Книги, хоть взрослые, хоть детские, обязательно должны быть с картинками. Особенно сказки – как же иначе помочь своему воображению дорисовать чудеса?
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Влада Седова
«Людям, никогда не читавшим сказок, труднее справляться с жизнью. У них нет того опыта странствий по дремучим лесам, встреч с незнакомцами, которые отвечают на доброту добротой… Я говорю не о прямом нравоучении, а о более тонких уроках. О тех, что просачиваются в подсознание и создают нравственный облик и человеческую структуру. О тех, что учат побеждать и доверять. А, может быть, даже любить».