором

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Пхеньян называет это искренним подарком и ответом на шары с пропагандистскими материалами, которые запускает Сеул, передает Kazpravda.kz

Фото: AP/TAСС

КНДР отправила в соседнюю Республику Корею еще не менее 600 воздушных шаров с различным мусором - от сигаретных бычков до пластиковой упаковки, сообщает Интерфакс.

По данным The Guardian, после приземления сотрудники силовых структур начали собирать содержимое и проверять.

По словам местных военных, в воздухе появлялись примерно по 20-50 новых шаров в час.

Шары приземлялись в разных районах севера Кореи, в том числе в Сеуле.

КНДР начала отправлять шары с мусором на этой неделе, называя это искренним подарком и ответом на шары с пропагандистскими материалами, которые запускает Южная Корея.

Сообщается, что всего с начала этой акции Пхеньяна приземлилось уже около 900 шаров с мусором.

К шарам привязан разный мусор: окурки, куски пластика и тканей, бумага. Опасных веществ найдено не было. Однако местным жителям все равно предписано не трогать эти шары и вызывать силовиков.

Власти Южной Кореи пригрозили соседней стране ответом на такие «иррациональные провокации».

The Guardian напоминает, что власти Кореи действительно отправляют в КНДР шары с материалами против лидера соседней страны Ким Чен Ына, флешками, иногда даже деньгами или рисом.

В 2018 году лидеры двух стран договорились прекратить недобрососедские акции. А в 2020 году в Южной Корее ввели санкции за запуск шаров в Северную Корею, но активистов это не остановило. Позднее Конституционный суд Южной Кореи отменил закон, криминализировавший такую деятельность, признав ее свободой самовыражения.

#мусор #Южная Корея #воздушные шары #КНДР

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