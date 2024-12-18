Книгу о Бауыржане Момышулы издали в Москве

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В Москве вышла в свет книга «Народный батыр», приуроченная к 115-летию со дня рождения Героя Советского союза, Халық Қаһарманы Бауыржана Момышулы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечается, в издании собраны ранее непубликовавшиеся архивные материалы - дневниковые записи и письма легендарного воина. Опубликованы также его наградной лист и автобиография, написанная в военное время.

В книге представлены и воспоминания людей, которые имели непосредственное отношение к судьбе Панфиловский дивизии. Все эти данные найдены в московских архивах и в частных фондах.

Сборник составлен московской некоммерческой организацией «Память» - «Ескерткіш қоры» при участники научных консультантов - казахстанских историков.