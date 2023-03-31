Книги, хоть взрослые, хоть детские, обязательно должны быть с картинками. Особенно сказки – как же иначе помочь своему воображению дорисовать чудеса?

Культура
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Влада Седова

«Людям, никогда не читавшим сказок, труднее справляться с жизнью. У них нет того опыта странствий по дремучим лесам, встреч с незнакомцами, которые отвечают на доброту добротой… Я говорю не о прямом нравоучении, а о более тонких уроках. О тех, что просачиваются в подсознание и создают нравственный облик и человеческую структуру. О тех, что учат побеждать и доверять. А, может быть, даже любить».

фото: Игоря Бургандинова

Эта фраза канадского писателя-фантаста Чарльза де Линта как нельзя полно отражает всю суть сказок и их влияние на нашу жизнь. Только вдумайтесь, насколько он прав: именно сказки, казалось бы, выдуманные истории с нереальными героями, учат нас, реальных людей, жить, любить, созидать и действительно справляться хоть с бытовыми трудностями, хоть с драконами, случись они у нас на пути.

Наверное, поэтому выставка «ProСказку», организованная Русским домом в Астане, уже привлекла много сотен посетителей.

– Идея проведения выставки возникла еще год назад, но как-то все не получалось. А этой весной наконец все сложилось, удалось приурочить экспозицию к Неделе детской книги, – говорит куратор проекта Ольга Скальчук. – В основу легли потрясаю­щие книжные иллюстрации, выполненные основоположницей этого жанра – Еленой Поленовой и замечательной художницей из Алматы, нашей современницей Ассоль Сас. Представлены здесь и работы известных казахстанских и российских художников.

К сожалению, о родоначальнице жанра мало кто знает. Меж тем Елена Поленова – выходец из абрамцевского художественного кружка, неформального объединения русской интеллигенции в XIX веке. Елена, для своего времени получившая отличное образование, обучавшаяся в Париже, параллельно с другими своими интересами принялась за иллюстрацию сказок. До своей трагической гибели она успела проиллюст­рировать 20 книг, но при жизни вышла лишь одна. Художница считала, что иллюстрации для детских книг должны быть полностью рукописными – никаких печатных вариантов, приближенные к детскому шрифту и, что самое главное, восприятию. Иван Билибин, самый известный оформитель русских сказок, считал ее своей учительницей. В России все еще есть хранители традиций абрамцевского кружка.

Идея же выставки возникла главным образом благодаря уже нашей, казахстанской, художнице-оформителю – Ассоль Сас, поддерживающей оформительский стиль тех времен в нынешнее время.

– Как-то в книжном магазине я увидела проиллюстрированные Ассоль книги и была поражена, насколько ярко, точно, захватывающе было передано в картинках фантазийное содержание. Позже нашла в Сети еще одну проиллюстрированную Сас книгу и окончательно убедилась в таланте художницы. Нашла контакт, написала, так и родилась мысль продемонстрировать сказочное искусство, – продолжает Ольга Скальчук. – Понятно, что иллюст­рация должна развиваться, и если это современная сказка, то и иллюстрации должны быть в современном стиле. Но если мы говорим о казахских легендах, о русских народных сказках, то и изображаться сюжеты должны в том стиле.

Сама Ассоль Сас об иллюстрировании сказок и легенд говорит так: «Картинки в книгах – словно зеркало, манящее кэрролловскую Алису, за которым мир, похожий и столь отличный от повседневного. Бегство от реальности, игра с переодеванием, где можно стать вымышленным персонажем в другой эпохе, измерении и даже теле».

Есть у выставки и еще одна «фишка»: можно перейти по прикрепленным QR-кодам и послушать, как дети читают сказки на казахском и русском языках.

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