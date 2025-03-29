Он из той плеяды ученых, для которых принципиально важными были понятия честь и совесть, порядочность и интеллигентность. Кобей Шахметович был справедливым, принципиальным и смелым, бескорыстно служил науке и видел главный свой долг в том, чтобы открыть путь молодым ученым. Он выступал за преемственность знаний и профессиональную этику, так как они служат основным критерием надежности и достоверности исследований.

В Институте языкознания он был ядром, стержнем коллектива. Ни одно мероприятие не обходилось без участия Кобея Шахметовича – непревзойденного организатора, инициатора многих мероприятий. Яркий и харизматичный, он притягивал к себе людей. Может, это связано с тем, что родился он в Международный день театра, в семье писателя-драматурга Шахмета Хусаинова и известной актрисы Бикен Римовой. Кобей Шахметович особо чтил своих родителей. Часто рассказывал о них, заботился об их наследии, провел большую работу с целью увековечения их памяти. От них он унаследовал жажду знаний и сумел стать одним из ярких представителей отечественного языкознания. Всегда заботился о своей супруге, сестре, детях, несмотря на свою занятость, уделял внимание внучке.

К каждому делу Кобеке относился с большой ответственностью и всецело отдавался работе. Как не вспомнить, с каким мастерством он проводил ученые, диссертационные советы, всевозможные заседания! Благодаря его незаурядному природному таланту, великолепной эрудиции, ораторскому дару каждое собрание было небольшим спектаклем, который с интересом наблюдали его коллеги. Его выступления искусно сопровож­дались шутками, пословицами, поговорками, афоризмами, цитатами, и сотрудники часто говорили, что приходят в институт как на праздник.

Кобей Шахметович был всегда доброжелателен, внимателен к людям, имел подход к каждому сотруднику – будь то академик или лаборант, был внимателен и предупредителен. Знал, чем интересуется и дышит вверенный ему коллектив. У него был гибкий ум, все схватывал на лету, всегда знал, в каком направлении должна развиваться лингвистическая наука в Казахстане.

Он окончил романо-германский факультет Казахского государственного университета, со студенческих лет интересовался проблемами компаративистики, культуры, истории языка. Язык, как известно, главный хранитель культуры, а сравнительное языкознание – самый глубокий способ ее изучения.

Кобей Шахметович был разносторонней, талантливой личностью. Рано защитил кандидатскую диссертацию, раньше сверстников-коллег защитил докторскую. Кобеке был крупным ученым, оставил свой след в казахском языкознании. Его труды известны не только в нашей стране, но и во многих зарубежных тюркологических центрах. Одной из заслуг К. Ш. Хусаинова является систематизированный анализ научного наследия В. В. Радлова. Он объективно и последовательно определил роль ученого в формировании и становлении тюркологии. Результатом этого исследовательского труда явилась монография «В. В. Радлов и казахский язык».

Знание иностранных языков помогало ему в научно-исследовательской деятельности. Кобей Шахметович создал целое направление в казахском языко­знании. Основываясь на лексическом материале более 90 языков, он выявил универсальность явления звукоизобразительности. А изучение звукоизобразительности позволило ученому раскрыть суть звукосимволизма, его лингвистическую и психофизиологическую природу на материале казахского и других родственных и неродственных языков. Благодаря этим исследованиям он создал научную школу по фоносемантике. Его книга «Звукоизобразительность в казахском языке» дала импульс изучению этого явления его учениками и последователями.

Особое место в его научной деятельности занимают вопросы этнолингвистики и лингвокультурологии. В своих трудах ученый отмечает, что язык любого народа представляет собой не только орудие коммуникации и познания, но и выступает как культурный код нации, то есть отражает все тонкости культуры, фиксирует в себе мир и человека в нем. Об этом он писал еще в 80–90-х годах прошлого столетия. Это положение ученого перекликается с современными реалиями.

Конечно, его не хватает не только для нашего института, но и для нашего общества в целом. Его суждения о трехъязычии особенно актуальны в наши дни. Какую пользу для страны могли бы принести его прогрессивные идеи! Мысли и суждения ученого намного опережали его время.

У Кобея Шахметовича всегда была активная гражданская позиция. Он интересовался вопросами языковой политики и терминологии. На конференциях, на страницах республиканских газет выступал с позиции реалиста и конструктивиста, учитывая особенности исторического процесса и психологического настроя общества. Как недремлющий публицист, он пишет статьи на самые актуальные темы языкового строи­тельства.

Большим событием для страны стало издание Большого казахско-русского словаря, который стал настольной книгой для многих казахстанцев, изучающих казахский язык. Появление такого словаря ждали много десятилетий, и только благодаря инициативе и настойчивости Кобея Шахметовича, являющегося одним из двух редакторов словаря, стал возможным его выход в свет. Ученые-лингвисты не раз отмечали, что именно в период его директорства, под его руководством было опубликовано много фундаментальных трудов, которыми может гордиться наш коллектив.

Кобей Шахметович внес неоценимый вклад в развитие и становление Института языкознания. Когда директором был Смет Кенесбаев, он был его ученым секретарем. Был заместителем директора у Абдуали Кайдарова. И сам в течение 15 лет руководил институтом. Кобеке всегда был на руководящей должности (и это у него хорошо получалось), поскольку по своей сути и природе он был лидером. Он был на голову выше всех и видел дальше всех.

Как человек интеллигентный, Кобеке был скромен по отношению к себе, но мог оценить талант своих коллег. Он знал научный уровень и потенциал сотрудников и всегда способствовал их росту. Особенно его любила молодые сотрудники. Годы его директорства они называют великолепным периодом, поскольку в это время происходили их рост и становление как ученых. Молодежь часто называла Кобея Шахметовича головой института, его коллегу Нургельды Уалиева, который был его заместителем, – сердцем института, а Алимхана Жунисбекова – его душой. Они вместе ездили за границу: в Европу, Турцию. Кобеке был их переводчиком с английского языка, которым владел в совершенстве.

На самом высоком уровне Кобей Шахметович проводил научные конференции, круглые столы, а также всевозможные праздники: Наурыз, 8 Марта, День защитника Отечества и другие. С приходом лета организовывались вылазки на природу. Сотрудники с большим удовольствием участвовали во всех мероприятиях института и называли его вторым домом. Не забывал Кобеке о наших аксакалах, всегда проявлял заботу о них, проводил юбилеи, вовремя выпускал их труды.

К. Ш. Хусаинов внес значительный вклад в подготовку высококвалифицированных научных кадров, возглавляя диссертационный совет института. Его ученики и последователи работают в разных вузах Казахстана и с благодарностью вспоминают Кобея Шахметовича. Его всегда волновал вопрос кадров. Благодаря его дальновидности на диссертационном совете защитили докторские диссертации молодые ученые до сорока лет. В свое время Кобеке взял на работу выпускников, окончивших вузы с красным дипломом. Он назначил им научных руководителей, раздал темы, и они в течение нескольких лет защитили кандидатские диссертации. После этого на ученом совете им утвердили темы докторских. Молодые ученые успели защититься до реформы, закрытия диссертационных советов. Поэтому среди академических научно-исследовательских институтов только у нас работают молодые доктора наук. Это плод дальновидной кадровой политики К. Ш. Хусаинова.

Большим авторитетом и уважением он пользовался среди своих коллег в высших учебных заведениях страны. Его высокий профессионализм и доброе отношение к людям раскрываются в передаче «Эпоха и личность», посвященной памяти Кобея Шахметовича. С большой любовью и энтузиазмом профессор КазНУ им. аль-Фараби Нурсулу Жамалбековна Шаймерденова рассказывает о Кобее Шахметовиче как о незаурядной личности. В научных кругах в стране и за рубежом он показывал пример служения науке и отношения к людям.

Много сил и труда К. Ш. Хусаинов вложил в формирование и становление библиотеки Института языкознания. Сотрудники института были свидетелями большой организационной работы, которую проводил Кобей Шахметович по комплектованию книг, по подготовке картотеки, по подбору и заказу шкафов и стеллажей. По предложению учеников и коллег библиотеке было присвоено его имя.

Светлый облик Кобея Шахметовича, его благородные деяния и бескорыстный труд на благо казахстанской лингвистической науки навсегда останутся в нашей памяти.