Книгу о Бауыржане Момышулы издали в Москве

В новом издании собраны ранее непубликовавшиеся архивные материалы
В Москве вышла в свет книга «Народный батыр», приуроченная к 115-летию со дня рождения Героя Советского союза, Халық Қаһарманы Бауыржана Момышулы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Как отмечается, в издании собраны ранее непубликовавшиеся архивные материалы - дневниковые записи и письма легендарного воина. Опубликованы также его наградной лист и автобиография, написанная в военное время.
В книге представлены и воспоминания людей, которые имели непосредственное отношение к судьбе Панфиловский дивизии. Все эти данные найдены в московских архивах и в частных фондах.
Сборник составлен московской некоммерческой организацией «Память» - «Ескерткіш қоры» при участники научных консультантов - казахстанских историков.
- Здесь представляется важным, что показана личность Бауыржана Момышулы. Личность очень скромного человека, характер которого сформировало время. Пример Бауыржана Момышулы — это память для живых, память для потомков, это память народа, - говорит профессор РУДН Нур Кирабаев.
- Поколение, которое еще помнит, мы должны увековечить его, чтобы Москва имела огромный, прекрасный, символический памятник. Я думаю, такой памятник должен быть в Москве. И улица имени Бауыржана Момышулы. А в школах должны читать вот именно эту книгу «Народный герой», - поделилась председатель координационного совета «Форум женщин Евразии» Раушан Канапьянова.