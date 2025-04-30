На протяжении пяти дней стенды крупнейших мировых издательств, разместившиеся в выставочном зале Президентского центра, радовали гостей многообразием книг и брошюр в ярких, манящих обложках. От шедевров изящной словесности и монументальных эпопей до дебютных произведений молодых авторов и non-fiction – таков жанровый и тематический диапазон представленной литературы. Без радующей душу покупки из прос­торного зала не вышел даже самый привередливый читатель.

И дело тут не только в широком ассортименте книжной продукции, но и в особой атмосфере радушия и гостеприимности. Вот уж воистину: «Мы любим дом, где любят нас...» За те дни, что выставка продолжала свою работу, ее участники и гости стали большой книжной семьей. Двум незнакомым людям достаточно было столкнуться у прилавка, чтобы между ними завязался разговор, плавно переходящий в откровенную дружескую беседу. Радость этих случайных встреч, быть может, и есть то главное, ради чего каждому из нас хотя бы раз в жизни следует посетить подобное мероприятие.

Масштабный стенд издательства «Фолиант» – многолетнего организатора выставки – по праву стал ядром экспозиции. Здесь читателей ждал целый ряд увлекательных книжных новинок.

Так, известный историк Досым Зикирия представил публике книгу «Көкбөрілер» – перевод двух исторических романов из цикла «Серые волки» турецкого писателя Нихаля Атсыза. И пока взрослые с удовольствием слушали занимательный рассказ переводчика о творческой судьбе автора «Серых волков», малыши на понятном только им языке активно обсуждали сказку Баянгали Алимжанова «Доброжелательный Аскар». Известный поэт и писатель признался, что свет в детских глазах – это лучший стимул для дальнейшей творческой работы.

Герой его новой книги, изданной одновременно на казахском и русском языках, попадает­ в волшебный мир сказок, где встречается с Золотой рыбкой, бароном Мюнхгаузеном, Стойким оловянным солдатиком и великаном Таусогаром. Не будет преувеличением сказать, что писатель создал уникальный по своим масштабам кроссовер, которому нет аналогов в отечест­венной детской литературе. Именно сказка, уверен Баянгали Алимжанов, воспитывает в юном читателе чувство справедливости, учит его добру и дружбе – главным ценностям нашей жизни.

– Сейчас все казахстанские издательства плодотворно работают­ над тем, чтобы у читателей был доступ к произведениям не только отечественной, но и мировой классики. Нам помогают зарубежные коллеги, чья книжная продукция обширно представлена на выставке. Посетители смогли ознакомиться с сочинениями казахстанских, российских, китайских, испанских, турецких, португальских авторов, встретиться с писателями и переводчиками. Несомненно, проведение выставки внесло весомый вклад в популяризацию современной казахской литературы. Особый интерес вызвали произведения для детей. Это вселяет уверенность в том, что молодое поколение с самых юных лет будет воспитываться в духе уважения к книге и обладать высокой культурой чтения, – говорит директор издательства «Фолиант» Женис Казанкапов.

Запоминающимся событием стал цикл творческих встреч с признанным мастером русской литературы, писателем, поэтом и публицистом Виктором Слипенчуком. Столичным школьникам Виктор Трифонович рассказал о ярких явлениях культурной жизни страны в 60-е годы прошлого века – времени, когда его произведения впервые появились на страницах центральных газет. А было это так. Молодого автора заметил пат­риарх советской поэзии Ярослав Смеляков, который напечатал его стихотворение «Барабанщик» в «Литературной России», сопроводив публикацию своим напутственным словом. С тех пор Виктор Трифонович издал не один десяток книг, из которых по своим художественным достоинствам наиболее выделяется поэма «Чингис-хан». Чтение автором отрывков из этой поэмы сопровождалось бурными аплодисментами публики.

– Встречаясь со своими читателями, я думал: «Как же хорошо в Казахстане!» Ко всему здесь я очень скоро проникся какими-то родственными чувствами. Однажды мне уже доводилось быть в Астане проездом. Было это лет пять назад. И сегодня я уже не могу узнать этот город – так сильно он преобразился. Астана – это будущий Нью-Йорк. Она произвела на меня потрясаю­щее впечатление, – признался Виктор Слипенчук.

Тем, кто всерьез интересуется событиями отечественной истории, пришлась по душе встреча с Радиком Темиргалиевым, презентовавшим переиздание своей трилогии – «Эпоха последних батыров», «Казахи и Россия» и «Казахи. Путь предков». В ходе беседы с читателями известный историк и публицист особо отметил важность научной работы над темой родов и племен казахов, которая, по его мнению, способствует укоренению уважительного отношения к знаниям в целом.

Одинаково радостной как для автора, так и для многочисленных поклонников была презентация книги Назым Жангазиновой «Частная жизнь», которую выпустило издательство Zerde Publishing. Несмотря на свою «молодость», этот сборник увлекательных историй о судьбах современных казахстанских женщин уже удостоился высоких оценок. Читатели отметили особую художественную выразительность и самобытность сюжетных решений, а также достоверность в изображении современниц, портреты которых у писательницы удались на славу. Не остался без внимания и образ движущегося времени, который переплетает судьбы героинь.

– «Частная жизнь» – это своеобразное зеркало, в которое заглядывает читатель. Это тихий женский голос, который, наконец, начинает звучать. Прочитав «Частную жизнь», вы, возможно, по-новому взглянете на тех, кто рядом, – обратилась к читателям Назым Жангазинова.

Поклонники фэнтези с нетерпением ждали встречи с известным писателем Дмитрием Емцем – автором циклов о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве. «Я прочитала ваши книги о Тане еще до того, как взялась за «Гарри Поттера», – призналась одна из читательниц, чем вызвала у Дмитрия Емца добродушную улыбку. Ценители поэзии увлеченно слушали проникновенную лирику Алисы Орловой, которая приехала в Казахстан впервые. Поэтесса рассказала, что ей очень понравилась атмосфера, царящая в столице, и она с удовольствием посетит нашу страну вновь. Широкий читательский интерес вызвала презентация книги Унзилы Мынбай «Женщины моего дома» – глубокого и трогательного, по словам журналиста Мадины Искаковой, исследования жизни и судеб казахстанских женщин.

Прошедшая выставка стала одним из крупнейших событий в культурной жизни всего Центрально-Азиатского региона. Ее проведение уже давно стало доброй традицией, и можно быть уверенными, что еще не раз книголюбы из разных стран встретятся в Астане, чтобы увидеть любимых писателей и перенестись в чудесный мир печатного слова.