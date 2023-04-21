Кодекс Республики Казахстан

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

1) абилитация – комплекс мер, направленных на формирование и развитие у лиц с инвалидностью способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

2) индивидуальный план помощи лицу (семье) (далее – индивидуальный план) – план мероприятий по содействию занятости и (или) социальной адаптации, составленный карьерным центром совместно с лицом, обратившимся за оказанием адресной социальной помощи, и (или) членами его семьи;

3) Государственная корпорация «Правительство для граждан»

(далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное

по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме;

4) специальные социальные услуги – комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье) условия для преодоления оснований, объективно

нарушающих жизнедеятельность человека и направленных

на создание равных с другими гражданами возможностей участия

в жизни общества;

5) ценовые пределы на специальные социальные услуги – максимальные и минимальные уровни тарифов на обеспечение гарантированной государственной стоимости специальных социальных услуг;

6) лицо (семья), нуждающееся в специальных социальных услугах, – лицо (семья), признанное таковым по предусмотренным статьей 133 настоящего Кодекса основаниям, объективно нарушающим жизнедеятельность человека, которые он не может преодолеть самостоятельно;

7) получатель специальных социальных услуг – лицо (семья), признанное нуждающимся в специальных социальных услугах;

8) субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, – физические и (или) юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по предоставлению специальных социальных услуг;

9) центры оказания специальных социальных услуг – организации, созданные по решению местных исполнительных органов и предоставляющие специальные социальные услуги лицам (семьям), нуждающимся

в специальных социальных услугах, в условиях стационара, полустационара, временного пребывания и на дому;

10) стандарты оказания специальных социальных услуг – нормативные правовые акты, устанавливающие минимальные требования к качеству, объему и условиям предоставления специальных социальных услуг;

11) специальные средства передвижения – вид технической помощи, обеспечивающей передвижение лица с инвалидностью;

12) ассистент – работник карьерного центра, выполняющий функции по оказанию содействия консультанту по социальной работе и акиму поселка, села, сельского округа в проведении консультации, собеседования, а также мониторинга выполнения обязательств по социальному контракту;

13) кормилец – лицо, содержащее нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, за счет своего дохода;

14) уполномоченный орган по назначению адресной социальной помощи – местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, района в городе, осуществляющий назначение государственной адресной социальной помощи;

15) социальные отчисления – деньги, уплачиваемые плательщиками социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

16) задолженность по социальным отчислениям – исчисленные и

не уплаченные в сроки, установленные настоящим Кодексом, суммы социальных отчислений, а также неуплаченные суммы пени;

17) ставка социальных отчислений – фиксированный размер обязательных платежей в Государственный фонд социального страхования, выраженный в процентном отношении к величине объекта исчисления социальных отчислений;

18) плательщик социальных отчислений (далее – плательщик) – работодатель, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское или фермерское хозяйство, лицо, занимающееся частной практикой, осуществляющие исчисление и уплату социальных отчислений

в Государственный фонд социального страхования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в том числе налоговые агенты, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан, осуществляющие уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).

В качестве плательщика социальных отчислений признаются местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам в соответствии

с абзацем девятым подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

19) социальная дезадаптация – нарушение взаимодействия личности

с социальной средой;

20) социальная депривация – ограничение и (или) лишение возможности самостоятельного удовлетворения лицом (семьей) основных жизненных потребностей;

21) единая информационная система социально-трудовой сферы – объект информатизации, предназначенный для автоматизации деятельности уполномоченного государственного органа, местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения, центров трудовой мобильности, карьерных центров, Центра развития трудовых ресурсов и межведомственного взаимодействия в целях предоставления государственных услуг населению в социально-трудовой сфере;

22) консультант по социальной работе – работник карьерного центра, осуществляющий содействие в назначении государственной адресной социальной помощи и выходе малообеспеченного лица (семьи) из ситуации, обусловленной нахождением его (ее) за чертой бедности;

23) социальный работник – работник, оказывающий специальные социальные услуги и (или) осуществляющий оценку и определение потребности в специальных социальных услугах, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую установленным требованиям;

24) социальная профессиональная ориентация – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на оказание практической помощи в выборе профессий, смене рода занятий и повышение квалификации с учетом профессиональных знаний, навыков, интересов личности и потребностей рынка труда;

25) социальный контракт – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, между участником активных мер содействия занятости и центром трудовой мобильности (карьерный центр), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, с физическими или юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер содействия занятости,

а также об оказании государственной адресной социальной помощи;

26) социальный риск – наступление события, влекущего утрату трудоспособности и (или) потерю работы, потерю кормильца, потерю дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, в результате которого участник системы обязательного социального страхования либо в случае его смерти члены семьи, состоявшие на его иждивении, приобретают право на получение социальных выплат

в соответствии с настоящим Кодексом;

27) социальные выплаты – выплаты, осуществляемые Государственным фондом социального страхования в пользу получателя социальной выплаты;

28) получатель социальной выплаты – физическое лицо, за которое производились социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования до наступления случая социального риска и в отношении которого Государственным фондом социального страхования вынесено решение о назначении социальных выплат, а в случае смерти лица, являющегося участником системы обязательного социального страхования, – члены семьи умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, состоявшие на его иждивении;

29) диверсификация – размещение пенсионных активов в различные финансовые инструменты с целью снижения риска их потерь в соответствии

с требованиями, установленными Национальным Банком Республики Казахстан;

30) печатное издание – периодические печатные издания, перечень которых определяется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

31) биометрическая идентификация – процедура установления личности физического лица на основании его физиологических и биологических неизменных признаков;

32) вакансия – свободное рабочее место (должность) у работодателя;

33) единовременная пенсионная выплата – сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, изымаемая вкладчиком обязательных пенсионных взносов (получателем пенсионных выплат) из единого накопительного пенсионного фонда

в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в порядке, установленном настоящим Кодексом;

34) единый накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также иные функции, определенные настоящим Кодексом;

35) инвестиционная декларация единого накопительного

пенсионного фонда – документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов, условия хеджирования и диверсификации пенсионных активов;

36) плательщик единого платежа – налоговый агент, определенный статьей 776-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

37) организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, – некоммерческая организация, создаваемая в организационно-правовой форме акционерного общества и осуществляющая обязательное гарантирование депозитов на основании Закона Республики Казахстан

«Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и устава;

38) прожиточный минимум – минимальный денежный доход

на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины;

39) рынок труда – сфера формирования спроса и предложения

на рабочую силу;

40) национальная система прогнозирования трудовых ресурсов – комплекс применяемых методов и подходов, позволяющих определять прогнозные спрос и предложение рабочей силы;

41) Центр развития трудовых ресурсов – юридическое лицо, создаваемое по решению Правительства Республики Казахстан

при уполномоченном государственном органе, обеспечивающее информационно-аналитическое сопровождение рынка труда, активных

мер содействия занятости, методологическую поддержку служб занятости, развитие и сопровождение единой информационной системы

социально-трудовой сферы;

42) центр трудовой мобильности – юридическое лицо, создаваемое местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы в целях разработки и реализации мер содействия занятости;

43) трудоспособное лицо (трудоспособный член семьи) – лицо или

член семьи в возрасте с восемнадцати лет до возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением лиц

с инвалидностью первой или второй группы и (или) лиц, имеющих заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

44) свободно избранная занятость – деятельность граждан

Республики Казахстан, кандасов, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Республике Казахстан, выбранная ими путем свободного распоряжения своими способностями к труду, выбора профессии и рода деятельности;

45) добровольный накопительный пенсионный фонд – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий

на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию,

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

46) добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые

вкладчиками добровольных пенсионных взносов по своей инициативе

в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольные накопительные пенсионные фонды в пользу получателя пенсионных

выплат в порядке, определяемом законодательством Республики

Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет

добровольных пенсионных взносов, и (или) невостребованная

сумма гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту,

перечисляемая организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии

с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики

Казахстан»;

47) договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов – договор об установлении, изменении или прекращении правоотношений, связанных с добровольными пенсионными взносами, накоплениями и получением пенсионных выплат, условия которого принимаются вкладчиком (получателем) не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом;

48) ставка добровольных пенсионных взносов – размер платежа

в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, который определяется вкладчиком добровольных пенсионных взносов самостоятельно и может быть изменен

по его усмотрению, определяемый договором о пенсионном обеспечении

за счет добровольных пенсионных взносов;

49) вкладчик добровольных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств,

а также физическое лицо, осуществляющее за счет невостребованной

суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту добровольные пенсионные взносы в пользу получателя пенсионных

выплат в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

50) субсидирование заработной платы – полная или частичная компенсация затрат работодателя на оплату труда работников, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места;

51) наемный работник – физическое лицо, выполняющее

работу по трудовому договору либо осуществляющее деятельность

по договору гражданско-правового характера, в котором распорядок и

оплата за проработанное время либо единицу произведенного

товара, либо за оказанные услуги определяются заказчиком;

52) среднедушевой доход – доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц;

53) минимальный размер пенсии по возрасту – минимальный

размер пенсионной выплаты по возрасту, установленный

на соответствующий финансовый год законом о республиканском

бюджете;

54) индивидуальный пенсионный счет – личный именной счет вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица,

за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателя пенсионных выплат),

на котором учитываются обязательные пенсионные взносы либо

обязательные профессиональные пенсионные взносы, либо добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеня и иные поступления

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с которого производятся пенсионные выплаты;

55) индивидуальный помощник – лицо, оказывающее услуги

по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении

объектов;

56) лицо, занимающееся частной практикой, – частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат и профессиональный медиатор;

57) совокупный доход – сумма видов доходов, учитываемых

при назначении государственной адресной социальной помощи;

58) обязательные пенсионные взносы работодателя – деньги, перечисленные агентами за счет собственных средств на условный пенсионный счет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

59) ставка обязательных пенсионных взносов работодателя – размер платежа агента в единый накопительный пенсионный фонд, выраженный

в процентном отношении к доходу работника, принимаемому для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя;

60) рабочая сила – занятое и безработное население;

61) лица, не входящие в состав рабочей силы, – лица, которые

не являются занятыми или безработными;

62) рабочее место – место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;

63) лицо, ищущее работу, – физическое лицо, обратившееся

в карьерный центр за содействием в занятости;

64) трудоустройство – комплекс организационных, экономических и правовых мероприятий, призванных способствовать обеспечению занятости населения;

65) индивидуальный план трудоустройства – документ, в котором указываются личные данные безработного, планируемые и реализуемые мероприятия по содействию занятости;

66) частное агентство занятости – физическое или юридическое лицо, оказывающее трудовое посредничество, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

67) безработный – физическое лицо, осуществляющее поиск работы и готовое приступить к работе;

68) пенсия – совокупность государственной базовой пенсионной выплаты и (или) пенсионных выплат по возрасту, и (или) пенсионных

выплат за выслугу лет и (или) из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда, и (или)

страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета;

69) пенсионные активы – деньги, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат, переводов, а также иных целей, предусмотренных настоящим Кодексом;

70) инвестиционный доход пенсионных активов – деньги,

полученные (подлежащие получению) в результате инвестирования пенсионных активов;

71) инвестиционный портфель пенсионных активов – совокупность финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов;

72) договор пенсионного аннуитета – договор страхования, согласно которому одна сторона (страхователь) обязуется передать страховой организации сумму пенсионных накоплений (выкупную сумму),

а другая сторона (страховая организация) обязуется осуществлять

страховые выплаты в пользу страхователя и (или) застрахованного (застрахованных) пожизненно или в течение определенного периода

времени;

73) уполномоченная организация по выдаче пенсий и пособий –

банки второго уровня, организации, имеющие лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций, территориальные подразделения акционерного общества «Казпочта»;

74) пенсионные накопления – деньги вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателя пенсионных выплат), учитываемые

на его индивидуальном пенсионном счете, включающие обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы и добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход пенсионных активов, пеню и иные поступления в соответствии с договорами, настоящим Кодексом, законодательством Республики Казахстан;

75) порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, определенный в соответствии

с методикой, утвержденной Правительством Республики Казахстан;

76) пенсионное обеспечение – совокупность правовых, экономических и социальных мер, направленных на обеспечение граждан пенсионными выплатами при наступлении пенсионного возраста и других условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

77) пенсионные выплаты:

по возрасту – выплаты денег физическим лицам, имеющим

трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, осуществляемые пропорционально трудовому стажу;

за выслугу лет – выплата денег военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лицам, медицинские должности

которых сокращены в органах внутренних дел Республики Казахстан

с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент

сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и

шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы

в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы,

в соответствии с настоящим Кодексом;

из единого накопительного пенсионного фонда – выплата денег физическим лицам, за которых уплачены обязательные пенсионные

взносы и (или) обязательные пенсионные взносы работодателя, и (или) обязательные профессиональные пенсионные взносы, и (или) добровольные пенсионные взносы;

из страховой организации – выплата денег из страховой

организации физическим лицам в соответствии с договором пенсионного аннуитета;

из добровольного накопительного пенсионного фонда – выплата

денег физическим лицам, за которых уплачены добровольные пенсионные взносы;

78) получатель пенсионных выплат – физическое лицо, которому назначены государственная базовая пенсионная выплата и (или)

пенсионные выплаты по возрасту, и (или) пенсионные выплаты за выслугу лет, и (или) пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда, и (или) страховые выплаты из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета;

79) минимальный размер пенсии – минимальный размер

пенсии, установленный на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете;

80) управляющий инвестиционным портфелем – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени и

в интересах и за счет клиента деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «О разрешениях и уведомлениях»,

а также соответствующий требованиям уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для осуществления управления пенсионными активами;

81) интернет-платформа – интернет-ресурс, предназначенный для осуществления взаимодействия между оператором интернет-платформы, заказчиком и исполнителем по оказанию услуг и выполнению работ;

82) банк-кастодиан – Национальный Банк Республики Казахстан или банк второго уровня, обладающий лицензией уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на кастодиальную деятельность;

83) кастодиальный договор – договор хранения и поручения, заключаемый банком-кастодианом и его клиентом, определяющий порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;

84) профессиональная ориентация – система мер, направленных

на оказание помощи лицу с инвалидностью в выборе видов трудовой деятельности;

85) профессиональное обучение – обучение, включающее в себя профессиональную подготовку, переподготовку в целях получения новых специальностей (профессий), навыков и повышение квалификации в рамках мер содействия занятости, предусмотренных настоящим Кодексом;

86) черта бедности – предельная минимальная величина

денежного дохода на одного человека, устанавливаемая в качестве критерия для определения размера государственной адресной социальной помощи;

87) лицо, осуществляющее уход, – физическое лицо,

непосредственно осуществляющее уход за лицом с инвалидностью

первой группы независимо от родственной связи с ним;

88) коэффициент замещения дохода – коэффициент, который определяется в зависимости от случая социального риска;

89) уполномоченный орган по регулированию, контролю и

надзору финансового рынка и финансовых организаций – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и

надзор финансового рынка и финансовых организаций;

90) коэффициент стажа участия – коэффициент, который определяется в зависимости от общего стажа участия в системе обязательного социального страхования;

91) карьерный центр – филиал центра трудовой мобильности, осуществляющий выполнение его функций в районах, городах областного и республиканского значения, столице;

92) медицинская абилитация – процесс медицинской реабилитации, направленный на приобретение или компенсацию несформированных функций и навыков детей с инвалидностью и интеграцию их

в общество;

93) медианный доход – величина дохода, относительно

которой доходы у половины населения выше, а у половины населения

ниже;

94) медицинская реабилитация – комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, частичное или полное восстановление нарушенных и (или) утраченных функций организма;

95) медико-социальная экспертиза – оценка ограничений жизнедеятельности освидетельствуемого лица, вызванных стойким расстройством функций организма, с установлением (неустановлением) инвалидности и (или) степени утраты трудоспособности, а также определение его потребностей в мерах социальной защиты;

96) подразделение медико-социальной экспертизы – структурное подразделение уполномоченного государственного органа, проводящее медико-социальную экспертизу;

97) независимый эксперт медико-социальной экспертизы – физическое лицо, соответствующее требованиям, определяемым уполномоченным государственным органом, и состоящее в реестре независимых экспертов медико-социальной экспертизы;

98) государственная адресная социальная помощь (далее –

адресная социальная помощь) – помощь, предоставляемая государством

физическим лицам (семьям) с месячным среднедушевым доходом

ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице;

99) государственные социальные пособия – денежные выплаты, предоставляемые гражданам при наступлении инвалидности и потере кормильца;

100) Государственный фонд социального страхования (далее –

Фонд) – некоммерческая организация в форме акционерного общества, учредителем и единственным акционером которого является государство, производящая аккумулирование социальных отчислений, назначение и осуществление социальных выплат участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска, включая членов семьи – иждивенцев в случае потери кормильца;

101) активы Государственного фонда социального страхования

(далее – активы Фонда) – деньги, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, предназначенные для целей, предусмотренных настоящим Кодексом;

102) инвестиционная декларация Государственного фонда социального страхования (далее – инвестиционная декларация Фонда) – документ, определяющий цели, стратегию, перечень объектов для инвестирования

в рамках законодательства Республики Казахстан, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов Фонда, условия хеджирования и диверсификации активов Фонда;

103) инвестиционный доход Государственного фонда социального страхования (далее – инвестиционный доход Фонда) – деньги, полученные (подлежащие получению) в результате инвестирования активов Фонда;

104) государственная базовая пенсионная выплата – ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по достижении пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса;

105) инвалидность – степень ограничения жизнедеятельности человека вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма;

106) лицо с инвалидностью – лицо, имеющее нарушение здоровья

со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, нарушениями, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты;

107) социальная реабилитация лиц с инвалидностью – комплекс мер, направленных на создание условий для преодоления лицами с инвалидностью ограничений жизнедеятельности, восстановление социального статуса,

их социально-бытовой и средовой адаптации;

108) профессиональная реабилитация лиц с инвалидностью – комплекс мер, направленных на получение или восстановление нарушенных, или утраченных профессиональных навыков, знаний и умений лиц

с инвалидностью, их адаптацию и трудоустройство;

109) индивидуальная программа абилитации и реабилитации лица

с инвалидностью (далее – индивидуальная программа) – документ, определяющий конкретные объемы, виды и сроки проведения абилитации и реабилитации лица с инвалидностью на основе его индивидуальных потребностей;

110) ребенок с инвалидностью – лицо в возрасте до восемнадцати лет, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, контузиями), их последствиями, нарушениями, которое приводит к ограничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защиты;

111) обязательное социальное страхование – совокупность мер, организуемых, контролируемых и гарантируемых государством для компенсации части дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, в целях осуществления социальных выплат

при наступлении случая социального риска, предусмотренного настоящим Кодексом;

112) система обязательного социального страхования – совокупность норм и правил, устанавливаемых и гарантируемых государством, регулирующих отношения между субъектами системы обязательного социального страхования;

113) общий стаж участия в системе обязательного социального страхования – общее количество месяцев, за которые поступили

социальные отчисления;

114) участник системы обязательного социального страхования – физическое лицо, за которое уплачиваются социальные отчисления и

которое имеет право на получение социальных выплат при наступлении случаев социального риска, предусмотренных настоящим Кодексом;

115) субъекты системы обязательного социального страхования –плательщик; участник системы обязательного социального страхования; получатель; Государственная корпорация; Фонд; Национальный Банк Республики Казахстан; уполномоченный государственный орган; органы государственных доходов; центр трудовой мобильности;

116) обязательные пенсионные взносы – деньги, вносимые

в соответствии с настоящим Кодексом в единый накопительный

пенсионный фонд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

117) задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам – исчисленные, удержанные (начисленные) и не перечисленные в единый накопительный пенсионный фонд обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, а также неуплаченные суммы пени;

118) договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов – договор присоединения, условия которого принимаются вкладчиком обязательных пенсионных взносов, физическим лицом, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы (получателем пенсионных выплат), не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом;

119) агент по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов (далее – агент) – физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие, удерживающие (начисляющие) и перечисляющие обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный

фонд в порядке, определяемом законодательством Республики

Казахстан.

Страховая организация рассматривается в качестве агента.

В качестве агента по исчислению (начислению), перечислению

единого платежа за работников рассматриваются налоговые агенты, определенные в соответствии со статьей 776-1 Кодекса Республики

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

(Налоговый кодекс).

В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов

за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), рассматриваются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан (далее – налоговые агенты);

120) ставка обязательных пенсионных взносов – размер платежа

в единый накопительный пенсионный фонд, выраженный в процентном отношении к доходу вкладчика, принимаемому для исчисления

обязательных пенсионных взносов, и (или) к страховым выплатам, осуществляемым в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода);

121) вкладчик обязательных пенсионных взносов – физическое

лицо, имеющее индивидуальный пенсионный счет для учета

обязательных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде;

122) обязательные профессиональные пенсионные взносы – деньги, перечисленные агентами за счет собственных средств в единый накопительный пенсионный фонд в пользу работников, занятых на работах

с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены

перечнем производств, работ, профессий работников;

123) ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов – размер платежа агента в единый накопительный пенсионный фонд, выраженный в процентном отношении к доходу работника, принимаемому для исчисления обязательных профессиональных пенсионных взносов;

124) реабилитация – комплекс мер, направленных на полное или частичное восстановление способностей лица с инвалидностью к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности;

125) ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

126) мобильное приложение платформенной занятости – программный продукт, установленный и запущенный на абонентском устройстве сотовой связи и предоставляющий доступ к услугам и работам, оказываемым посредством интернет-платформы;

127) протезно-ортопедическая помощь – специализированный вид медико-технической помощи по обеспечению лиц с инвалидностью

протезно-ортопедическими средствами и обучение пользованию ими;

128) организация по формированию и ведению базы данных

по страхованию – некоммерческая организация, созданная

в организационно-правовой форме акционерного общества, сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку

Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по формированию и ведению единой базы данных по страхованию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

129) страховая организация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования в отрасли «страхование жизни» на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

130) выкупная сумма – сумма денег, которую при досрочном расторжении договора пенсионного аннуитета страхователь имеет право использовать для осуществления перевода по вновь заключенному договору пенсионного аннуитета или получить от страховой организации, если

является иностранцем или лицом без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, представившим

в страховую организацию документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда;

131) субсидируемое рабочее место – рабочее место, создаваемое работодателем на договорной основе с центром трудовой мобильности (карьерным центром) для трудоустройства безработных, а также

студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ

в свободное от учебы время, участвующих в работах, не причиняющих

вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения, с полным или частичным субсидированием их заработной платы;

132) малообеспеченные лица (семьи) – лица (семьи), имеющие среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной

в областях, городах республиканского значения, столице;

133) независимый работник – физическое лицо, самостоятельно осуществляющее деятельность по производству (реализации) товаров,

работ и услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации своей деятельности, за исключением индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, учредителей (участников) хозяйственного товарищества и учредителей, акционеров (участников) акционерного общества, членов производственного кооператива;

134) технические вспомогательные (компенсаторные) средства:

протезно-ортопедические средства – средства, замещающие отсутствующие конечности или другие части тела, компенсирующие нарушенные или утраченные функции организма вследствие заболевания или повреждения здоровья;

сурдотехнические средства – технические средства для коррекции и компенсации нарушений слуха, а также усиливающие звук средства связи и передачи информации;

тифлотехнические средства – технические средства, направленные на коррекцию и компенсацию утраченных возможностей лиц

с инвалидностью в результате нарушения зрения;

обязательные гигиенические средства – средства, предназначенные

для отправления естественных физиологических нужд и потребностей;

135) уполномоченный государственный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, регулирование, контрольные функции за деятельностью Фонда;

136) уполномоченный оператор – юридическое лицо (юридические лица), определяемое (определяемые) Правительством Республики Казахстан, осуществляющее (осуществляющие) открытие и ведение специальных счетов для единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, на которые единым накопительным пенсионным фондом осуществляется перевод единовременных пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов;

137) участковая комиссия – специальная комиссия, создаваемая решением акимов соответствующих административно-территориальных единиц для проведения обследования материального положения лиц (семей), обратившихся за адресной социальной помощью;

138) аффилированные лица – физические или юридические лица

(за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий, и национального управляющего холдинга), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние

на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе

в силу заключенной сделки. Наличие национального управляющего холдинга в составе акционеров добровольного накопительного пенсионного фонда

не является основанием для определения аффилированными по отношению друг к другу лиц;

139) местный исполнительный орган по вопросам социальной

защиты и занятости населения – местный исполнительный орган области,

городов республиканского значения, столицы, определяющий направления

в сфере социальной защиты и занятости населения;

140) занятость населения – трудовая деятельность, связанная

с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Республики Казахстан, приносящая заработок или доход;

141) аутсорсинг услуг в сфере занятости населения – комплекс мероприятий, направленных на передачу услуг центрами трудовой мобильности частным агентствам занятости на основании договора

об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения;

142) обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат, малообеспеченным лицам (семьям) при условии их обязательного участия

в мерах содействия занятости и (или), при необходимости, мерах социальной адаптации;

143) безусловная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат, малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости;

144) условные пенсионные обязательства – обязательства единого накопительного пенсионного фонда по пенсионным выплатам за счет обязательных пенсионных взносов работодателя и иных поступлений

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

145) условный пенсионный счет – счет, открытый на имя

физического лица в едином накопительном пенсионном фонде, на котором учитываются сведения о поступивших обязательных пенсионных взносах работодателя и иных поступлениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также сведения о размере пенсионных выплат

за счет обязательных пенсионных взносов работодателя на соответствующий финансовый год;

146) специалист жестового языка – специалист, оказывающий услуги

лицам с инвалидностью по сурдопереводу с какого-либо языка на дактильный алфавит и (или) язык жестов.

2. Другие специальные понятия и термины законодательства Республики Казахстан о социальной защите используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях настоящего Кодекса.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан

о социальной защите

1. Законодательство Республики Казахстан о социальной защите основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит

из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным

Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора, кроме случаев, когда из международного договора следует, что

для его применения требуется издание закона Республики Казахстан.

3. На правоотношения, урегулированные законодательством Республики Казахстан о социальной защите в области обязательного социального страхования, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

4. На единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках введенного в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»

особого режима регулирования, нормы настоящего Кодекса и нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Кодексом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.

5. Положения законодательства Республики Казахстан о социальной защите в области пенсионного обеспечения, применяемые по отношению

к страховым организациям, распространяются на филиалы страховых организаций – нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по заключению и исполнению договоров страхования

в отрасли «страхование жизни» на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на территории Республики Казахстан.

6. На правоотношения, урегулированные законодательством Республики Казахстан о социальной защите населения в области

медико-социальной экспертизы, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

в части закупа услуг независимых экспертов медико-социальной

экспертизы.

Статья 3. Принципы государственной политики

в сфере социальной защиты

Государственная политика в сфере социальной защиты основывается на следующих принципах:

1) равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты;

2) превентивность;

3) адресность, доступность и дифференцированный подход;

4) солидарность и коллективная ответственность государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения;

5) прозрачность и справедливость использования экономических ресурсов, а также соразмерность задачам государственной политики в сфере социальной защиты.

Статья 4. Равноправие и недопустимость ограничения прав

человека и гражданина в сфере социальной защиты

Каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере социальной защиты, исключающие дискриминацию любого рода. Любое ограничение по признаку расы, пола, языка, религии, убеждений, места жительства, возраста, состояния здоровья, в том числе инвалидности, или по иным обстоятельствам является дискриминацией и запрещается.

Статья 5. Превентивность

1. Превентивность предусматривает раннее выявление социальных рисков экономического, физиологического, производственного, демографического характера и устранение причин и условий, способствующих их возникновению.

2. Превентивные меры по снижению социальных рисков осуществляются государственными органами, общественными организациями, работодателем, гражданами в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

Статья 6. Адресность, доступность и дифференцированный подход

Социальная защита носит персонифицированный характер и распространяется исключительно на индивидуально определенный круг лиц, имеющих право в соответствии с настоящим Кодексом.

Меры социальной защиты и условия их предоставления гражданам определяются на основе дифференцированного подхода с учетом их

трудового вклада, причины и степени нетрудоспособности, а также потребности в социальной защите.

Статья 7. Солидарность и коллективная ответственность

государства, работодателей и граждан

в системе социального обеспечения

1. Солидарная ответственность государства, работодателей и граждан

в сфере социальной защиты осуществляется путем паритетного разделения ответственности за качество жизни, социальное благосостояние, а также

за снижение социальных рисков.

2. Государственные органы, работодатели и граждане совместно участвуют в реализации мер социального обеспечения за счет

бюджетных средств, средств обязательного социального страхования и

иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Прозрачность и справедливость использования

экономических ресурсов, а также соразмерность

задачам государственной политики

в сфере социальной защиты

1. Деятельность государственных органов по использованию экономических ресурсов при реализации государственной политики в сфере социальной защиты должна быть публичной и открытой в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

2. При формировании и реализации государственной политики в сфере социальной защиты государственные органы обеспечивают справедливый баланс интересов государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения, а также соразмерность экономических ресурсов и задач государственной политики в сфере социальной защиты.

Глава 2. ПРАВА ЛИЦ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 9. Минимальные социальные стандарты и

права лиц в социальной сфере

1. Обеспечение минимальными социальными стандартами в сферах труда, социального обеспечения, образования, семьи и детей, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, оказания гарантированной государством юридической помощи осуществляется

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях».

2. Права лиц в социальной сфере реализуются в соответствии

с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

Статья 10. Право на социальную защиту

1. Социальная защита предоставляется лицам (семьям) при наступлении условий, установленных настоящим Кодексом, в виде:

1) социальной защиты семьям, имеющим детей;

2) мер социальной защиты от безработицы и обеспечения занятости населения, а также социальных выплат по случаю потери работы при условии участия в системе обязательного социального страхования;

3) адресной социальной помощи лицам (семьям) со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности;

4) оказания специальных социальных услуг лицам (семьям), признанным нуждающимися в предоставлении специальных социальных услуг;

5) социальной защиты лиц с инвалидностью;

6) социальной помощи отдельным категориям граждан посредством выплаты специального государственного пособия, в соответствии

в настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан;

7) пенсионного обеспечения;

8) социальной защиты лиц, потерявших кормильца;

9) единовременной выплаты на погребение в случае смерти

получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий его семье либо лицу, осуществившему погребение.

2. Права, предусмотренные настоящей статьей, реализуются

в порядке и на условиях, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 11. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) устанавливает предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда;

2) принимает решение о повышении размеров социальных выплат

по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца;

3) определяет перечень и лимиты финансовых инструментов

для инвестирования активов Фонда;

4) устанавливает нормы и лимиты, обеспечивающие финансовую устойчивость Фонда;

5) утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных

к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан;

6) определяет порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним;

7) определяет порядок и сроки исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним;

8) утверждает правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из единого накопительного пенсионного фонда;

9) утверждает правила изъятия и перечисления в бюджет сумм обязательных пенсионных взносов, дополнительно установленных

для судей Конституционного Суда Республики Казахстан, судей,

в случае освобождения судьи от должности по отрицательным

мотивам;

10) утверждает правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методику осуществления расчета размера пенсионных выплат, методику определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений;

11) утверждает правила возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет

бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих

(кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

12) утверждает правила сохранения льгот на пенсионные выплаты

за выслугу лет лицам, медицинские должности которых сокращены

в органах внутренних дел Республики Казахстан с 1 июля 2022 года и

1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

13) утверждает правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов;

14) утверждает правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;

15) принимает решения о создании, реорганизации или ликвидации единого накопительного пенсионного фонда в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан;

16) утверждает порядок оценки потребностей лиц с инвалидностью согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;

17) утверждает типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

Статья 12. Компетенция уполномоченного государственного органа

Уполномоченный государственный орган:

устанавливает общие принципы организации и осуществления медико-социальной экспертизы и реабилитации лиц с инвалидностью;

формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты и занятости населения, а также организует ее осуществление;

3) ежегодно устанавливает величину процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда, но не более двух раз в год;

4) разрабатывает:

правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных

за счет обязательных пенсионных взносов, из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методику осуществления расчета размера пенсионных выплат, методику определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений;

правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов;

правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;

порядок оценки потребностей лиц с инвалидностью согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам

с инвалидностью;

типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан;

правила возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года

в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых

иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и

взыскания по ним;

перечень работ в организациях, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомическую диагностику, для льготного исчисления трудового стажа для назначения пенсионных выплат

по возрасту в полуторном размере;

список сезонных отраслей промышленности, работа в которых

в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения

пенсионных выплат по возрасту за год работы;

перечень и лимиты финансовых инструментов для инвестирования активов Фонда;

нормы и лимиты, обеспечивающие финансовую устойчивость Фонда;

предложение об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда;

предложение о повышении размеров социальных выплат

по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца;

5) разрабатывает и утверждает:

формы отчетной документации в области адресной социальной помощи;

формы проверочных листов, критериев оценки степени риска

в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

стандарты рабочего места лиц с инвалидностью;

стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;

методику формирования тарифов и предельный уровень тарифов

на услуги в сфере занятости населения, оказываемые за счет бюджетных средств;

правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы;

правила организации и финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости населения;

квалификационные требования, предъявляемые к частным агентствам занятости, претендующим на участие в аутсорсинге услуг в сфере занятости населения;

перечень услуг, предлагаемых в рамках аутсорсинга услуг в сфере занятости населения;

правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение адресной социальной помощи;

правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий;

правила взимания комиссионного вознаграждения Фондом;

правила исчисления и уплаты социальных отчислений в Фонд и взысканий по ним;

правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;

правила выдачи участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений;

правила назначения и выплаты адресной социальной помощи;

правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении,

в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью;

правила предоставления услуг специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью;

правила обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены;

правила предоставления санаторно-курортного лечения лицам

с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью;

правила проведения медико-социальной экспертизы;

правила возмещения стоимости товаров и услуг из средств государственного бюджета при реализации их лицам с инвалидностью

через портал социальных услуг;

правила регистрации поставщиков товаров и (или) услуг или их снятия с регистрации на портале социальных услуг, а также допуска товаров и (или) услуг на портал социальных услуг;

классификатор технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;

методику определения гарантированной суммы, предоставляемой

в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, приобретаемых лицами с инвалидностью через портал социальных услуг;

правила оценки и определения потребности в специальных социальных услугах по согласованию с уполномоченными органами

в области образования и здравоохранения;

правила финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;

правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги;

правила, сроки выдачи и отзыва свидетельства о присвоении квалификационной категории для специалистов в области социальной защиты населения;

правила и методику формирования тарифов на специальные социальные услуги;

правила аттестации социальных работников по согласованию

с уполномоченным органом в области образования;

квалификационные требования к социальным работникам;

методику определения социального благополучия семьи (лица)

по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

перечень гарантированного объема специальных социальных

услуг;

перечень производств, работ, профессий работников, занятых

на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами

по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы;

6) осуществляет:

взаимодействие с физическими и юридическими лицами, уполномоченными органами в области здравоохранения, образования и другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

проверку деятельности Государственной корпорации в пределах компетенции;

анализ, оценку и контроль финансовой устойчивости Фонда;

внутренний контроль деятельности Фонда в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

7) оказывает электронные услуги с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан

об информатизации;

8) определяет размер черты бедности по Республике Казахстан;

9) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере социальной защиты;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа

в области здравоохранения

Уполномоченный орган в области здравоохранения:

1) проводит и реализует единую государственную политику

в области формирования здорового образа жизни населения и профилактики инвалидности;

2) разрабатывает и утверждает стандарты оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения по согласованию

с уполномоченным государственным органом и уполномоченным органом

в сфере образования;

3) осуществляет:

контроль в сфере предоставления специальных социальных услуг;

взаимодействие с физическими и юридическими лицами, уполномоченным государственным органом и другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

4) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере социальной защиты;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Компетенция уполномоченного органа

в области образования

Уполномоченный орган в области образования:

1) обеспечивает получение лицами с инвалидностью образования

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) реализует государственную политику в сфере предоставления специальных социальных услуг в области образования;

3) разрабатывает и утверждает стандарты оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей;

4) осуществляет:

контроль в сфере предоставления специальных социальных услуг;

взаимодействие с физическими и юридическими лицами, уполномоченным государственным органом и другими государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

5) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере социальной защиты;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 15. Компетенция уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций

Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

1) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты

в части регулирования, контроля и надзора финансового рынка и

финансовых организаций;

2) разрабатывает и утверждает правила осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов;

3) разрабатывает и утверждает правила перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также

из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

4) разрабатывает и утверждает правила взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом;

5) разрабатывает и утверждает типовой договор пенсионного аннуитета, устанавливает методику расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета;

6) разрабатывает и утверждает правила заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений (выкупной суммы) в страховую организацию, единый накопительный пенсионный фонд по договору пенсионного аннуитета;

7) разрабатывает и утверждает требования к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы в соответствии со статьей 37 настоящего Кодекса, а также перечень финансовых инструментов, разрешенных

к приобретению за счет данных пенсионных активов;

8) ведет и размещает на своем интернет-ресурсе реестр

управляющих инвестиционным портфелем, соответствующих требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами;

9) разрабатывает и утверждает правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан;

10) разрабатывает и утверждает правила расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правила и сроки возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала;

11) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере социальной защиты;

12) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 16. Компетенция Центра развития трудовых ресурсов

Центр развития трудовых ресурсов осуществляет:

1) оказание услуг уполномоченному государственному органу по:

оценке состояния рынка труда, прогнозу спроса и предложения рабочей силы;

мониторингу хода реализации мер содействия занятости населения, оценке и выработке предложений по их совершенствованию;

организации сбора ведомственной и административной статистической отчетности по вопросам социальной защиты, занятости, трудовой миграции граждан;

приобретению обучающих курсов для профессионального обучения безработных посредством Электронной биржи труда;

методологической поддержке структурных подразделений местных исполнительных органов, осуществляющих координацию вопросов социальной защиты и занятости населения, а также центров трудовой мобильности (карьерных центров) по вопросам занятости и адресной социальной помощи;

информационной, консультационной, методической поддержке

по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью и проведения анализа цен на технические средства и услуги реабилитации, заявленных поставщиками на портале социальных услуг;

информационной, консультационной, методической поддержке

по вопросам Национальной системы квалификаций;

экспертизе профессиональных стандартов;

развитию механизмов оказания проактивных и электронных государственных услуг участникам пенсионной системы, системы обязательного социального страхования и социального обеспечения, активных мер содействия занятости и получателям социальной помощи, оказываемой местными исполнительными органами;

формированию, сопровождению и развитию персонифицированной базы данных участников накопительной пенсионной системы, системы обязательного социального страхования, системы обязательного социального медицинского страхования, плательщиков единого совокупного платежа и единого платежа;

2) повышение квалификации специалистов местных исполнительных органов и центров трудовой мобильности (карьерных центров);

3) сопровождение, системно-техническое обслуживание и

управление проектами по развитию единой цифровой платформы занятости «Электронная биржа труда»;

4) сопровождение, управление проектами по развитию, обеспечение информационной безопасности и контроль доступа объектов информатизации социально-трудовой сферы, организацию бесперебойного функционирования и системно-техническое обслуживание программно-аппаратных средств и сетей телекоммуникации, интеграции с иными объектами информатизации,

а также анализ и обработку данных социально-трудовой сферы;

5) регистрацию и снятие с учета в качестве безработных членов

семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, а также лиц, находящихся на их иждивении,

не осуществляющих трудовую деятельность, в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

6) предоставление информационных и консультационных услуг

в социально-трудовой сфере физическим и юридическим лицам с учетом требований законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных;

7) иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

Статья 17. Компетенция Государственной корпорации

1. Государственная корпорация осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:

взаимодействие с уполномоченным государственным органом

по вопросам приема документов, формирования макетов дел на

назначение, пересмотр решения о назначении (отказе в назначении), приостановление, прекращение, возобновление и перерасчет государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат

по возрасту, пособий, единовременных, социальных и иных выплат;

наполнение и актуализацию автоматизированных централизованных баз данных и персонифицированный учет получателей государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат,

пособий, единовременных, социальных выплат и иных выплат;

наполнение и актуализацию данных информационных систем

в сферах социального обеспечения, обязательного социального страхования;

наполнение и актуализацию в информационных системах уполномоченного государственного органа данных физических лиц,

в пользу которых уплачены обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, и получателей пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда;

осуществление персонифицированного учета обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени;

формирование ежемесячной потребности, графиков осуществления пенсионных выплат, выплаты пособий, единовременных и иных выплат и

направление в уполномоченный государственный орган заявки о потребности в бюджетных средствах;

формирование ежемесячной потребности и графика осуществления социальных выплат, направление в Фонд заявки о потребности

в средствах;

формирование ежемесячной потребности, графиков осуществления адресной социальной помощи, иных выплат и направление

в уполномоченный государственный орган заявки о потребности в бюджетных средствах;

формирование и представление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, реестров платежных документов агентов по перечисленным на счет Государственной корпорации и возвращенным агенту из Государственной корпорации суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени по ним;

организацию и осуществление государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, пенсионных выплат за выслугу лет, выплаты пособий, единовременных и иных выплат

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

организацию социальных выплат из средств Фонда;

организацию и осуществление пенсионных выплат из средств единого накопительного пенсионного фонда;

осуществление выплаты адресной социальной помощи и

иных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

перечисление в единый накопительный пенсионный фонд дополнительно установленных обязательных пенсионных взносов, субсидируемых за счет бюджетных средств, получателям социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет;

взаимодействие с агентами, единым накопительным пенсионным фондом по вопросам учета, перевода, возврата пенсионных взносов и (или) пени по ним;

взаимодействие с единым накопительным пенсионным фондом

по вопросам учета, перевода, возврата, прекращения пенсионных выплат;

определение размера разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений в едином накопительном пенсионном фонде;

перевод обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени от агентов в единый накопительный пенсионный фонд;

организацию и перечисление в единый накопительный пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов, удержанных из социальных выплат за счет средств Фонда;

предоставление информации из информационных систем

в сфере пенсионного обеспечения уполномоченному государственному органу и его ведомствам;

возврат агенту обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени лиц, в реквизитах которых допущены ошибки;

возврат агенту и (или) Государственной корпорации обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени из единого накопительного пенсионного фонда по его заявлению;

ведение персонифицированного учета и актуализации базы плательщиков единого совокупного платежа на базе индивидуального идентификационного номера;

распределение и перечисление сумм единого совокупного

платежа в Фонд, фонд социального медицинского страхования, единый накопительный пенсионный фонд и соответствующий бюджет по месту жительства плательщика;

осуществление возврата ошибочно (излишне) уплаченных сумм единого совокупного платежа в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

предоставление плательщикам единого совокупного платежа информации о распределении и перечислении сумм единого совокупного платежа;

предоставление информационных услуг физическим и юридическим лицам по видам деятельности Государственной корпорации

с учетом требований законодательства Республики Казахстан

по обеспечению сохранности тайны пенсионных накоплений;

персонифицированный учет участников системы обязательного социального страхования, их социальных отчислений и социальных выплат;

переводы социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений

от плательщиков, возвраты излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных

из них, в Фонд не позднее одного операционного дня, следующего за днем

их поступления на счет Государственной корпорации;

возврат плательщику сумм социальных отчислений, уплаченных за участника системы обязательного социального страхования в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

обеспечение возвратов плательщикам излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений не позднее одного операционного дня, следующего за днем поступления средств Фонда

на счет Государственной корпорации, в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

представление в орган государственных доходов реестров поступивших и возвращенных социальных отчислений плательщиков;

предоставление информации плательщикам о состоянии и движении социальных отчислений, а также участникам системы обязательного социального страхования о сумме назначенной социальной выплаты либо об отказе в ее назначении в порядке, определенном уполномоченным государственным органом;

предоставление статистической и иной отчетной информации уполномоченному государственному органу;

осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Государственная корпорация взаимодействует и осуществляет обмен информацией с Фондом по вопросам учета и перевода:

социальных отчислений и пени за несвоевременную и (или)

неполную уплату социальных отчислений;

возвратов излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и пени по ним;

социальных выплат и обязательных пенсионных взносов,

удержанных из них;

возвратов излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных из них.

3. Государственная корпорация имеет право получать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, бюджетные средства за оказание услуг, предусмотренных настоящим Кодексом.

Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией, устанавливаются уполномоченным государственным органом, определяемым решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных органов,

по согласованию с уполномоченным государственным органом и антимонопольным органом.

4. Государственная корпорация обязана:

1) осуществлять прием и проверку полноты документов, необходимых для назначения, пересмотра решения о назначении (отказе в назначении), перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, пособий, социальных и иных выплат, формировать макеты дел на назначение и передавать их в уполномоченный государственный орган, Фонд;

2) уведомлять получателя о необходимости возврата излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат;

3) обеспечивать равные условия обслуживания обратившимся

лицам;

4) обеспечивать своевременное и полное перечисление получателям государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, пенсионных выплат за выслугу лет, пособий, социальных и иных выплат;

5) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии и движении социальных отчислений и социальных выплат, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

6) осуществлять, приостанавливать, возобновлять и прекращать социальную выплату на основании решения Фонда;

7) предоставлять участникам системы обязательного социального страхования информацию о состоянии и движении социальных

отчислений в порядке, установленном уполномоченным государственным органом;

8) давать необходимые разъяснения по вопросам обязательного социального страхования;

9) при формировании электронного макета дела на назначение социальной выплаты не учитывать суммы социальных отчислений, поступивших от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченных за период, ранее учтенный при определении размера социальных выплат.

Статья 18. Компетенция местных исполнительных органов

областей, городов республиканского значения и столицы

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы обеспечивают реализацию государственной политики

в сфере социальной защиты путем:

1) анализа, прогнозирования спроса и предложения рабочей силы

в области и городах республиканского значения, столице и информирования уполномоченного государственного органа;

2) утверждения и реализации региональных карт занятости;

3) проведения мероприятий, обеспечивающих содействие занятости населения;

4) мониторинга организаций с рисками высвобождения и сокращения рабочих мест;

5) поддержки создания рабочих мест через развитие предпринимательской инициативы;

6) мониторинга оказания социальной помощи безработным, лицам, ищущим работу;

7) установления квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью

в размере от двух до четырех процентов от численности рабочих мест

без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными,

опасными условиями труда;

8) утверждения положений о районных (городских) и региональных комиссиях по вопросам занятости населения;

9) осуществления мониторинга создания рабочих мест в рамках национальных проектов, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, региональных карт занятости;

10) утверждения перечня населенных пунктов для добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы;

11) назначения на должность и освобождения от должности руководителя центра трудовой мобильности;

12) взаимодействия с физическими и юридическими лицами и государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

13) создания и деятельности субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, находящихся в их ведении;

14) предоставления субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги, гарантированного объема специальных социальных услуг;

15) проведения анализа потребности населения в специальных социальных услугах;

16) обеспечения проведения статистического анализа, прогнозирования потребности населения в специальных социальных

услугах;

17) организации кадрового обеспечения субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации социальных работников;

18) принятия мер по развитию системы предоставления специальных социальных услуг;

19) разработки и представления на утверждение местным представительным органам областей (городов республиканского значения и столицы) перечня и порядка предоставления сверхгарантированного объема специальных социальных услуг;

20) осуществления государственных закупок, а также размещения государственного социального заказа по предоставлению специальных социальных услуг и услуг по оценке и определению потребности

в специальных социальных услугах;

21) создания государственных учреждений и предприятий, осуществляющих реабилитацию лиц с инвалидностью;

22) предоставления дополнительных мер социальной помощи лиц

с инвалидностью, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

23) способствования созданию организаций, осуществляющих реабилитацию лиц с инвалидностью;

24) организации профессионального обучения (переобучения) лиц

с инвалидностью в соответствии с законодательством Республики

Казахстан;

25) организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по реабилитации лиц с инвалидностью,

в том числе специалистов жестового языка, специалистов по чтению и письму рельефно-точечным шрифтом Брайля;

26) организации на соответствующей территории выполнения медицинской, социальной, профессиональной реабилитации в соответствии

с настоящим Кодексом;

27) обеспечения санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой;

28) обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой;

29) мониторинга заявленных поставщиком характеристик товаров и (или) услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через портал социальных услуг, на соответствие классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;

30) организации совместно с общественными объединениями

лиц с инвалидностью культурных, просветительских и иных

мероприятий;

31) координации оказания благотворительной и социальной помощи лицам с инвалидностью;

32) обеспечения деятельности регионального координационного совета в области социальной защиты лиц с инвалидностью;

33) обеспечения:

ведения мониторинга предоставления специальных социальных услуг в области здравоохранения;

проведения анализа потребностей населения в специальных социальных услугах в области здравоохранения;

34) осуществления координации деятельности организаций здравоохранения в сфере предоставления специальных социальных услуг

в области здравоохранения;

35) осуществления в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы

областей, городов республиканского значения и столицы законодательством Республики Казахстан.

Статья 19. Компетенция местных исполнительных органов

районов (городов областного значения)

Местные исполнительные органы районов (городов областного значения) обеспечивают реализацию государственной политики в сфере социальной защиты путем:

1) анализа, прогнозирования спроса и предложения рабочей силы

в районах (городах областного значения) и информирования местного исполнительного органа областей, городов республиканского значения и столицы;

2) внесения в местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы предложений по мерам содействия занятости населения;

3) реализации региональной карты занятости и активных мер содействия занятости населения;

4) осуществления мониторинга создания рабочих мест в рамках национальных проектов, планов развития области, города республиканского значения, столицы, региональной карты занятости;

5) поддержки создания рабочих мест района (города областного значения) через развитие предпринимательской инициативы;

6) внесения в местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы предложений по определению населенных пунктов для добровольного переселения лиц в целях повышения мобильности рабочей силы;

7) осуществления мониторинга организаций с рисками высвобождения и сокращения рабочих мест;

8) взаимодействия с центрами трудовой мобильности в целях обеспечения содействия занятости населения;

9) создания и деятельности субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, находящихся в их ведении;

10) предоставления субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги, гарантированного объема специальных социальных услуг;

11) организации кадрового обеспечения субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации социальных работников;

12) проведения анализа потребностей населения в специальных социальных услугах;

13) осуществления государственных закупок, а также размещения государственного социального заказа по предоставлению специальных социальных услуг и услуг по оценке и определению потребности

в специальных социальных услугах;

14) принятия мер по развитию системы предоставления специальных социальных услуг;

15) взаимодействия с физическими, юридическими лицами и государственными органами по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

16) оказания социальной помощи и координации в оказании благотворительной помощи лицам с инвалидностью;

17) обеспечения санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой;

18) обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой;

19) обеспечения услугами индивидуального помощника для лиц

с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху

в соответствии с индивидуальной программой;

20) предоставления дополнительных мер социальной помощи лицам

с инвалидностью, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

21) осуществления в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы

районов (городов областного значения) законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Компетенция центра трудовой мобильности

1. Центр трудовой мобильности:

1) анализирует, прогнозирует спрос и предложение рабочей силы, информирует население, местные исполнительные органы и Центр развития трудовых ресурсов о состоянии рынка труда области, городов республиканского значения и столицы;

2) вносит местному исполнительному органу области, города республиканского значения, столицы по вопросам занятости населения предложения по мерам содействия занятости и проект региональной карты занятости;

3) осуществляет учет создания рабочих мест в рамках национальных проектов, планов развития области, города республиканского значения, столицы, региональной карты занятости области, города республиканского значения, столицы;

4) запрашивает от структурных подразделений местных исполнительных органов по вопросам образования, организаций образования, учебных центров при организациях, имеющих право на образовательную деятельность, осуществляющих профессиональное обучение, сведения

о трудоустройстве выпускников, информацию о профессиях (специальностях), по которым ведется обучение, количестве подготовленных и планируемых к подготовке и выпуску специалистов по конкретным профессиям (специальностям);

5) запрашивает у работодателей информацию о прогнозной потребности в рабочей силе;

6) ведет учет вакансий, размещаемых работодателями на

Электронной бирже труда о текущих вакансиях и прогнозе создаваемых рабочих мест в проектах, реализуемых в рамках национальных проектов и планов развития области, города республиканского значения и столицы,

а также инициатив частного сектора;

7) осуществляет реализацию активных мер содействия занятости;

8) взаимодействует с местными исполнительными органами районов (городов областного значения) по вопросам содействия занятости лиц, получающих адресную социальную помощь;

9) взаимодействует с работодателями по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;

10) осуществляет аутсорсинг услуг в сфере занятости населения

в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом;

11) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации договора об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения;

12) регистрирует обратившихся лиц в качестве ищущих работу и безработных;

13) обеспечивает профессиональное развитие и повышение квалификации работников карьерных центров;

14) оказывает иные меры содействия занятости в соответствии

с настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

2. Центр трудовой мобильности осуществляет свои функции

через карьерные центры, создаваемые в районах, городах областного и республиканского значения, столице в виде филиалов.

Для обеспечения охвата населения мерами содействия занятости

центр трудовой мобильности создает мобильные (передвижные) карьерные центры.

3. При реализации своих функций центр трудовой мобильности использует информационно-коммуникационные технологии, в том числе Электронную биржу труда.

Центр трудовой мобильности обеспечивает обратившимся

лицам бесплатный доступ к Электронной бирже труда в зонах самообслуживания.

4. Финансирование деятельности центров трудовой мобильности осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 21. Региональная комиссия по вопросам занятости населения

1. Региональная комиссия по вопросам занятости населения

создается местным исполнительным органом на территории области

(города республиканского значения, столицы) (далее – региональная комиссия).

2. Региональная комиссия формируется из представителей

местных представительных и исполнительных органов области

(города республиканского значения, столицы), территориального объединения профсоюзов на уровне области, города республиканского значения, столицы и региональных палат предпринимателей области,

города республиканского значения, столицы, иных заинтересованных государственных органов и других организаций.

3. Региональная комиссия осуществляет координацию деятельности государственных органов и других организаций, расположенных

на территории области (города республиканского значения, столицы),

по вопросам реализации плана развития области в части занятости населения, региональной карты занятости и социальной помощи.

4. Деятельность региональной комиссии направлена на обеспечение эффективной реализации мер содействия занятости населения и

выработку предложений по их совершенствованию на территории

области (города республиканского значения, столицы).

Статья 22. Районная (городская) комиссия

по вопросам занятости населения

1. Районная (городская) комиссия по вопросам занятости населения (далее – районная (городская) комиссия) создается местным исполнительным органом на территории района (города областного значения).

2. Районная (городская) комиссия формируется из представителей местных представительных и исполнительных органов района (города областного значения), территориального объединения профсоюзов

на уровне района, города и филиалов региональных палат предпринимателей в районах соответствующих областей, городов областного, республиканского значения, столицы, иных заинтересованных государственных органов и других организаций.

3. Районная (городская) комиссия осуществляет координацию деятельности государственных органов и других организаций, расположенных на территории района (города областного

значения), акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по вопросам реализации плана развития области в части

занятости населения, региональной карты занятости и социальной

помощи.

4. Деятельность районной (городской) комиссии направлена

на обеспечение эффективной реализации мер содействия занятости населения и выработку предложений по их совершенствованию

на территории района (города областного значения).

Статья 23. Электронная биржа труда

1. Электронная биржа труда – объект информатизации, представляющий собой единую цифровую платформу занятости

для соискателей и работодателей, обеспечивающую поиск работы и содействие в подборе персонала, оказание услуг в сфере занятости

в электронном и проактивном формате, в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Сопровождение и системно-техническое обслуживание Электронной биржи труда осуществляются Центром развития трудовых ресурсов.

Статья 24. Цифровая карта семьи

1. Цифровая карта семьи – аналитическое решение, реализованное

на информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства», которое позволяет формировать и сегментировать списки семей (лиц) по уровню их социального благополучия.

2. Сведения Цифровой карты семьи являются основанием для определения потенциально нуждающихся лиц (семей) в мерах социальной защиты, в том числе оказания проактивных государственных услуг государственными органами и (или) организациями в соответствии

с настоящим Кодексом и (или) действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Методика определения социального благополучия семьи (лица) разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 25. Деятельность Фонда

Фонд осуществляет свою деятельность за счет комиссионного вознаграждения Фонда.

Величина процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда устанавливается ежегодно, но не более двух раз в год уполномоченным государственным органом.

Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда устанавливается Правительством Республики Казахстан по предложению уполномоченного государственного органа.

Комиссионное вознаграждение Фонда взимается от поступивших социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода в порядке, утверждаемом уполномоченным государственным органом.

Собственные средства Фонда формируются и состоят из уставного капитала Фонда, комиссионного вознаграждения.

Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

аккумулирование социальных отчислений;

ведение учета социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, возвратов излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени

за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений,

а также инвестиционного дохода;

исчисление (определение) размеров, назначение, осуществление, приостановление, перерасчет, возобновление, прекращение и пересмотр решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

ведение учета социальных выплат и возвратов излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат;

проведение консультативной и разъяснительной работы

по вопросам обязательного социального страхования;

6) создание и развитие информационной системы в сфере обязательного социального страхования.

Решения о создании, реорганизации или ликвидации Фонда принимаются Правительством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

В части, не урегулированной настоящим Кодексом, к деятельности Фонда применяется законодательство Республики Казахстан об акционерных обществах.

Статья 26. Права и обязанности Фонда

1. Фонд имеет право:

1) заниматься деятельностью, связанной с ценными бумагами и

другими финансовыми инструментами, в порядке, установленном настоящим Кодексом;

2) получать комиссионное вознаграждение на обеспечение деятельности Фонда;

3) запрашивать и получать информацию от субъектов системы обязательного социального страхования, необходимую для обеспечения деятельности Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

4) открывать филиалы на территории Республики Казахстан;

5) производить проверку достоверности документов (сведений), необходимых для назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат, путем запроса в государственные органы, организации, плательщику и заявителю в порядке и сроки, определяемые уполномоченным государственным органом;

6) пересматривать принятые решения о назначении (отказе

в назначении) социальных выплат в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

2. Фонд обязан:

1) обеспечивать своевременное перечисление средств для осуществления Государственной корпорацией социальных выплат;

2) осуществлять возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или)

неполную уплату социальных отчислений плательщику, а также

обеспечивать возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм

социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных

из них, в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

3) при назначении социальной выплаты не учитывать суммы социальных отчислений, поступивших от дохода, признанного незаконным

на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченных за период, ранее учтенный при определении размера социальных выплат;

4) размещать временно свободные средства Фонда в финансовые инструменты через Национальный Банк Республики Казахстан;

5) обеспечивать проведение аудита годовой финансовой отчетности;

6) обеспечивать проведение независимой актуарной оценки финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования один раз в пять лет;

7) формировать проекты решений для перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения социальных выплат в случае получения сведений из информационных систем государственных органов и организаций;

8) принимать решения о назначении, перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении либо об отказе в назначении социальных выплат;

9) формировать прогнозные данные по исчислению потребности

на социальные выплаты;

10) производить ежедневное финансирование Государственной корпорации для осуществления социальных выплат по графику;

11) давать необходимые разъяснения по вопросам назначения и получения социальных выплат;

12) иметь автоматизированную информационную систему Фонда

в виде программного обеспечения для осуществления учета активов

Фонда, а также обеспечить сохранность и защиту информации

от несанкционированного доступа;

13) иметь резервный центр для хранения информации;

14) обеспечивать конфиденциальность информации о суммах социальных отчислений и социальных выплат, полученной из информационных систем;

15) предоставлять в Государственную корпорацию информацию

о суммах социальных отчислений, поступивших от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

16) предоставлять участникам системы обязательного социального страхования информацию о состоянии и движении социальных отчислений

в порядке, установленном уполномоченным государственным органом;

17) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим

Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

3. Фонд не вправе:

1) передавать в залог активы Фонда;

2) заниматься предпринимательской и иной деятельностью,

не предусмотренной настоящим Кодексом.

Статья 27. Права и обязанности плательщика

1. Плательщик имеет право:

1) на возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений в порядке и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом;

2) запрашивать и получать бесплатно необходимую информацию

от Государственной корпорации об уплаченных суммах социальных отчислений и (или) пени по ним в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) на реализацию других прав в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

2. Плательщик обязан:

1) своевременно и в полном объеме уплачивать социальные отчисления и пеню за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных

отчислений;

2) самостоятельно осуществлять расчет и перерасчет сумм

социальных отчислений, а также расчет пени в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты социальных отчислений;

3) представлять в органы государственных доходов налоговую отчетность в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан;

4) вести первичный учет исчисленных и уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени по каждому участнику системы обязательного социального страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) представлять участнику системы обязательного социального страхования сведения об исчисленных суммах социальных отчислений

в Фонд при ежемесячном извещении о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;

6) предоставлять информацию (документы, сведения) по запросам Фонда, необходимую для назначения социальных выплат;

7) по требованию органов государственных доходов представить список участников системы обязательного социального страхования,

в пользу которых взыскивается задолженность по социальным

отчислениям, в порядке, установленном статьей 256 настоящего

Кодекса;

8) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим

Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 28. Образование активов Фонда

1. Активы Фонда формируются за счет социальных отчислений, пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, инвестиционного дохода, возвратов излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и иных поступлений в Фонд, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, за минусом комиссионного вознаграждения Фонда, средств, направленных на социальные выплаты и возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений.

2. Активы Фонда могут быть использованы исключительно для следующих целей:

1) осуществление социальных выплат в соответствии с настоящим Кодексом;

2) размещение через Национальный банк Республики Казахстан

в финансовые инструменты для инвестирования активов, перечень и лимиты которых определяются Правительством Республики Казахстан;

3) возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений, а также сумм иных ошибочно зачисленных средств.

3. Активы Фонда не могут быть:

1) предметом залога;

2) взысканы по требованию кредиторов;

3) предметом ареста или иного обременения имущества;

4) взысканы инкассовым распоряжением по обязательствам Фонда и третьих лиц;

5) переданы в доверительное управление, за исключением случаев, предусмотренных статьей 30 настоящего Кодекса;

6) предметом обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства.

Статья 29. Обеспечение сохранности активов Фонда

1. Государство гарантирует сохранность и целевое использование активов Фонда.

2. Сохранность активов Фонда обеспечивается посредством:

1) регулирования деятельности Фонда путем установления соответствующих норм и лимитов, обеспечивающих его финансовую устойчивость, установленных Правительством Республики Казахстан;

2) осуществления инвестиционной деятельности через Национальный Банк Республики Казахстан;

3) учета всех операций по инвестиционному управлению активами Фонда в Национальном Банке Республики Казахстан;

4) ведения раздельного учета собственных средств и активов Фонда;

5) введения ограничений расходов на обеспечение деятельности Фонда;

6) обязательности проведения ежегодного аудита;

7) регулярной финансовой отчетности Фонда. Перечень, формы,

сроки представления Фондом финансовой и иной отчетности определяются уполномоченным государственным органом;

8) определения Правительством Республики Казахстан перечня и лимитов финансовых инструментов для инвестирования активов

Фонда;

9) установления требований по диверсификации и снижению рисков при размещении активов Фонда в инвестиционной декларации, одобренной Советом по экономической политике;

10) установления требований к руководящим работникам Фонда

в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 30. Порядок управления активами Фонда

1. Доверительное управление активами Фонда осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан на основании инвестиционной декларации, одобренной Советом по экономической политике, и

договора, заключаемого между Фондом и Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет размещение активов Фонда согласно перечню и лимитам финансовых инструментов для инвестирования активов Фонда, определенным Правительством Республики Казахстан.

3. Национальный Банк Республики Казахстан ведет учет всех

операций по аккумулированию и размещению активов Фонда, получению инвестиционного дохода и ежеквартально представляет в Фонд отчет

о состоянии его счетов и инвестиционной деятельности с активами Фонда

в соответствии с заключенным договором.

Статья 31. Учет и отчетность Фонда

1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и активам Фонда

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Фонд обязан обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

Статья 32. Аудит Фонда

1. Аудит годовой финансовой отчетности Фонда производится аудиторскими организациями, правомочными на проведение аудита

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

2. Аудиторский отчет не составляет коммерческой тайны.

3. По результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности Фонда аудиторская организация составляет два аудиторских отчета по:

1) собственным средствам Фонда;

2) активам Фонда.

4. Расходы по обязательному аудиту годовой финансовой отчетности Фонда осуществляются за счет собственных средств Фонда.

Статья 33. Требования, предъявляемые к руководящим

работникам Фонда

1. Руководящими работниками Фонда признаются первый руководитель исполнительного органа и его заместители, главный

бухгалтер.

2. К руководящим работникам Фонда устанавливаются следующие требования:

1) для первого руководителя исполнительного органа и его заместителей:

образование – высшее профессиональное (юридическое, финансовое, экономическое);

не менее шести лет стажа работы на руководящих должностях

в сфере социальной защиты населения;

2) для главного бухгалтера:

образование – высшее профессиональное (финансовое, экономическое);

не менее пяти лет стажа работы в области финансово-бухгалтерской работы на руководящих должностях.

3. Руководящим работником Фонда не может быть назначено лицо:

1) не имеющее безупречной деловой репутации.

Безупречной деловой репутацией является наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие

неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие

вступившего в законную силу приговора суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и

являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

2) ранее являвшееся первым руководителем, заместителем

первого руководителя, главным бухгалтером юридического лица,

которое было признано банкротом или подвергнуто санации, консервации, принудительной ликвидации в период нахождения данного лица

в должности первого руководителя, заместителя первого руководителя, главного бухгалтера данного юридического лица;

3) признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) в отношении которого за совершение коррупционного преступления вынесен обвинительный приговор суда или который освобожден от

уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления

на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

5) на которое в течение трех лет до даты назначения за совершение коррупционного административного правонарушения налагалось административное взыскание.

Глава 5. ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Статья 34. Организация деятельности единого

накопительного пенсионного фонда

1. Единый накопительный пенсионный фонд создается в форме акционерного общества, является некоммерческой организацией.

2. Наименование единого накопительного пенсионного фонда

должно содержать слова «единый накопительный пенсионный фонд».

Допускается сокращение наименования единого накопительного пенсионного фонда с использованием в наименовании аббревиатуры «ЕНПФ».

3. Юридическим лицам, за исключением единого накопительного пенсионного фонда, запрещается использовать в своем наименовании

слова «единый накопительный пенсионный фонд» в полном и сокращенном виде на каком бы то ни было языке.

4. Единственным акционером единого накопительного пенсионного фонда является Правительство Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации единого накопительного пенсионного фонда в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

5. Доверительное управление акциями единого накопительного пенсионного фонда, принадлежащими Правительству Республики Казахстан, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.

6. Органы единого накопительного пенсионного фонда, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений

определяются настоящим Кодексом, Правительством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда.

В состав совета директоров единого накопительного пенсионного фонда на постоянной основе с правом голоса входят представители Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного государственного органа.

7. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и

учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках

второго уровня Республики Казахстан», и обеспечивает осуществление пенсионных выплат.

Иным лицам запрещается привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках

второго уровня Республики Казахстан».

8. Правила осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда утверждаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 35. Права и обязанности единого накопительного

пенсионного фонда

1. Единый накопительный пенсионный фонд имеет право:

1) привлекать добровольные пенсионные взносы;

2) получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность;

3) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица,

за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателя пенсионных выплат

в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

4) сдавать в аренду имущество;

5) открывать филиалы и представительства;

6) получать инвестиционный доход в результате инвестирования собственных активов;

7) оказывать пенсионные услуги посредством процедуры биометрической идентификации или иных идентификационных средств

в порядке, определенном внутренним документом единого накопительного пенсионного фонда;

8) осуществлять иные права согласно договорам о доверительном управлении пенсионными активами, кастодиальным договорам.

2. Единый накопительный пенсионный фонд обязан:

1) привлекать обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы;

2) осуществлять зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии

с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;

3) осуществлять пенсионные выплаты получателям пенсионных выплат и (или) уполномоченному оператору в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений,

в том числе находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и выплат;

5) без взимания платы предоставлять физическому лицу, на имя которого открыт индивидуальный пенсионный счет, информацию с учетом положений, предусмотренных статьей 55 настоящего Кодекса:

о состоянии пенсионных накоплений по его запросу на любую запрашиваемую дату с даты открытия индивидуального пенсионного счета

в едином накопительном пенсионном фонде, в том числе с учетом положений пункта 5 статьи 262 настоящего Кодекса;

о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, доступной для осуществления единовременных пенсионных выплат;

о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, доступной для передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем.

Способ предоставления единым накопительным пенсионным фондом указанной информации о состоянии пенсионных накоплений определяется внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда;

6) осуществлять взаимодействие с Государственной корпорацией

по вопросам учета, перевода, возврата, прекращения пенсионных выплат

в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

7) осуществлять взаимодействие с уполномоченным оператором по вопросам учета, перевода, оплаты и возврата единовременных пенсионных выплат в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

8) осуществлять взаимодействие с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в порядке, установленном соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;

9) публиковать на собственном интернет-ресурсе сведения

о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, которые установлены нормативным правовым актом уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

10) раскрывать информацию об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечень управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами, в порядке и объеме, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

11) ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год размещать в средствах массовой информации путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на казахском и русском языках, а также на собственном интернет-ресурсе пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные и действующие на предстоящий год;

12) оказывать безвозмездные консультационные услуги вкладчикам обязательных пенсионных взносов, физическим лицам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателям пенсионных выплат),

по вопросам функционирования пенсионной системы и деятельности

по управлению инвестиционным портфелем;

13) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателя пенсионных выплат);

14) нести ответственность за нарушение норм настоящего Кодекса

в соответствии с законами Республики Казахстан;

15) переводить пенсионные накопления вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателя пенсионных выплат), в страховую организацию в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

16) передавать пенсионные активы в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

17) осуществлять перевод пенсионных активов из доверительного управления управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

18) заключать договор о доверительном управлении пенсионными активами с Национальным Банком Республики Казахстан;

19) заключать договор о доверительном управлении пенсионными активами с управляющим инвестиционным портфелем, а также кастодиальный договор с управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом;

20) переводить пенсионные накопления физического лица,

за которого перечислены добровольные пенсионные взносы (получателя пенсионных выплат), за счет добровольных пенсионных взносов

в добровольный накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

21) публиковать в средствах массовой информации и размещать

на собственном интернет-ресурсе финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, иную отчетность и информацию

о своей деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. При этом не допускается публикация информации,

содержащей гарантии или обещания доходов по взносам в единый накопительный пенсионный фонд, а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан;

22) представлять ежегодный отчет о деятельности единого накопительного пенсионного фонда для рассмотрения Совету по управлению Национальным фондом Республики Казахстан;

23) обеспечивать равные условия всем вкладчикам обязательных пенсионных взносов, физическим лицам, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателям пенсионных выплат);

24) осуществлять обмен данными по договорам пенсионного аннуитета с организацией по формированию и ведению базы данных по страхованию

в порядке и сроки, которые определяются уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

25) осуществлять взаимодействие с организацией по формированию и ведению базы данных по страхованию в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

26) использовать в своей деятельности сертифицированные оборудования и программное обеспечение;

27) иметь резервный центр для хранения информации;

28) проводить аудит программно-технического обеспечения,

включая информационные, коммуникационные системы и технологии, используемые единым накопительным пенсионным фондом в своей деятельности, не реже одного раза в три года;

29) без взимания платы предоставлять физическому лицу,

на имя которого открыт условный пенсионный счет, информацию

об обязательных пенсионных взносах работодателя.

Способ предоставления единым накопительным пенсионным фондом указанной информации определяется внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда.

3. В целях защиты прав и интересов вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены

обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные

взносы (получателей пенсионных выплат) единому накопительному пенсионному фонду запрещаются:

1) осуществление иной предпринимательской деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных настоящим Кодексом;

2) использование пенсионных активов на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) предоставление за счет собственных активов единого накопительного пенсионного фонда финансовой помощи на безвозмездной основе, за исключением финансовой помощи своим работникам на сумму,

не превышающую 100-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете;

4) передача в залог пенсионных активов, за исключением случаев внесения маржевого или иного обеспечения при заключении сделок

с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг;

5) передача в залог собственных активов, за исключением случаев внесения маржевого или иного обеспечения при заключении сделок

с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, а также обеспечения при участии в тендерах и (или) конкурсах;

6) выпуск ценных бумаг, кроме акций;

7) привлечение заемных средств;

8) предоставление займов любыми способами, за исключением приобретения финансовых инструментов, разрешенных к приобретению

за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда,

а также осуществления операций по предоставлению займов ценными бумагами под обеспечение;

9) выдача поручительств и гарантий любого рода;

10) привлечение для исполнения обязанностей, указанных

в подпункте 12) пункта 2 настоящей статьи, лиц, с которыми

единым накопительным пенсионным фондом не заключен трудовой договор либо договор с Национальным оператором почты;

11) участие в создании и деятельности юридических лиц,

за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Требования настоящего пункта не распространяются на операции «репо» с ценными бумагами, осуществляемые за счет пенсионных активов и (или) собственных активов единого накопительного пенсионного фонда.

Статья 36. Порядок управления Национальным Банком

Республики Казахстан пенсионными активами

единого накопительного пенсионного фонда.

Инвестиционная декларация единого

накопительного пенсионного фонда

1. Доверительное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Республики Казахстан и единым накопительным пенсионным фондом.

2. Национальный Банк Республики Казахстан разрабатывает

перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению

за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, который утверждается Правительством Республики Казахстан, а также разрабатывает и утверждает инвестиционную декларацию единого накопительного пенсионного фонда.

3. Национальный Банк Республики Казахстан может поручить другому лицу совершать действия, необходимые для управления доверенными ему пенсионными активами, в соответствии с договором

на инвестиционное управление активами и настоящим Кодексом.

При этом доверительный управляющий отвечает за действия избранного

им поверенного как за свои собственные.

4. Функциями Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан в части управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда являются:

1) выработка предложений по повышению эффективности управления;

2) рассмотрение и выработка предложений по направлениям инвестирования;

3) выработка предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

4) рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

5. Инвестиционная декларация единого накопительного пенсионного фонда составляется с учетом перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда.

Статья 37. Порядок управления пенсионными активами,

находящимися в доверительном управлении

у управляющего инвестиционным портфелем,

а также хранения и учета пенсионных активов,

находящихся в доверительном управлении

у управляющего инвестиционным портфелем

1. Доверительное управление пенсионными активами управляющим инвестиционным портфелем осуществляется на основании договора

о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного

между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем (далее – договор о доверительном управлении пенсионными активами).

2. Единый накопительный пенсионный фонд заключает договор

о доверительном управлении пенсионными активами с управляющим инвестиционным портфелем и в течение одного рабочего дня после заключения договора о доверительном управлении пенсионными активами размещает на своем интернет-ресурсе информацию о таком управляющем инвестиционным портфелем в соответствии с подпунктом 10) пункта 2

статьи 35 настоящего Кодекса.

3. Типовая форма договора о доверительном управлении пенсионными активами устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Договор о доверительном управлении пенсионными активами вступает в силу с даты поступления пенсионных активов на счета

в банке-кастодиане, указанные в пункте 11 настоящей статьи.

4. Управляющий инвестиционным портфелем в случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными

в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, возмещает единому накопительному пенсионному фонду данную отрицательную разницу за счет собственного капитала в порядке и сроки, которые установлены нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, для последующего перечисления данной суммы на индивидуальные пенсионные счета вкладчикам обязательных пенсионных взносов, физическим лицам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем по состоянию на конец года, предшествующего году, в котором производится возмещение.

5. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет

передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем при одновременном исполнении следующих условий:

1) наличие письменного заявления вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем по форме и с приложением документов, которые установлены внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда;

2) наличие договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом;

3) пенсионные накопления вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие передаче в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем:

не превышают пятидесяти процентов от суммы пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, на дату поступления заявления данного лица о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем.

При последующей передаче в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем объем пенсионных накоплений определяется с учетом ранее переданных пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода управляющего инвестиционным портфелем

(подача заявления производится не чаще одного раза в год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем);

либо

не превышают размер пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных

пенсионных взносов на их индивидуальных пенсионных счетах в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией;

4) пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов, подлежащие передаче в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем, не превышают имеющиеся пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете для учета добровольных пенсионных взносов;

5) управляющий инвестиционным портфелем, указанный в заявлении вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

6. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления, указанного в подпункте 1) пункта 5 настоящей статьи, в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной

в данном заявлении, с учетом ограничений, установленных подпунктами 3) и 4) пункта 5 настоящей статьи.

В случаях невыполнения условий, указанных в части первой настоящего пункта, и (или) представления неполного пакета документов единый накопительный пенсионный фонд в течение пяти рабочих дней

после даты поступления заявления, указанного в подпункте 1) пункта 5 настоящей статьи, отказывает в передаче пенсионных активов

в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем.

7. Управляющий инвестиционным портфелем не вправе передавать

в доверительное управление другому лицу пенсионные активы, находящиеся в его доверительном управлении.

8. Договор о доверительном управлении пенсионными активами расторгается:

1) в случае неустранения управляющим инвестиционным портфелем оснований применения мер надзорного реагирования в сроки,

установленные уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) в случае несоответствия управляющего инвестиционным портфелем требованиям, установленным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

для осуществления управления пенсионными активами в соответствии

с подпунктом 7) статьи 15 настоящего Кодекса (в случае исключения управляющего инвестиционным портфелем из реестра управляющих инвестиционным портфелем, соответствующих требованиям уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для осуществления управления пенсионными активами);

3) по инициативе управляющего инвестиционным портфелем

при условии отсутствия у него в доверительном управлении пенсионных активов и обязательств по ним;

4) в случае приостановления действия либо лишения лицензии

банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных

активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и незаключения нового кастодиального договора с другим банком-кастодианом в течение десяти календарных дней

после даты приостановления действия либо лишения лицензии

банка-кастодиана.

9. При расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами управляющий инвестиционным портфелем

в порядке и сроки, которые установлены нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций по согласованию

с Национальным Банком Республики Казахстан, осуществляет процедуры

по передаче пенсионных активов в доверительное управление

Национального Банка Республики Казахстан.

10. К управляющим инвестиционным портфелем применяются нормы законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в части,

не противоречащей настоящему Кодексу.

11. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, хранятся и учитываются

на счетах единого накопительного пенсионного фонда в банке-кастодиане, выбор которого осуществляется управляющим инвестиционным

портфелем.

Хранение и учет пенсионных активов, переданных в инвестиционное управление одному управляющему инвестиционным портфелем, должны осуществляться одним банком-кастодианом.

Типовая форма кастодиального договора, заключенного между

единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом, устанавливается нормативным

правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Особенности хранения и учета пенсионных активов, находящихся

в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке

ценных бумаг.

12. Перечень финансовых инструментов, разрешенных

к приобретению за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, утверждается уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 38. Договоры о пенсионном обеспечении за счет

обязательных пенсионных взносов, обязательных

профессиональных пенсионных взносов

вкладчика (получателя) с единым накопительным

пенсионным фондом и условные пенсионные счета

1. Договоры о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных

взносов, которые устанавливают права, обязанности, ответственность и

иные правоотношения единого накопительного пенсионного фонда и вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат), являются договорами присоединения, разрабатываются единым накопительным пенсионным фондом на основании настоящего Кодекса, утверждаются внутренним документом единого накопительного пенсионного фонда и размещаются на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда.

2. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд при перечислении обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов или пени в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

При этом сведения о гражданстве, статусе, дееспособности, реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность, регистрации по месту жительства в Республике Казахстан, телефонном номере абонентского устройства сотовой связи, зарегистрированном на веб-портале «электронного

правительства», и иные сведения о физическом лице в случае их наличия,

необходимые для реализации функций единым накопительным пенсионным фондом, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,

единый накопительный пенсионный фонд получает из соответствующих информационных систем государственных органов.

Вкладчик обязательных пенсионных взносов, агент и физическое лицо, за которое перечислены обязательные профессиональные

пенсионные взносы, считаются присоединившимися к договору

о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня

зачисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов или пени на открытый индивидуальный пенсионный счет для учета обязательных

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

При этом согласие законного представителя несовершеннолетнего лица

для присоединения к договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов не требуется.

3. В случае наличия у физического лица в едином накопительном пенсионном фонде открытого индивидуального пенсионного счета

для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов

повторное открытие индивидуального пенсионного счета, предназначенного для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов,

не осуществляется.

При этом агент, уплативший обязательные профессиональные пенсионные взносы в пользу физического лица, считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня зачисления обязательных профессиональных пенсионных взносов или пени на ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета обязательных профессиональных пенсионных взносов.

4. Открытие условных пенсионных счетов в едином накопительном пенсионном фонде для учета обязательных пенсионных взносов работодателя осуществляется на основании списка физических лиц, представляемого агентом в единый накопительный пенсионный фонд

при перечислении обязательных пенсионных взносов работодателя

в порядке, установленном внутренними правилами единого накопительного пенсионного фонда.

В случае наличия в едином накопительном пенсионном фонде условного пенсионного счета, открытого на имя физического лица, обязательные пенсионные взносы работодателя перечисляются на ранее открытый условный пенсионный счет.

Статья 39. Хранение и учет пенсионных активов

единого накопительного пенсионного фонда,

находящихся в доверительном управлении

Национального банка Республики Казахстан

1. Пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда хранятся и учитываются на счетах в Национальном Банке Республики Казахстан в соответствии с кастодиальным договором, заключаемым между Национальным Банком Республики Казахстан и единым накопительным пенсионным фондом.

2. Национальный Банк Республики Казахстан в целях учета и хранения пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда вправе открывать счета у зарубежных кастодианов.

3. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Национальный Банк Республики Казахстан ведет учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и ежемесячно информирует единый накопительный пенсионный фонд о состоянии

его счетов.

Статья 40. Права и обязанности вкладчиков

обязательных пенсионных взносов, физических лиц,

за которых внесены обязательные пенсионные взносы,

перечислены обязательные пенсионные взносы

работодателя, обязательные профессиональные

пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы,

получателей пенсионных выплат и агентов

1. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица,

за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получатели пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда имеют право:

получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений на любую запрашиваемую дату с даты открытия индивидуального пенсионного счета посредством личного кабинета интернет-ресурса

единого накопительного пенсионного фонда и (или) веб-портала «электронного правительства», а также при личном обращении

в единый накопительный пенсионный фонд без взимания платы с учетом положений, предусмотренных статьей 55 и пунктом 5 статьи 262 настоящего Кодекса, а также изменить способ получения информации о состоянии пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда

в порядке, предусмотренном внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда;

получать информацию о пенсионных накоплениях за счет обязательных пенсионных взносов, доступных для осуществления единовременных пенсионных выплат;

3) получать информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем;

4) получать информацию об обязательных пенсионных взносах работодателя;

5) обжаловать в порядке, установленном законами Республики Казахстан, решения, действия (бездействие) единого накопительного пенсионного фонда;

6) получать пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан на момент осуществления пенсионных выплат;

7) завещать свои пенсионные накопления в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;

8) представить в единый накопительный пенсионный фонд заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем для передачи ему

в доверительное управление пенсионных накоплений в сумме, предусмотренной подпунктом 3) пункта 5 статьи 37 настоящего Кодекса,

в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

9) представлять в единый накопительный пенсионный фонд заявление об изменении управляющего инвестиционным портфелем для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем (не ранее чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем);

10) представить в единый накопительный пенсионный фонд заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (не ранее

чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем).

В случае если пенсионные накопления переводились несколько раз

в доверительное управление одному и тому же управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с заявлением о выборе управляющего инвестиционным портфелем, то возврат пенсионных накоплений в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан осуществляется не ранее чем через один год с даты

первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление;

11) получать от единого накопительного пенсионного фонда информацию об управляющих инвестиционным портфелем и

иную информацию, предусмотренную внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда;

12) заключать договор пенсионного аннуитета со страховой организацией за счет своих пенсионных накоплений;

13) представить в единый накопительный пенсионный фонд заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем для передачи ему

в доверительное управление пенсионных накоплений, сформированных

за счет добровольных пенсионных взносов, в сумме, не превышающей фактической суммы пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете для учета добровольных пенсионных взносов;

14) осуществлять иные права согласно законодательству Республики Казахстан.

2. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица,

за которых уплачены обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, и получатели пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда обязаны:

1) в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, сообщать в единый накопительный пенсионный фонд или

в Государственную корпорацию обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств единого накопительного пенсионного фонда при осуществлении пенсионных выплат, в течение десяти календарных дней

с даты таких изменений;

2) выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. При отсутствии у физического лица, за которого перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя, условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 настоящего Кодекса, средства, учитываемые

на условном пенсионном счете, направляются в резервные фонды, сформированные в соответствии с пунктом 4 статьи 57 настоящего

Кодекса.

4. Агенты имеют право получать из Государственной корпорации подтверждение о наличии у работника индивидуального пенсионного счета в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

5. Агенты, за исключением физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), обязаны:

1) своевременно исчислять, удерживать (начислять) и уплачивать обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы

в единый накопительный пенсионный фонд;

2) представлять в органы государственных доходов списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность

по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным

взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам, в сроки, установленные пунктом 5 статьи 256 настоящего

Кодекса;

3) вести первичный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;

4) представлять вкладчикам обязательных пенсионных взносов и работникам, в пользу которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные

взносы, сведения об исчисленных и удержанных (начисленных) суммах обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов

в единый накопительный пенсионный фонд при ежемесячном извещении

о составных частях заработной платы, причитающейся им за соответствующий период.

Статья 41. Договор о пенсионном обеспечении

за счет добровольных пенсионных взносов

вкладчика добровольных пенсионных взносов

(получателя пенсионных выплат)

с единым накопительным пенсионным фондом

1. Договоры о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов устанавливают права, обязанности, ответственность и иные правоотношения единого накопительного пенсионного фонда и вкладчиков добровольных пенсионных взносов (получателей пенсионных выплат).

Порядок заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд

при перечислении добровольных пенсионных взносов в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании поступившего в единый накопительный пенсионный фонд первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении добровольных пенсионных взносов в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Вкладчик добровольных пенсионных взносов (получатель пенсионных выплат) считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов со дня

поступления суммы добровольного пенсионного взноса.

При этом согласие законного представителя несовершеннолетнего лица для присоединения к договору о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов не требуется.

5. В случае перечисления организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в единый накопительный пенсионный фонд невостребованной суммы гарантийного возмещения

по гарантируемому депозиту вкладчика (получателя) договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов заключается

на основании списка вкладчиков (получателей) с невостребованными суммами гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, представленного организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в порядке и сроки, которые установлены соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня

Республики Казахстан».

Глава 6. ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

Статья 42. Организация деятельности добровольного

накопительного пенсионного фонда

1. Добровольный накопительный пенсионный фонд создается

в форме акционерного общества.

Добровольный накопительный пенсионный фонд осуществляет деятельность на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и привлекает добровольные пенсионные взносы в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и договором

о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

2. Учредителями и (или) акционерами добровольного накопительного пенсионного фонда могут быть физические лица – резиденты Республики Казахстан, юридические лица.

Добровольный накопительный пенсионный фонд не может

выступать в качестве учредителя или акционера другого добровольного накопительного пенсионного фонда.

3. Наименование добровольного накопительного пенсионного фонда должно содержать слова «добровольный накопительный пенсионный фонд».

Допускается сокращение наименования добровольного накопительного пенсионного фонда с использованием в наименовании аббревиатуры «ДНПФ».

Юридическим лицам, за исключением добровольного накопительного пенсионного фонда, запрещается использовать в своем наименовании

слова «добровольный накопительный пенсионный фонд» в полном и сокращенном виде на каком бы то ни было языке.

4. Правила осуществления деятельности добровольного накопительного пенсионного фонда утверждаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 43. Права и обязанности добровольных

накопительных пенсионных фондов

1. Добровольные накопительные пенсионные фонды вправе:

1) привлекать добровольные пенсионные взносы;

2) получать комиссионное вознаграждение за свою деятельность;

3) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика (получателя) по его письменному обращению в суде

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

4) сдавать в аренду собственное имущество;

5) управлять пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан;

6) самостоятельно осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов

в качестве номинального держателя на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

7) оказывать пенсионные услуги посредством процедуры биометрической идентификации в порядке, определенном внутренним документом добровольного накопительного пенсионного фонда;

8) осуществлять иные права согласно законодательству Республики Казахстан и условиям договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

2. Добровольные накопительные пенсионные фонды обязаны:

1) производить пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

2) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;

3) предоставлять вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений в порядке, предусмотренном договором

о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации

о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 55 настоящего Кодекса.

Способ передачи добровольным накопительным пенсионным

фондом информации о состоянии пенсионных накоплений определяется

по соглашению с вкладчиком (получателем);

4) оказывать безвозмездные консультационные услуги вкладчикам (получателям), а также лицам, намеренным заключить договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным накопительным пенсионным фондом, по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

5) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений вкладчика (получателя);

6) нести ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области пенсионного обеспечения и условий договора

о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя)

в другой добровольный накопительный пенсионный фонд или единый накопительный пенсионный фонд, или страховую организацию в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

8) публиковать в средствах массовой информации и размещать

на своем интернет-ресурсе финансовую отчетность и аудиторский отчет

в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, иную отчетность и информацию

о своей деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. При этом не допускается публикация информации, содержащей гарантии или обещания доходов по взносам в добровольный накопительный пенсионный фонд, а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан;

9) выполнять иные обязанности согласно законодательству Республики Казахстан и условиям договора о пенсионном обеспечении

за счет добровольных пенсионных взносов.

3. В целях защиты прав и интересов вкладчиков добровольному накопительному пенсионному фонду запрещаются:

1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан или инвестиционной декларацией добровольного накопительного пенсионного фонда;

2) осуществлять предпринимательскую деятельность, за исключением видов деятельности, установленных настоящей статьей;

3) использовать пенсионные активы на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

4) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению пенсионных активов;

5) использовать пенсионные активы для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных

с деятельностью по управлению пенсионным портфелем;

6) продавать (передавать) принадлежащие ему активы в состав пенсионных активов;

7) продавать активы в кредит;

8) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет пенсионных активов, за исключением

случаев совершения в торговых системах организаторов торгов сделок

с финансовыми инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией;

9) приобретать пенсионные активы, которыми он управляет,

за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и инвестиционной декларацией добровольного накопительного пенсионного фонда;

10) указывать в рекламе и средствах массовой информации информацию о доходности пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда за период менее одного года;

11) передавать в залог пенсионные и (или) собственные активы;

12) выпускать ценные бумаги, кроме акций;

13) предоставлять займы любыми способами, за исключением приобретения добровольным накопительным пенсионным фондом долговых ценных бумаг.

4. В целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности добровольных накопительных пенсионных фондов устанавливаются обязательные для соблюдения пруденциальные нормативы. Перечень пруденциальных нормативов, их нормативные значения, методика расчетов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов добровольными накопительными пенсионными фондами,

сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 44. Пенсионные правила и инвестиционная декларация

добровольного накопительного пенсионного фонда

1. Пенсионные правила добровольного накопительного пенсионного фонда включают:

1) порядок изменения и прекращения договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

2) порядок и условия осуществления пенсионных взносов и

выплат;

3) ответственность по обязательствам добровольного накопительного пенсионного фонда перед вкладчиками (получателями);

4) порядок информирования о состоянии пенсионных накоплений;

5) представление сведений вкладчикам (получателям) об акционерах добровольного накопительного пенсионного фонда и банка-кастодиана;

6) иные особенности правоотношений между добровольным накопительным пенсионным фондом и вкладчиками (получателями).

2. Инвестирование пенсионных активов за счет добровольных пенсионных взносов осуществляется добровольным накопительным пенсионным фондом самостоятельно в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и инвестиционной декларацией.

3. Пенсионные правила и инвестиционная декларация добровольного накопительного пенсионного фонда, а также изменения и дополнения

к ним утверждаются органом управления добровольного накопительного пенсионного фонда.

Статья 45. Договор о пенсионном обеспечении за счет

добровольных пенсионных взносов вкладчика

(получателя) с добровольным накопительным

пенсионным фондом

Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов заключается между добровольным накопительным пенсионным фондом и вкладчиком (получателем) в письменной форме

в соответствии с типовым договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

Порядок заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 46. Хранение и учет пенсионных активов

добровольного накопительного пенсионного фонда

в банке-кастодиане

1. Пенсионные активы добровольного накопительного пенсионного фонда хранятся и учитываются на счетах в банке-кастодиане,

не аффилированном с добровольным накопительным пенсионным фондом,

в соответствии с кастодиальным договором.

2. Кастодиальный договор заключается между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом.

3. Форма типового кастодиального договора разрабатывается и утверждается уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Банк-кастодиан осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда и обязан незамедлительно уведомлять уполномоченный орган

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, добровольный накопительный пенсионный фонд и

фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе,

о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

5. Банк-кастодиан ведет учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода и ежемесячно информирует добровольный накопительный пенсионный фонд

о состоянии его счетов.

6. У добровольного накопительного пенсионного фонда должен быть один банк-кастодиан.

7. Кастодиальный договор расторгается на основании соответствующего решения исполнительного органа добровольного накопительного пенсионного фонда в одностороннем порядке по требованию добровольного накопительного пенсионного фонда с уведомлением

банка-кастодиана и завершением процедуры передачи пенсионных

активов новому банку-кастодиану в течение двадцати календарных дней

до намеченной даты расторжения.

8. В течение тридцати календарных дней с момента заключения кастодиального договора с новым банком-кастодианом добровольный накопительный пенсионный фонд уведомляет об этом своих вкладчиков и агентов путем соответствующих публикаций в двух печатных изданиях и

на собственном интернет-ресурсе на казахском и русском языках.

9. На срок до шести месяцев с момента расторжения кастодиального договора между добровольным накопительным пенсионным фондом, прежним и новым банками-кастодианами заключается соответствующий договор о перечислении прежним банком-кастодианом поступающих

к нему пенсионных взносов новому банку-кастодиану.

Статья 47. Реорганизация добровольного накопительного

пенсионного фонда

1. Реорганизация добровольного накопительного пенсионного фонда осуществляется по решению общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в форме присоединения. Условия и порядок выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Особенности проведения реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда с участием государства, фонда национального благосостояния и (или) уполномоченного органа определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Реорганизованный добровольный накопительный пенсионный фонд вправе привлекать добровольные пенсионные взносы и осуществлять пенсионные выплаты на основании лицензии добровольного накопительного пенсионного фонда, присоединившего к себе другой добровольный накопительный пенсионный фонд.

3. Пенсионные активы и обязательства присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам

о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов подлежат передаче в реорганизованный добровольный накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 48. Отказ в выдаче разрешения на реорганизацию

добровольного накопительного пенсионного фонда

Отказ в выдаче разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда производится по любому из следующих оснований:

1) нарушение в результате предполагаемой реорганизации интересов вкладчиков (получателей);

2) нарушение в результате предполагаемой реорганизации требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

3) несоответствие документов, представленных для получения разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и

надзору финансового рынка и финансовых организаций на реорганизацию, требованиям законодательства Республики Казахстан.

Статья 49. Ликвидация добровольного накопительного

пенсионного фонда

1. Добровольный накопительный пенсионный фонд ликвидируется:

1) по решению общего собрания акционеров добровольного накопительного пенсионного фонда при наличии разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, выданного в установленном им порядке;

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Правила проведения добровольной или принудительной ликвидации, а также передачи пенсионных активов и обязательств

по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов утверждаются нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 50. Отказ в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию

добровольного накопительного пенсионного фонда

Отказ в выдаче разрешения уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда производится по любому из следующих оснований:

1) несоответствие документов, представленных для получения разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и

надзору финансового рынка и финансовых организаций на ликвидацию, требованиям законодательства Республики Казахстан;

2) наличие обязательств и действующих договоров по лицензируемым видам деятельности;

3) недостаточность средств для удовлетворения требований всех кредиторов добровольного накопительного пенсионного фонда.

Статья 51. Особенности прекращения действия лицензии

на управление инвестиционным портфелем

с правом привлечения добровольных пенсионных взносов

1. В случае лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов добровольный накопительный пенсионный фонд осуществляет перевод добровольных пенсионных накоплений вкладчиков (получателей)

в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Добровольный возврат лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании заявления добровольного накопительного пенсионного фонда и производится только после исполнения добровольным накопительным пенсионным фондом всех обязательств по данному виду деятельности.

3. Правила добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Глава 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЕДИНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО

ФОНДА И ДОБРОВОЛЬНЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Статья 52. Пенсионные активы единого накопительного пенсионного

фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов

1. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных

взносов и добровольных пенсионных взносов, включают пенсионные

взносы, инвестиционный доход, средства, поступившие в качестве

пени и возмещения убытков, за минусом комиссионного вознаграждения.

2. Права физических и юридических лиц на пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, относятся к разряду вещных прав, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат, Государственной корпорации, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана и лиц, которым пенсионные активы

переданы на основании договора на инвестиционное управление активами

в соответствии с пунктом 3 статьи 36 и статьей 37 настоящего Кодекса,

не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

4. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных

взносов и добровольных пенсионных взносов, используются исключительно на:

1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан;

2) размещение в финансовые инструменты, разрешенные

к приобретению за счет пенсионных активов, переданных в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем в соответствии

со статьей 37 настоящего Кодекса;

3) осуществление пенсионных выплат, в том числе единовременных пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;

4) перевод пенсионных накоплений в страховую организацию

по договору пенсионного аннуитета в порядке, предусмотренном

настоящим Кодексом и нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

5) передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии со статьей 37 настоящего Кодекса;

6) перевод пенсионных накоплений за счет добровольных

пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда

в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный

пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

7) возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно зачисленных денег;

8) выплату комиссионного вознаграждения единому накопительному пенсионному фонду, добровольным накопительным пенсионным

фондам, Национальному Банку Республики Казахстан, управляющему инвестиционным портфелем в случаях и размере, установленных настоящим Кодексом;

9) возврат невостребованной суммы гарантийного возмещения

с индивидуального пенсионного счета физического лица, за которого перечислены добровольные пенсионные взносы (получателя пенсионных выплат), на основании уведомления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, представленного в соответствии

с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;

10) оплату брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов

на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг.

Статья 53. Пенсионные активы, сформированные за счет

обязательных пенсионных взносов работодателя

1. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, включают обязательные пенсионные взносы работодателя, инвестиционный доход, средства, поступившие

в качестве пени и возмещения убытков, за минусом комиссионного вознаграждения.

2. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, не являются собственностью агента и (или) физического лица, за которого уплачены обязательные пенсионные взносы работодателя.

3. Наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы работодателя, пени, пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя,

по долгам единого накопительного пенсионного фонда, физического лица,

на имя которого открыт условный пенсионный счет, Государственной корпорации, банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

4. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, используются исключительно

на следующие цели:

1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан и инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда;

2) осуществление пенсионных выплат в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;

3) выплата комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода в случаях и размере, установленных настоящим Кодексом;

4) возврат ошибочно зачисленных обязательных пенсионных взносов работодателя.

Статья 54. Генеральное финансовое соглашение, расчеты по которому

осуществляются за счет собственных средств и (или)

пенсионных активов единого накопительного пенсионного

фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов

Положения пункта 1 статьи 51, статьи 62 настоящего Кодекса

не применяются в отношении зачета требований и (или) ликвидационного неттинга по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения, расчеты по которому осуществляются за счет собственных средств и (или) пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов.

Стороны генерального финансового соглашения осуществляют (применяют) зачет требований и (или) ликвидационный неттинг по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения в порядке и

на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении.

Нетто-требование, возникшее (рассчитанное) в результате зачета требований и (или) ликвидационного неттинга, осуществленного (примененного) в порядке и на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении, удовлетворяется на общих основаниях

в соответствии с правилами расчетов с кредиторами, установленными настоящим Кодексом и гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 55. Тайна пенсионных накоплений

1. Тайна пенсионных накоплений включает в себя сведения

об остатках и о движении денег на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей).

Единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды и Государственная корпорация гарантируют тайну пенсионных накоплений.

2. Должностные лица, работники единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, Государственной корпорации и иные лица, которые в силу осуществления своих служебных и функциональных обязанностей получили доступ

к сведениям, составляющим тайну пенсионных накоплений, не вправе разглашать сведения, составляющие тайну пенсионных накоплений, и

несут за их разглашение ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных

пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Не является разглашением тайны пенсионных накоплений осуществление обмена информацией, в том числе сведениями, составляющими тайну пенсионных накоплений, между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Не является разглашением тайны пенсионных накоплений представление должностным лицом государственного органа или лицом, выполняющим управленческие функции в организации, документов и сведений, содержащих тайну пенсионных накоплений, в качестве подтверждающих документов и материалов при направлении органу уголовного преследования сообщения об уголовном правонарушении.

3. Тайна пенсионных накоплений может быть раскрыта вкладчику обязательных пенсионных взносов, физическому лицу, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателю пенсионных выплат,

любому третьему лицу на основании письменного согласия вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателя пенсионных выплат, оформленного в соответствии с требованиями законодательства

Республики Казахстан.

4. Справки об остатках и движении денег на индивидуальных пенсионных счетах могут выдаваться:

1) органам досудебного расследования – по находящимся

в их производстве уголовным делам;

2) судам – по находящимся в их производстве делам на основании определения суда;

3) судебным исполнителям – по находящимся в их производстве исполнительным документам на основании постановления судебного исполнителя, санкционированного прокурором;

4) органам государственных доходов – по вопросам, связанным

с исчислением, удержанием (начислением) обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;

5) уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – по вопросу, возникшему

в связи с заявлением вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателя пенсионных выплат либо в связи с осуществлением им проверки деятельности единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов;

6) прокурору – на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

7) уполномоченному органу по финансовому мониторингу –

в целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

8) представителям вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателя пенсионных выплат – на основании нотариально удостоверенной доверенности или вступившего в законную силу решения суда;

9) Государственной корпорации – для формирования базы данных вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и

расчета сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права

на пенсионные выплаты, а также для оказания государственных услуг

на основании заявления получателя пенсионных выплат либо его представителя по нотариально удостоверенной доверенности или вступившему в законную силу решению суда;

10) уполномоченному государственному органу – по вопросу, возникшему в связи с заявлением вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателя пенсионных выплат;

11) аудиторским организациям, проводящим ежегодный обязательный аудит единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов;

12) наследникам – в случае смерти вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателя пенсионных выплат по запросу

с предоставлением свидетельства о праве на наследство;

13) нотариусам и иностранным консульским учреждениям –

по находящимся в их производстве наследственным делам в случае

смерти вкладчика обязательных пенсионных взносов, физического лица,

за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателя пенсионных выплат по запросу.

Статья 56. Тайна условных пенсионных счетов

1. Тайна условных пенсионных счетов, открытых на имя физических лиц, включает в себя сведения о размере перечисленных обязательных пенсионных взносов работодателя и иных поступлениях в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, а также сведения о размере пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя на соответствующий финансовый год.

Единый накопительный пенсионный фонд, Государственная корпорация гарантируют тайну условных пенсионных счетов.

2. Должностные лица, работники единого накопительного пенсионного фонда, Государственной корпорации и иные лица, которые

в силу осуществления своих служебных и функциональных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну условных пенсионных счетов, не вправе их разглашать, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Не является разглашением тайны условных пенсионных счетов осуществление обмена информацией, в том числе сведениями, составляющими тайну условных пенсионных счетов, между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Не является разглашением тайны условных пенсионных счетов представление должностным лицом государственного органа или лицом, выполняющим управленческие функции в организации, документов и сведений, содержащих тайну условных пенсионных счетов, в качестве подтверждающих документов и материалов при направлении органу уголовного преследования сообщения об уголовном правонарушении.

3. Тайна условных пенсионных счетов может быть раскрыта физическому лицу, на чье имя открыт условный пенсионный счет,

любому третьему лицу с письменного согласия физического лица, на имя которого открыт условный пенсионный счет, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Сведения, составляющие тайну условных пенсионных счетов, выдаются:

1) органам досудебного расследования – по находящимся

в их производстве уголовным делам;

2) судам – по находящимся в их производстве делам на основании определения суда;

3) органам государственных доходов – по вопросам, связанным

с исчислением (начислением) и перечислением обязательных пенсионных взносов работодателя;

4) уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – по вопросу, возникшему

в связи с заявлением физического лица, на имя которого открыт условный пенсионный счет, либо в связи с осуществлением им проверки деятельности единого накопительного пенсионного фонда;

5) прокурору – на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

6) Государственной корпорации – для формирования базы данных физических лиц, за которых уплачены обязательные пенсионные взносы работодателя в единый накопительный пенсионный фонд;

7) уполномоченному государственному органу – по вопросу, возникшему в связи с заявлением физического лица, на имя которого открыт условный пенсионный счет;

8) аудиторским организациям, проводящим ежегодный обязательный аудит единого накопительного пенсионного фонда;

9) представителям физического лица, на чье имя открыт условный пенсионный счет, – на основании нотариально удостоверенной доверенности или вступившего в законную силу решения суда.

Статья 57. Учет и отчетность единого накопительного пенсионного

фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов

1. Единый накопительный пенсионный фонд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность, а также представляет финансовую отчетность и первичные статистические данные

в Национальный Банк Республики Казахстан раздельно по:

1) пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов;

2) пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя;

3) собственным средствам, предназначенным для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

Добровольный накопительный пенсионный фонд ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность, а также представляет финансовую отчетность и первичные статистические данные раздельно по собственным средствам и пенсионным активам, сформированным за счет добровольных пенсионных взносов, в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Учет пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат), ведется раздельно в порядке, определяемом уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Учет условных пенсионных обязательств ведется в порядке, определяемом уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Порядок формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методика

их расчета и структура определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Для осуществления учета пенсионных активов и накоплений

на индивидуальном пенсионном счете и обеспечения надежности, сохранности и защиты информации от несанкционированного

доступа используются автоматизированные информационные системы

в виде программного обеспечения единого накопительного

пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов.

Требования к автоматизированным информационным системам

для учета пенсионных активов и накоплений устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с учетом требований

Закона Республики Казахстан «Об информатизации».

6. Учет пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов физических лиц, за которых перечислены добровольные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат), ведется добровольными накопительными пенсионными фондами в порядке, определяемом уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

7. Контроль за правильностью ведения учета пенсионных взносов и начислением инвестиционного дохода вкладчикам обязательных пенсионных взносов, физическим лицам, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателям пенсионных выплат), осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

8. Единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды обязаны обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень документов, подлежащих хранению, и сроки

их хранения устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 58. Комиссионные вознаграждения Национального Банка

Республики Казахстан, единого накопительного

пенсионного фонда, управляющего инвестиционным

портфелем и добровольных накопительных

пенсионных фондов

1. Величина комиссионного вознаграждения единого накопительного пенсионного фонда устанавливается в размере 0,008 процента в месяц

от пенсионных активов, но не более величины, определяемой как произведение 0,04-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего

на 1 января соответствующего финансового года, и количества индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей)

с пенсионными накоплениями по учету обязательных пенсионных взносов, открытых в едином накопительном пенсионном фонде по состоянию

на 1 число соответствующего календарного месяца.

2. Предельная величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан устанавливается в пределах

не выше 2,0 процента от инвестиционного дохода.

3. Предельная величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем устанавливается в пределах

не выше 7,5 процента от инвестиционного дохода.

4. Предельная величина комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда устанавливается

в пределах не выше 15 процентов от инвестиционного дохода.

Порядок взимания и величина комиссионного вознаграждения добровольных накопительных пенсионных фондов устанавливаются договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

5. Величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан ежегодно утверждается Правлением Национального Банка Республики Казахстан.

Величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем ежегодно утверждается органом управления данной организации.

Величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан, управляющего инвестиционным портфелем и добровольного накопительного пенсионного фонда может меняться

не чаще одного раза в год.

Статья 59. Система управления рисками и внутреннего контроля

единого накопительного пенсионного фонда,

добровольных накопительных пенсионных фондов

Единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды формируют систему управления

рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:

1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю совета директоров, правления, подразделений единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, их ответственность;

2) внутреннюю политику и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;

3) лимиты на допустимый размер рисков;

4) внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органов единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов;

5) внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.

Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 60. Аудит единого накопительного пенсионного фонда или

добровольных накопительных пенсионных фондов

1. Аудит единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

2. Аудиторский отчет финансовой отчетности единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов не составляет коммерческой тайны.

3. По результатам обязательного ежегодного аудита единого накопительного пенсионного фонда аудиторская организация составляет

три аудиторских отчета по:

1) пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных

взносов и добровольных пенсионных взносов;

2) пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя;

3) собственным средствам.

По результатам обязательного ежегодного аудита добровольного накопительного пенсионного фонда аудиторская организация составляет

два аудиторских отчета по:

1) финансовой отчетности по собственным активам;

2) финансовой отчетности по пенсионным активам.

4. Ежегодный аудиторский отчет по пенсионным активам

единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов включает проверку порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в отношении пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов на предмет

соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Расходы по обязательному ежегодному аудиту единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов осуществляются за счет собственных средств

единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов.

Статья 61. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности

1. Единому накопительному пенсионному фонду, добровольным накопительным пенсионным фондам запрещается реклама деятельности, не соответствующая действительности на день ее опубликования.

2. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций вправе потребовать от единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов внесения изменений в рекламу, не соответствующую действительности, ее прекращения или публикации ее опровержения.

Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в случае невыполнения данного требования в установленный им срок вправе опубликовать информацию о несоответствии действительности содержащихся в рекламе сведений либо уточнить их за счет единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, опубликовавших такую рекламу.

3. Информация о доходности пенсионных активов может предоставляться только с указанием периода, в течение которого получен соответствующий инвестиционный доход.

Статья 62. Ограниченные меры воздействия и санкции,

применяемые уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций

1. В случаях обнаружения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций нарушений законодательства Республики Казахстан,

выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, а также невыполнения иных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций вправе применить к единому накопительному пенсионному фонду, добровольным накопительным пенсионным фондам одну из следующих ограниченных мер воздействия:

1) дать обязательное для исполнения письменное предписание;

2) вынести письменное предупреждение;

3) составить письменное соглашение.

2. Порядок и условия применения к единому накопительному пенсионному фонду, добровольным накопительным пенсионным фондам ограниченных мер воздействия определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций вправе приостановить действие лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов на срок до шести месяцев по любому из следующих оснований:

1) недостоверность информации, на основании которой была

выдана лицензия;

2) задержка начала деятельности добровольного накопительного пенсионного фонда более года с момента выдачи лицензии;

3) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение или

ненадлежащее выполнение добровольным накопительным пенсионным фондом обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

4) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение установленных уполномоченным органом нормативов и других обязательных

к исполнению добровольным накопительным пенсионным фондом норм и лимитов;

5) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение нормативных

правовых актов Республики Казахстан, положений, предусмотренных пенсионными правилами и (или) инвестиционной декларацией добровольного накопительного пенсионного фонда;

6) невыполнение требования ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

7) отказ от подписания письменного соглашения с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

8) неустранение добровольным накопительным пенсионным фондом нарушений, указанных в отчете аудиторской организации о проведенном аудите, в течение трех месяцев со дня получения добровольным накопительным пенсионным фондом аудиторского отчета;

9) непредставление или представление заведомо недостоверных отчетности и сведений;

10) систематическое (три и более случая в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение добровольным накопительным пенсионным фондом требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

4. Приостановление действия лицензии влечет запрет на привлечение новых вкладчиков.

Статья 63. Требования, предъявляемые к руководящим работникам

единого накопительного пенсионного фонда,

добровольных накопительных пенсионных фондов

1. Единый накопительный пенсионный фонд, добровольные накопительные пенсионные фонды в обязательном порядке создают

службу внутреннего аудита и формируют следующие коллегиальные

органы:

1) совет директоров – орган управления;

2) правление – исполнительный орган.

Руководящими работниками единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов признаются руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа, главный бухгалтер, за исключением первого руководителя и главного бухгалтера обособленного подразделения

единого накопительного пенсионного фонда или добровольных накопительных пенсионных фондов, иные руководители единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, осуществляющие координацию и (или) контроль

за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов и обладающие правом подписи документов, представляемых в уполномоченный орган, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Для целей настоящей статьи под кандидатом на должность руководящего работника понимается физическое лицо, имеющее намерение занимать должность руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, или лицо, избранное на должность руководителя или члена органа управления, являющееся независимым директором.

3. Не может занимать (не может быть назначено или избрано на) должность руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) не имеющее установленного настоящей статьей трудового стажа:

в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

и (или) в сфере регулирования, контроля и надзора финансового

рынка и финансовых организаций;

и (или) в сфере предоставления финансовых услуг;

и (или) по проведению аудита финансовых организаций;

и (или) в государственных органах, осуществляющих регулирование и контроль в области экономики и финансов;

и (или) в сфере регулирования услуг по проведению аудита финансовых организаций;

и (или) в сфере разработки программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности финансовых организаций;

и (или) в иностранных юридических лицах, осуществляющих деятельность в сферах, перечисленных в настоящем подпункте;

3) не имеющее безупречной деловой репутации;

4) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание)

на должность руководящего работника и (или) которое было отстранено

от выполнения служебных обязанностей в данной и (или) в иной финансовой организации, банковском, страховом холдинге, филиале банка – нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отзыве согласия на назначение (избрание)

на должность руководящего работника;

5) совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи ходатайства

о его согласовании на руководящую должность.

Единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд при назначении (избрании) руководящих работников самостоятельно проверяет их на соответствие требованиям настоящей статьи, том числе с учетом информации, размещаемой

на интернет-ресурсе уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Оценка деловой репутации на предмет наличия либо отсутствия безупречной деловой репутации в отношении руководящих работников и кандидатов на должности руководящих работников осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в том числе с использованием мотивированного суждения.

4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 3 настоящей статьи, необходимо наличие трудового стажа для кандидатов на должности:

1) руководителя исполнительного органа единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного

фонда не менее пяти лет, в том числе не менее трех лет на руководящей должности;

2) руководителя органа управления единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного

фонда не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет на руководящей должности;

3) члена исполнительного органа единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не менее

трех лет, в том числе не менее двух лет на руководящей должности;

4) члена органа управления единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не менее

двух лет, в том числе не менее одного года на руководящей должности;

5) главного бухгалтера единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не менее трех лет;

6) иных руководителей единого накопительного пенсионного

фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не менее одного года.

Для кандидатов на должности членов исполнительного органа

единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, курирующих исключительно вопросы безопасности, административно-хозяйственные вопросы, вопросы информационных технологий, наличие трудового стажа, предусмотренного подпунктом 2) части первой пункта 3 настоящей статьи, не требуется.

В трудовой стаж, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с обеспечением ее безопасности, осуществлением административно-хозяйственной деятельности, развитием информационных технологий (за исключением руководителя подразделения развития информационных технологий и (или) информационной безопасности), работа в обществе взаимного страхования и организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность.

Для члена Правительства Республики Казахстан, заместителя руководителя центрального исполнительного органа Республики Казахстан, являющегося кандидатом на должность руководителя органа управления единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, более пятидесяти процентов размещенных акций которого прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, стаж, предусмотренный настоящей статьей, не требуется.

5. Для целей подпунктов 1), 2), 3), 4) части первой пункта 4

настоящей статьи под руководящей должностью понимаются должности руководителя и членов органа управления, руководителя и членов исполнительного органа, руководителя, заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также обособленного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в подпункте 2) части первой пункта 3 настоящей статьи.

6. Документы для получения согласия на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда могут быть

представлены кандидатом на должность руководящего работника либо единым накопительным пенсионным фондом или добровольным накопительным пенсионным фондом.

Согласие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда может быть выдано на одну либо несколько должностей при условии соответствия кандидата на должность руководящего работника требованиям, предъявляемым к данным должностям.

Согласие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда дает право занимать должность руководящего работника без повторного согласования и прекращает свое действие в следующих случаях:

1) неназначение (неизбрание) согласованного кандидата на должность руководящего работника в едином накопительном пенсионном фонде или добровольном накопительном пенсионном фонде в течение двенадцати месяцев с даты получения согласия либо увольнения с должности (прекращения полномочий) руководящего работника;

2) отзыв уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций согласия

на назначение (избрание) на должность руководящего единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда.

7. Кандидат на должность руководящего работника не вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Запрет, установленный частью первой настоящего пункта, не распространяется на лицо, избранное на должность руководителя или

члена органа управления, являющееся независимым директором, которое вправе осуществлять соответствующие функции без согласования

с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций не более шестидесяти календарных дней со дня его избрания.

Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, в течение тридцати рабочих дней

с даты представления полного пакета документов в соответствии

с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда лицом, не имеющим согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

на назначение (избрание) на должность руководящего работника,

за исключением случаев возложения исполнения обязанностей руководителя органа управления на члена органа управления или руководителя исполнительного органа на члена исполнительного органа на срок

не более шестидесяти календарных дней.

8. Кандидат на должность руководителя или члена органа управления единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, являющийся независимым директором, может быть согласован как до избрания его на указанную должность,

так и после.

При согласовании руководителя или члена органа управления единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, являющегося независимым директором, после его избрания документы на согласование должны быть представлены

в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций в срок, установленный

частью второй пункта 7 настоящей статьи.

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и

в случае непредставления полного пакета документов на согласование

в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций либо отказа уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в согласовании единый накопительный

пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд обязан принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

9. При использовании уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций мотивированного суждения в отношении кандидата на должность руководящего работника в соответствии со статьей 13-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций направляет лицу, представившему документы на согласование кандидата на должность руководящего работника, уведомление

о формировании в отношении кандидата на должность руководящего работника мотивированного суждения.

Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций приостанавливает срок рассмотрения документов, представленных для получения согласия

на назначение (избрание) кандидатов на должности руководящих

работников единого накопительного пенсионного фонда или

добровольного накопительного пенсионного фонда, при формировании уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций мотивированного суждения

в отношении данных кандидатов на должности руководящих работников. Данный срок приостанавливается с даты направления проекта мотивированного суждения лицу, представившему документы

на согласование кандидата на должность руководящего работника

единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, до даты принятия решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с использованием мотивированного суждения.

10. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

11. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда по следующим основаниям:

1) несоответствие кандидатов на должности руководящих работников требованиям, установленным настоящей статьей, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54 и пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан

«Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» или нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) отрицательный результат тестирования.

Отрицательным результатом тестирования являются:

результат тестирования кандидата на должность руководящего работника составляет менее семидесяти процентов правильных ответов;

нарушение кандидатом на должность руководящего работника порядка тестирования, определенного уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

неявка на тестирование в назначенное время в течение срока согласования кандидата на должность руководящего работника уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

3) неустранение замечаний уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или представление доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций документов по истечении срока, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

4) нарушение установленного законодательством Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководителя или члена органа управления, являющегося независимым директором;

5) представление документов по истечении установленного

частью второй пункта 8 настоящей статьи срока, в течение которого

кандидат на должность руководителя или члена органа управления, являющийся независимым директором, занимает свою должность

без согласования с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

6) наличие у уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций сведений (фактов)

о совершении кандидатом на должность руководящего работника действий, признанных как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекших причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций действий

кандидата на должность руководящего работника как совершенных

в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

получения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций фактов, подтверждающих причинение в результате совершения таких действий ущерба третьему лицу (третьим лицам);

7) наличие у уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций сведений о том,

что кандидат на должность руководящего работника являлся

работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций были применены

меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан

об административных правонарушениях, за совершение действий, признанных как совершенных в целях манипулирования на

рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации,

действия которого повлекли причинение ущерба финансовой

организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом по регулированию,

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

действий финансовой организации как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

получения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций фактов, подтверждающих причинение в результате действий кандидата

на должность руководящего работника ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее

его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию

которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.

К сведениям, указанным в подпунктах 6) и 7) части первой

настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от органа финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая

организация – нерезидент Республики Казахстан.

12. Единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд обязан уведомить уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и

финансовых организаций в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения соответствующего органа единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда

обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий,

о привлечении руководящего работника к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения,

а также об изменениях в фамилии, имени, отчестве (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) руководящего работника

с приложением копий подтверждающих документов.

В случае привлечения руководящего работника к уголовной ответственности единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд уведомляет уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в течение пяти рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна единому накопительному пенсионному фонду или добровольному накопительному пенсионному фонду.

13. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и

надзору финансового рынка и финансовых организаций отзывает

выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда по следующим основаниям:

1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;

2) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3) отстранение уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий (бездействия) указанного руководящего работника (работников) единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан;

4) отстранение уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий указанного руководящего работника (работников) единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда

не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан в случае их отстранения единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом от выполнения служебных обязанностей или увольнения до отстранения от выполнения служебных обязанностей данных лиц уполномоченным органом

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

5) наличие неснятой или непогашенной судимости;

6) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным настоящей статьей, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан

«Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» или нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Отзыв уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций согласия

на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, банковских, страховых холдингах, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан.

Единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд обязан расторгнуть трудовой договор

с руководящим работником либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий руководящего работника

в случаях:

1) отзыва уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций согласия

на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

2) нарушения установленного законодательством Республики Казахстан порядка избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника.

Глава 8. СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

Статья 64. Статус и особенности работы социальных работников

1. Лицо обладает статусом социального работника при осуществлении профессиональной деятельности в сфере оказания специальных социальных услуг.

2. Социальный работник по оценке и определению потребности

в специальных социальных услугах готовит заключение о предоставлении специальных социальных услуг с учетом индивидуальных особенностей лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, и обеспечивает конфиденциальность сведений о состоянии здоровья лица, диагнозе заболевания, степени ограничения жизнедеятельности и персональных данных получателей специальных социальных услуг.

3. Социальный работник, предоставляющий специальные социальные услуги, придерживается заключения социального работника по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах и оказывает услуги в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг.

4. Социальный работник с информированного согласия получателя специальных социальных услуг или его законного представителя

вправе представлять сведения о получателе специальных социальных услуг для проведения реабилитационных мероприятий.

5. Нормативная нагрузка на социального работника устанавливается уполномоченными государственными органами, а также с учетом индивидуальных потребностей получателей специальных социальных услуг

в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг

в области социальной защиты населения, образования и здравоохранения.

6. Система оплаты труда, должностные оклады, доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера социальному работнику, осуществляющему профессиональную деятельность в государственных организациях, определяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в соответствии с перечнем должностей.

Социальным работникам, содержащимся за счет государственного бюджета, основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и пособие

на оздоровление предоставляются согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

Оплата труда социальному работнику, осуществляющему профессиональную деятельность в частных организациях, определяется

их учредителями или уполномоченным на то лицом в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

7. Социальный работник для осуществления профессиональной деятельности должен соответствовать квалификационным требованиям, определяемым профессиональными стандартами, утвержденными соответствующими уполномоченными органами по согласованию с уполномоченным государственным органом.

8. Социальные работники для осуществления профессиональной деятельности проходят аттестацию, по результатам которой присваиваются (подтверждаются) квалификационные категории в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

9. Программа аттестации социальных работников разрабатывается уполномоченными органами в соответствии с профессиональным стандартом.

Статья 65. Права и обязанности социальных работников

при осуществлении профессиональной деятельности

1. Социальные работники при осуществлении профессиональной деятельности имеют право на:

1) свободный выбор способов и форм организации деятельности

в сфере предоставления специальных социальных услуг при условии соблюдения стандартов оказания специальных социальных услуг;

2) защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования

со стороны должностных и других лиц;

3) уважительное отношение к профессии и надлежащее поведение

со стороны получателей специальных социальных услуг и их родителей или иных законных представителей;

4) организационное и материально-техническое обеспечение и создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности;

5) осуществление научной, исследовательской, творческой деятельности, разработку и внесение предложений о внедрении

новых методик и технологий в практику социальной работы;

6) участие в обсуждении вопросов, направленных

на совершенствование качества социальных услуг, в том числе относящихся

к профессиональной деятельности социального работника;

7) повышение квалификации не реже одного раза в пять лет;

8) непрерывное профессиональное развитие;

9) досрочное присвоение квалификационной категории;

10) поощрение за успехи в профессиональной деятельности;

11) прохождение стажировки по международным стипендиям и грантам для поддержания и повышения профессиональных навыков

в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;

12) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Социальный работник, осуществляющий оценку и определение потребности в специальных социальных услугах, кроме прав, установленных пунктом 1 настоящей статьи, вправе:

1) запрашивать и получать необходимую информацию

от государственных и местных исполнительных органов, в том числе посредством информационных систем;

2) привлекать необходимых специалистов для проведения оценки и определения потребности в специальных социальных услугах;

3) привлекать для консультации необходимых специалистов

другого профиля или более высокой квалификации.

3. Социальные работники не вправе:

1) рекомендовать получателям специальных социальных услуг определенные объекты розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, организации, предоставляющие специальные социальные услуги, или реабилитационные мероприятия в целях личной заинтересованности в получении вознаграждения за свои услуги;

2) продвигать лекарственные средства и медицинские изделия, виды специальных социальных услуг и реабилитационных мероприятий

с участием поставщиков, за исключением проведения научно-практических конференций и специализированных семинаров.

4. Социальные работники обязаны:

1) проводить профилактику наступления нуждаемости в специальных социальных услугах в соответствии со своей квалификацией, служебными и должностными обязанностями;

2) оказывать специальные социальные услуги в соответствии

со своей квалификацией, должностными обязанностями;

3) обеспечить качество предоставляемых специальных социальных услуг;

4) не разглашать профессиональную тайну;

5) не допускать дискриминацию в отношении получателя

специальных социальных услуг;

6) незамедлительно сообщать правоохранительным органам о фактах совершения получателем специальных социальных услуг или в отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях социальной защиты населения, а также о фактах нарушения законодательства Республики Казахстан, ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью;

7) консультировать родителей или иных законных представителей получателей специальных социальных услуг по вопросам предоставления специальных социальных услуг;

8) не реже одного раза в три года проходить аттестацию;

9) составлять индивидуальный план по оказанию специальных социальных услуг;

10) соблюдать нормы профессиональной этики поведения социального работника;

11) проходить обязательные периодические медицинские осмотры

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) уважать честь и достоинство получателей специальных социальных услуг и их родителей или иных законных представителей;

13) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

Статья 66. Профессиональная тайна социального работника

1. Сведения об индивидуальных особенностях, состоянии здоровья, диагнозе заболевания, степени ограничения жизнедеятельности, а также персональные данные получателей специальных социальных услуг составляют профессиональную тайну социального работника.

2. С информированного согласия получателя специальных

социальных услуг или его законного представителя допускается передача третьим лицам сведений, составляющих профессиональную тайну социального работника, для проведения реабилитационных мероприятий.

3. Представление сведений, составляющих профессиональную тайну социального работника, без согласия получателя специальных социальных услуг допускается в следующих случаях:

1) субъектам, осуществляющим медицинскую деятельность, в целях обследования и лечения лица, не способного к самостоятельному волеизъявлению, в случае отсутствия законного представителя;

2) по запросу органов досудебного расследования, прокурора,

адвоката и (или) суда в связи с проведением расследования или

судебного разбирательства;

3) при оказании специальных социальных услуг несовершеннолетнему или недееспособному лицу для информирования его законного представителя;

4) при проведении проверок соблюдения законности органами прокуратуры в порядке, установленном Конституционным законом Республики Казахстан «О прокуратуре».

4. Не является разглашением профессиональной тайны социального работника:

1) передача на хранение резервной копии электронного информационного ресурса на единую платформу резервного хранения электронных информационных ресурсов в соответствии с порядком и сроками, определяемыми уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности, за исключением случаев, когда такие электронные информационные ресурсы содержат информацию, связанную

с разведывательной, контрразведывательной деятельностью и охранными мероприятиями по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, передача которой осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах;

2) обмен информацией с использованием информационно-коммуникационных технологий в целях оказания специальных

социальных услуг и осуществления деятельности правоохранительных и специальных государственных органов.

Статья 67. Профессиональная этика поведения

социального работника

1. Профессиональная этика поведения социального работника основывается на принципах законности, добросовестности, ответственности, уважения чести и достоинства личности.

2. Нарушение профессиональной этики поведения социального работника влечет дисциплинарную ответственность социального работника

в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

3. Нарушение профессиональной этики поведения социального работника рассматривается Советом по профессиональной этике поведения социальных работников в порядке, определяемом организацией, предоставляющей специальные социальные услуги.

Статья 68. Ограничения, связанные с выполнением

профессиональной деятельности социального работника

К профессиональной деятельности социальных работников не допускаются лица:

1) лишенные права осуществлять профессиональную деятельность социального работника в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;

2) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;

3) имеющие медицинские противопоказания, а также с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными

с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете

в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

4) на основании иных ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Статья 69. Обеспечение профессиональной

деятельности социальных работников

При осуществлении социальными работниками профессиональной деятельности не допускается:

1) привлечение их к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) истребование у них отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области социальной защиты;

3) проведение проверок, не предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 70. Социальные гарантии социальным работникам

Социальным работникам гарантируются:

жилище, в том числе служебное и (или) общежитие, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

земельные участки под индивидуальное жилищное строительство

в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Социальным работникам, осуществляющим профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство осуществляется в приоритетном порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3) оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск в соответствии

с Трудовым кодексом Республики Казахстан;

4) пособие на оздоровление в размере не менее одного должностного оклада один раз в календарном году при предоставлении им очередного трудового отпуска;

5) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) возмещение работодателем транспортных расходов, связанных

с проездом для социальных работников, оказывающих специальные социальные услуги на дому.

2. Социальному работнику, осуществляющему профессиональную деятельность в сельском населенном пункте:

1) по решению местных представительных органов устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками социальных работников, осуществляющих профессиональную деятельность в городских условиях;

2) оказывается социальная помощь по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств в порядке и размерах, утвержденных местными представительными органами.

3. Социальному работнику, прибывшему для осуществления профессиональной деятельности и проживания в сельские населенные пункты, по решению местных представительных органов предоставляются подъемное пособие и социальная помощь для приобретения или строительства жилья.

4. Местные исполнительные органы вправе устанавливать компенсационные выплаты социальному работнику за наем (аренду) жилища и коммунальные услуги, полные или частичные выплаты для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и отдых, а также иные льготы, направленные на социальную помощь социального работника.

5. За добросовестный труд и образцовое исполнение своих профессиональных обязанностей к социальному работнику применяются поощрения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан,

а также правилами внутреннего распорядка организации, предоставляющей специальные социальные услуги.

6. Местные исполнительные органы вправе устанавливать дополнительные меры поощрения социальных работников посредством учреждения местных знаков отличия и почетных званий с выплатой единовременного вознаграждения или без таковой и иных форм стимулирования, в том числе к праздничным датам, установленным

в Республике Казахстан.

Описание, порядок присвоения местных знаков отличия и почетных званий, в том числе размеры выплат единовременного вознаграждения, определяются местным исполнительным органом.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Глава 9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ (СЕМЕЙ),

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Параграф 1. Общие положения

Статья 71. Право на социальную защиту

лиц (семей), имеющих детей

Лица (семьи), имеющие детей, имеют право на социальную защиту в виде:

социальных выплат по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка (далее – пособие на рождение);

ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком

по достижении им возраста полутора лет (далее – пособие по уходу);

социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом

за ребенком по достижении им возраста полутора лет (далее – социальная выплата по уходу);

субсидирования дополнительно установленных обязательных пенсионных взносов в пользу получателей социальной выплаты

по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет за счет бюджетных средств (далее – бюджетные субсидии);

ежемесячного государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения

по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения

ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста)

(далее – пособие многодетной семье);

ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени (далее – пособие награжденной матери).

2. Права, предусмотренные настоящей статьей, реализуются

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Работодатель оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), с сохранением средней заработной платы, если это предусмотрено условиями трудового и (или) коллективного договоров, актом работодателя, за вычетом суммы социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)

в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4. По решению местных исполнительных органов семьям,

имеющим детей, могут предоставляться дополнительные меры социальной помощи.

Статья 72. Порядок назначения и осуществления социальных выплат

по случаю потери дохода в связи с беременностью и

родами, усыновлением (удочерением) новорожденного

ребенка (детей), выплаты пособия на рождение,

социальной выплаты по уходу, выплаты пособия

по уходу, пособия многодетным семьям,

пособия награжденной матери

1. Основанием для назначения социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), пособия на рождение, социальной выплаты по уходу, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери (далее – социальные выплаты и пособия семьям, имеющим детей) является заявление лица, имеющего право на социальные выплаты и пособия семьям, имеющим детей, или его законного представителя.

Представление заявления о назначении социальных выплат и

пособий семьям, имеющим детей, не требуется при их назначении

через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

Уполномоченный государственный орган определяет порядок:

назначения и осуществления выплаты государственного пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери;

исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет;

субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком

по достижении им возраста полутора лет.

Статья 73. Отказ в приеме заявления и назначении

социальных выплат и пособий

семьям, имеющим детей

Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, являются:

1) получение из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факты назначения, осуществления социальных выплат и выплаты пособий семьям, имеющим детей, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на их назначение;

2) представление заявителем неполного пакета документов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов с истекшим сроком действия, и (или) документов, срок

действия которых истекает на день принятия решения о назначении или отказе в назначении социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей;

3) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для их

назначения;

отсутствие права на назначение социальных выплат и пособий семей, имеющих детей;

отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей.

2. Основаниями для отказа в назначении социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, являются:

1) установление недостоверности документов и (или) сведений,

в том числе получаемых из государственных информационных систем, необходимых для назначения социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей;

2) несоответствие документов и (или) сведений, необходимых для назначения социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

3) непредставление запрашиваемого Фондом при проверке документа и (или) сведений, необходимых для назначения социальных выплат

по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), социальной выплаты

по уходу.

Статья 74. Права и обязанности получателя

социальных выплат и пособий

семьям, имеющим детей

Получатель социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, имеет право:

1) запрашивать и получать бесплатно информацию от Государственной корпорации и Фонда о порядке назначения и получения социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей;

2) обжаловать решения, действия (бездействие) государственных органов, Государственной корпорации и Фонда в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

2. Получатель социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, обязан:

1) представлять полные и достоверные сведения для назначения социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;

2) в период получения социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, информировать Государственную корпорацию об обстоятельствах, которые могут служить основанием для изменения размера пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери, социальной выплаты по уходу, в течение десяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

В случае, когда получатель своевременно не известил

об обстоятельствах, влияющих на размеры пособия на рождение, пособия

по уходу, пособия многодетным семьям, пособия награжденной матери, социальной выплаты по уходу, их размеры пересматриваются с момента наступления указанных обстоятельств, но не ранее момента их

назначения;

3) производить возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и пособий семьям, имеющим детей, в добровольном порядке, а в случае отказа – в судебном порядке на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Статья 75. Изменение получателя

В случаях смерти (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим), лишения или ограничения родительских прав, отбывания наказания в местах лишения свободы, отмены решения суда

о признании без вести пропавшим получателя социальной выплаты

по уходу, пособия по уходу, пособия многодетной семье выплата производится законному представителю ребенка (детей) либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), при сохранении оснований для их получения, за исключением случаев определения ребенка (детей) на полное государственное обеспечение, на основании документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 76. Удержания из социальных выплат и

пособий семьям, имеющим детей

1. Из социальных выплат по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), социальной выплаты по уходу удерживаются

обязательные пенсионные взносы в размере 10 процентов и направляются

в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии настоящим Кодексом.

2. Удержания из социальных выплат и пособий семьям,

имеющим детей, в порядке исполнительного производства не

производятся.

3. Излишне зачисленные (выплаченные) суммы социальной

выплаты по уходу при их дальнейшем получении удерживаются

из сумм, причитающихся к выплате, на основании заявления

получателя.

Параграф 2. Социальные выплаты по случаю потери дохода

в связи с беременностью и родами, усыновлением

(удочерением) новорожденного ребенка (детей)

Статья 77. Право на социальные выплаты по случаю потери дохода

в связи с беременностью и родами, усыновлением

(удочерением) новорожденного ребенка (детей)

1. Социальные выплаты по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначаются участнику системы обязательного социального страхования со дня возникновения права на социальную выплату.

2. Право на социальные выплаты возникает:

по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами –

с даты отпуска по беременности и родам, указанной в листе о временной нетрудоспособности;

по случаю потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) – с даты отпуска работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), указанной в листе

о временной нетрудоспособности.

3. Социальные выплаты по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначаются на весь период, указанный в листе

о временной нетрудоспособности, выданном в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения.

Жителям города Байконыра, являющимся участниками системы обязательного социального страхования, социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначаются на основании листа о временной нетрудоспособности, выданного в порядке, предусмотренном частью первой настоящего пункта, или выданного федеральными организациями здравоохранения Российской Федерации и

их подразделениями, расположенными на территории города Байконыра,

на период отпуска в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4. Сроки обращения за назначением социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также за перерасчетом социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами при осложненных родах, рождении двух и более детей не могут превышать двенадцать месяцев со дня возникновения права на социальные выплаты.

Перерасчет социальной выплаты по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

5. В случае поступления социальных отчислений в Фонд за период, который был принят для исчисления социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), после даты обращения за их назначением перерасчет размера назначенных социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) получателю не производится.

6. Суммы социальных выплат по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), не полученные своевременно либо полученные

не полностью по вине Государственной корпорации и (или) Фонда, выплачиваются за прошлое время со дня возникновения права на социальные выплаты без ограничения сроков.

Статья 78. Размер социальных выплат по случаю потери дохода

в связи с беременностью и родами, усыновлением

(удочерением) новорожденного ребенка (детей)

1. Размер социальных выплат по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений,

на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности

в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом, и выплачивается за счет активов Фонда.

2. Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двенадцать календарных месяцев (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на двенадцать.

При этом доход, полученный в периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений, учитывается при определении среднемесячного размера дохода на основании справки о доходах, выдаваемой плательщиком.

Периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода

в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий исключаются из расчета среднемесячного размера дохода и заменяются другими месяцами, непосредственно предшествовавшими началу периода определения среднемесячного размера дохода.

Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением случая, предусмотренного частью пятой настоящего пункта.

В случае поступления социальных отчислений за один и тот же период от работодателя и физического лица, являющегося плательщиком

единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах

в бюджет» (Налоговый кодекс), при исчислении социальных выплат

по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) доход физического лица, являющегося плательщиком единого совокупного платежа в соответствии

со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), принимается

на уровне дохода, с которого производились социальные отчисления в Фонд.

Коэффициент количества дней нетрудоспособности определяется путем деления количества дней, на которые выдан лист о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), на

тридцать календарных дней.

3. Социальные отчисления, поступившие от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченные за период, учтенный при определении размера социальных выплат, не учитываются при последующих обращениях участника системы обязательного социального страхования за назначением социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

4. В случае, если плательщиком не осуществлен возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений в сроки и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом, при исчислении размеров социальных выплат по случаю потери дохода в связи

с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) суммы излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений не учитываются.

Параграф 3. Пособие на рождение

Статья 79. Право на пособие на рождение

1. Пособие на рождение предоставляется постоянно проживающим

в Республике Казахстан гражданам Республики Казахстан, кандасам,

а также иностранцам, право на получение пособия которых предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, имеющим рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых

под опеку детей, со дня рождения ребенка.

2. Пособие на рождение назначается со дня обращения. При рождении двух и более детей пособие на рождение назначается и выплачивается

на каждого ребенка.

3. Сроки обращения за назначением пособия на рождение не могут превышать восемнадцать месяцев со дня рождения ребенка.

Статья 80. Размер пособия на рождение

1. Пособие на рождение выплачивается за счет бюджетных средств

в следующих размерах:

на первого, второго, третьего ребенка – 38,0 месячного расчетного показателя;

на четвертого и более ребенка – 63,0 месячного расчетного показателя.

2. Пособие на рождение выплачивается с учетом изменения размера месячного расчетного показателя, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Параграф 4. Пособие по уходу

Статья 81. Право на пособие по уходу

1. Пособие по уходу предоставляется постоянно проживающим

в Республике Казахстан гражданам Республики Казахстан, кандасам,

а также иностранцам, право на получение пособия которых

предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

2. Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они

не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия

по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком,

не является участником системы обязательного социального страхования.

3. При назначении пособия по уходу в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены

в родительских правах.

Пособие по уходу не назначается на детей, находящихся

на полном государственном обеспечении.

4. Пособие по уходу назначается:

1) со дня рождения ребенка, указанного в свидетельстве о рождении ребенка, по достижении им возраста полутора лет включительно;

2) лицам (семьям), имеющим усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня установления опеки по достижении им возраста полутора лет;

3) кандасам – со дня рождения ребенка, но не ранее даты установления статуса кандаса.

5. В случае осуществления ухода за двумя и более детьми,

не достигшими полутора лет, пособие по уходу назначается и выплачивается на каждого ребенка.

6. В случае смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, выплаты производятся по месяц смерти включительно.

7. В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.

8. Сроки обращения за назначением пособия по уходу не могут превышать восемнадцать месяцев со дня рождения ребенка.

Статья 82. Размер пособия по уходу

1. Пособие по уходу ежемесячно выплачивается за счет бюджетных средств в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 месячного расчетного показателя;

на второго ребенка – 6,81 месячного расчетного показателя;

на третьего ребенка – 7,85 месячного расчетного показателя;

на четвертого и более ребенка – 8,90 месячного расчетного показателя.

2. Пособие по уходу выплачивается с учетом изменения размера месячного расчетного показателя, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Статья 83. Приостановление, возобновление и

прекращение выплаты пособия по уходу

1. Выплата пособия по уходу приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе

из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом выплата пособия по уходу возобновляется с даты приостановления;

2) выезде получателя пособия по уходу на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. При этом выплата пособия

по уходу возобновляется получателю пособия по уходу, выехавшему на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и вернувшемуся обратно до достижения ребенком возраста полутора лет,

с даты прибытия на постоянное проживание на территорию Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

3) отбывании получателем пособия по уходу уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. При этом пособие

по уходу выплачивается законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее даты приостановления;

4) проживании получателя пособия по уходу в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождении

на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата пособия по уходу возобновляется с даты отчисления получателя из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

5) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя пособия по уходу. При этом пособие

по уходу выплачивается законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее даты приостановления;

6) истечении у получателя пособия по уходу срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца, или удостоверения кандаса. При этом выплата пособия по уходу возобновляется с даты выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца, или удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

7) наличии подтверждающего документа о смерти получателя.

При этом пособие по уходу производится законному представителю ребенка (детей) с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном,

со дня установления опеки, но не ранее даты приостановления.

2. Выплата пособия по уходу возобновляется по заявлению

на основании документов и (или) сведений, полученных из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление пособия по уходу.

3. Основаниями для прекращения выплаты пособия по уходу являются:

1) смерть ребенка;

2) определение ребенка на полное государственное обеспечение;

3) представление заявителем недостоверных сведений, повлекших

за собой незаконное назначение пособия по уходу;

4) выявление в отношении получателя пособия по уходу факта прекращения гражданства Республики Казахстан;

5) лишение или ограничение в родительских правах родителей, признание недействительным или отмена усыновления (удочерения), освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей опекунов в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

В случае смерти ребенка (детей) выплата пособия по уходу прекращается по истечении месяца смерти ребенка (детей).

Выплата пособия по уходу прекращается с даты наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта.

Параграф 5. Социальная выплата по уходу

Статья 84. Право на социальную выплату по уходу

1. Социальная выплата по уходу назначается участнику системы обязательного социального страхования, имеющему право на получение социальной выплаты и осуществляющему уход за ребенком (детьми), по достижении им возраста полутора лет включительно.

При этом, если уход за ребенком осуществляется несколькими участниками системы обязательного социального страхования, социальная выплата по уходу назначается только одному из указанных лиц.

При рождении двух и более детей социальная выплата по уходу назначается на каждого ребенка отдельно.

2. Право на социальную выплату по уходу возникает с даты рождения, указанной в свидетельстве о рождении ребенка, в случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления

в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня назначения опекуна.

3. При назначении социальной выплаты по уходу в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя, а также взятые под опеку дети, за исключением детей, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

При этом в случае выявления в периоде назначения социальной выплаты по уходу не учтенного в составе семьи ребенка (детей) Фонд принимает решение о перерасчете размера социальной выплаты по уходу

с учетом общего количества детей в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

4. В случае обращения за назначением социальной выплаты по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, социальная выплата назначается по месяц смерти включительно.

5. Сроки обращения за назначением социальной выплаты по уходу,

а также за перерасчетом, не могут превышать восемнадцать месяцев

со дня возникновения права на социальную выплату по уходу.

6. В случае поступления социальных отчислений в Фонд за период, который был принят для исчисления социальной выплаты по уходу, после даты обращения за ее назначением перерасчет размера назначенной социальной выплаты по уходу получателю не производится.

7. Суммы социальной выплаты по уходу, не полученные своевременно либо полученные не полностью по вине Государственной корпорации и (или) Фонда, выплачиваются за прошлое время со дня возникновения права на социальную выплату без ограничения сроков.

8. Социальная выплата по уходу не назначается на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

Статья 85. Размер социальной выплаты по уходу

1. Размер социальной выплаты по уходу определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, на коэффициент замещения дохода

в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом, и выплачивается ежемесячно за счет активов Фонда.

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двадцать четыре календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу,

в котором наступило право на социальную выплату по уходу, на двадцать четыре.

При этом доход, полученный в периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений, учитывается при определении среднемесячного размера дохода на основании справки о доходах, выдаваемой плательщиком.

Периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода

в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий исключаются из расчета среднемесячного размера дохода и заменяются другими месяцами, непосредственно предшествовавшими началу периода определения среднемесячного размера дохода.

Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением случая, предусмотренного частью шестой настоящего пункта.

В случае поступления социальных отчислений за один и тот же период от работодателя и физического лица, являющегося плательщиком единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), при исчислении социальной выплаты по уходу доход физического лица, являющегося плательщиком единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), принимается на уровне дохода, с которого производились социальные отчисления в Фонд.

Коэффициент замещения дохода составляет 0,40.

2. Размер ежемесячной социальной выплаты по уходу не может

быть менее размера пособия по уходу, установленного в зависимости

от очередности рождения ребенка в соответствии со статьей 82

настоящего Кодекса, с дополнительным исчислением обязательных пенсионных взносов, подлежащих удержанию в соответствии со статьей 76 настоящего Кодекса.

Максимальный размер социальной выплаты по уходу не должен превышать 40 процентов от 7-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату по уходу.

3. Социальные отчисления, поступившие от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченные за период, учтенный при определении размера социальных выплат, не учитываются при последующих обращениях участника системы обязательного социального страхования за назначением социальной выплаты по уходу.

4. В случае, если плательщиком не осуществлен возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений в сроки и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом, при исчислении размеров социальной выплаты по уходу, суммы излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений не учитываются.

Статья 86. Приостановление, возобновление и

прекращение социальной выплаты по уходу

1. Социальная выплата по уходу приостанавливается с первого

числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе

из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом социальная выплата возобновляется со дня приостановления;

2) выезде получателя социальной выплаты по уходу на

постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

При этом социальная выплата по уходу возобновляется получателю, вернувшемуся обратно:

в случае неполучения выплаты в стране выезда – со дня приостановления выплаты;

в случае получения выплаты в стране выезда – с первого числа

месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты в стране

выезда;

3) отбывании получателем социальной выплаты по уходу уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы.

При этом социальная выплата по уходу производится законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее дня приостановления;

4) истечении срока действия документа, удостоверяющего

личность иностранца или лица без гражданства, удостоверения кандаса.

При этом социальная выплата по уходу возобновляется со дня выдачи

документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без

гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, удостоверения кандаса;

5) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя социальной выплаты по уходу. При этом социальная выплата по уходу производится законному представителю ребенка (детей)

со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее дня приостановления;

6) наличии подтверждающего документа о вступлении в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, являвшегося получателем социальной выплаты по уходу.

При этом социальная выплата по уходу возобновляется с первого

числа месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты

законному представителю ребенка (детей) либо лицу, назначенному опекуном;

7) прекращении получателем социальной выплаты по уходу гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан».

При этом социальная выплата по уходу возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без

гражданства, постоянно проживающего на территории Республики

Казахстан;

8) предоставлении заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное определение размера социальной выплаты

по уходу. При этом социальная выплата по уходу возобновляется

в размере, определенном в соответствии с настоящим Кодексом, со дня приостановления.

2. Социальная выплата по уходу приостанавливается по истечении месяца, в котором:

1) ребенок (дети) определен (определены) на полное государственное обеспечение. При этом социальная выплата по уходу возобновляется

со дня определения ребенка (детей) в семью;

2) родитель был лишен или ограничен в родительских правах в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан. При этом социальная выплата по уходу производится законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее дня приостановления. При восстановлении в родительских правах социальная выплата по уходу возобновляется со дня вступления в силу решения суда

о восстановлении или об отмене ограничений в родительских правах;

3) опекуны освобождены или отстранены от исполнения своих обязанностей в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан. При этом социальная выплата по уходу производится лицу, назначенному опекуном, или лицу, восстановившемуся в статусе опекуна, со дня приостановления;

4) наступила смерть получателя (вступило в силу решение суда

об объявлении его умершим). При этом социальная выплата по уходу производится законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее дня приостановления.

3. Социальная выплата по уходу возобновляется при условии сохранения права на выплату по заявлению на основании документов и (или) сведений из информационных систем, полученных до достижения

ребенком возраста полутора лет, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление социальной выплаты по уходу.

4. Социальная выплата по уходу прекращается по следующим основаниям:

1) по истечении месяца, в котором наступила смерть ребенка

(детей);

2) по истечении месяца, в котором решение об усыновлении (удочерении) признано недействительным или отменено в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики

Казахстан;

3) в связи с подачей получателя социальной выплаты по уходу заявления на прекращение социальной выплаты по уходу. При этом социальная выплата по уходу прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;

4) в связи с представлением получателем социальной выплаты по уходу недостоверных документов (сведений), послуживших основанием для принятия решения о назначении социальной выплаты по уходу.

При этом социальная выплата по уходу прекращается со дня ее

назначения.

Параграф 6. Бюджетные субсидии

Статья 87. Право на получение бюджетных субсидий

1. Для получателей социальных выплат по уходу дополнительно устанавливаются обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд, которые подлежат субсидированию за счет бюджетных средств, в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

2. Получателю социальной выплаты по уходу, имеющему инвалидность первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно, бюджетные субсидии осуществляются при его согласии

на удержание обязательных пенсионных взносов из суммы социальной





выплаты по уходу в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 248 настоящего Кодекса.

3. В случае, если размер обязательных пенсионных взносов, удерживаемых из социальных выплат по уходу, превышает 10 процентов

от среднемесячного дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, бюджетные субсидии обязательных пенсионных взносов не производятся.

4. Бюджетные субсидии производятся с даты рождения ребенка, указанной в свидетельстве о рождении, а в случаях усыновления

(удочерения) ребенка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня

вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня назначения опекуна до дня достижения

ребенком возраста полутора лет либо до достижения опекуном (усыновителем) пенсионного возраста, предусмотренного пунктом 1

статьи 207 настоящего Кодекса.

Статья 88. Размер бюджетных субсидий

1. Размер ежемесячных бюджетных субсидий определяется

как разница между суммой обязательных пенсионных взносов, исчисленных из среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта

исчисления социальных отчислений, и суммой обязательных пенсионных взносов, удерживаемых из социальной выплаты по уходу.

2. Размер ежемесячных бюджетных субсидий обязательных пенсионных взносов подлежит перерасчету в случае перерасчета размера социальной выплаты по уходу в связи с изменением размера месячного расчетного показателя, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 89. Приостановление, возобновление и

прекращение бюджетных субсидий

Бюджетные субсидии приостанавливаются в случае поступления социальных отчислений и (или) обязательных пенсионных взносов, и (или) обязательных пенсионных взносов работодателя.

При этом бюджетные субсидии приостанавливаются, возобновляются и прекращаются одновременно с приостановлением, возобновлением и прекращением социальной выплаты по уходу в порядке, предусмотренном статьей 86 настоящего Кодекса.

Параграф 7. Пособие многодетным семьям

Статья 90. Право на пособие многодетной семье

1. Пособие многодетной семье предоставляется постоянно проживающим в Республике Казахстан гражданам Республики Казахстан, кандасам, а также иностранцам, право на получение пособия которых предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

2. Семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам

в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), имеют право на получение пособия многодетным семьям.

3. При назначении пособия многодетной семье в составе семьи учитываются рожденные, усыновленные (удочеренные), а также взятые

под опеку (попечительство) дети, сводные дети, если они не учтены

в семье другого родителя.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

4. Пособие многодетной семье не назначается на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

5. Выплата пособия многодетной семье производится за текущий месяц и на период соблюдения условий, по которым данное пособие назначено, со дня обращения при наличии всех подтверждающих документов. В случае смерти получателя пособие многодетной семье выплачивается по месяц смерти включительно, за исключением случаев изменения получателя пособия в соответствии со статьей 75 настоящего Кодекса.

6. Начисленная сумма пособия многодетной семье, не востребованная получателем своевременно, выплачивается за прошлое время, но не более чем за 3 года перед обращением за их получением.

7. Совместное проживание детей заявителем подтверждается самостоятельно путем указания в заявлении на назначение пособия многодетной семье совместно проживающих детей.

При этом в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса Республики Казахстан местом жительства детей, не достигших четырнадцати лет, признается место жительство их законных представителей.

В случае расторжения брака (супружества) между супругами совместное проживание детей с одним из родителей подтверждается решением суда.

8. При назначении пособия многодетной семье дети, обучающиеся

по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста

до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) учитываются в составе семьи независимо от факта совместного проживания.

Статья 91. Размер пособия многодетной семье

1. Пособие многодетной семье выплачивается ежемесячно за счет бюджетных средств в следующих размерах:

на четверых детей – 16,03 месячного расчетного показателя;

на пятерых детей – 20,04 месячного расчетного показателя;

на шестерых детей – 24,05 месячного расчетного показателя;

на семерых детей – 28,06 месячного расчетного показателя;

на восьмерых и более детей – 4 месячных расчетных показателя

на каждого ребенка.

Пособие многодетной семье выплачивается с учетом изменения размера месячного расчетного показателя, устанавливаемого

на соответствующий финансовый год законом о республиканском

бюджете.

2. Размер пособия многодетной семье пересчитывается в связи

с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе

детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным

или профессиональным программам в организациях общего

среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего

возраста).

В случае изменения состава семьи, влияющего на увеличение или уменьшение размера получаемого пособия многодетной семье, изменение размера пособия многодетной семье производится с даты возникновения права на изменение размера пособия, но не ранее момента его

назначения.

Статья 92. Приостановление, возобновление и

прекращение пособия многодетной семье

1. Выплата пособия многодетной семье приостанавливается

с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений,

в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется со дня приостановления;

2) выезде получателя пособия многодетной семье на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется с даты прибытия на постоянное проживание на территорию Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

3) отбывании получателем пособия многодетной семье уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. При этом пособие многодетной семье выплачивается законному представителю детей

с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки или попечительства, но не ранее даты приостановления;

4) проживании получателя пособия многодетной семье в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождении на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется с даты отчисления получателя из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

5) достижении ребенком восемнадцатилетнего возраста. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется:

с даты приостановления в случае продолжения обучения

по общеобразовательным или профессиональным программам в организации общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования (но не более чем

до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

с даты поступления достигшего восемнадцатилетнего возраста ребенка на обучение по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организации общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

6) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя пособия многодетной семье. При этом выплата пособия многодетной семье производится законному представителю детей

с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки или попечительства, но не ранее даты приостановления;

7) истечении у получателя пособия многодетной семье срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца, или удостоверения кандаса. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется

с даты выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца, или удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

8) наличии подтверждающего документа о смерти получателя.

При этом выплата пособия многодетной семье производится законному представителю детей с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки или попечительства, но не ранее даты приостановления.

В случае смерти получателя пособие многодетной семье выплачивается по месяц смерти включительно, а в случае выезда получателя пособия многодетной семье на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан – по месяц выезда включительно, за исключением случаев изменения получателя пособия многодетной семье в соответствии

со статьей 75 настоящего Кодекса.

2. Выплата пособия многодетной семье возобновляется по

заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных

из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление пособия многодетной семье.

3. Основаниями для прекращения выплаты пособия многодетной семье являются:

1) смерть ребенка;

2) отчисление ребенка, обучающегося по очной форме обучения

по общеобразовательным или профессиональным программам

в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения им восемнадцатилетнего возраста;

3) определение ребенка на полное государственное обеспечение;

4) представление заявителем недостоверных сведений, повлекших

за собой незаконное назначение пособия многодетной семье;

5) лишение или ограничение в родительских правах родителей, признание недействительным или отмена усыновления (удочерения), освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей

опекунов (попечителей) в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан;

6) выявление в отношении получателя пособия многодетной семье факта прекращения гражданства Республики Казахстан.

4. Выплата пособия многодетной семье прекращается с даты наступления обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящей статьи,

за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3)

пункта 3 настоящей статьи, при сохранении оснований для его назначения.

5. В случае смерти ребенка (детей) выплата пособия многодетной семье прекращается по истечении месяца смерти ребенка (детей).

Параграф 8. Пособие награжденной матери

Статья 93. Право на пособие награжденной матери

1. Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание

«Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие

в Республике Казахстан, награжденные в соответствии с Законом

Республики Казахстан «О государственных наградах» подвесками

«Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, пользуются правом на пособие награжденной матери наравне с гражданами

Республики Казахстан.

2. Выплата пособия награжденной матери производится за текущий месяц и на период соблюдения условий, по которым данное пособие назначено, со дня обращения при наличии всех подтверждающих документов.

3. Начисленная сумма пособия награжденной матери, не востребованная получателем своевременно, выплачивается за прошлое время, но не более чем за 3 года перед обращением за их получением.

Статья 94. Размер пособия награжденной матери

1. Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается

за счет бюджетных средств в следующих размерах:

награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 месячного расчетного показателя;

награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава»

I и II степени – 7,40 месячного расчетного показателя.

2. Пособие награжденной матери выплачивается с учетом

изменения размера месячного расчетного показателя, устанавливаемого

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Статья 95. Приостановление, возобновление и

прекращение выплаты пособия награжденной матери

1. Выплата пособия награжденной матери приостанавливается

с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений,

в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется со дня приостановления;

2) выезде получателя пособия награжденной матери на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется с даты прибытия на постоянное проживание на территорию Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

3) отбывании получателем пособия награжденной матери уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы.

При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется

с даты освобождения награжденной матери из учреждения

уголовно-исправительной системы;

4) проживании получателя пособия награжденной матери

в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождении на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется с даты отчисления из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

5) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя пособия награжденной матери. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется с даты вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления;

6) истечении у получателя пособия награжденной матери срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, удостоверения кандаса. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления.

2. Выплата пособия награжденной матери возобновляется

по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных

из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление пособия награжденной матери.

3. Основаниями для прекращения выплаты пособия награжденной матери являются:

1) представление заявителем недостоверных сведений, повлекших

за собой незаконное назначение пособия награжденной матери;

2) лишение получателя пособия награжденной матери государственной награды Республики Казахстан в соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»;

3) выявление в отношении получателя пособия награжденной матери факта прекращения гражданства Республики Казахстан;

4) смерть получателя пособия награжденной матери.

4. Выплата пособия награжденной матери прекращается с даты наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 1), 2) и 3)

пункта 3 настоящей статьи.

5. В случае смерти получателя пособие награжденной матери выплачивается по месяц смерти включительно.

Глава 10. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Параграф 1. Общие положения

Статья 96. Права в области занятости населения

1. Права в области занятости населения включают в себя следующие права на:

1) получение консультации и социальной профессиональной ориентации;

2) трудовое посредничество;

3) трудоустройство в рамках квот, установленных местными исполнительными органами;

4) трудоустройство в рамках специальных рабочих мест,

созданных для лиц с инвалидностью;

5) участие в активных мерах содействия занятости, включающих:

профессиональное обучение;

содействие предпринимательской инициативе;

направление на субсидируемые рабочие места;

содействие добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы;

6) социальную выплату по случаю потери работы.

2. Права, предусмотренные настоящей статьей, реализуются

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 97. Занятые лица

Занятым лицом является физическое лицо, осуществляющее деятельность за оплату или путем извлечения дохода посредством использования имущества, производства и продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2. К занятым лицам относятся:

1) наемные работники, а также лица, имеющие иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные);

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, занимающиеся частной практикой;

4) физические лица, осуществляющие деятельность по договору гражданско-правового характера, которые не относятся к наемным работникам;

5) физические лица, являющиеся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ и учредителями, акционерами (участниками) акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов;

6) независимые работники;

7) проходящие службу в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях, правоохранительных и специальных государственных органах Республики Казахстан;

8) лица, осуществляющие деятельность в форме крестьянского или фермерского хозяйства.

Статья 98. Лица, ищущие работу

1. Граждане Республики Казахстан, кандасы, иностранцы и лица

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан,

не имеющие работы и (или) заработка (дохода), ищущие работу, регистрируются в качестве лица, ищущего работу, в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

2. Карьерный центр на безвозмездной основе предоставляет лицу, ищущему работу, консультации по вопросам занятости, оказывает содействие в трудоустройстве и (или) предоставляет услуги по социальной профессиональной ориентации в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

3. Лицо, ищущее работу, получившее от карьерного центра,

в том числе посредством Электронной биржи труда, предложение о работе, должно уведомить карьерный центр о согласии или отказе от предложенной работы.

Статья 99. Безработные

1. В качестве безработного лицо, ищущее работу, регистрируется

после проверки его данных через информационные системы государственных органов и (или) организаций в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

2. Зарегистрированный безработный, получивший от карьерного центра, в том числе посредством Электронной биржи труда, предложение

о работе, должен уведомить карьерный центр о согласии или отказе

от предложенной работы в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

3. Не регистрируются в качестве безработного:

1) лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста;

2) занятые лица;

3) лица, достигшие пенсионного возраста, установленного

пунктами 1 – 3 статьи 207 настоящего Кодекса;

4) лица, представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;

5) студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных

школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости,

в соответствии с настоящим Кодексом;

6) лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы,

если данное наказание не назначено условно.

4. Безработные обязаны:

1) трудоустроиться на заявленное работодателем рабочее место

после завершения профессионального обучения по его заявке;

2) соблюдать порядок, условия и сроки посещения или уведомления карьерного центра в соответствии с настоящим Кодексом и правилами регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами;

3) обратиться к работодателю по вопросу трудоустройства в течение трех рабочих дней со дня уведомления карьерным центром;

4) своевременно в течение пяти рабочих дней представлять

карьерному центру сведения об изменениях, влияющих на дальнейший порядок работы с безработным, включая:

перемену места жительства;

трудоустройство на постоянную, временную работу, работу

по договорам гражданско-правового характера;

занятие предпринимательской деятельностью;

учредительство (соучредительство) в организации независимо

от организационно-правовой формы и формы собственности;

установление или изменение группы инвалидности;

назначение пенсионных выплат.

5. Прекращение обязанности по трудоустройству, предусмотренной подпунктом 1) пункта 4 настоящей статьи, наступает:

1) в случае трудоустройства на другую постоянную работу;

2) в связи со смертью безработного, подтверждаемой соответствующими документами;

3) в связи с призывом на воинскую службу;

4) в случае лишения свободы по решению суда;

5) в связи с беременностью;

6) в случае самостоятельного воспитания ребенка (детей) в возрасте

до трех лет;

7) в связи с поступлением в организации технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.

Статья 100. Снятие с учета безработного

1. Карьерный центр снимает с учета безработного (за исключением членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, а также лиц, находящихся на их иждивении,

не осуществляющих трудовую деятельность, регистрируемых и снимаемых

с учета в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом) в случаях:

1) отказа от трех предложенных карьерным центром вариантов подходящей работы или несвоевременного уведомления карьерного центра,

а проживающего в сельских населенных пунктах – акима поселка, села, сельского округа о согласии или отказе от предложенных вариантов подходящей работы после регистрации в качестве безработного;

2) неявки без уважительных причин:

в течение пяти рабочих дней со дня уведомления карьерным центром по месту предложенного трудоустройства или обучения;

в течение трех рабочих дней по вызову в карьерный центр

для участия в активных мерах содействия занятости;

3) самовольного прекращения участия в активных мерах содействия занятости;

4) нарушения безработным без уважительных причин сроков посещения или уведомления карьерного центра, предусмотренных настоящим Кодексом и правилами регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами;

5) осуждения безработного к наказанию в виде лишения свободы,

если данное наказание не назначено условно, либо направления на принудительное лечение по вступившему в законную силу решению суда;

6) предусмотренных подпунктом 4) пункта 4 статьи 99 настоящего Кодекса;

7) представления заведомо ложных или поддельных документов.

2. Безработные, снятые с учета в соответствии с подпунктами 1) – 4) пункта 1 настоящей статьи, повторно могут зарегистрироваться

в карьерном центре в качестве безработных, только по истечении

тридцати календарных дней со дня снятия с учета.

Статья 101. Подходящая работа

1. Подходящей считается работа, в том числе временного характера, соответствующая профессиональной подготовке, трудовому стажу и

опыту работы по прежней специальности, состоянию здоровья, режиму рабочего времени, транспортной доступности рабочего места.

2. Подходящая работа, связанная с переменой места жительства,

может быть предоставлена только с согласия лица, ищущего работу, или безработного.

Транспортная доступность подходящей работы от места жительства определяется карьерными центрами с учетом наличия маршрутов движения общественного транспорта и удаленности подходящей работы от места жительства.

3. Для лиц, впервые ищущих работу, но не имеющих профессии (специальности), а также не имеющих работы более двух лет, в качестве подходящей может считаться работа, требующая предварительной профессиональной подготовки, а в случае невозможности ее

предоставления – другая оплачиваемая работа (включая работу временного характера) с учетом возрастных и иных особенностей лиц и требований трудового законодательства Республики Казахстан.

4. Для лица с инвалидностью подходящей считается работа

при условии обеспечения к ней доступа с учетом степени ограничений

его жизнедеятельности, а для лиц, занятых уходом за детьми в возрасте

до трех лет, – в режиме гибкого и неполного рабочего времени.

5. Работа временного характера, требующая или не требующая

(с учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной подготовки, считается подходящей для лиц, ищущих работу, и безработных

из числа:

1) впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом

не имеющих квалификации;

2) студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ в период летних каникул;

3) лиц, не обеспеченных работой в связи с простоем;

4) стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более двух лет) перерыва, а также направленных карьерными центрами на обучение и без уважительной причины прекративших обучение;

5) отказавшихся пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование после прекращения социальной выплаты

по случаю потери работы.

Статья 102. Платформенная занятость

1. Платформенная занятость представляет собой вид деятельности

по оказанию услуг или выполнению работ с использованием

интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.

2. Сторонами платформенной занятости выступают:

1) оператор интернет-платформы (далее – Оператор) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие

с использованием интернет-платформы услуги по предоставлению технических, организационных (в том числе услуг с привлечением

третьих лиц для оказания работ или услуг), информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по оказанию услуг и выполнению работ между исполнителями и заказчиками, зарегистрированными на интернет-платформе;

2) заказчик – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на интернет-платформе и размещающее на ней заказ на оказание услуг или выполнение работ;

3) исполнитель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные на интернет-платформе, оказывающие заказчикам услуги или выполняющие работы с использованием интернет-платформы на основании публичного договора.

3. Для осуществления платформенной занятости заказчик и исполнитель регистрируются на интернет-платформе и (или) в мобильном приложении платформенной занятости.

Взаимоотношения между Оператором и заказчиком, а также исполнителем регулируются в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

4. В случае привлечения исполнителем – юридическим лицом работников для оказания услуг и выполнения работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости трудовые отношения с ними оформляются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Статья 103. Участие работодателей в обеспечении

занятости населения

1. Работодатели участвуют в реализации государственной политики

в сфере занятости населения путем:

1) оказания содействия в трудоустройстве с соблюдением условий трудовых и коллективных договоров в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;

2) развития системы профессионального обучения персонала;

3) подготовки кадров через организации образования, реализующие учебные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

4) сохранения и рационального использования кадрового потенциала квалифицированных работников в ходе структурных изменений;

5) предоставления рабочих мест для организации субсидируемых рабочих мест;

6) принятия на имеющиеся вакансии лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, в том числе направленных карьерными центрами,

а также частными агентствами занятости, в соответствии

с квалификационными требованиями, установленными в организациях;

7) создания специальных рабочих мест для трудоустройства лиц

с инвалидностью;

8) предоставления текущих вакансий и данных о прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе востребованных специальностей

в карьерные центры (центр трудовой мобильности) и (или) Электронную биржу труда;

9) создания рабочих мест.

2. Работодатель обязан:

1) размещать на Электронной бирже труда сведения о наличии вакансий в течение пяти рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты, за исключением вакантных должностей государственных служащих, выборных государственных должностей, депутатов Парламента и маслихатов, судей Республики Казахстан, лиц, состоящих на воинской службе, сотрудников специальных государственных, правоохранительных органов и государственной фельдъегерской службы, работников Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) предоставлять карьерному центру (центру трудовой мобильности) письменно или через Электронную биржу труда в полном объеме информацию о предстоящем высвобождении работников в связи





с прекращением деятельности работодателя – физического лица либо ликвидацией работодателя – юридического лица, сокращением численности или штата, снижением объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя, о количестве и категориях работников, которых оно может коснуться, с указанием должностей и профессий, специальностей, квалификации и размера оплаты труда высвобождаемых работников и сроков, в течение которых они будут высвобождаться, не менее чем за один месяц до начала высвобождения;

3) трудоустраивать на заявленное рабочее место безработного после завершения им обучения по его заявке или возмещать расходы карьерного центра (центра трудовой мобильности) на обучение, за исключением случаев ликвидации работодателя – юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица, сокращения численности или штата работников, снижения объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя;

4) выполнять установленную квоту для трудоустройства лиц

с инвалидностью, за исключением случаев ликвидации работодателя – юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица, сокращения численности или штата работников,

снижения объема производств, выполняемых работ и оказываемых

услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя;

5) не допускать в информации о вакансиях для приема

на работу требования дискриминационного характера в сфере

труда;

6) производить пенсионные и социальные отчисления в соответствии

с настоящим Кодексом;

7) исчислять (удерживать) и перечислять (уплачивать) отчисления и (или) взносы работников в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании.

3. Работодатель имеет право:

1) принимать на работу лиц, непосредственно обратившихся к нему,

на равных условиях с лицами, направленными карьерными центрами,

а также частными агентствами занятости;

2) получать информацию о состоянии рынка труда на безвозмездной основе;

3) получать от карьерных центров услуги по отбору и направлению

на трудоустройство безработных;

4) принимать участие в организации временных рабочих мест;

5) получать субсидию на создание специальных рабочих мест

для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Параграф 2. Консультация и социальная профессиональная ориентация

Статья 104. Консультация работников карьерных центров

Работники карьерных центров предоставляют обратившимся лицам информацию о:

1) наличии свободных (вакантных) рабочих мест и о

прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе востребованных специальностей;

2) возможностях и условиях участия в активных мерах содействия занятости;

3) гарантиях, правах и обязанностях лиц, ищущих работу, и

безработных.

Статья 105. Социальная профессиональная ориентация

1. Право на социальную профессиональную ориентацию имеют лица, ищущие работу, безработные, кандасы, а также студенты, учащиеся

старших классов общеобразовательных школ.

2. Социальная профессиональная ориентация включает в себя:

1) профессиональное информирование о трудовой деятельности, состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) или прохождения профессионального

обучения;

2) профессиональное консультирование выбора места работы и профессии на основе профессиональных знаний, навыков, интересов личности, состояния здоровья и потребностей рынка труда;

3) профессиональный отбор посредством установления соответствия лица квалификационным требованиям, определенным для конкретных видов профессии (специальности) и должностей.

3. Социальная профессиональная ориентация проводится в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

4. Сведения о лицах, прошедших социальную профессиональную ориентацию, размещаются карьерными центрами в единой информационной системе социально-трудовой сферы и (или) в Электронной бирже труда.

Параграф 3. Трудовое посредничество

Статья 106. Оказание трудового посредничества

1. Право на трудовое посредничество имеют лица, ищущие работу, безработные или работодатели, обратившиеся в карьерные центры и (или) частные агентства занятости.

2. Карьерные центры:

для работодателей:

1) осуществляют подбор персонала;

2) консультируют по вопросам организации и финансирования субсидируемых рабочих мест и профессионального обучения;

3) организовывают профессиональное обучение по их заявкам и заключают социальный контракт;

4) заключают договоры на организацию и финансирование субсидируемых рабочих мест;

5) полностью или частично субсидируют заработную плату лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места;

для соискателей:

1) консультируют по вопросам участия в активных мерах содействия занятости;

2) формируют индивидуальный план трудоустройства безработных

в целях устойчивой интеграции их на рынок труда;

3) выдают направления на участие в активных мерах содействия занятости.

3. Карьерные центры оказывают трудовое посредничество в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

4. Центр трудовой мобильности вправе заключать договор

об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения с частным агентством занятости.

Информация о заключении договора об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения размещается центром трудовой мобильности

на Электронной бирже труда в течение десяти рабочих дней со дня

его заключения.

Частные агентства занятости, претендующие на участие в аутсорсинге услуг в сфере занятости населения, должны иметь соответствующий опыт, материальные и трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения.

Правила организации и финансирования аутсорсинга услуг, квалификационные требования, предъявляемые к частным агентствам занятости, претендующим на участие в аутсорсинге услуг, перечень

услуг, предлагаемых в рамках аутсорсинга, а также типовую форму

договора об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения разрабатывает и утверждает уполномоченный государственный орган.

5. Частное агентство занятости имеет право:

1) консультировать обратившихся лиц по вопросам занятости населения;

2) предоставлять информацию о возможности трудоустройства и

услуги по трудовому посредничеству;

3) формировать сведения о работодателях, имеющих вакансии, и

лицах, желающих трудоустроиться;

4) осуществлять подбор работников с учетом их соответствия квалификационным требованиям работодателя;

5) организовывать профессиональную подготовку и переподготовку обратившихся лиц с последующим трудоустройством;

6) получать от центра трудовой мобильности информацию

о состоянии рынка труда на безвозмездной основе;

7) взаимодействовать с государственными органами, центрами

трудовой мобильности, карьерными центрами, работодателями по

вопросам трудоустройства, создания рабочих мест, профессионального обучения;

8) участвовать в аутсорсинге услуг в сфере занятости населения

в соответствии с настоящим Кодексом.

6. Частное агентство занятости обязано:

1) не допускать любые формы дискриминации;

2) обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой

от обратившихся лиц;

3) не допускать эксплуатации детского труда, вербовки людей

для сексуальной и (или) иной эксплуатации;

4) заключать договоры с обратившимися лицами о предоставлении

услуг по трудовому посредничеству;

5) ежеквартально предоставлять центру трудовой мобильности посредством Электронной биржи труда информацию о количестве лиц, обратившихся за трудовым посредничеством и трудоустроенных, в разрезе профессий (специальностей), а также о лицах, зарегистрированных

в карьерных центрах и направленных в частные центры занятости

для трудоустройства.

Параграф 4. Квоты рабочих мест и организация

специальных рабочих мест для трудоустройства

лиц с инвалидностью

Статья 107. Квоты рабочих мест

1. Право на трудоустройство в рамках квоты рабочих мест, устанавливаемой местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, имеют:

1) лица с инвалидностью;

2) лица, состоящие на учете службы пробации;

3) лица, освобожденные из мест лишения свободы;

4) граждане из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся

до достижения восемнадцатилетнего возраста без попечения родителей, являющиеся выпускниками организаций образования.

2. Местные исполнительные органы устанавливают квоты в размере

от двух до четырех процентов для трудоустройства лиц с инвалидностью работодателям со списочной численностью работников от 50 человек и

выше без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

3. Общественным объединениям лиц с инвалидностью, а также организациям, где численность лиц с инвалидностью составляет более двадцати процентов от среднегодовой численности работников, квота

не устанавливается.

4. При установлении квот, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в списочной численности работников направляющей стороны

не учитываются работники, привлекаемые для работы в соответствии

с договором на оказание услуг по предоставлению персонала.

Статья 108. Организация специальных рабочих мест

для трудоустройства лиц с инвалидностью

1. Специальное рабочее место создается для трудоустройства лиц

с инвалидностью и сохранения их занятости на срок не менее двенадцати календарных месяцев с момента его создания в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

2. Создание специального рабочего места для трудоустройства лиц

с инвалидностью осуществляется работодателем на основе договора

с карьерными центрами (центром трудовой мобильности). Стандарт рабочего места лиц с инвалидностью утверждается уполномоченным государственным органом.

Параграф 5. Активные меры содействия занятости

Статья 109. Профессиональное обучение

1. Право на профессиональное обучение имеют граждане Республики Казахстан и кандасы из числа безработных один раз в течение двух лет.

2. Профессиональное обучение включает в себя профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации и осуществляется:

1) в организациях образования, реализующих образовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования, учебных центрах при работодателях, имеющих право на образовательную деятельность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования (далее – учебные организации) или на рабочем месте у работодателя по заявке работодателя;

2) на Электронной бирже труда по перечню востребованных профессий.

Порядок организации и финансирования профессионального обучения определяется уполномоченным государственным органом.

3. Направление на профессиональное обучение выдается карьерным центром, если:

1) невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой профессиональной квалификации;

2) необходимо изменить профессию (специальность), род занятий

в связи с отсутствием работы, отвечающей профессиональным навыкам;

3) утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии.

4. Лица, самовольно без уважительной причины прекратившие обучение, повторно могут направляться на обучение по истечении

одного календарного года со дня повторной регистрации в качестве безработных, но не более одного раза.

Статья 110. Содействие предпринимательской инициативе

1. Право на получение услуг по содействию предпринимательской инициативе имеют отдельные категории физических лиц, определенные уполномоченным государственным органом.

2. Содействие предпринимательской инициативе оказывается путем:

1) обучения основам предпринимательства;

2) предоставления безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес идей;

3) микрокредитования на возвратной основе.

3. Порядок организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе определяется уполномоченным государственным органом.

Статья 111. Организация субсидируемых рабочих мест

1. Право на трудоустройство на субсидируемые рабочие места имеют безработные, студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время, участвующие в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения.

2. Работодатель на договорной основе с карьерным центром создает субсидируемые рабочие места, при создании которых не могут быть использованы вакансии на постоянные рабочие места.

Субсидируемые рабочие места не создаются на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Договор об организации субсидируемых рабочих мест между работодателем и центром трудовой мобильности заключается посредством Электронной биржи труда.

4. Субсидируемые рабочие места организуются для содействия

в приобретении первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) или сохранения имеющихся трудовых навыков.

5. Центр трудовой мобильности:

1) определяет спрос и предложение на организацию субсидируемых рабочих мест;

2) утверждает перечень организаций, представивших заявку

на создание субсидируемых рабочих мест и количество организуемых

рабочих мест.

6. Направление на субсидируемые рабочие места допускается только

с согласия лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при этом

учитываются их состояние здоровья, возрастные, профессиональные и

другие индивидуальные особенности.

Если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, не достигло восемнадцатилетнего возраста, направление его на субсидируемые рабочие места допускается с согласия его законных представителей.

7. Лица, самовольно без уважительной причины прекратившие трудовую деятельность на субсидируемых рабочих местах, снимаются

с учета в качестве безработных и повторно могут участвовать в активных мерах содействия занятости только по истечении трех месяцев со дня повторной регистрации в качестве безработных.

8. На лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, распространяется трудовое законодательство Республики Казахстан.

9. Перечень субсидируемых рабочих мест, требования к лицам, трудоустраиваемым на субсидируемые рабочие места, размер и сроки субсидирования их заработной платы определяются Правительством Республики Казахстан.

10. Порядок организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, определяется уполномоченным государственным органом.

Статья 112. Содействие добровольному переселению

для повышения мобильности рабочей силы

1. Право на участие в мерах по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы имеют лица,

ищущие работу, и (или) безработные, кандасы, а также работодатели.

2. Преимущественным правом для добровольного переселения

на новое место жительства пользуются:

1) воспитанники и выпускники организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте

от шестнадцати до двадцати трех лет;

2) выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

3) лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица либо прекращением деятельности работодателя – физического лица, сокращением численности или штата работников, снижением объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.

3. Центры трудовой мобильности содействуют в добровольном переселении лиц на новое место жительства для обеспечения занятости:

1) в пределах одной области – из сел с низким экономическим потенциалом в сельские населенные пункты, моногорода, города районного (областного) значения с высоким экономическим потенциалом развития;

2) в регионы, определяемые Правительством Республики Казахстан,

в рамках региональных квот приема переселенцев и кандасов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области миграции, предусматривающих добровольное переселение.

4. Государственная поддержка добровольно переселяющихся лиц включает:

1) предоставление лицам и членам их семей материальной помощи,

за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

2) предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях,

за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику

жилое помещение;

3) профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

4) содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

5) содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих

в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.

5. Центр трудовой мобильности заключает социальный контракт

со сторонами – участниками добровольного переселения по форме, утверждаемой уполномоченным государственным органом.

6. Порядок добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы определяется уполномоченным государственным органом.

Параграф 6. Социальная выплата по случаю потери работы

Статья 113. Право на социальную выплату по случаю потери работы

Право на социальную выплату по случаю потери работы возникает со дня регистрации участника системы обязательного социального страхования в качестве безработного в соответствии со статьей 99

настоящего Кодекса.

Положения части первой настоящего пункта не распространяются

на физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Право на получение социальной выплаты по случаю потери

работы сохраняется у получателя при направлении его карьерным центром

на субсидируемые рабочие места, профессиональное обучение.

Срок обращения за назначением социальной выплаты по случаю потери работы не может превышать двенадцать месяцев со дня возникновения права на социальную выплату по случаю потери работы.

Сумма социальной выплаты по случаю потери работы, не полученная своевременно либо полученная не полностью по вине Государственной корпорации и (или) Фонда, выплачивается за прошлое

время со дня возникновения права на нее без ограничения сроков.

В случае поступления социальных отчислений в Фонд за период, который был принят для исчисления социальной выплаты по случаю потери работы, после даты обращения за их назначением перерасчет размера назначенных социальных выплат по случаю потери работы получателю не производится.

Статья 114. Порядок назначения и осуществления

социальной выплаты по случаю потери работы

1. Основанием для назначения социальной выплаты по случаю

потери работы является заявление лица, имеющего право на социальную выплату.

2. Представление заявления на назначение социальной выплаты

по случаю потери работы не требуется при ее назначении через

проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О государственных услугах».

3. Социальная выплата по случаю потери работы назначается,

если участник системы обязательного социального страхования зарегистрирован в качестве безработного, независимо от факта его участия на субсидируемых рабочих местах, в профессиональном обучении

по направлению карьерного центра.

4. Порядок исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальной выплаты по случаю потери работы определяется уполномоченным государственным органом.

Статья 115. Отказ в приеме заявления и назначении

социальной выплаты по случаю потери работы

Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение социальной выплаты по случаю потери работы являются:

1) получение из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факты назначения, осуществления социальной выплаты по случаю потери работы, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на ее назначение;

2) представление заявителем неполного пакета документов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов с истекшим сроком действия, и (или) документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о назначении или отказе

в назначении социальной выплаты по случаю потери работы;

3) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для ее назначения;

4) отсутствие права на назначение социальной выплаты по случаю потери работы;

5) отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения социальной выплаты по случаю потери работы;

6) отсутствие уплаты социальных отчислений за участника

системы обязательного социального страхования за последние двадцать четыре месяца, предшествующие месяцу возникновения социального риска по случаю потери работы;

7) наличие у участника системы обязательного социального страхования стажа участия в системе менее шести месяцев, определенного

в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Основаниями для отказа в назначении социальной выплаты

по случаю потери работы являются:

1) установление недостоверности документов, представленных заявителем для назначения социальной выплаты по случаю потери работы, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений, необходимых для назначения социальной выплаты

по случаю потери работы, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

3) непредставление запрашиваемого Фондом при проверке документа и (или) сведений, необходимых для назначения социальной выплаты

по случаю потери работы.

Статья 116. Права и обязанности получателя

социальной выплаты по случаю потери работы

1. Получатель социальной выплаты по случаю потери работы имеет право:

1) получать социальную выплату по случаю потери работы в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

2) запрашивать и получать бесплатно информацию от Государственной корпорации и Фонда о порядке назначения и получения социальной выплаты по случаю потери работы;

3) обжаловать решения, действия (бездействие) государственных органов, Государственной корпорации и Фонда в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

2. Получатель социальной выплаты по случаю потери работы обязан:

1) представлять полные и достоверные документы (сведения)

для назначения социальной выплаты по случаю потери работы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) в период получения социальной выплаты по случаю потери работы информировать Государственную корпорацию об обстоятельствах,

которые могут служить основанием для прекращения выплаты, в течение десяти рабочих дней;

3) производить возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальной выплаты по случаю потери работы в добровольном порядке,

а в случае отказа – в судебном порядке на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Статья 117. Удержания из социальной выплаты

по случаю потери работы

Из социальной выплаты по случаю потери работы удерживаются обязательные пенсионные взносы в размере 10 процентов и направляются

в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с настоящим Кодексом.

Удержания из социальной выплаты по случаю потери работы

могут производиться в порядке исполнительного производства, за исключением излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальной выплаты по случаю потери работы, которые удерживаются на основании заявления получателя.

Удержания из социальной выплаты по случаю потери работы производятся из сумм, причитающихся к выплате.

Из социальной выплаты по случаю потери работы не может быть удержано более 25 процентов от причитающейся к выплате суммы.

Статья 118. Условие и размер назначения социальной выплаты

по случаю потери работы

1. Участнику системы обязательного социального страхования социальная выплата по случаю потери работы назначается со дня возникновения права на социальную выплату, но не более срока

достижения участником системы обязательного социального страхования возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, продолжительностью:

на один месяц – в случае, когда за него производились социальные отчисления от шести до двенадцати месяцев;

на два месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от двенадцати до двадцати четырех месяцев;

на три месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от двадцати четырех до тридцати шести месяцев;

на четыре месяца – в случае, когда за него производились социальные отчисления от тридцати шести до сорока восьми месяцев;

на пять месяцев – в случае, когда за него производились социальные отчисления от сорока восьми до шестидесяти месяцев;

на шесть месяцев – в случае, когда за него производились социальные отчисления от шестидесяти и более месяцев.

2. Размер социальной выплаты по случаю потери работы определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, на соответствующие

коэффициенты замещения дохода и стажа участия в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом, и выплачивается за счет активов Фонда.

3. Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двадцать четыре календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу,

в котором наступило право на социальную выплату по случаю потери работы, на двадцать четыре.

При этом доход, полученный в периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений, учитывается при определении среднемесячного размера дохода на основании справки о доходах, выдаваемой плательщиком.

Периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода

в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий исключаются из расчета среднемесячного размера дохода и заменяются другими месяцами, непосредственно предшествовавшими началу периода определения среднемесячного размера дохода.

Коэффициент замещения дохода составляет 0,45.

Коэффициент стажа участия для участника системы обязательного социального страхования составляет:

от шести до двенадцати месяцев – 0,7;

от двенадцати до двадцати четырех месяцев – 0,75;

от двадцати четырех до тридцати шести месяцев – 0,85;

от тридцати шести до сорока восьми месяцев – 0,9;

от сорока восьми до шестидесяти месяцев – 0,95;

от шестидесяти до семидесяти двух месяцев – 1,0;

от шестидесяти и более месяцев – к 1,0 прибавляется 0,02 за каждые двенадцать месяцев стажа участия в системе обязательного социального страхования, но не более 1,3.

При определении коэффициента стажа участия засчитываются периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи

с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного

положения, ограничительных мероприятий, периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений,

а также период осуществления деятельности, доходы от которой с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года были исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 51)

пункта 1 статьи 341 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

4. В случае, если плательщиком не осуществлен возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений в сроки и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом, при исчислении размера социальной выплаты по случаю потери работы, суммы излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений не учитываются.

5. Социальная выплата по случаю потери работы при последующем обращении назначается исходя из того, что за каждый месяц ранее полученной социальной выплаты по случаю потери работы из общего стажа участия

в системе обязательного социального страхования вычитается двенадцать месяцев.

6. Социальные отчисления, поступившие от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченные за период, учтенный при определении размера социальных выплат, не учитываются при последующих обращениях участника системы обязательного социального страхования за назначением социальной выплаты по случаю потери работы.

Статья 119. Приостановление, возобновление и прекращение

социальной выплаты по случаю потери работы

1. Социальная выплата по случаю потери работы приостанавливается

с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений,

в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом социальная выплата возобновляется со дня приостановления;

2) истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, удостоверения кандаса. При этом социальная выплата по случаю потери работы возобновляется со дня выдачи

документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без

гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, удостоверения кандаса;

3) представлении заявителем недостоверных сведений, повлекших

за собой необоснованное определение размера социальной выплаты

по случаю потери работы. При этом социальная выплата по случаю

потери работы возобновляется в размере, определенном в соответствии

с настоящим Кодексом, со дня приостановления.

2. Социальная выплата по случаю потери работы возобновляется

по заявлению получателя на основании документов и (или) сведений, полученных из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление социальной выплаты,

при условии сохранения права на социальную выплату по случаю потери работы.

3. Социальная выплата по случаю потери работы прекращается:

1) в случае смерти получателя (вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим). При этом социальная выплата по случаю

потери работы осуществляется по месяц смерти получателя (по месяц вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим) включительно;

2) в связи с представлением получателем недостоверных документов (сведений), послуживших основанием для принятия решения о назначении социальной выплаты по случаю потери работы. При этом социальная выплата по случаю потери работы прекращается со дня ее назначения;

3) в связи с подачей заявления получателя на прекращение

социальной выплаты по случаю потери работы. При этом социальная

выплата по случаю потери работы прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;

4) с первого числа месяца, следующего за месяцем снятия получателя

с учета в качестве безработного в карьерном центре;

5) с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений о прекращении получателем гражданства Республики Казахстан

по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан

«О гражданстве Республики Казахстан».

Глава 11. АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Статья 120. Право на адресную социальную помощь

1. Адресная социальная помощь предоставляется гражданам Республики Казахстан, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам

без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан,

со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности.

2. Лица (семьи) имеют право на адресную социальную помощь

в виде безусловной денежной помощи или обусловленной денежной помощи.

3. Размер черты бедности по Республике Казахстан определяется уполномоченным государственным органом на основе величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в процентном выражении в зависимости от экономических возможностей государства.

4. Черта бедности по областям, городам республиканского значения, столице ежеквартально рассчитывается местными исполнительными органами на основе размера черты бедности, определенного уполномоченным государственным органом.

В средствах массовой информации публикуются сведения о:

1) черте бедности – ежеквартально местными исполнительными органами;

2) доле населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, по республике, областям, городам республиканского значения, столице – ежегодно уполномоченным органом в области государственной статистики.

5. Адресная социальная помощь назначается каждому члену семьи, имеющему право на ее получение.

В состав семьи для оказания адресной социальной помощи включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими

из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке,

за исключением лиц, находящихся:

1) на полном государственном обеспечении;

2) на срочной воинской службе;

3) в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

Факт совместного проживания не требуется:

1) лицам или членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность вне места жительства семьи;

2) детям, проживающим в семье и имеющим регистрацию в другом населенном пункте по месту обучения в организациях среднего образования

в связи с отсутствием по месту жительства семьи организации образования такого уровня;

3) детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а также обучающимся по очной форме обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста).

Статья 121. Безусловная денежная помощь

Безусловная денежная помощь оказывается:

1) одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным лицам с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости

в связи с:

достижением пенсионного возраста, установленного пунктом 1

статьи 207 настоящего Кодекса;

инвалидностью первой или второй группы;

наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

2) малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем

уходе и помощи.

Статья 122. Обусловленная денежная помощь

1. Обусловленная денежная помощь оказывается одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам,

а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), при условии его (их) участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости

социальной адаптации, за исключением лиц (семей), указанных в пункте 4 настоящей статьи.

2. Заключение социального контракта является обязательным

условием для назначения обусловленной денежной помощи.

Социальный контракт с получателями обусловленной денежной помощи заключается на период назначения обусловленной денежной

помощи.

Формы социального контракта, индивидуального плана помощи утверждаются уполномоченным государственным органом.

3. Социальный контракт с получателями обусловленной

денежной помощи расторгается при невыполнении в полном объеме малообеспеченным лицом (семьей) условий социального контракта и мероприятий индивидуального плана, в том числе по участию в мерах содействия занятости и трудоустройству, а также представлении ложных сведений и (или) недостоверных документов, повлекших за собой

незаконные назначение и (или) выплату обусловленной денежной помощи.

Расторжение социального контракта является основанием для прекращения выплаты обусловленной денежной помощи лицу (семье).

4. Участие в мерах содействия занятости не является обязательным условием для выплаты обусловленной денежной помощи:

1) лицам с инвалидностью первой и второй групп;

2) учащимся, студентам, слушателям, курсантам и магистрантам очной формы обучения;

3) лицам, имеющим заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

4) одному из родителей, осуществляющему уход за ребенком

в возрасте до трех лет, лицам, осуществляющим уход за ребенком

с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп, престарелыми старше восьмидесяти лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи.

К осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп, престарелыми старше восьмидесяти лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи, может быть отнесен только один трудоспособный член семьи;

5) лицам, имеющим постоянную работу.

Статья 123. Порядок назначения и выплаты

адресной социальной помощи

1. Заявитель ежеквартально подтверждает право на получение адресной социальной помощи в соответствии с настоящей главой

при отсутствии информации о доходах в Цифровой карте семьи.

2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Безусловная или обусловленная денежная помощь назначается каждому члену семьи, имеющему право на ее получение, на текущий квартал с месяца обращения и выплачивается ежемесячно.

При назначении адресной социальной помощи в проактивном формате днем обращения за оказанием считается день получения согласия заявителя

на проведение обследования материального положения лица (семьи) участковой комиссией.

4. Консультанты по социальной работе и ассистенты оказывают содействие получателям адресной социальной помощи в реализации индивидуального плана и выполнении ими обязательств по социальному контракту.

5. Назначение адресной социальной помощи осуществляется уполномоченным органом по назначению адресной социальной помощи

в пределах сумм, предусмотренных соответствующим бюджетом на оказание адресной социальной помощи.

6. Местные исполнительные органы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа осуществляют выявление малообеспеченных лиц в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении

в Республике Казахстан».

7. Заявитель и получатель имеют право обжаловать действия (бездействие) акима поселка, села, сельского округа и решения уполномоченного органа по назначению адресной социальной помощи и

его должностных лиц в вышестоящий орган, суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 124. Участковые комиссии

1. Участковые комиссии содействуют местным исполнительным органам и акимам поселка, села, сельского округа в деятельности

по оказанию адресной социальной помощи населению.

Участковые комиссии готовят заключения о материальном положении лиц (семей), обратившихся за адресной социальной помощью.

2. Участковые комиссии могут состоять из представителей органов местного государственного управления, общественных объединений, объединений собственников имущества, простых товариществ многоквартирных жилых домов (простые товарищества), населения, организаций и уполномоченных органов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, работников правоохранительных органов.

3. Участковые комиссии осуществляют свою деятельность

в соответствии с положениями об участковых комиссиях, утверждаемыми местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с местными представительными органами.

Типовое положение об участковых комиссиях, а также критерии определения нуждаемости в адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения заявителя разрабатываются и утверждаются уполномоченным государственным органом.

Статья 125. Критерии вынесения заключения

об отсутствии необходимости

предоставления адресной социальной помощи

1. Основанием для вынесения участковой комиссией заключения

об отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи заявителю и (или) лицам, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 120 настоящего Кодекса, является одно из следующих критериев:

1) наличие более одного жилища, принадлежащего ему (им)

на праве собственности, в том числе принадлежавшего ему (им) на праве собственности жилища, пригодного для проживания, которое было

отчуждено в течение последних пяти лет до момента обращения за адресной социальной помощью, за исключением случая, когда общая полезная

площадь всех жилищ не превышает восемнадцати квадратных метров

на одного члена семьи, а также жилищ, находящихся в аварийном состоянии, которое подтверждается соответствующим актом;

2) наличие в его (их) собственности, владении и (или) пользовании отдельного помещения, используемого для получения прибыли;

3) наличие в его (их) собственности земельного участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство,

при условии наличия у него (их) в собственности жилища, за исключением случая безвозмездного предоставления земельного участка в частную собственность местным исполнительным органом;

4) наличие в его (их) собственности более одной единицы

легкового автомобиля в технически исправном состоянии, за исключением многодетных семей и семей, в составе которых имеются дети

с инвалидностью, лица с инвалидностью первой и второй групп;

5) наличие в его (их) собственности и (или) во временном владении, пользовании сельскохозяйственной техники и (или) автобуса, и (или) микроавтобуса, и (или) грузового автомобиля, и (или) специализированного и (или) специального автомобиля, используемых для осуществления перевозок пассажиров, багажа, груза, либо морского и (или) внутреннего водного, и (или) воздушного транспорта, находящихся в технически исправном состоянии.

Дополнительные основания для вынесения заключения об

отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи устанавливаются местным исполнительным органом по согласованию

с местным представительным органом.

2. Участковые комиссии имеют право запрашивать в соответствующих органах сведения, необходимые для проведения обследований.

Статья 126. Определение размера адресной социальной помощи

1. Размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается уполномоченным органом по назначению адресной социальной помощи в виде разницы между среднедушевым доходом и

чертой бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, из расчета на каждого члена семьи.

2. Дополнительная выплата на детей в соответствии с настоящим Кодексом производится на период назначения адресной социальной

помощи в размере 1,5 месячного расчетного показателя, установленного

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно.

3. Получатель адресной социальной помощи в течение десяти

рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, которые могут служить основанием для изменения размера адресной социальной помощи или

права на ее получение, обязан информировать карьерный центр,

а в сельской местности – акима поселка, села, сельского округа.

4. Среднедушевой доход за квартал, предшествующий обращению, и размер назначенной адресной социальной помощи пересчитываются

в случаях:

изменения состава семьи – со дня изменения состава семьи;

выявления фактов или сведений, не учтенных при определении совокупного дохода семьи, за исключением представления заявителем ложных сведений и (или) недостоверных документов с целью получения адресной социальной помощи, – с месяца обращения.

Излишне выплаченные и (или) неправомерно полученные суммы адресной социальной помощи подлежат возврату в добровольном порядке,

а в случае отказа – в судебном порядке.

При дальнейшем получении адресной социальной помощи излишне выплаченные и (или) неправомерно полученные суммы удерживаются

из последующих выплат.

5. Формы отчетной документации в области адресной социальной помощи разрабатываются и утверждаются уполномоченным государственным органом.

Статья 127. Исчисление среднедушевого дохода

1. Определение совокупного дохода лица (семьи), претендующего

на получение адресной социальной помощи, производится на основании заявления, представленного при обращении за адресной социальной помощью, и (или) сведений, полученных на основе данных Цифровой карты семьи и (или) организаций.

Местные исполнительные органы района (города областного значения) с учетом особенностей региона вправе определять домашний скот, птицу и земельный участок (земельную долю) как не дающие доход.

Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение адресной социальной помощи, разрабатываются и утверждаются уполномоченным государственным органом.

2. Среднедушевой доход исчисляется путем деления совокупного дохода, полученного в квартале, предшествовавшем кварталу обращения

за назначением адресной социальной помощи, на число членов семьи и

на три месяца.

Статья 128. Отказ в назначении адресной социальной помощи

Основаниями для отказа в назначении адресной социальной помощи являются:

1) превышение среднедушевого дохода семьи черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице;

2) отказ заявителя от проведения участковой комиссией обследования материального положения;

3) заключение участковой комиссии об отсутствии нуждаемости, подготовленное по результатам обследования материального положения

лица (семьи);

4) отказ трудоспособного члена семьи, за исключением лиц,

указанных в пункте 4 статьи 122 настоящего Кодекса, от участия в мерах содействия занятости – в течение шести месяцев со дня отказа;

5) расторжение ранее заключенного социального контракта и (или) неисполнение обязательств, предусмотренных социальным контрактом,

по вине получателя – в течение шести месяцев, предшествующих

повторному обращению за назначением адресной социальной помощи;

6) представление заведомо ложных сведений и (или) недостоверных документов для назначения адресной социальной помощи – в течение

шести месяцев со дня их представления.

Статья 129. Прекращение выплаты адресной

социальной помощи

Основаниями для прекращения выплаты адресной социальной помощи являются:

смерть заявителя адресной социальной помощи;

выезд заявителя адресной социальной помощи на постоянное место жительства в другой город республиканского либо областного значения, района или за пределы Республики Казахстан;

расторжение социального контракта в связи с невыполнением

в полном объеме условий социального контракта и мероприятий индивидуального плана, в том числе по участию в мерах содействия

занятости и трудоустройству;

представление ложных сведений и (или) недостоверных документов, повлекших за собой незаконные назначение и (или) выплату адресной социальной помощи.

Статья 130. Мониторинг правильности назначения и

выплаты адресной социальной помощи

Мониторинг правильности назначения и выплаты адресной социальной помощи осуществляется уполномоченным государственным органом, а также местными исполнительными органами в рамках контроля

за исполнением соответствующего бюджета.

Методологическое руководство назначения и выплаты адресной социальной помощи осуществляется уполномоченным государственным органом.

Глава 12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Параграф 1. Система предоставления специальных социальных услуг

Статья 131. Право на получение специальных социальных услуг

Лица (семьи), признанные нуждающимися в специальных

социальных услугах, имеют право на получение специальных социальных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 132. Виды специальных социальных услуг

1. Специальные социальные услуги включают гарантированный объем специальных социальных услуг и сверхгарантированный объем специальных социальных услуг.

2. Гарантированный объем специальных социальных услуг является единым перечнем специальных социальных услуг, утверждаемым уполномоченным государственным органом, и предоставляется за счет бюджетных средств лицам (семьям), признанным нуждающимися

в специальных социальных услугах.

3. Сверхгарантированный объем специальных социальных услуг предоставляется за счет средств получателя специальных социальных услуг в соответствии с перечнем и порядком, утверждаемыми местными представительными органами областей (городов республиканского значения и столицы), за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 133 настоящего Кодекса.

4. Специальные социальные услуги должны соответствовать стандартам оказания специальных социальных услуг, утверждаемым соответствующими уполномоченными органами в области образования, здравоохранения, социальной защиты и другими соответствующими центральными исполнительными органами.

5. Порядок предоставления специальных социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в организации образования с особым режимом содержания, утверждается Правительством Республики Казахстан.

Статья 133. Основания, по которым лицо (семья) признается

нуждающимся в специальных социальных услугах

1. Лицо (семья) признается нуждающимся в специальных социальных услугах по следующим основаниям:

1) сиротство;

2) отсутствие родительского попечения;

3) безнадзорность несовершеннолетних, в том числе девиантное поведение;

4) нахождение несовершеннолетних в специальных организациях образования, организациях образования с особым режимом содержания;

5) ограничение возможностей раннего психофизического развития детей от рождения до трех лет;

6) инвалидность и (или) стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и (или) умственными возможностями;

7) ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

8) неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

9) жестокое обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации;

10) бездомность (лица без определенного места жительства);

11) освобождение из мест лишения свободы;

12) нахождение на учете службы пробации.

2. Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего

к социальной дезадаптации и социальной депривации, определяет Министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно

с уполномоченным государственным органом и уполномоченными органами в области здравоохранения и образования.

Формами жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, являются действия, связанные

с бытовым насилием, торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищение людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий.

3. Предоставление специальных социальных услуг лицу (семье),

не относящемуся к нуждающимся в специальных социальных услугах

по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется

за счет средств получателя услуг в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

Статья 134. Права и обязанности лица (семьи), признанного

нуждающимся в специальных социальных услугах

1. Лицо (семья), признанное нуждающимся в специальных социальных услугах, имеет право:

1) обращаться за предоставлением специальных социальных услуг;

2) получать информацию о своих правах, обязанностях и об условиях предоставления специальных социальных услуг;

3) принимать участие в проведении оценки и определении потребности в специальных социальных услугах;

4) выбирать субъектов, предоставляющих гарантированный и сверхгарантированный объемы специальных социальных услуг, за исключением несовершеннолетних, находящихся в организациях образования с особым режимом содержания;

5) получать или отказаться от предоставления специальных социальных услуг;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги,

в вышестоящий орган, суд в порядке, установленном законами

Республики Казахстан;

7) на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной должностным лицам или субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги.

2. Лицо (семья), признанное нуждающимся в специальных

социальных услугах, обязано:

1) предоставлять полную и достоверную информацию для

определения потребности и принятия решения о предоставлении

специальных социальных услуг;

2) не препятствовать процессу проведения оценки и определения потребности в специальных социальных услугах;

3) заботиться и нести солидарную ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья;

4) своевременно извещать субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, об изменении обстоятельств, влияющих на их предоставление;

5) выполнять рекомендации специалистов организаций, оказывающих специальные социальные услуги;

6) уважать честь и достоинство социальных работников;

7) соблюдать законодательство Республики Казахстан в области специальных социальных услуг.

Статья 135. Права и обязанности субъектов, предоставляющих

специальные социальные услуги

1. Субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, вправе:

1) участвовать в конкурсах на предоставление специальных социальных услуг, услуг по оценке и определению потребности

в специальных социальных услугах, оказываемых за счет бюджетных средств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и о государственном социальном заказе, государственном заказе

на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан;

2) предоставлять сверхгарантированный объем специальных социальных услуг;

3) осуществлять оценку и определение потребности в специальных социальных услугах;

4) запрашивать и получать необходимую информацию от местных исполнительных органов для проведения оценки и определения объёма и видов специальных социальных услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, обязаны:

1) соблюдать стандарты оказания специальных социальных

услуг;

2) создавать условия, необходимые для предоставления специальных социальных услуг;

3) уважать достоинство получателей специальных социальных услуг и членов их семей;

4) обращаться гуманно и не допускать дискриминационных действий по отношению к получателям специальных социальных услуг и членам

их семей;

5) обеспечивать конфиденциальность при предоставлении специальных социальных услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

6) обеспечивать подготовку и повышение квалификации социальных работников.

3. Порядок деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги в области социальной защиты, утверждается уполномоченным государственным органом.

Статья 136. Регистр организаций, предоставляющих

специальные социальные услуги

1. Регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, – электронный перечень организаций, заключивших договор

на оказание специальных социальных услуг с местными исполнительными органами.

2. Регистр организаций, предоставляющих специальные

социальные услуги, формируется в электронном виде на портале

социальных услуг в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

3. Сведения, содержащиеся в регистре организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, являются общедоступными при согласии организаций, оказывающих специальные социальные услуги.

Параграф 2. Профилактика возникновения нуждаемости

в специальных социальных услугах

Статья 137. Профилактика возникновения нуждаемости

в специальных социальных услугах

Профилактика возникновения нуждаемости в специальных социальных услугах направлена на выявление и предотвращение оснований, по которым лицо (семья) признается нуждающимся в специальных социальных услугах.

Статья 138. Межведомственное взаимодействие

по профилактике возникновения нуждаемости

в специальных социальных услугах

Мероприятия по профилактике возникновения нуждаемости

в специальных социальных услугах осуществляют местные исполнительные органы в пределах установленных компетенций путем:

1) выявления оснований, по которым лицо (семья) может быть признано потенциально нуждающимся в специальных социальных услугах;

2) обследования условий жизнедеятельности лица (семьи), определения причин, влияющих на ухудшение этих условий;

3) составления индивидуального плана мероприятий, способствующих недопущению наступления нуждаемости в специальных социальных услугах;

4) анализа результатов профилактики возникновения нуждаемости

в специальных социальных услугах;

5) мониторинга и прогнозирования социального благополучия семьи (лица) на основе данных Цифровой карты семьи.

Параграф 3. Организация и предоставление

специальных социальных услуг

Статья 139. Обращение за предоставлением

специальных социальных услуг

1. Лицо (семья), нуждающееся в специальных социальных услугах, обращается за предоставлением специальных социальных услуг по месту проживания путем подачи заявления.

2. Лицу (семье), нуждающемуся в специальных социальных услугах вследствие бездомности (лицу без определенного места жительства), жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и

социальной депривации, специальные социальные услуги предоставляются независимо от места проживания.

3. В интересах лица (семьи), нуждающегося в специальных

социальных услугах, с заявлением о предоставлении специальных

социальных услуг с указанием причины, по которой лицо (семья) не обращается самостоятельно, может обратиться:

1) один из взрослых членов семьи;

2) опекун (попечитель);

3) аким поселка, села, сельского округа;

4) лицо по доверенности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

5) субъект, предоставляющий специальные социальные услуги лицу (семье), нуждающемуся в специальных социальных услугах вследствие:

жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации;

бездомности (лицу без определенного места жительства);

6) организация, осуществлявшая мероприятия по профилактике возникновения нуждаемости в специальных социальных услугах.

Статья 140. Оценка и определение потребности

в специальных социальных услугах

1. Предоставление специальных социальных услуг осуществляется

на основе оценки и определения потребности в специальных

социальных услугах лица (семьи), нуждающегося в специальных

социальных услугах, определяемой социальным работником по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах.

2. Критериями при проведении оценки и определении потребности

в специальных социальных услугах являются:

1) ограничение жизнедеятельности;

2) социальная дезадаптация;

3) социальная депривация;

4) неблагополучная социальная среда.

Статья 141. Предоставление специальных социальных услуг

1. Предоставление гарантированного объема специальных социальных услуг за счет бюджетных средств осуществляется на основании решения местных исполнительных органов районов, городов областного, республиканского значения, столицы, за исключением лиц, нуждающихся

в специальных социальных услугах вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации, связанным с торговлей людьми и бездомностью.

Специальные социальные услуги за счет бюджетных средств предоставляются лицам (семьям), нуждающимся в специальных социальных услугах по основаниям, указанным в:

1) подпункте 6) пункта 1 статьи 133 настоящего Кодекса,

в соответствии с индивидуальной программой через портал социальных услуг;

2) подпункте 9) пункта 1 статьи 133 настоящего Кодекса,

в соответствии с критериями оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации;

3) подпунктах 10), 11) и 12) пункта 1 статьи 133 настоящего Кодекса, на основании заявления;

4) подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 7) и 8) пункта 1 статьи 133 настоящего Кодекса, по решению местных исполнительных органов.

2. Предоставление специальных социальных услуг за счет средств получателя специальных социальных услуг осуществляется в соответствии

с договором, заключаемым лицом (семьей), нуждающимся в специальных социальных услугах, и субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги.

3. Лицами (семьями), нуждающимися в специальных социальных услугах по основаниям, указанным в подпунктах 6) и 8) пункта 1

статьи 133 настоящего Кодекса, выбор субъектов из числа включенных

в регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, осуществляется через портал социальных услуг.

4. Основаниями для отказа в предоставлении специальных социальных услуг являются:

1) несоответствие основаниям, указанным в статье 133 настоящего Кодекса;

2) недостоверность представленных сведений и документов;

3) наличие медицинских противопоказаний к предоставлению специальных социальных услуг.

Статья 142. Финансирование субъектов, предоставляющих

специальные социальные услуги

1. Финансирование субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, осуществляется за счет:

1) бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) средств, полученных за предоставление сверхгарантированного объема специальных социальных услуг;

3) иных источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

2. Финансирование субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги в области социальной защиты за счет бюджетных средств, установленных законодательством Республики Казахстан, реализуется

в соответствии с правилами и методикой формирования тарифов

на специальные социальные услуги, утверждаемыми уполномоченным государственным органом.

Тарифы на предоставление специальных социальных услуг утверждаются местными исполнительными органами.

Порядок оплаты специальных социальных услуг утверждается уполномоченным государственным органом.

Параграф 4. Национальный превентивный механизм

Статья 143. Национальный превентивный механизм

1. Национальный превентивный механизм действует в виде системы предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, функционирующей посредством деятельности участников национального превентивного механизма.

2. В рамках своей деятельности участники национального превентивного механизма посещают субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, и иные организации, определяемые законами Республики Казахстан для посещения данными участниками

(далее – превентивные посещения).

3. Участниками национального превентивного механизма являются Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, а также отбираемые Координационным советом члены общественных наблюдательных комиссий и общественных объединений, осуществляющих деятельность по защите прав, законных интересов граждан, юристы, социальные работники, врачи.

4. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан координирует деятельность участников национального превентивного механизма, принимает в соответствии с законодательством Республики Казахстан меры для обеспечения необходимого потенциала и профессиональных

знаний участников национального превентивного механизма.

5. Возмещение расходов участников национального превентивного механизма по превентивным посещениям осуществляется из бюджетных средств в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Статья 144. Координационный совет

1. В целях обеспечения эффективной координации деятельности национального превентивного механизма при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан создается Координационный совет.

Члены Координационного совета, за исключением Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, избираются комиссией, создаваемой Уполномоченным по правам человека из числа граждан Республики Казахстан.

2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан утверждает:

1) положение о Координационном совете при Уполномоченном

по правам человека в Республике Казахстан;

2) порядок отбора участников национального превентивного

механизма;

3) порядок формирования групп из участников национального превентивного механизма для превентивных посещений;

4) методические рекомендации по превентивным посещениям;

5) порядок подготовки ежегодного консолидированного доклада

по итогам превентивных посещений.

3. Координационный совет взаимодействует с Подкомитетом

по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитета против пыток Организации Объединенных Наций.

Статья 145. Требования к участникам национального

превентивного механизма

1. Участниками национального превентивного механизма не могут быть лица:

1) имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) подозреваемые или обвиняемые в совершении уголовных правонарушений;

3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

4) судьи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие,

а также работники правоохранительных и специальных государственных органов;

5) состоящие на учете у психиатра и (или) нарколога.

2. Участниками национального превентивного механизма также

не могут быть лица, освобожденные от уголовной ответственности

по нереабилитирующим основаниям за совершение умышленного преступления; уволенные с государственной или воинской службы,

из правоохранительных и специальных государственных органов, судов или исключенные из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам;

лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 146. Права участника национального превентивного механизма

1. Участник национального превентивного механизма вправе:

1) получать информацию о количестве лиц, содержащихся

в организациях, подлежащих превентивному посещению, количестве

таких организаций и их месте нахождения;

2) иметь доступ к информации, касающейся обращения с лицами, содержащимися в организациях, подлежащих превентивному посещению,

а также условий их содержания;

3) осуществлять превентивные посещения в установленном порядке

в составе сформированных групп;

4) проводить беседы с лицами, содержащимися в организациях, подлежащих превентивным посещениям, и (или) их законными представителями без свидетелей лично или при необходимости через переводчика, а также с любым другим лицом, которое, по мнению участника национального превентивного механизма, может предоставить соответствующую информацию;

5) беспрепятственно выбирать и посещать организации, подлежащие превентивному посещению;

6) принимать сообщения и жалобы о применении пыток и

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

2. Участник национального превентивного механизма является независимым при осуществлении своей деятельности.

Статья 147. Обязанности участников национального

превентивного механизма

1. При исполнении своих полномочий участники национального превентивного механизма обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан.

2. Не допускается вмешательство участников национального превентивного механизма в деятельность организаций, подлежащих превентивному посещению.

3. При наличии обстоятельств, вызывающих сомнение

в беспристрастности участника национального превентивного механизма, входящего в группу по превентивному посещению, он обязан отказаться

от участия в превентивном посещении.

4. Участники национального превентивного механизма обязаны регистрировать принимаемые сообщения и жалобы о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в порядке, определяемом Уполномоченным

по правам человека в Республике Казахстан.

Принятые сообщения и жалобы передаются на рассмотрение Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Информация о принятых и переданных сообщениях и жалобах включается в отчет по результатам превентивных посещений.

5. Участники национального превентивного механизма, нарушившие положения настоящего Кодекса, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 148. Прекращение полномочий участника

национального превентивного механизма

Полномочия участника национального превентивного механизма прекращаются при:

1) нарушении положений настоящего Кодекса;

2) письменном заявлении о сложении своих полномочий;

3) его смерти либо вступлении в законную силу решения суда

об объявлении его умершим;

4) выезде на постоянное жительство за пределы Республики Казахстан;

5) утрате гражданства Республики Казахстан;

6) вступлении в законную силу обвинительного приговора суда;

7) наступлении иных случаев, предусмотренных законами

Республики Казахстан.

Статья 149. Виды и периодичность превентивных посещений

1. Превентивные посещения участников национального превентивного механизма подразделяются на:

1) периодические превентивные посещения, проводимые

на регулярной основе не реже одного раза в четыре года;

2) промежуточные превентивные посещения, проводимые в период между периодическими превентивными посещениями с целью мониторинга реализации рекомендаций по результатам предыдущего периодического превентивного посещения, а также предупреждения преследования лиц,

с которыми участники национального превентивного механизма

проводили беседы, со стороны администраций организаций, подлежащих превентивному посещению;

3) специальные превентивные посещения, проводимые на основании поступивших сообщений о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и

наказания.

2. Координационный совет определяет сроки и перечень организаций, подлежащих превентивным посещениям, в пределах выделенных бюджетных средств.

Статья 150. Порядок превентивных посещений

1. Превентивные посещения проводятся группами, формируемыми Координационным советом из участников национального превентивного механизма, в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан по согласованию с Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан.

2. При формировании групп для превентивных посещений никто

из участников национального превентивного механизма не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

3. Обеспечение безопасности участников национального превентивного механизма возлагается на администрацию организаций, подлежащих превентивному посещению. В случае неправомерных

действий участников национального превентивного механизма

руководитель администрации организаций, подлежащих превентивному посещению, письменно информирует Уполномоченного по правам

человека в Республике Казахстан.

4. По результатам каждого превентивного посещения от имени группы составляется письменный отчет по форме, утвержденной Координационным советом, который подписывается всеми членами группы, осуществившей превентивное посещение. Член группы, имеющий особое мнение, оформляет его письменно и прилагает к отчету.

Статья 151. Ежегодный консолидированный доклад участников

национального превентивного механизма

1. Координационный совет готовит ежегодный консолидированный доклад участников национального превентивного механизма с учетом

их отчетов по результатам превентивных посещений.

2. В ежегодный консолидированный доклад участников национального превентивного механизма также включаются:

рекомендации уполномоченным государственным органам

по улучшению условий обращения с лицами, содержащимися

в организациях, подлежащих превентивному посещению, и предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан.

К ежегодному консолидированному докладу участников национального превентивного механизма прилагается финансовый отчет

по превентивным посещениям за прошедший год.

3. Ежегодный консолидированный доклад участников национального превентивного механизма направляется для рассмотрения уполномоченным государственным органам и размещается на интернет-ресурсе Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан в срок

не позднее одного месяца со дня его утверждения Координационным советом.

Статья 152. Конфиденциальность

1. Участники национального превентивного механизма не вправе разглашать сведения о частной жизни лица, ставшие известными им

в ходе превентивных посещений, без согласия данного лица.

2. Разглашение участниками национального превентивного механизма сведений о частной жизни лица, ставших известными им

в ходе превентивных посещений, без согласия данного лица

влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 153. Взаимодействие уполномоченных

государственных органов с участниками

национального превентивного механизма

1. Государственные органы и их должностные лица оказывают содействие участникам национального превентивного механизма

в осуществлении ими законной деятельности.

Ни один государственный орган или должностное лицо не вправе ограничивать права и свободы граждан за сообщение участникам национального превентивного механизма о фактах применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Должностные лица, воспрепятствующие законной деятельности участников национального превентивного механизма, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

2. Уполномоченные государственные органы в течение трех месяцев со дня получения ежегодного консолидированного доклада участников национального превентивного механизма в письменной форме

информируют Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан о мерах, принятых по результатам рассмотрения полученного доклада.

3. На основании отчетов участников национального превентивного механизма по результатам превентивных посещений Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке имеет право обращаться к уполномоченным государственным органам или должностным лицам с ходатайством (заявлением) о возбуждении производства или производства по делам

об административном правонарушении либо уголовного дела в отношении должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина.

Глава 13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Параграф 1. Общие положения

Статья 154. Права и обязанности лиц с инвалидностью

1. Лица с инвалидностью в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на:

1) социальную защиту, в том числе абилитацию, реабилитацию, интеграцию в общество;

2) обеспечение условий для получения дошкольного воспитания и обучения, образования;

3) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;

4) гарантированный объем специальных социальных услуг;

5) профессиональную подготовку и переподготовку, восстановление трудоспособности и трудоустройство;

6) обеспечение доступа к объектам инфраструктуры, информатизации, к транспорту, информации, зрелищным культурно-массовым мероприятиям, спортивным соревнованиям и государственным услугам;

7) осуществление своего права избирать и быть избранным;

8) жилище в соответствии с жилищным законодательством

Республики Казахстан;

9) первоочередное обслуживание в государственных и иных организациях, в том числе в организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере услуг.

2. Лица с инвалидностью обязаны:

1) представлять полные и достоверные сведения, в том числе

о состоянии своего здоровья, в соответствии с законодательством

Республики Казахстан;

2) проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения;

3) выполнять рекомендованные мероприятия индивидуальной программы;

4) принимать участие в социализации и интеграции в общество.

Статья 155. Медико-социальная экспертиза

1. Установление инвалидности, степени утраты трудоспособности лица осуществляется путем очного или заочного проведения медико-социальной экспертизы уполномоченным государственным органом.

2. Направление на медико-социальную экспертизу врачебно-консультативной комиссией проводится в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения.

3. Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя

из комплексной оценки состояния организма на основе анализа

клинико-функциональных, социальных, профессиональных и психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

4. В проведении медико-социальной экспертизы заявителю отказывается:

при представлении документов с истекшим сроком действия;

при представлении неполного пакета документов;

при обращении в отдел медико-социальной экспертизы на очное освидетельствование не по месту постоянной регистрации.

5. По итогам проведения медико-социальной экспертизы инвалидность и (или) степень утраты трудоспособности не устанавливаются в случаях отсутствия стойких нарушений функций организма, которые приводят

к ограничению одной из категорий жизнедеятельности.

6. При установлении лицу инвалидности и (или) установлении степени утраты трудоспособности определяются причины, сроки, потребность

в мерах социальной защиты, а также разрабатываются социальная и профессиональная части индивидуальной программы.

7. В зависимости от степени нарушения функций организма, ограничений жизнедеятельности, реабилитационного прогноза и потенциала устанавливаются следующие категории:

1) лицу при определении инвалидности:

до семилетнего возраста – категория «ребенок с инвалидностью»

на 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет или до достижения семилетнего

возраста;

с семилетнего до восемнадцатилетнего возраста – категории

«ребенок с инвалидностью первой группы», «ребенок с инвалидностью

второй группы», «ребенок с инвалидностью третьей группы» на

6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет или до достижения восемнадцатилетнего возраста;

старше восемнадцатилетнего возраста – группы инвалидности

«первая группа инвалидности», «вторая группа инвалидности»,

«третья группа инвалидности» на 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет или

без срока переосвидетельствования;

2) участнику системы обязательного социального страхования

в случае наступления социального риска, влекущего утрату

трудоспособности, – степень утраты общей трудоспособности от 30

до 100 процентов включительно на 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет,

до достижения восемнадцатилетнего возраста, до достижения участником системы обязательного социального страхования возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса.

В случае установления степени утраты общей трудоспособности лицу с инвалидностью с очередным сроком переосвидетельствования степень утраты общей трудоспособности устанавливается до окончания срока инвалидности по данному социальному риску;

3) работнику, получившему производственную травму и (или) профессиональное заболевание, связанное с исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, – степень утраты профессиональной трудоспособности от 5 до 100 процентов включительно на 6 месяцев, 1 год,

2 года, 5 лет или без срока переосвидетельствования.

В случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности лицу с инвалидностью с очередным сроком переосвидетельствования степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается до окончания срока инвалидности

по производственной травме и (или) профессиональному заболеванию.

8. Определяются следующие причины инвалидности и (или)

степени утраты трудоспособности:

1) общее заболевание;

2) трудовое увечье;

3) профессиональное заболевание;

4) инвалидность с детства;

5) инвалидность детей до семи лет;

6) инвалидность детей с семи до восемнадцати лет;

7) ранения, контузии, увечья, заболевания, полученные при исполнении служебных обязанностей, при прохождении воинской службы, при ликвидации последствий аварий на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в результате аварийных ситуаций на ядерных объектах, в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанные с выполнением воинского и служебного долга, при условии установления причинно-следственной связи уполномоченным органом соответствующей сферы деятельности;

8) инвалидность вследствие чрезвычайных экологических ситуаций,

в том числе вследствие радиационного воздействия при проведении

ядерных взрывов и испытаний и (или) их последствий, при условии установления причинно-следственной связи уполномоченным органом соответствующей сферы деятельности.

Причины инвалидности, указанные в подпунктах 7) и 8) настоящего пункта, выносятся в строгом соответствии с приведенной формулировкой уполномоченного органа, установившего причинно-следственную связь.

9. Работникам, получившим производственную травму и (или) профессиональное заболевание, связанное с исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, устанавливаются следующие причины степени утраты профессиональной трудоспособности:

1) трудовое увечье;

2) профессиональное заболевание.

10. Лица с инвалидностью и (или) с утратой трудоспособности проходят переосвидетельствование с соблюдением установленных сроков инвалидности и степени утраты трудоспособности.

11. В случае несогласия с результатами проведенной

медико-социальной экспертизы лицо и (или) законный представитель обращаются в уполномоченный государственный орган.

Рассмотрение обжалований решений отделов медико-социальной экспертизы и контроль по вопросам медико-социальной экспертизы осуществляются отделом методологии и контроля медико-социальной экспертизы в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

12. Отдел методологии и контроля медико-социальной экспертизы

при выявлении факта представления недостоверных документов на

медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения оформляет протокол, на основании которого

до переосвидетельствования по контролю и вынесения экспертного заключения приостанавливаются выплаты и пособия, связанные

с установлением инвалидности и (или) степени утраты трудоспособности.

13. В период чрезвычайного положения лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения и во время чрезвычайного положения и не прошедшим переосвидетельствование в указанный период, сроки инвалидности, степени утраты трудоспособности и индивидуальной программы продлеваются автоматически на период действия чрезвычайного положения.

Месяц окончания действия режима чрезвычайного положения засчитывается полностью.

Статья 156. Особенности заочного проактивного освидетельствования

1. При установлении инвалидности и степени утраты трудоспособности в заочном проактивном формате уполномоченным государственным органом к проведению медико-социальной экспертизы привлекаются независимые эксперты медико-социальной экспертизы

на основе контракта на оказание экспертных услуг.

2. Порядок ведения реестра независимых экспертов

медико-социальной экспертизы, а также основания включения в реестр и исключения из него определяются уполномоченным государственным органом.

3. Порядок и критерии оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы определяются уполномоченным государственным органом.

4. Порядок оплаты услуг независимых экспертов медико-социальной экспертизы и тарифы на услуги независимых экспертов медико-социальной экспертизы утверждаются уполномоченным государственным органом.

5. Заочное проактивное освидетельствование проводится по перечню нозологических форм, определенных уполномоченным государственным органом совместно с уполномоченным органом в области здравоохранения.

Статья 157. Индивидуальная программа

1. Индивидуальная программа разрабатывается на основе оценки индивидуальных потребностей лица с инвалидностью на срок установления инвалидности и определяет комплекс мероприятий, включающих в себя медицинские, социальные, профессиональные меры, направленные

на формирование, развитие, восстановление и (или) компенсацию нарушенных и (или) утраченных функций организма, в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

2. Индивидуальная программа также включает в себя наименования технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, в которых нуждается лицо с инвалидностью,

в соответствии с классификатором технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

3. Лицу с инвалидностью предоставляются мероприятия индивидуальной программы бесплатно в пределах гарантированной суммы

на возмещение стоимости товаров, услуг и гарантированного объема специальных социальных услуг и (или) на возмездной основе, в оплате которых принимает участие лицо с инвалидностью или работодатель,

по вине которого получено трудовое увечье или профессиональное заболевание.

Параграф 2. Абилитация и реабилитация лиц с инвалидностью

Статья 158. Специализированные организации лиц с инвалидностью

1. Специализированные организации лиц с инвалидностью – общественные объединения лиц с инвалидностью, а также организации,

сто процентов долей участия в которых принадлежат общественным объединениям лиц с инвалидностью, при условии соответствия таких объединений и организаций следующим условиям:

среднегодовая численность лиц с инвалидностью составляет

не менее 51 процента от общего числа работников;

расходы по оплате труда лиц с инвалидностью за год составляют

не менее 35 процентов от общих расходов по оплате труда.

2. Центральные и местные исполнительные органы взаимодействуют

с общественными объединениями лиц с инвалидностью и их полномочными представителями при:

1) подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы лиц

с инвалидностью;

2) организации совместно с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта или местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения спортивных мероприятий;

3) организации совместно с уполномоченными территориальными органами культуры просветительских и культурных мероприятий.

3. Общественным объединениям лиц с инвалидностью, а также

их организациям передача права собственности на земельные участки, застроенные зданиями (строениями, сооружениями), находящимися в их собственности, из государственной собственности в частную осуществляется безвозмездно в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

В случае прекращения деятельности общественных объединений лиц

с инвалидностью или отчуждения недвижимости из собственности общественных объединений лиц с инвалидностью, их организаций

земельные участки, находящиеся в их собственности, подлежат возврату

в собственность государства.

4. Общественные объединения лиц с инвалидностью вправе участвовать в формировании государственной политики в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью путем:

1) внесения предложений в центральные и местные исполнительные органы по обеспечению защиты прав и законных интересов лиц

с инвалидностью;

2) участия в оценке эффективности реализации государственной политики по вопросам обеспечения прав и улучшения качества жизни лиц

с инвалидностью;

3) внесения предложений в разрабатываемые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты лиц

с инвалидностью.

Статья 159. Профилактика инвалидности

1. Профилактика инвалидности включает комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на раннюю диагностику, предупреждение прогрессирования заболеваний на ранних стадиях и

их последствий, контролирование уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей, а также мероприятия по охране здоровья, улучшению экологической среды обитания человека, формированию здорового образа жизни, обеспечению безопасных условий труда, предотвращению травматизма на производстве, снижению профессиональных заболеваний.

2. Профилактика инвалидности осуществляется соответствующими государственными органами, местными исполнительными органами, организациями и работодателями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 160. Медицинская реабилитация (абилитация)

1. Медицинская реабилитация (абилитация) осуществляется медицинскими работниками в соответствии с клиническими протоколами, стандартами и правилами оказания медицинской помощи.

Медицинская абилитация проводится детям с врожденными функциональными ограничениями до достижения ими возраста трех лет.

2. Медицинская организация разрабатывает медицинскую часть индивидуальной программы реабилитации (абилитации) лиц

с инвалидностью, с указанием объемов медицинских услуг, видов и

сроков проведения реабилитации (абилитации), осуществляет ее выполнение.

3. Обеспечение лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью санаторно-курортным лечением осуществляется через портал социальных услуг в порядке, определенном уполномоченным государственным органом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 169 настоящего Кодекса.

4. Лицу с инвалидностью, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, расходы на

санаторно-курортное лечение возмещаются работодателем в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи.

5. В случае вступления в законную силу в отношении работодателя решения суда о признании его банкротом санаторно-курортное лечение лицу с инвалидностью, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, предоставляется в соответствии

с пунктом 3 настоящей статьи.

6. В случае прекращения деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица санаторно-курортное лечение лицу с инвалидностью, получившему

трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, предоставляется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Статья 161. Социальная абилитация и реабилитация

1. Социальная абилитация и реабилитация лиц с инвалидностью включает:

1) обеспечение техническими вспомогательными (компенсаторными) и специальными средствами передвижения и обучение пользованию ими;

2) предоставление специальных социальных услуг;

3) предоставление услуг индивидуального помощника для лиц

с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении;

4) предоставление услуг специалиста жестового языка для лица

с инвалидностью по слуху;

5) иные виды социальной абилитации и реабилитации в соответствии

с индивидуальной программой, определенные уполномоченным государственным органом.

2. Социальную абилитацию и реабилитацию лиц с инвалидностью осуществляют организации, предоставляющие специальные социальные услуги в области социальной защиты, здравоохранения и образования, включая психолого-медико-педагогические консультации, реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, а также другие специализированные организации.

Статья 162. Предоставление лицам с инвалидностью

протезно-ортопедической помощи, технических

вспомогательных (компенсаторных) средств и

специальных средств передвижения

1. Лица с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой обеспечиваются слухопротезной, протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и специальными средствами передвижения согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью.

2. Обеспечение слухопротезной, протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и специальными средствами передвижения, включая сроки их замены, осуществляется в порядке, определенном уполномоченным государственным органом, через портал социальных услуг, за исключением случаев, предусмотренных статьей 169 настоящего Кодекса.

3. Протезно-ортопедическая помощь заключается в предоставлении медицинских услуг по протезированию, обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, изготовляемыми по индивидуальным заказам, а также в обучении пользования ими.

Поставщик протезно-ортопедической помощи в зависимости

от характеристик изготавливаемого протезно-ортопедического средства определяет необходимость стационарного протезирования.

Слухопротезная помощь заключается в предоставлении медицинских услуг по протезированию, оказании услуг по замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту, а также в обучении пользования ими.

Оплата расходов, связанных со стационарным протезированием и (или) проездом на протезирование, осуществляется в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

4. Лица с инвалидностью от трудового увечья или профессионального заболевания, полученного по вине работодателя, обеспечиваются

протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и специальными средствами передвижения согласно индивидуальной программе за счет средств работодателя

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. В случаях прекращения деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица,

а также вступления в законную силу решения суда о признании его

банкротом протезно-ортопедическая помощь, технические вспомогательные (компенсаторные) средства и специальные средства передвижения лицу

с инвалидностью, получившему трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, предоставляются в соответствии

с пунктом 1 настоящей статьи.

6. Технические вспомогательные (компенсаторные) средства и специальные средства передвижения подлежат обязательной сертификации

на соответствие требованиям системы сертификации согласно законодательству Республики Казахстан.

Статья 163. Предоставление лицам с инвалидностью

услуг индивидуального помощника и

специалиста жестового языка

1. Лицам с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой предоставляются услуги индивидуального помощника и (или) специалиста жестового языка в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

2. Услуги индивидуального помощника предоставляются лицам

с инвалидностью первой группы, имеющим затруднение в передвижении,

из расчета не более восьми часов в день в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

Услуги индивидуального помощника для лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, не предоставляются при назначении и выплате государственного пособия лицу, осуществляющему уход за ним, в порядке, предусмотренном статьей 187 настоящего Кодекса.

Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Индивидуальным помощником не может быть лицо:

состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

2) имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;

не достигшее восемнадцатилетнего возраста;

не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости;

достигшее пенсионного возраста, установленного пунктом 1

статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник;

имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

3. Услуги специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью

по слуху предоставляются из расчета не более шестидесяти часов в год

в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

4. Лица с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой осуществляют выбор индивидуального помощника и (или) специалиста жестового языка через портал социальных услуг.

Оплата услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы.

Статья 164. Предоставление лицам с инвалидностью

специальных социальных услуг

в области социальной защиты

1. Специальные социальные услуги лицам с инвалидностью предоставляются в условиях стационара, полустационара и на дому в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

2. Предоставление специальных социальных услуг лицам

с инвалидностью осуществляется субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги в соответствии со статьей 135 настоящего Кодекса.

Статья 165. Профессиональная реабилитация лиц с инвалидностью

1. Профессиональная реабилитация лиц с инвалидностью включает профессиональную ориентацию, профессиональное обучение (переобучение), трудоустройство и реализуется в соответствии с главой 10 настоящего Кодекса.

2. Работодатель за счет собственных средств в соответствии

с настоящим Кодексом обеспечивает лицам с инвалидностью от трудового увечья и (или) профессионального заболевания, полученных по вине работодателя, профессиональное обучение или переобучение, создание специальных рабочих мест для их трудоустройства.

Параграф 3. Порядок обеспечения лиц с инвалидностью

товарами и услугами

Статья 166. Портал социальных услуг

1. Портал социальных услуг – объект информатизации, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости

в пределах гарантированной суммы в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Сопровождение и системно-техническое обслуживание портала социальных услуг осуществляются Центром развития трудовых ресурсов.

3. Отношения между лицами с инвалидностью и поставщиками

товаров и услуг, связанные с приобретением через портал социальных услуг товаров и услуг, регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о защите прав потребителей, а также договором, заключаемым на портале социальных услуг, форма которого утверждается уполномоченным государственным органом.

Статья 167. Поставщики товаров и услуг на портале социальных услуг

1. Поставщиками товаров и (или) услуг на портале социальных услуг являются юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

2. Регистрация поставщиков товаров и (или) услуг или их снятие

с регистрации на портале социальных услуг, а также допуск товаров и услуг на портал социальных услуг осуществляются в порядке, определенным уполномоченным государственным органом, после получения заключения комиссии по вопросам портала социальных услуг.

3. Комиссия по вопросам портала социальных услуг (далее – комиссия) создается по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и осуществляет свою деятельность

на постоянной основе в соответствии с типовым положением о комиссии

по вопросам портала социальных услуг, утвержденным уполномоченным государственным органом.

4. Местные исполнительные органы осуществляют мониторинг заявленных поставщиком характеристик товаров и (или) услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через портал социальных

услуг, на соответствие классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью.

5. Комиссия рассматривает обращения местного исполнительного органа, лиц с инвалидностью и поставщиков товаров и услуг, зарегистрированных на портале социальных услуг, при выявлении нарушений направляет уведомление о необходимости устранения. В случае неустранения в течение срока, указанного в уведомлении, комиссия принимает решение

о снятии поставщика с портала социальных услуг.

6. На портале социальных услуг регистрируются поставщики, которые:

1) имеют сертификат соответствия или декларацию о соответствии

на поставляемые товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия;

2) имеют регистрационное удостоверение при поставке технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, относящихся к медицинским изделиям, подлежащим государственной регистрации и перерегистрации;

3) представили документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров и (или) оказания услуг требованиям классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью;

4) не имеют налоговой задолженности и задолженности

по социальным платежам;

5) не подлежат процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

7) не включены в реестр недобросовестных участников закупок

и (или) перечень ненадежных потенциальных поставщиков

(поставщиков) Фонда национального благосостояния, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

8) представили документы, подтверждающие происхождение, характеристики и цену для реализации товаров и (или) оказания услуг;

9) имеют лицензию на осуществление деятельности, для занятия которым требуется получение лицензии в соответствии с Законом

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

10) имеют документ, подтверждающий квалификацию при оказании услуги специалиста жестового языка.

Требования части первой настоящей статьи не распространяются

на услуги индивидуального помощника.

7. Поставщик снимается с регистрации на портале социальных услуг

в случаях:

1) подачи заявления о снятии с регистрации на портале социальных услуг;

2) смерти или прекращения деятельности физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, прекращения деятельности юридического лица;

3) включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о государственных закупках;

4) включения в реестр недобросовестных участников закупок

и (или) перечень ненадежных потенциальных поставщиков

(поставщиков) Фонда национального благосостояния, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

5) вынесения комиссией заключения о снятии с регистрации

на портале социальных услуг в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Снятие с регистрации на портале социальных услуг в соответствии

с подпунктами 1), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта

не освобождает поставщика от исполнения обязательств, взятых им на себя посредством портала социальных услуг на дату снятия с регистрации.

В случае, указанном в подпункте 5) части первой настоящего пункта, лицо с инвалидностью не позднее четырнадцати календарных дней

со дня, когда ему стало известно о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении поставщиком взятых на себя обязательств, размещает

на портале социальных услуг соответствующую информацию.

Данная информация в течение десяти рабочих дней со дня размещения рассматривается комиссией, которая определяет наличие или отсутствие нарушений со стороны поставщика.

В случае снятия поставщика с регистрации на портале социальных услуг по основаниям, предусмотренным подпунктами 3) и 4) части первой настоящего пункта, последующая регистрация на портале социальных услуг возможна после исключения сведений о нем из соответствующих реестра и (или) перечня.

В случае снятия поставщика с регистрации на портале социальных услуг по основаниям, предусмотренным подпунктом 5) части первой настоящего пункта, последующая регистрация его на портале социальных услуг возможна не ранее чем через год со дня снятия с регистрации.

8. Поставщик реализует на портале социальных услуг товары и (или) услуги, соответствующие требованиям классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью.

В случаях выявления факта реализации поставщиками через портал социальных услуг товаров и (или) услуг ненадлежащего качества и (или)

не соответствующих представленным характеристикам, а также

неисполнения требований договора, заключаемого на портале социальных услуг, их стоимость возмещается за счет средств поставщиков.

Статья 168. Обеспечение лиц с инвалидностью

товарами и услугами через

портал социальных услуг

1. Лица с инвалидностью осуществляют заказы на приобретение товаров и (или) услуг в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе.

2. Заказ на приобретение товаров и (или) услуг лицом с инвалидностью осуществляется в течение двух месяцев со дня извещения его о направлении мероприятий индивидуальной программы на портал социальных услуг.

3. Лицо с инвалидностью имеет право на возмещение местными исполнительными органами стоимости товаров и (или) услуг, но не более гарантированной суммы, устанавливаемой в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

Разницу между гарантированной суммой и фактической стоимостью приобретенных товаров и (или) услуг лицо с инвалидностью оплачивает самостоятельно за счет собственных средств.

4. Один из законных представителей, сопровождающий ребенка

с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, имеет право

на возмещение местными исполнительными органами стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере семидесяти процентов

от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения, определяемой уполномоченным государственным органом.

5. Гарантированная сумма, предоставляемая в качестве возмещения стоимости товаров и (или) услуг, выплачивается в порядке и размерах, которые определены уполномоченным государственным органом.

Статья 169. Обеспечение лиц с инвалидностью товарами и

услугами в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о государственных закупках

Лица с инвалидностью обеспечиваются товарами и услугами

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках в случаях:

1) отсутствия поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг на основании заключения комиссии;

2) обеспечения протезно-ортопедической помощью, слухопротезной помощью с обеспечением слуховыми аппаратами, услугой по замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту, специальными средствами передвижения, изготовляемыми по индивидуальным заказам

лиц с инвалидностью.

Параграф 4. Социальная защита лиц с инвалидностью

Статья 170. Право на социальную защиту

лиц с инвалидностью

1. Лица с инвалидностью имеют право на социальную защиту

в виде:

государственных социальных пособий по инвалидности;

социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности;

3) государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого

матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью)

(далее – пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью);

4) государственного пособия лицам, осуществляющим уход

за лицом с инвалидностью первой группы (далее – пособие лицу, осуществляющему уход).

2. Права, предусмотренные настоящей статьей, реализуются

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. По решению местных исполнительных органов, работодателей и иных организаций лицам с инвалидностью могут предоставляться дополнительные меры социальной помощи.

Статья 171. Порядок назначения и выплаты

государственных пособий для лиц

с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности

1. Основанием для назначения государственного социального пособия по инвалидности, пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью, пособия лицу, осуществляющему уход (далее – государственные пособия

для лиц с инвалидностью), является заявление лица, имеющего право

на государственные пособия для лиц с инвалидностью, или его законного представителя.

При нахождении лица с инвалидностью первой группы в

учреждении уголовно-исполнительной системы администрация учреждения уголовно-исполнительной системы оказывает ему содействие в подаче заявления.

При этом осужденное лицо с инвалидностью первой группы согласовывает с руководителем учреждения уголовно-исполнительной системы кандидатуру лица, осуществляющего уход за ним.

2. Основанием для назначения социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности является заявление участника системы обязательного социального страхования, имеющего право на социальную выплату по случаю утраты трудоспособности, или его законного представителя.

3. Представление заявлений на назначение государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности не требуется при их назначении через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

4. Уполномоченный государственный орган определяет порядок:

исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственных социальных пособий по инвалидности;

исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности;

назначения и выплаты государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю),

опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью

(детей с инвалидностью), государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы.

5. Государственные пособия для лиц с инвалидностью назначаются

на весь период инвалидности, установленный подразделением

медико-социальной экспертизы.

При нахождении лица с инвалидностью первой группы в учреждении уголовно-исполнительной системы пособие лицу, осуществляющему за ним уход, назначается до окончания срока уголовного наказания лица

с инвалидностью первой группы.

6. Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается со дня возникновения права на социальную выплату

на весь период утраты трудоспособности, установленный подразделением медико-социальной экспертизы, но не более срока достижения

участником системы обязательного социального страхования возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса.

7. Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается независимо от того, прекращена работа ко времени обращения за назначением социальной выплаты или продолжается.

Статья 172. Отказ в приеме заявления и назначении

государственных пособий для лиц

с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности

Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности являются:

1) получение из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факты назначения, осуществления государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на их назначение;

2) представление заявителем неполного пакета документов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов с истекшим сроком действия, и (или) документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о назначении или отказе в назначении государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности;

3) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для их назначения;

4) отсутствие права на назначение государственных пособий

для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности;

5) отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности.

2. Основаниями для отказа в назначении государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности являются:

1) установление недостоверности документов, представленных заявителем для назначения государственных пособий для лиц

с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов, данных и сведений, необходимых для назначения государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;

3) непредставление запрашиваемого Фондом при проверке документа и (или) сведений, необходимых для назначения социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности;

4) отрицательное значение исчисленного размера социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности.

3. Основаниями для отказа в назначении пособия лицу, осуществляющему уход, являются:

1) несовершеннолетие лица, осуществляющего уход;

2) признание лица, осуществляющего уход, недееспособным или ограниченно дееспособным по вступившему в законную силу решению суда;

3) постановка лица, осуществляющего уход, на учет в организацию, оказывающую медицинскую помощь в области психического здоровья;

4) нахождение лица с инвалидностью первой группы на полном государственном обеспечении, за исключением нахождения лица

с инвалидностью первой группы в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

5) проживание лица с инвалидностью первой группы и лица, осуществляющего уход за ним, в разных населенных пунктах.

Статья 173. Права и обязанности получателя

государственных пособий для лиц

с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности

1. Получатель государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности имеет право:

1) получать государственное социальное пособие по инвалидности

в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

2) получать социальную выплату по случаю утраты трудоспособности в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, вне зависимости

от получения государственных пособий для лиц с инвалидностью;

3) запрашивать и получать бесплатно информацию от Государственной корпорации и Фонда о порядке назначения и получения государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности;

4) обжаловать решения, действия (бездействие) государственных органов, Государственной корпорации и Фонда в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

2. Получатель государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности обязан:

1) представлять полные и достоверные сведения для назначения государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) в период получения государственных пособий для лиц

с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности информировать Государственную корпорацию об обстоятельствах,

которые могут служить основанием для изменения размера государственных пособий для лиц с инвалидностью или прекращения выплаты пособий

для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, в течение десяти рабочих дней.

В случае, когда заявитель своевременно не известил

об обстоятельствах, влияющих на размеры государственных пособий

для лиц с инвалидностью, их размеры пересматриваются с момента наступления указанных обстоятельств, но не ранее момента их назначения;

3) производить возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности в добровольном порядке, а в случае отказа – в судебном порядке на основании решения суда, вступившего

в законную силу.

3. Суммы государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, не полученные своевременно либо полученные не полностью по вине Государственной корпорации и (или) уполномоченного государственного органа, и (или)

Фонда, выплачиваются за прошлое время со дня возникновения права на них без ограничения сроков.

Статья 174. Удержания из государственных пособий

для лиц с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности

1. Удержания из государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности могут производиться в порядке исполнительного производства, за исключением излишне зачисленных (выплаченных) сумм государственных пособий

для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, которые удерживаются на основании заявления получателя.

2. Удержания из государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности производятся

из сумм, причитающихся к выплате.

3. Из социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности удерживаются обязательные пенсионные взносы в размере 10 процентов и направляются в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии настоящим Кодексом.

4. Из государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности не может быть удержано более 25 процентов от причитающейся к выплате суммы.

Параграф 5. Государственное социальное пособие по инвалидности

Статья 175. Право на государственное социальное пособие

по инвалидности и условия его назначения

Государственные социальные пособия по инвалидности назначаются в случае установления инвалидности независимо от того, прекращена работа ко времени обращения за назначением пособия или продолжается.

2. Право на государственное социальное пособие по инвалидности имеют постоянно проживающие в Республике Казахстан граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

3. Государственное социальное пособие по инвалидности

назначается независимо от того, когда наступила инвалидность – в период работы или службы, до поступления на работу или после прекращения

работы.

4. Государственное социальное пособие по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, но не более чем за три месяца до дня обращения за его назначением или до дня получения согласия на назначение пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

5. Переосвидетельствование лиц с инвалидностью, достигших возраста, дающего право на получение пенсионных выплат, производится только по их заявлению.

6. Лицам, имеющим одновременно право на государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначается одно пособие по их выбору.

На основании заявления лица, получающего государственное социальное пособие по инвалидности или государственное социальное пособие по случаю потери кормильца, производится перевод с одного вида государственного социального пособия на другой со дня регистрации заявления.

7. При наличии условий, установленных пунктами 1, 2 и 3 статьи 207, статьей 212 настоящего Кодекса, пособие по инвалидности по желанию гражданина может быть заменено пенсионными выплатами по возрасту или пенсионными выплатами за выслугу лет в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Статья 176. Категории лиц с инвалидностью, имеющих право

на государственное социальное пособие по инвалидности

1. К лицам с инвалидностью, имеющим право на государственное социальное пособие по инвалидности, относятся:

1) лица с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания, дети с инвалидностью до семи лет,

дети с инвалидностью с семи до восемнадцати лет;

2) лица с инвалидностью с детства;

3) лица с инвалидностью из числа военнослужащих срочной службы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы, лица, инвалидность которых наступила при ликвидации последствий аварий

на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в результате аварийных ситуаций на ядерных объектах;

4) лица с инвалидностью из числа военнослужащих

(кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан при наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей воинской службы, службы в специальных государственных органах (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного

с выполнением воинского и служебного долга;

5) лица с инвалидностью из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы, службы

в специальных государственных органах, сотрудников органов внутренних

дел и бывшего Государственного следственного комитета Республики

Казахстан – при исполнении служебных обязанностей;

6) лица с инвалидностью вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и⁄или их последствий при условии установления причинно-следственной связи.

2. Лицам, которым по действующему до 1 января 1998 года законодательству были назначены пенсии по инвалидности, с 1 января

1998 года за счет бюджетных средств выплачиваются государственные социальные пособия по инвалидности в размере не менее размеров пенсий, фактически получаемых до 1 января 1998 года.

Статья 177. Размеры государственного социального

пособия по инвалидности

1. Государственное социальное пособие для лиц с инвалидностью выплачивается ежемесячно за счет бюджетных средств с учетом изменения размера прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

2. Лицам с инвалидностью, указанным в подпунктах 1), 2) и 4)

статьи 176 настоящего Кодекса, государственные социальные пособия по инвалидности назначаются в следующих размерах:

детям с инвалидностью до семи лет – 1,61 прожиточного минимума;

детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет первой группы – 2,20 прожиточного минимума;

детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет второй группы – 1,83 прожиточного минимума;

детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет третьей группы – 1,61 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства первой группы – 2,20 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства второй группы – 1,83 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства третьей группы – 1,61 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью первой группы – 2,20 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью второй группы – 1,76 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью третьей группы – 1,20 прожиточного минимума.

3. Лицам с инвалидностью, указанным в подпунктах 3) и 6)

статьи 176 настоящего Кодекса, государственные социальные пособия

по инвалидности назначаются в следующих размерах:

лицам с инвалидностью первой группы – 3,22 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью второй группы – 2,75 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью третьей группы – 2,31 прожиточного минимума.

4. Лицам с инвалидностью, указанным в подпункте 5)

статьи 176 настоящего Кодекса, государственные социальные пособия

по инвалидности назначаются в следующих размерах:

лицам с инвалидностью первой группы – 3,94 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью второй группы – 3,04 прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью третьей группы – 2,31 прожиточного минимума.

5. Детям с инвалидностью до семи лет и детям с инвалидностью

с семи до восемнадцати лет, потерявшим в период инвалидности кормильца, размер государственного социального пособия по инвалидности увеличивается на размер государственного социального пособия по случаю потери кормильца, соответствующего количеству нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, установленного в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса.

Детям, указанным в части первой настоящего пункта, государственное социальное пособие по инвалидности устанавливается в повышенном размере вне зависимости от факта нахождения на иждивении умершего кормильца.

6. Лицам с инвалидностью с детства, потерявшим в период инвалидности кормильца, размер государственного социального пособия

по инвалидности увеличивается на размер государственного социального пособия по случаю потери кормильца, соответствующего количеству нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, установленного

в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса.

Лицам, указанным в части первой настоящего пункта, государственное пособие по инвалидности устанавливается в повышенном размере

при условии нахождения данных лиц на иждивении умершего кормильца

в соответствии с требованиями статьи 234 настоящего Кодекса.

7. Государственное социальное пособие по инвалидности работающим получателям пособий выплачивается в полном размере.

8. Если размер пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет меньше размера государственного социального пособия по инвалидности, установленного для соответствующих категорий лиц с инвалидностью, выплата государственного социального пособия по инвалидности производится в виде соответствующих доплат к пенсионным выплатам по возрасту или пенсионным выплатам за выслугу лет до размера государственного социального пособия по инвалидности, установленного для этой категории лиц с инвалидностью.

Статья 178. Выплата государственного социального

пособия по инвалидности

1. Выплата государственного социального пособия по инвалидности производится за текущий месяц. В случае смерти получателя государственное социальное пособие по инвалидности выплачивается по месяц смерти включительно.

2. При наличии условий, установленных пунктами 1 – 3 статьи 207 и статьи 212 настоящего Кодекса, выплата государственного социального пособия по инвалидности прекращается или пересматривается с учетом размера получаемых пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет в соответствии с пунктом 8 статьи 177 настоящего Кодекса.

3. В случае изменения группы инвалидности выплата государственного социального пособия по инвалидности в новом размере осуществляется со дня изменения группы инвалидности.

В случае признания переосвидетельствованного трудоспособным государственное социальное пособие по инвалидности выплачивается

по месяц признания его трудоспособным включительно.

4. Если лицо с инвалидностью не явилось в подразделение

медико-социальной экспертизы на переосвидетельствование в назначенный для этого срок, то выплата государственного социального пособия по инвалидности ему приостанавливается, а в случае признания его

вновь лицом с инвалидностью возобновляется со дня приостановления,

но не более чем за один месяц, если подразделение медико-социальной экспертизы признает его за этот период лицом с инвалидностью.

При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата государственного социального пособия по инвалидности производится со дня приостановления выплаты по месяц переосвидетельствования включительно, но не более чем за три года, если подразделение медико-социальной экспертизы признает его за этот период лицом с инвалидностью. При этом, если при переосвидетельствовании лицо

с инвалидностью переведено в другую группу инвалидности (более высокую или более низкую), то государственное социальное пособие по инвалидности

за указанное время выплачивается по прежней группе.

5. Лицам, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью и находящимся на полном государственном обеспечении, государственное социальное пособие по инвалидности выплачивается в объеме 30 процентов от размера пособия, назначенного в соответствии со статьей 177 настоящего Кодекса, но не ниже прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Лицам, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими заболеваниями в условиях стационара и находящимся на полном государственном обеспечении,

государственное социальное пособие по инвалидности выплачивается в объеме 30 процентов от размера пособия, назначенного в соответствии со статьей 177 настоящего Кодекса, но не ниже прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Перечисление 70 процентов от назначенного размера государственного социального пособия по инвалидности производится на отдельный банковский счет или на контрольный счет наличности центра оказания специальных социальных услуг.

Порядок использования указанных средств центрами оказания специальных социальных услуг определяется уполномоченным государственным органом.

6. Детям с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг

в условиях стационара и находящимся на полном государственном обеспечении, государственные социальные пособия по инвалидности выплачиваются в полном объеме.

7. В случае выбытия получателя из центра оказания специальных социальных услуг возобновляется выплата государственного социального пособия по инвалидности в полном объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

8. Начисленная сумма государственного социального пособия

по инвалидности, не востребованная получателем своевременно, выплачивается за прошлое время, но не более чем за 3 года перед обращением за их получением.

Статья 179. Приостановление, возобновление и

прекращение выплаты государственного

социального пособия по инвалидности

1. Выплата государственного социального пособия по инвалидности приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем,

о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя. При этом выплата государственного социального пособия

по инвалидности возобновляется со дня приостановления;

2) истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, удостоверения кандаса. При этом выплата государственного социального пособия по инвалидности возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, удостоверения кандаса;

3) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя. При этом выплата государственного социального пособия по инвалидности возобновляются со дня вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим,

но не ранее даты приостановления;

4) лишении или ограничении в родительских правах, о признании недействительным решения об усыновлении (удочерении) или его отмене. При этом государственное социальное пособие по инвалидности выплачивается лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня приостановления. При восстановлении в родительских правах выплата государственного социального пособия по инвалидности возобновляется

с даты вступления в силу решения суда о восстановлении или об отмене ограничений в родительских правах;

5) освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан. При этом государственное социальное пособие по инвалидности выплачивается лицу, назначенному опекуном (попечителем), или лицу, восстановившемуся в статусе опекуна (попечителя), с даты приостановления;

6) выявлении факта утраты или выхода из гражданства Республики Казахстан до получения вида на жительство иностранца. При этом выплата государственного социального пособия по инвалидности возобновляется

со дня приостановления, но не ранее даты получения вида на жительство иностранца;

7) выявлении факта получения пенсии по инвалидности за пределами Республики Казахстан. При этом выплата государственного социального пособия по инвалидности возобновляется со дня приостановления при погашении излишне зачисленных (выплаченных) сумм пенсий в стране выбытия;

8) оформлении протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения. При этом выплата государственного социального пособия по инвалидности возобновляется

со дня приостановления при подтверждении ранее вынесенного экспертного заключения при переосвидетельствовании по контролю.

2. Выплата государственного социального пособия по инвалидности возобновляется по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление выплаты пособия.

3. Выплата государственного социального пособия по инвалидности прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем

поступления:

1) сведений о смерти получателя, в том числе из информационных систем;

2) запроса дела получателя пособия от уполномоченного органа страны выезда;

3) заявления получателя о прекращении выплаты государственного социального пособия по инвалидности с предоставлением документа, подтверждающего снятие его с регистрации в органах внутренних дел;

4) сведений о выявлении факта выезда получателя на постоянное

место жительства за пределы Республики Казахстан, в том числе из информационных систем;

5) сведений о выявлении факта предоставления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное назначение.

Параграф 6. Социальная выплата по случаю

утраты трудоспособности

Статья 180. Право на социальную выплату

по случаю утраты трудоспособности

1. Право на социальную выплату по случаю утраты трудоспособности возникает со дня установления подразделением медико-социальной экспертизы степени утраты общей трудоспособности участнику системы обязательного социального страхования.

2. Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается независимо от того, прекращена работа ко времени обращения за назначением социальной выплаты или продолжается.

3. В случае поступления социальных отчислений в Фонд за период, который был принят для исчисления социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, после даты обращения за их назначением перерасчет размера назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности получателю не производится.

Статья 181. Размер социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности

1. Размер ежемесячной социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений,

за минусом 50 процентов от минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, утраты трудоспособности и стажа участия.

При этом коэффициент замещения дохода составляет 0,6,

а среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 118 настоящего Кодекса.

Коэффициент стажа участия для участника системы обязательного социального страхования составляет:

менее шести месяцев – 0,1;

от шести до двенадцати месяцев – 0,7;

от двенадцати до двадцати четырех месяцев – 0,75;

от двадцати четырех до тридцати шести месяцев – 0,85;

от тридцати шести до сорока восьми месяцев – 0,9;

от сорока восьми до шестидесяти месяцев – 0,95;

от шестидесяти до семидесяти двух месяцев – 1,0;

от шестидесяти и более месяцев – к 1,0 прибавляется 0,02 за каждые двенадцать месяцев стажа участия в системе обязательного социального страхования, но не более 1,3.

При определении коэффициента стажа участия засчитываются периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи

с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного

положения, ограничительных мероприятий, периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставке социальных отчислений,

а также период осуществления деятельности, доходы от которой с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года были исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 51)

пункта 1 статьи 341 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Коэффициент утраты трудоспособности соответствует установленной степени утраты общей трудоспособности от 30 процентов до 100 процентов.

2. В случае, если плательщиком не осуществлен возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений в сроки и случаях, определяемых уполномоченным государственным органом, при исчислении размера социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности суммы излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений не учитываются.

3. Для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, принимается на уровне одного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

В случае поступления социальных отчислений за один и тот же

период от работодателя и физического лица, являющегося плательщиком единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах

в бюджет» (Налоговый кодекс), при исчислении социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности доход физического лица, являющегося плательщиком единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), принимается на уровне дохода, с которого производились социальные отчисления в Фонд.

4. Размер социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности пересматривается со дня изменения степени утраты общей трудоспособности.

5. Повышение размеров социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности производится на основании решения Правительства Республики Казахстан лицам, которым назначены соответствующие социальные выплаты на дату повышения, по предложению уполномоченного государственного органа.

6. Социальные отчисления, поступившие от дохода, признанного незаконным на основании судебных актов и актов органа досудебного расследования, уплаченные за период, учтенный при определении размера социальных выплат, не учитываются при последующих обращениях участника системы обязательного социального страхования за назначением социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности.

Статья 182. Приостановление, возобновление и

прекращение социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности

1. Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности возобновляется со дня приостановления;

2) выезде получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

Лицу, выехавшему на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, являвшемуся получателем социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности и вернувшемуся обратно, в случае неполучения выплаты в стране выезда социальная выплата по случаю утраты трудоспособности возобновляется со дня приостановления выплаты, но не более чем за три года перед обращением за ее получением.

При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности возобновляется в размере, установленном на момент выезда за пределы Республики Казахстан. Если в период выезда было произведено повышение социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, ее размер устанавливается с учетом этих повышений.

В случае получения выплаты в стране выезда социальная выплата

по случаю утраты трудоспособности возобновляется с даты обращения

при условии регистрации по постоянному месту жительства в Республике Казахстан в размере, установленном на момент выезда за пределы Республики Казахстан;

3) отбывании получателем, являющимся опекуном, уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. При этом

социальная выплата по случаю утраты трудоспособности производится лицу, назначенному опекуном, с даты приостановления;

4) истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, удостоверения кандаса. При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности возобновляется

со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, удостоверения кандаса;

5) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности. При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности возобновляется с даты вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления;

6) прекращении получателем гражданства Республики Казахстан

по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан

«О гражданстве Республики Казахстан». При этом социальная выплата

по случаю утраты трудоспособности возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан;

7) освобождении или отстранении опекуна от исполнения своих обязанностей в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан. При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности производится лицу, назначенному опекуном, или получателю, восстановившемуся в статусе опекуна, с даты приостановления;

8) предоставлении заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное определение размера социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности. При этом социальная выплата

по случаю утраты трудоспособности возобновляется в размере,

определенном в соответствии с настоящим Кодексом, с даты приостановления;

9) оформлении протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения. При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности возобновляется со дня приостановления при подтверждении ранее вынесенного экспертного заключения при переосвидетельствовании по контролю.

2. Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности возобновляется по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление социальной выплаты, при условии сохранения права на социальную выплату по случаю утраты трудоспособности.

3. Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности прекращается:

1) в случае смерти получателя (вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим). При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности осуществляется по месяц смерти получателя

(по месяц вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим) включительно;

2) в связи с представлением получателем недостоверных документов (сведений), послуживших основанием для принятия решения о назначении социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности. При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности прекращается со дня ее назначения;

3) в связи с подачей получателем заявления на прекращение

социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности. При этом социальная выплата по случаю утраты трудоспособности прекращается

с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;

4) в случае вынесения подразделением медико-социальной

экспертизы решения о признании получателя трудоспособным

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором он признан трудоспособным.

Параграф 7. Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью

Статья 183. Право на пособие воспитывающему

ребенка с инвалидностью

1. Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью предоставляется постоянно проживающим в Республике Казахстан гражданам Республики Казахстан, кандасам, а также иностранцам, право на получение пособия которых предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

2. Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью.

3. В случае проживания в семье двух и более детей

с инвалидностью пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью назначается и выплачивается на каждого ребенка с инвалидностью.

4. Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью семьям, имеющим рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых

под опеку (попечительство) детей с инвалидностью, назначается

со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) или со дня установления опеки (попечительства).

Статья 184. Размер пособия воспитывающему

ребенка с инвалидностью

1. Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью выплачивается ежемесячно за счет бюджетных средств в размере

1,61 прожиточного минимума.

2. Пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью выплачивается с учетом изменения размера прожиточного минимума, устанавливаемого

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Статья 185. Приостановление, возобновление и

прекращение выплаты пособия воспитывающему

ребенка с инвалидностью

1. Выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью возобновляется со дня приостановления;

2) выезде получателя пособия воспитывающему ребенка

с инвалидностью на постоянное место жительства за пределы

Республики Казахстан. При этом выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью возобновляется с даты прибытия на постоянное проживание на территорию Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

3) отбывании получателем пособия воспитывающему ребенка

с инвалидностью уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. При этом пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью выплачивается законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки (попечительства), но не ранее даты приостановления;

4) проживании получателя пособия воспитывающему ребенка

с инвалидностью в центрах оказания специальных социальных услуг

в условиях стационара и нахождении на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью возобновляется с даты отчисления получателя из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

5) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью. При этом выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью возобновляется с даты вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления;

6) истечении у получателя пособия воспитывающему ребенка

с инвалидностью срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца, или удостоверения кандаса. При этом выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца, удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

7) наличии подтверждающего документа о смерти получателя.

При этом пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью выплачивается законному представителю ребенка (детей) с даты приостановления либо

лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки или попечительства, но не ранее даты приостановления;

8) оформлении протокола о выявлении фактов представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения. При этом выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью возобновляется со дня приостановления при подтверждении ранее вынесенного экспертного заключения при переосвидетельствовании по контролю.

2. Выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью возобновляется по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью.

3. Основаниями для прекращения выплаты пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью являются:

1) смерть ребенка;

2) определение ребенка на полное государственное обеспечение;

3) представление заявителем недостоверных сведений, повлекших

за собой незаконное назначение пособия воспитывающему ребенка

с инвалидностью;

4) выявление в отношении получателя пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью факта прекращения гражданства Республики Казахстан;

5) лишение или ограничение в родительских правах родителей, признание недействительным или отмена усыновления (удочерения), освобождение или отстранение от исполнения своих обязанностей опекунов (попечителей) в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

В случае смерти ребенка (детей) выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью прекращается по истечении месяца смерти

ребенка (детей).

Выплата пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью прекращается с даты наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи.

Статья 186. Изменение получателя

В случаях смерти (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим), лишения или ограничения родительских прав, отбывания наказания в местах лишения свободы, отмены решения суда

о признании без вести пропавшим получателя пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью выплата производится законному представителю ребенка (детей) либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), при сохранении оснований для их получения, за исключением случаев определения ребенка (детей) на полное государственное обеспечение, на основании документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Параграф 8. Пособие лицу, осуществляющему уход

Статья 187. Право на пособие лицу, осуществляющему уход

1. Пособие лицу, осуществляющему уход, предоставляется постоянно проживающим в Республике Казахстан гражданам Республики Казахстан, кандасам, а также иностранцам, право на получение пособия которых предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

2. Лицу, непосредственно осуществляющему уход за лицом

с инвалидностью первой группы, независимо от родственной связи с ним назначается пособие лицу, осуществляющему уход.

3. В случае проживания в семье двух и более лиц с инвалидностью первой группы пособие лицу, осуществляющему уход, назначается и выплачивается на каждого из них.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденное лицо может осуществлять уход только за одним лицом с инвалидностью первой группы.

4. В случае осуществления ухода за лицом с инвалидностью

первой группы несколькими лицами пособие лицу, осуществляющему уход, назначается и выплачивается одному из этих лиц.

За лицом с инвалидностью первой группы, находящимся

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, может осуществлять уход только одно осужденное лицо.

5. Лицо с инвалидностью первой группы и лицо, осуществляющее уход, должны проживать в одном населенном пункте.

Осужденные с инвалидностью первой группы, нуждающиеся в уходе, и осужденные, осуществляющие за ними уход, должны содержаться

в одном учреждении уголовно-исполнительной системы.

Статья 188. Размер пособия лицу, осуществляющему уход

1. Пособие лицу, осуществляющему уход, выплачивается ежемесячно за счет бюджетных средств в размере 1,61 прожиточного минимума.

2. Пособие лицу, осуществляющему уход, выплачивается

с учетом изменения размера прожиточного минимума, устанавливаемого

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Статья 189. Приостановление, возобновление и прекращение

выплаты пособия лицу, осуществляющему уход

1. Выплата пособия лицу, осуществляющему уход, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом выплата пособия лицу, осуществляющему уход, возобновляется со дня приостановления;

2) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя пособия лицу, осуществляющего уход.

При этом выплата пособия лицу, осуществляющему уход, возобновляется

с даты вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления;

3) истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца, осуществляющего уход, или удостоверения кандаса. При этом выплата пособия лицу, осуществляющему уход, возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

4) освобождении или отстранении от исполнения своих обязанностей опекунов (попечителей) в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан. При восстановлении в опекунских (попечительских) правах выплата пособия лицу, осуществляющему уход, возобновляется с даты вступления в силу решения суда о восстановлении или об отмене ограничений в родительских правах;

5) оформлении протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения. При этом выплата пособия лицу, осуществляющему уход, возобновляется со дня приостановления при подтверждении ранее вынесенного экспертного заключения при переосвидетельствовании по контролю лица с инвалидностью первой группы;

6) выбытии лица, осуществляющего уход, или лица с инвалидностью первой группы из учреждения уголовно-исполнительной системы в другое учреждение;

7) переводе лица, осуществляющего уход, или лица с инвалидностью первой группы в другое подразделение учреждения уголовно-исполнительной системы.

2. Выплата пособия лицу, осуществляющему уход, возобновляется

на основании заявления лица с инвалидностью первой группы.

3. Основаниями для прекращения выплаты пособия лицу, осуществляющему уход, являются:

1) заявление лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход;

2) смерть лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход;

3) выезд лица с инвалидностью первой группы или лица, осуществляющего уход, на постоянное место жительства в другой населенный пункт или за пределы Республики Казахстан;

4) изменение группы инвалидности у лица с инвалидностью;

5) истечение срока отбывания наказания в учреждении

уголовно-исполнительной системы лицом с инвалидностью первой группы или осужденным, осуществляющим за ним уход;

6) выявление случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса.

4. Замена лица, осуществляющего уход, производится на основании заявления лица с инвалидностью первой группы.

При нахождении лица с инвалидностью первой группы в учреждении уголовно-исполнительной системы замена лица, осуществляющего уход, осуществляется им по согласованию с руководителем учреждения

уголовно-исполнительной системы.

Глава 14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Статья 190. Право на специальное государственное пособие

1. Право на получение специального государственного пособия имеют граждане Республики Казахстан.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие

в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами Республики Казахстан.

2. Лицам, имеющим одновременно право на получение специального государственного пособия по нескольким основаниям, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи, специальное государственное пособие выплачивается только по одному основанию по их выбору.

3. К гражданам, имеющим право на получение специального государственного пособия, исходя из перечня льгот, определенных законодательными актами Республики Казахстан, относятся:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

2) ветераны боевых действий на территории других государств;

3) лица, приравненные по льготам к участникам Великой Отечественной войны, статус которых определен подпунктом 1) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О ветеранах»;

4) лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, статус которых определен подпунктом 2) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О ветеранах»;

5) не вступившие в повторный брак вдовы воинов,

погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне;

6) семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий

в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, службы

в специальных государственных органах в мирное время, семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших лиц с инвалидностью, а также граждан, смерть которых

в установленном порядке связана с воздействием катастрофы

на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий

на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний;

7) не вступившие в повторный брак супруга (супруг) умершего лица

с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных);

8) герои Советского Союза, герои Социалистического Труда,

кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней, лица, удостоенные

почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»;

9) лица, удостоенные звания «Халық қаһарманы»;

10) лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері»;

11) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР

за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и

не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР

за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

12) лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы

на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 годах, эвакуированных (самостоятельно выехавших) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан,

включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии;

13) лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты

за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера государственного социального пособия по инвалидности, предусмотренную пунктом 8 статьи 177 настоящего Кодекса,

а также лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) дети с инвалидностью до семи лет, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии

с законодательством Российской Федерации;

15) дети с инвалидностью с семи до восемнадцати лет первой,

второй, третьей групп, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие

от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;

17) лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Статья 191. Порядок назначения специального

государственного пособия

1. Основанием для назначения специального государственного пособия является заявление лица, имеющего право на специальное государственное пособие.

Представление заявления о назначении специального государственного пособия лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы», лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері», не требуется

при назначении специального государственного пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

2. Обращение за назначением специального государственного

пособия может осуществляться в любое время после возникновения права

на специальное государственное пособие без ограничения каким-либо

сроком.

3. Для лиц, указанных в подпункте 11) пункта 3 статьи 190

настоящего Кодекса, документом, подтверждающим стаж работы,

являются трудовая книжка или иные документы, содержащие сведения

о работе с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

При отсутствии документов, подтверждающих факт работы

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, стаж работы устанавливается специальными комиссиями, создаваемыми в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.

4. Порядок назначения специального государственного пособия разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным

органом.

5. Уполномоченный государственный орган утверждает:

перечень городов и периодов ведения боевых действий, при участии

в которых назначается специальное государственное пособие;

перечень периодов ведения боевых действий на территории

других государств, при участии в которых назначается специальное государственное пособие;

перечень государств, территорий и периодов ведения боевых

действий, при участии в которых назначается специальное государственное пособие;

перечень медалей бывшего Союза ССР, отнесенных к наградам

за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, при награждении которыми назначается специальное государственное пособие.

Статья 192. Отказ в приеме заявления и назначении

специального государственного пособия

Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение специального государственного пособия являются:

1) получение из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факты назначения, выплаты или подачи заявления на назначение специального государственного пособия;

2) представление заявителем неполного пакета документов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов с истекшим сроком действия, и (или) документов, срок

действия которых истекает на день принятия решения о назначении

или отказе в назначении специального государственного пособия;

3) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для его назначения;

4) отсутствие права на назначение специального государственного пособия;

5) отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения специального государственного пособия.

2. Основаниями для отказа в назначении специального государственного пособия являются:

1) непредставление подтверждающих документов на назначение специального государственного пособия;

2) установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

3) несоответствие заявителя и (или) представленных документов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной

услуги, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Статья 193. Порядок выплаты специального

государственного пособия

1. Порядок выплаты специального государственного пособия утверждается уполномоченным государственным органом.

2. Выплата специального государственного пособия производится

за текущий месяц и на период соблюдения условий, по которым специальное государственное пособие назначено со дня возникновения права на его получение. В случае смерти получателя специальное государственное

пособие выплачивается по месяц смерти включительно, а в случае выезда получателя специального государственного пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан – по месяц выезда включительно.

3. В случае изменения группы инвалидности выплата специального государственного пособия осуществляется в размере, установленном настоящим Кодексом для соответствующей группы инвалидности, с момента возникновения права на получение специального государственного пособия

в новом размере.

4. Если лицо с инвалидностью не явилось в подразделение

медико-социальной экспертизы на переосвидетельствование в установленный законодательством Республики Казахстан срок, то выплата пособия ему приостанавливается до момента признания его вновь лицом с инвалидностью.

При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата специального государственного пособия производится

со дня приостановления выплаты до дня переосвидетельствования,

но не более чем за шесть месяцев, если подразделение медико-социальной экспертизы признает его на этот период лицом с инвалидностью.

При этом, если при переосвидетельствовании лицо с инвалидностью переведено в другую группу инвалидности (более высокую или

более низкую), то специальное государственное пособие за указанное время выплачивается по прежней группе.

Статья 194. Размеры специального государственного пособия

1. Специальное государственное пособие устанавливается гражданам, имеющим право на получение специального государственного пособия, исходя из перечня льгот, определенных законодательными актами Республики Казахстан.

2. Специальное государственное пособие выплачивается с учетом изменения размера месячного расчетного показателя, устанавливаемого

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

3. Специальное государственное пособие назначается в следующих размерах:

1) ветеранам Великой Отечественной войны – 16,0 месячного расчетного показателя;

2) ветеранам боевых действий на территории других государств, перечисленным в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан «О ветеранах», – 6,19 месячного расчетного показателя;

3) ветеранам боевых действий на территории других государств, перечисленным в подпунктах 6), 7) и 8) статьи 5 Закона Республики Казахстан «О ветеранах», – 4,8 месячного расчетного показателя;

4) лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны, – 6,19 месячного расчетного показателя;

5) лицам, приравненным по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, – 7,55 месячного расчетного показателя;

6) вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести)

в Великой Отечественной войне, не вступившим в повторный брак, –

4,48 месячного расчетного показателя;

7) семьям военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьям военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, службы в специальных государственных органах в мирное время; семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьям

умерших вследствие лучевой болезни или умерших лиц с инвалидностью,

а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана

с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний, – 4,59 месячного расчетного показателя;

8) супруге (супругу) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период

Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам

с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруге (супругу) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся лицами

с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и

других причин (за исключением противоправных), которые не вступили

в повторный брак, – 2,56 месячного расчетного показателя;

9) героям Советского Союза, лицам, удостоенным почетного

звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы», – 138,63 месячного расчетного показателя;

10) героям Социалистического Труда, кавалерам ордена

Трудовой Славы трех степеней, лицам, удостоенным звания

«Қазақстанның Еңбек Ері», – 138,63 месячного расчетного показателя;

11) лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы», –

138,63 месячного расчетного показателя;

12) лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу

в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не награжденным государственными наградами, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, –

2,13 месячного расчетного показателя;

13) лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы

на Чернобыльской атомной электростанции в 1988–1989 годах, эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, – 4,8 месячного расчетного показателя;

14) лицам с инвалидностью первой и второй групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет,

за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту

до размера месячного пособия по инвалидности, предусмотренную

пунктом 8 статьи 177 настоящего Кодекса, а также лицам с инвалидностью первой и второй групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации – 1,71 месячного расчетного показателя;

15) лицам с инвалидностью третьей группы, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет,

за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту

до размера месячного пособия по инвалидности, предусмотренную

пунктом 8 статьи 177 настоящего Кодекса, а также лицам с инвалидностью третьей группы, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации – 0,74 месячного расчетного показателя;

16) детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии

с законодательством Российской Федерации – 1,10 месячного расчетного показателя;

17) детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности

в соответствии с законодательством Российской Федерации:

первой и второй групп – 1,71 месячного расчетного показателя;

третьей группы – 1,10 месячного расчетного показателя;

18) жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим

от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, – 1,23 месячного расчетного показателя;

19) лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, – 1,23 месячного расчетного показателя.

Статья 195. Приостановление, возобновление и прекращение

выплаты специального государственного пособия

1. Выплата специального государственного пособия приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом выплата специального государственного пособия возобновляется со дня приостановления;

2) выявлении факта нахождения в розыске без вести пропавших лиц. При этом выплата специального государственного пособия возобновляется

с даты вступления в силу судебного акта об отмене решения суда

о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления;

3) выявлении фактов лишения родительских прав и прав опекуна (попечителя), об освобожденных и отстраненных опекунах (попечителях).

При этом специальное государственное пособие выплачивается законному представителю ребенка (детей) с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки (попечительства), но не ранее даты приостановления. При восстановлении в родительских правах выплата специального государственного пособия возобновляется с даты вступления в силу решения суда о восстановлении или об отмене ограничений в родительских правах;

4) выявлении факта выезда получателей пособий на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. При этом выплата специального государственного пособия возобновляется получателю с даты прибытия на постоянное проживание на территорию Республики Казахстан,

но не ранее даты приостановления;

5) истечении срока действия вида на жительство иностранца

в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства.

При этом выплата специального государственного пособия возобновляется

со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица

без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

6) отбывании получателем специального государственного пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы.

При этом выплата специального государственного пособия возобновляется

с даты освобождения из учреждения уголовно-исправительной системы,

но не ранее даты приостановления.

В случае если такой получатель специального государственного пособия относится к гражданам, указанным в подпункте 6) пункта 3

статьи 190 настоящего Кодекса, то специальное государственное пособие может быть переоформлено на другого члена семьи, имеющего на это право;

7) проживании получателей специального государственного пособия

в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождении на полном государственном обеспечении, за исключением лиц, которым предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата специального государственного пособия возобновляется с даты отчисления получателя из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

8) оформлении протокола о выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу и (или) необоснованного вынесения экспертного заключения. При этом выплата специального государственного пособия по инвалидности возобновляется

со дня приостановления при подтверждении ранее вынесенного экспертного заключения, при переосвидетельствовании по контролю;

9) недостоверности документов, представленных для назначения специального государственного пособия.

2. Выплата специального государственного пособия возобновляется

по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных

из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление специального государственного пособия, при условии сохранения права на специальное государственное пособие.

3. Выплата специального государственного пособия прекращается

в случае утраты оснований для его назначения или смерти получателя.

Глава 15. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Параграф 1. Общие положения

Статья 196. Право на пенсионное обеспечение

1. Граждане Республики Казахстан, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, имеют право на пенсионное обеспечение в виде:

1) государственной базовой пенсионной выплаты;

2) пенсионных выплат по возрасту;

3) пенсионных выплат за выслугу лет;

4) пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда;

5) пенсионных выплат из добровольного накопительного пенсионного фонда;

6) страховых выплат из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета.

2. Лицам, одновременно имеющим право на назначение пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет, назначается

один из этих видов пенсионных выплат по их желанию.

3. Права, предусмотренные настоящей статьей, реализуются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом.

4. Работающие пенсионеры имеют право на получение пенсионных выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет в полном размере с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 197. Государственные гарантии по пенсионному обеспечению

1. Государство гарантирует пенсионное обеспечение:

1) гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года,

с сохранением установленного размера пенсионных выплат до 1 апреля

1999 года;

2) гражданам, имеющим право на пенсионные выплаты за выслугу лет и зарегистрировавшим это право до 1 января 1998 года в органах, назначающих и (или) осуществляющих пенсионные выплаты за выслугу лет.

В этом случае пенсионные выплаты за выслугу лет осуществляются со дня увольнения со службы с соблюдением условий подпункта 1)

пункта 1 и пункта 3 настоящей статьи.

2. Размер минимальной пенсии является минимальным социальным стандартом в сфере социального обеспечения в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Статья 198. Категории граждан, имеющих право

на получение пенсионных выплат

Пенсионные выплаты осуществляются следующим категориям граждан:

1) получающим пенсию до 1 января 1998 года;

2) достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1 – 3 статьи 207 настоящего Кодекса;

3) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, которым присвоены специальные звания, классные чины и установлены квалификационные классы, а также лицам, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лицам, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел Республики Казахстан с 1 июля

2022 года и 1 января 2023 года, имевшим на момент сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной

воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе,

при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, имеющим право

на получение пенсионных выплат за выслугу лет.

Статья 199. Порядок назначения и выплаты

государственной базовой пенсионной выплаты,

пенсионных выплат по возрасту

1. Основанием для назначения государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту является заявление лица, имеющего право на государственную базовую пенсионную выплату, пенсионные выплаты по возрасту, или его законного представителя.

2. Порядок исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту определяется уполномоченным государственным органом.

3. Назначение государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту производится со дня обращения.

Днем обращения за назначением государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту считается день регистрации заявления и необходимых документов.

Статья 200. Отказ в приеме заявления и назначении

государственной базовой пенсионной выплаты и

пенсионных выплат по возрасту

1. Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат

по возрасту являются:

1) получение из информационной системы уполномоченного государственного органа сведений, подтверждающих факты назначения, выплаты или подачи заявления на назначение государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту;

2) представление заявителем неполного пакета документов

в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов с истекшим сроком действия, и (или) документов, срок действия которых истекает на день принятия решения о назначении или отказе

в назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту;

3) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для их назначения;

4) отсутствие права на назначение государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту;

5) отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту.

2. Основаниями для отказа в назначении государственной

базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту являются:

1) установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Статья 201. Права и обязанности получателя

государственной базовой пенсионной выплаты и

пенсионных выплат по возрасту

1. Получатель государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту имеет право:

1) получать государственную базовую пенсионную выплату, пенсионные выплаты по возрасту в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

2) запрашивать и получать бесплатно информацию от Государственной корпорации о порядке назначения и получения государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту;

3) обжаловать решения, действия (бездействие) государственных органов или организаций, указанных в настоящей главе, в вышестоящий орган, суд в порядке, установленными законами Республики Казахстан.

2. Получатель государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту обязан:

1) представлять полные и достоверные сведения для назначения государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат

по возрасту в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) производить возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат

по возрасту в добровольном порядке, а в случае отказа – в судебном порядке на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Суммы государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, не полученные своевременно либо полученные

не полностью по вине Государственной корпорации и (или) уполномоченного государственного органа, выплачиваются за прошлое время со дня возникновения права на них без ограничения сроков.

Статья 202. Порядок осуществления государственной

базовой пенсионной выплаты и пенсионных

выплат по возрасту

1. Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту производятся за текущий месяц.

2. Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту назначаются пожизненно и осуществляются

по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

3. Лицам, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью и находящимся на полном государственном обеспечении, пенсионные выплаты по возрасту производятся:

1) в объеме, предусмотренном пунктом 6 статьи 210 настоящего Кодекса, если исчисленный в соответствии с данной нормой размер пенсионной выплаты по возрасту ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете;

2) в объеме 30 процентов от размера пенсионных выплат

по возрасту, исчисленного в соответствии со статьей 210 настоящего

Кодекса, но не менее минимального размера пенсии, установленного

на соответствующий финансовый год законом о республиканском

бюджете.

Перечисление 70 процентов от назначенного размера пенсионных выплат по возрасту производится на отдельный банковский счет или

на контрольный счет наличности центров оказания специальных

социальных услуг.

Порядок использования указанных средств центрами оказания специальных социальных услуг определяется уполномоченным государственным органом.

4. Государственная базовая пенсионная выплата приостанавливается на период проживания получателя, находящегося на полном государственном обеспечении, в центре оказания специальных социальных услуг

в условиях стационара, за исключением лиц, не имеющих право

на пенсионные выплаты по возрасту и государственное социальное пособие по инвалидности.

5. В случае выбытия получателя из центра оказания специальных социальных услуг государственная базовая пенсионная выплата и

пенсионная выплата по возрасту возобновляются в полном объеме

с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия.

6. Государственная базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты по возрасту могут назначаться и выплачиваться по нотариально удостоверенной доверенности.

7. Назначенные, но не востребованные получателем суммы государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат

по возрасту выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года

до дня обращения за их получением.

Статья 203. Удержания из пенсии

1. Удержания из пенсии могут производиться в порядке исполнительного производства, за исключением излишне выплаченных

сумм пенсий вследствие ошибок при назначении пенсий, которые удерживаются на основании заявления получателя.

2. Удержания из пенсии производятся из суммы, причитающейся

к выплате.

3. Из пенсии не может быть удержано более 50 процентов

от причитающейся к выплате суммы.

Статья 204. Приостановление, возобновление и прекращение

государственной базовой пенсионной выплаты и

пенсионных выплат по возрасту

1. Государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту приостанавливаются с первого числа месяца, следующего

за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем,

о (об):

1) отсутствии расходных операций три и более месяцев

по банковскому счету получателя. При этом государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту возобновляются

со дня приостановления;

2) истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, удостоверения кандаса. При этом государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту возобновляются со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего

на территории Республики Казахстан, удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

3) наличии подтверждающего документа о проведении

оперативно-розыскных мероприятий или о факте пропажи без вести

в отношении получателя. При этом государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту возобновляются с даты

вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления;

4) выявлении факта утраты или выхода из гражданства

Республики Казахстан до получения вида на жительство иностранца.

При этом государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту возобновляются со дня приостановления, но не ранее даты получения вида на жительство иностранца;

5) выявлении факта получения пенсионных выплат за пределами Республики Казахстан, за исключением пенсий, назначенных в соответствии

с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза. При этом государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту возобновляются

со дня приостановления при погашении излишне зачисленных (выплаченных) сумм пенсий в стране выбытия.

2. Государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту возобновляются на основании документов и (или) сведений, полученных из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление выплаты.

3. Государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту прекращаются по следующим основаниям:

1) установление факта смерти или признание получателя без вести пропавшим в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) установление факта выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

3) выявление факта о назначении (возобновлении) ежемесячного пожизненного содержания судье, пребывающему в отставке;

4) выявление факта о назначении уполномоченным государственным органом пенсионных выплат за выслугу лет;

5) поступление запроса пенсионного дела от уполномоченного органа страны выезда;

6) поступление заявления получателя пенсии о прекращении

выплаты пенсии с предоставлением документа, подтверждающего снятие

его с регистрации в органах внутренних дел;

7) выявление факта предоставления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное назначение;

8) назначение уполномоченным государственным органом пенсионных выплат за выслугу лет на основании выписки из пенсионного дела пенсионера из числа военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы,

а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лиц, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел Республики Казахстан с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, не имевших

на момент сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, не имевших на дату увольнения право на назначение пенсионных выплат за выслугу лет.

Параграф 2. Государственная базовая пенсионная выплата

Статья 205. Право на государственную базовую пенсионную выплату

Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется лицам:

1) пенсионные выплаты по возрасту которым назначены до 1 июля

2018 года и пенсионные выплаты за выслугу лет которым назначены

до 1 января 2016 года;

2) достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1

статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением судей Конституционного Суда Республики Казахстан, полномочия которых прекращены в связи

с истечением установленного Конституцией Республики Казахстан срока пребывания в должности, получающих ежемесячное пожизненное содержание, судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание, военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы,

а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, и лиц, медицинские должности которых сокращены в органах внутренних дел Республики Казахстан с 1 июля 2022 года и 1 января 2023 года, имевших

на момент сокращения должности выслугу лет не менее двенадцати лет и шести месяцев непрерывной воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, при условии продолжения ими работы в медицинских организациях, расположенных в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, получающих пенсионные выплаты за выслугу лет.

Статья 206. Исчисление размера государственной

базовой пенсионной выплаты

1. Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется:

с 1 января 2023 года – при наличии десяти и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 60 процентов

от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера

за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 100 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете;

с 1 января 2024 года – при наличии десяти и менее лет стажа

участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 65 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера

за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 105 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете;

с 1 января 2025 года – при наличии десяти и менее лет стажа

участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера

за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 110 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете;

с 1 января 2026 года – при наличии десяти и менее лет стажа

участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера

за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 118 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете;

с 1 января 2027 года – при наличии десяти и менее лет стажа

участия в пенсионной системе либо его отсутствии в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера

за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет на 2 процента, но не более 120 процентов от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете.

Размер назначенной государственной базовой пенсионной выплаты ежегодно пересчитывается в соответствии с частью второй настоящего пункта.

2. В стаж участия в пенсионной системе при предоставлении государственной базовой пенсионной выплаты засчитываются:

1) трудовой стаж, выработанный за период до 1 января 1998 года, исчисленный в соответствии со статьей 208 настоящего Кодекса;

2) период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы и (или) обязательные пенсионные взносы работодателя;

3) периоды трудовой, предпринимательской деятельности, занятия частной практикой по видам деятельности, к которым по решению Правительства Республики Казахстан применялся поправочный коэффициент 0 к ставкам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;

4) период осуществления деятельности, доходы от которой с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года были исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 51) пункта 1 статьи 341 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

5) время ухода неработающей матери или неработающего отца

(при осуществлении им фактического ухода) за малолетними детьми,

но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет

в пределах 12 лет в общей сложности;

6) время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте

до 18 лет;

7) периоды воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службы;

8) период проживания за границей супруги (супруга) сотрудников дипломатических служб Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности;

9) период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет

в общей сложности;

10) периоды трудовой деятельности после 1 января 1998 года

в российских организациях комплекса «Байконур»;

11) периоды получения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий;

12) время ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым,

достигшим восьмидесятилетнего возраста;

13) периоды трудовой деятельности лиц, указанных в подпункте 2) пункта 3 статьи 248 настоящего Кодекса. С 1 января 2005 года указанные периоды засчитываются при условии осуществления социальных отчислений в Фонд.

Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется независимо от получения пенсионных выплат по возрасту и (или)

из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда, а также государственного социального пособия по инвалидности.

3. Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется

за счет бюджетных средств.

Параграф 3. Пенсионные выплаты по возрасту

Статья 207. Назначение пенсионных выплат по возрасту

1. Назначение пенсионных выплат по возрасту производится:

с 1 июля 2001 года – мужчинам по достижении 63 лет, женщинам

по достижении 58 лет.

При этом назначение пенсионных выплат по возрасту женщинам производится:

с 1 января 2018 года – по достижении 58,5 лет;

с 1 января 2019 года – по достижении 59 лет;

с 1 января 2020 года – по достижении 59,5 лет;

с 1 января 2021 года – по достижении 60 лет;

с 1 января 2022 года – по достижении 60,5 лет;

с 1 января 2023 года – по достижении 61 года;

с 1 января 2028 года – по достижении 61,5 года;

с 1 января 2029 года – по достижении 62 лет;

с 1 января 2030 года – по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2031 года – по достижении 63 лет.

2. Граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года

не менее 5 лет, в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту:

1) мужчины – по достижении 50 лет;

2) женщины – по достижении 45 лет.

3. Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более

детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право

на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

4. Судьям Конституционного Суда Республики Казахстан, полномочия которых прекращены в связи с истечением установленного Конституцией Республики Казахстан срока пребывания в должности, получающим ежемесячное пожизненное содержание, судьям в отставке, получающим ежемесячное пожизненное содержание, пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет не назначаются.

Статья 208. Исчисление трудового стажа для назначения

пенсионных выплат по возрасту

1. При исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитываются:

1) работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и юридическими лицами;

2) воинская служба;

3) служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба;

4) государственная служба;

5) предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность;

6) время ухода за лицом с инвалидностью первой группы,

одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером

по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

7) время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

8) время ухода неработающей матери за малолетними детьми,

но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет

в пределах 12 лет в общей сложности;

9) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы и ссылки граждан, необоснованно привлеченных

к уголовной ответственности и репрессированных, но впоследствии реабилитированных;

10) время нахождения трудоспособных граждан на временно оккупированной территории бывшего СССР и лиц (независимо от возраста) на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, содержания в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания

в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступлений против Родины;

11) время нахождения на инвалидности неработающих лиц

с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, и приравненных

к ним лиц с инвалидностью;

12) период проживания за границей супруги (супруга) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности;

13) период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет

в общей сложности;

14) обучение в высших учебных заведениях, в том числе на подготовительных курсах, средних специальных учебных заведениях, училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, а также духовных (религиозных) организациях образования на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

15) служба в военизированной охране, органах специальной связи и горноспасательных частях независимо от ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского звания;

16) трудовая деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Республику Казахстан в целях постоянного проживания

на исторической родине.

2. При льготном исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту также засчитываются:

1) воинская служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении воинского долга, а также пребывание в партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий,

а также время нахождения на лечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы – в порядке, установленном для исчисления сроков

этой службы при назначении пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим;

2) работа, в том числе в качестве вольнонаемного состава

в воинских частях, и служба, кроме воинской службы, предусмотренной подпунктом 1) настоящего пункта, в годы Великой Отечественной войны –

в двойном размере;

3) работа в городе Ленинграде в период его блокады в годы

Великой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января

1944 года – в тройном размере;

4) время нахождения граждан в возрасте от 12 лет и старше

в городе Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года

по 27 января 1944 года – в двойном размере;

5) время пребывания лиц на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены,

а также время нахождения в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступления против Родины, – в двойном размере;

6) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду

с ограничением свободы, в колонии-поселении и на принудительном лечении в организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, граждан, незаконно привлеченных к уголовной ответственности и репрессированных, впоследствии реабилитированных, – в тройном

размере;

7) работа и воинская служба в районах, примыкающих

к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону, в период

с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года – в тройном размере,

а с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года – в полуторном размере;

8) работа в противолепрозных и противочумных учреждениях, инфекционных учреждениях по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, – в двойном размере,

в организациях, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомическую диагностику, – по перечню работ, утвержденному Правительством Республики Казахстан, – в полуторном размере;

9) работа на водном транспорте в течение полного навигационного периода засчитывается за год работы;

10) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности независимо от их ведомственной

подчиненности – по списку, утвержденному Правительством Республики Казахстан, засчитывается в стаж за год работы.

Статья 209. Подтверждение трудового стажа

1. Трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат по возрасту учитывается за период до 1 января 1998 года.

2. Трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой,

а при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей

в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда.

Статья 210. Исчисление размера пенсионных выплат по возрасту

Исчисление пенсионных выплат по возрасту в полном объеме производится из расчета 60 процентов среднемесячного дохода, определяемого в соответствии со статьей 211 настоящего Кодекса.

2. Исчисление размера пенсионных выплат по возрасту осуществляется исходя из среднемесячного дохода за любые три года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1998 года.

Размер среднемесячного дохода, за исключением дохода, определяемого в соответствии с пун