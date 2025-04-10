РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

1) акватория – водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными границами;

2) питьевая вода – вода в ее естественном состоянии или после обработки, отвечающая по качеству установленным национальным стандартам и гигиеническим нормативам, предназначенная для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд;

3) безальтернативные источники питьевого водоснабжения – единственные для водопотребителей источники питьевого водоснабжения, замена которых невозможна и нецелесообразна;

4) альтернативные источники воды – аккумулированные дождевые и талые воды, очищенные сточные и опресненные соленые воды, возможные к использованию в качестве водных ресурсов;

5) граница раздела балансовой принадлежности – линия раздела элементов систем водоснабжения и водоотведения между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

6) гидротехнические сооружения – сооружения для регулирования использования водных ресурсов (в том числе забора, хранения, транспортировки, распределения вод поверхностных водных объектов и отвода дренажных вод), а также иные сооружения, предназначенные для защиты от вредного воздействия вод (водоподпорные, водосбросные и водовыпускные сооружения, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов);

7) дренаж – сбор и отведение вод с поверхности земли и (или) понижение уровня грунтовых вод;

8) дренажные воды – воды, собираемые и отводимые коллекторно-дренажными сетями;

9) подземные воды – водные ресурсы подземных водных объектов;

10) месторождение и участок подземных вод – пространственно ограниченная часть водоносной системы, в которой имеются благоприятные условия для забора подземных вод определенного качества в количестве, достаточном для их целевого использования;

11) гидромелиорация земель – совокупность мероприятий, обеспечивающих улучшение природных условий использования орошаемых земель путем регулирования водного режима почв;

12) регулирование поверхностного стока – распределение (перераспределение) речного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в зависимости от водности года для удовлетворения потребности различных водопользователей в воде с учетом охраны водных объектов и предотвращения вредного воздействия вод;

13) санация поверхностных водных объектов – восстановление гидрологического режима поверхностного водного объекта путем очистки от донных и иловых отложений, дноуглубительных, русловыпрямительных, берегоукрепительных и других работ;

14) ирригация – подача воды для орошения сельскохозяйственных земель;

15) многофакторное обследование – оценка технического состояния гидротехнических сооружений и основного оборудования, определение остаточного ресурса их элементов методом визуального осмотра и проведением комплекса инженерных исследований (геодезических, геофизических, геотехнических, гидрографических и других);

16) трубчатый фильтровый колодец – сооружение в виде пробуренной в землю трубы с рядом отверстий, расположенное в первом от поверхности водоносном горизонте;

17) каналы, приравненные к рекам, – искусственные сооружения, предназначенные для переброски воды из одного бассейна в другой, из одной речной системы в другую, межгосударственные каналы;

18) граница раздела эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов систем водоснабжения и водоотведения по признаку обязанностей (ответственности за их эксплуатацию), устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе раздела балансовой принадлежности;

19) сточные воды – воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека или на загрязненной территории:

воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси загрязняющих веществ, изменившие их первоначальный состав или физические свойства;

дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий;

подземные воды, попутно забранные при проведении операций по недропользованию (карьерные, шахтные, рудничные воды, пластовые воды, забранные попутно с углеводородами);

20) накопители сточных вод – сооружения, предназначенные для накопления сточных вод (пруды-накопители, поля фильтрации и пруды-испарители), являющиеся частью комплексов централизованных систем водоотведения;

21) мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых

земель – система наблюдений и анализа гидрогеологических, гидрологических и почвенных показателей для выявления негативных изменений и принятия мер по их предотвращению, а также выработки рекомендаций по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель;

22) точка выдела – место передачи водных ресурсов от водопользователя к водопотребителю;

23) водоотведение – совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку и сброс сточных вод через системы водоотведения в водные объекты, накопители сточных вод или на рельеф местности;

24) объекты, отрицательно влияющие на состояние вод, – здания, строения, сооружения и устройства, эксплуатация которых может повлечь загрязнение и (или) засорение, и (или) истощение, и (или) вредное воздействие вод;

25) технологические расходы воды – объемы воды, затрачиваемые на обслуживание сооружений и сетей систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

26) организационно-учетные расходы воды – объем воды, не зарегистрированный приборами учета воды вследствие их недостаточной чувствительности, наличия погрешности измерений, а также при неодновременном снятии показаний приборов учета воды у водопотребителей;

27) водоохранная зона – территория, примыкающая к водным объектам, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод;

28) водоохранная полоса – часть водоохранной зоны, примыкающая

к водным объектам, в которой устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности в дополнение к специальному режиму хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;

29) уполномоченный орган в области охраны и использования водного фонда (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны и использования водного фонда;

30) водоснабжение – совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, подготовку, подачу и распределение водных ресурсов;

31) водообеспечение – совокупность мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения, окружающей среды и отраслей экономики в водных ресурсах;

32) охрана водных объектов – система мер, направленных на сохранение и восстановление водных объектов;

33) использование водных объектов – пользование водными объектами в качестве компонента природной среды;

34) водный объект – постоянное или временное сосредоточение вод в естественных или искусственных рельефах суши либо в недрах, имеющее границы, естественный или регулируемый водный режим, за исключением накопителей сточных вод;

35) водопользователь – физическое или юридическое лицо, которое в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обладает правом водопользования и реализует его;

36) водный режим – естественное или искусственное изменение во времени уровней, расходов и объемов поверхностных и подземных вод;

37) водные ресурсы – вода, содержащаяся в поверхностных и подземных водных объектах, в том числе доступная для использования с учетом охраны от загрязнения, засорения и истощения;

38) водозаборное сооружение – комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов;

39) удельная норма водопотребления и водоотведения – установленное количество потребляемой или отводимой сточной воды на единицу производимой продукции (на определенный объем выполняемой работы или оказываемой услуги);

40) укрупненная норма водопотребления и водоотведения – удельная норма водопотребления и водоотведения для отрасли экономики;

41) водопотребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами водохозяйственных организаций по подаче воды или водопользователей либо потребляющее воду из водных объектов в порядке общего водопользования;

42) водосбережение – система мер, обеспечивающая экономное и эффективное использование водных ресурсов;

43) водное хозяйство – отрасль экономики, связанная с охраной водного фонда и использованием водных ресурсов;

44) водохозяйственные сооружения – сооружения и устройства, предназначенные для забора, очистки, хранения, распределения вод и отвода дренажных вод;

45) водохозяйственные организации – юридические лица, деятельность которых связана с регулированием, доставкой водных ресурсов, водоснабжением, водоотведением, развитием и эксплуатацией водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

46) инженерные системы защиты от паводковых и талых вод – дамбы (системы обвалования), мобильные ограждения, перераспределяющие и обводные каналы, временные водохранилища, системы лиманного орошения, набережные и иные сооружения, позволяющие перехватить, перераспределить и временно удержать избыточный объем воды;

47) трансграничные водные объекты – поверхностные или подземные водные объекты, пересекающие границы между двумя или более государствами или расположенные на таких границах;

48) уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области водоснабжения и (или) водоотведения;

49) шахтный колодец – вертикальная горная выработка, глубина которой больше поперечного сечения, созданная для забора подземных вод в первом от поверхности водоносном горизонте в целях водоснабжения, осушения горных пород и отвода с поверхности земли атмосферных и поверхностных вод;

50) каптажное сооружение – инженерно-техническое сооружение, обеспечивающее вскрытие и использование подземных вод на их естественном выходе на поверхность земли.

Статья 2. Водное законодательство Республики Казахстан

1. Водное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Основные цели и задачи водного законодательства Республики Казахстан

1. Основными целями водного законодательства Республики Казахстан являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования для улучшения качества жизни населения и сохранения окружающей среды.

2. Основными задачами водного законодательства Республики Казахстан являются:

1) управление и охрана водного фонда на основе бассейнового принципа, а также развитие интегрированного управления водными ресурсами;

2) формирование и развитие общенациональной политики водосбережения;

3) закрепление правового статуса объектов водных отношений;

4) закрепление компетенции, прав, обязанностей и ответственности субъектов водных отношений при охране и использовании водного фонда;

5) закрепление компетенции, прав, обязанностей и ответственности субъектов водных отношений при управлении, эксплуатации и развитии водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

6) развитие науки и обеспечение применения научно обоснованного подхода к государственному управлению (планирование, учет, мониторинг, нормирование, экспертиза) в области охраны и использования водного фонда;

7) регулирование деятельности субъектов водных отношений, осуществление государственного контроля и надзора, а также общественного контроля в области охраны и использования водного фонда;

8) закрепление экономических механизмов управления спросом в области охраны и использования водного фонда;

9) обеспечение охраны водного фонда;

10) регулирование деятельности в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, обеспечение водосбережения за счет повышения технологической эффективности, использования очищенных сточных вод;

11) развитие ирригации и дренажа с внедрением водосберегающих и цифровых технологий;

12) адаптация водного сектора экономики Республики Казахстан к изменению климата;

13) закрепление основ международного сотрудничества в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Статья 4. Основные принципы водного

законодательства Республики Казахстан

Правовое регулирование общественных отношений в области охраны и использования водного фонда в Республике Казахстан основывается на следующих основных принципах:

1) признание воды как неотъемлемой части окружающей среды, основы жизнедеятельности населения и экономического развития Республики Казахстан;

2) бассейновое управление: управление водным фондом по гидрографическим признакам в пределах водохозяйственных бассейнов;

3) приоритет охраны водного фонда: управление водными ресурсами и использование водных ресурсов должны осуществляться при условии обязательного обеспечения охраны водного фонда от загрязнения, засорения и истощения;

4) справедливый и равный доступ к воде;

5) первоочередное обеспечение населения питьевой водой;

6) признание государством экономической ценности водных ресурсов при их использовании;

7) комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов;

8) водосбережение: правовые, экономические, социальные, технологические и экологические требования по экономному и эффективному использованию водных ресурсов;

9) доступность информации о состоянии водного фонда;

10) вовлечение общественности в принятие решений по вопросам охраны и использования водного фонда;

11) неразрывность и взаимосвязанность водоснабжения и водоотведения при проектировании и строительстве.

Статья 5. Общественные отношения в области охраны

и использования водного фонда

1. Водное законодательство Республики Казахстан регулирует общественные отношения в области охраны и использования водного фонда и содержащихся в нем водных ресурсов, эксплуатации, развития и безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений (далее – водные отношения).

2. Общественные отношения в части земель, лесов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, водных объектов особо охраняемых природных территорий, хозяйственной деятельности на берегах поверхностных водных объектов, находящихся на участках государственного лесного фонда, обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, питьевого водоснабжения и водоотведения, государственного геологического изучения и разведки подземных вод, охраны подземных вод от загрязнения и истощения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах, судоходства и мореплавания, а также иные отношения, возникающие при охране и использовании водного фонда, регулируются соответствующими отраслями законодательства Республики Казахстан и настоящим Кодексом.

3. Общественные отношения, связанные с охраной и использованием трансграничных водных объектов, регулируются настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также международными договорами Республики Казахстан.

Статья 6. Водная безопасность Республики Казахстан

5) разработки и реализации мер по водосбережению;

3. Водная безопасность Республики Казахстан обеспечивается мерами правового, организационного, экономического и иного характера.

Глава 2. АДАПТАЦИЯ ВОДНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Статья 7. Общие подходы к адаптации водного сектора экономики

Республики Казахстан к изменению климата

1. Адаптация водного сектора экономики Республики Казахстан к изменению климата включает в себя сочетание естественных, технических и технологических вариантов, а также социальных и институциональных мер по смягчению последствий изменения климата.

Под водным сектором экономики Республики Казахстан понимается часть экономики, связанная с использованием водных ресурсов.

2. Разработка адаптационных механизмов для эффективного использования водных ресурсов предполагает развитие системы управления водными ресурсами, направленной на недопущение дефицита водных ресурсов и вредного воздействия вод.

3. Адаптация водного сектора экономики Республики Казахстан к изменению климата предполагает:

разработку планов адаптации водного сектора экономики Республики Казахстан к изменению климата в масштабах страны и водохозяйственных бассейнов;

выделение дополнительных инвестиций на повышение качества гидрологических и гидрогеологических данных;

проведение научных исследований в области адаптации водного сектора экономики к изменению климата;

участие всех заинтересованных физических и юридических лиц и их объединений в процессе разработки и реализации планов адаптации водного сектора экономики к изменению климата;

применение новых технологий эффективного использования водных ресурсов и альтернативных источников воды;

рациональное использование воды в сельском хозяйстве, использование экономных методов полива растений, внедрение засухоустойчивых культур и борьба с засухой;

модернизация водохозяйственных и гидротехнических сооружений

с учетом изменяющихся условий водопользования.

Статья 8. Предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод

1. Под вредным воздействием вод понимаются:

1) наводнение, затопление, подтопление;

2) разрушение берегов, защитных дамб и других сооружений;

3) заболачивание и засоление земель;

4) эрозия почв;

5) образование оползней, селевых потоков и других вредных явлений.

2. Предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод предусматривают единую систему мер, содержащую прогнозирование, оценку, планирование и реагирование.

3. Прогнозы и оценка риска вредного воздействия вод, а также основные мероприятия по их предупреждению и ликвидации определяются в бассейновых планах охраны и использования водных ресурсов.

4. К основным мероприятиям по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод относятся:

1) проведение санации поверхностных водных объектов;

2) создание инженерных систем защиты населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий, объектов транспортной инфраструктуры, опасных производственных объектов для защиты от паводковых и талых вод и (или) их отвода, и (или) перераспределения для пополнения водохранилищ, озерных систем и месторождений подземных вод;

3) облесение пойменных участков поверхностных водных объектов;

4) иные мероприятия, направленные на предупреждение и защиту от паводковых и талых вод.

Включенные в бассейновые планы охраны и использования водных ресурсов мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, а также иные мероприятия с учетом особенностей региональных условий предусматриваются планами развития областей, городов республиканского значения, столицы.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод областей, городов республиканского значения, столицы, входящих

в территорию одного водохозяйственного бассейна, должны быть согласованы и скоординированы между собой.

5. Собственники водохозяйственных и гидротехнических сооружений при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод обязаны:

1) соблюдать правила эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

2) систематически анализировать состояние безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

3) проводить регулярные обследования технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

4) создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

5) поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения гражданской защиты на гидротехнических сооружениях.

6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вызванных вредным воздействием вод, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Меры адаптации к паводкам и предотвращения их негативного влияния

1. В целях принятия превентивных мер по предотвращению негативного влияния паводков и планирования мероприятий, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 настоящего Кодекса, подведомственная организация уполномоченного органа определяет зоны, подверженные риску затопления в период паводков.

2. В качестве границ зон, подверженных риску затопления в период паводков (далее – демаркационные линии водных объектов), принимается урез воды в период максимального половодья, определенный на основе многолетних гидрологических и гидрогеологических наблюдений, а также аэрокосмических исследований, скорректированный с учетом наличия инженерных систем защиты населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий, объектов транспортной инфраструктуры для защиты от паводковых и талых вод и (или) их отвода, и (или) перераспределения для пополнения водохранилищ, озерных систем и месторождений подземных вод.

3. Демаркационные линии водных объектов постоянно корректируются подведомственной организацией уполномоченного органа по мере установления водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, создания новых систем инженерной защиты, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и размещаются в национальной информационной системе водных ресурсов.

Статья 10. Меры адаптации к негативным последствиям

засух и предотвращения искусственных засух

1. Под засухой понимается природное явление, выражающееся в дефиците водных ресурсов, обусловленное продолжительным недостатком атмосферных осадков, сокращением стока рек и снижением уровня поверхностных и подземных вод, в результате которого происходят пересыхание почвы, повреждение, гибель растений и водных животных, истощение водных объектов.

2. Для адаптации к негативным последствиям засух и предотвращения искусственных засух разрабатывается система мер, содержащая прогнозирование и оценку риска засух, и реагирование на них.

3. Прогнозы и оценка риска засух, а также основные мероприятия, направленные на минимизацию их негативных последствий, определяются в бассейновых планах охраны и использования водных ресурсов.

4. К основным мероприятиям по адаптации к негативным последствиям засух и предотвращению искусственных засух относятся:

1) системный мониторинг уровня атмосферных осадков, влажности почвы, использования водных ресурсов населением и отраслями экономики;

2) разработка и внедрение мер по сбору и сохранению паводковых и талых вод с целью их использования в засушливые периоды, в том числе для целей полива сельскохозяйственных культур и для целей обводнения пастбищ;

3) использование для полива сельскохозяйственных культур или иного водопотребления альтернативных источников воды;

4) использование новых технологий водосбережения;

5) планирование севооборота сельскохозяйственных культур, нацеленного на минимизацию эрозии почв, и высаживание в засушливые годы засухоустойчивых культур;

6) осуществление полезащитного лесоразведения, сохранение и расширение лесного фонда;

7) иные мероприятия, направленные на адаптацию к негативным последствиям засух и предотвращение искусственных засух.

5. При планировании мероприятий и проектировании сооружений по сбору и сохранению паводковых и талых вод предпочтение должно отдаваться мерам, обеспечивающим минимальные потери воды на испарение путем их хранения в подземных водоносных горизонтах или герметичных резервуарах.

Строительство водохранилищ для этих целей допускается только при технико-экономической нецелесообразности хранения воды в подземных водоносных горизонтах или герметичных резервуарах.

6. Включенные в бассейновые планы охраны и использования водных ресурсов мероприятия по адаптации к негативным последствиям засух и предотвращению искусственных засух, а также иные мероприятия с учетом особенностей региональных условий предусматриваются планами развития областей, городов республиканского значения, столицы.

Мероприятия по адаптации к негативным последствиям засух и предотвращению искусственных засух областей, городов республиканского значения, столицы, входящих в территорию одного водохозяйственного бассейна, должны быть согласованы и скоординированы между собой.

7. В период засухи на территориях, подверженных засухе и маловодью, по рекомендациям бассейновых советов государственными органами

в пределах их компетенций могут вводиться ограничения на некоторые виды деятельности, связанные с использованием водных ресурсов, а также вводиться приоритеты в соответствии с настоящим Кодексом.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ

ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава 3. ОБЪЕКТЫ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 11. Объекты и субъекты водных отношений

1. Объектами водных отношений являются водный фонд и содержащиеся в нем водные ресурсы, водохозяйственные и гидротехнические сооружения, земли водного фонда и водоохранные зоны.

2. Землями водного фонда признаются земли, занятые поверхностными водными объектами, а также земли, выделенные под водоохранные полосы поверхностных водных объектов и зоны санитарной охраны водозаборных сооружений питьевого водоснабжения.

3. Субъектами водных отношений являются физические и юридические лица и их объединения, деятельность которых связана

с объектами водных отношений, а также государственные органы.

Статья 12. Право собственности на водный фонд

и земли водного фонда

Совокупность поверхностных и подземных водных объектов

в пределах территории Республики Казахстан, включенных или подлежащих включению в государственный водный кадастр, образует водный фонд. Право владения, пользования и распоряжения водным фондом и землями водного фонда в интересах народа Республики Казахстан осуществляет государство. Запрещается оборот (купля-продажа, мена, дарение, залог и совершение других сделок, влекущих передачу права государственной собственности) водного фонда и земель водного фонда. Действия физических и юридических лиц, нарушающие право собственности на водный фонд и земли водного фонда, влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Право собственности и иные вещные права на земли водного фонда и водоохранные зоны регулируются земельным законодательством Республики Казахстан.

Использование земель водного фонда осуществляется на основаниях, условиях и в пределах, установленных настоящим Кодексом и земельным законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Право собственности на водохозяйственные сооружения

1. Водохозяйственные сооружения могут находиться

в государственной либо в частной собственности.

2. Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, определяется Правительством Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа.

3. Отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением водохозяйственными сооружениями, находящимися в частной собственности, регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

4. Права собственности на водохозяйственные сооружения подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

5. Государственная регистрация права собственности на водохозяйственные сооружения производится при наличии их паспорта.

6. Передача водохозяйственных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, находящихся в государственной собственности, в имущественный наем (аренду) или доверительное управление осуществляется на конкурсной основе в соответствии

с правилами, предусмотренными подпунктом 8) пункта 1 статьи 23 и подпунктом 10) пункта 2 статьи 25 настоящего Кодекса.

При этом указанные правила должны содержать формы типовых договоров имущественного найма (аренды) или доверительного управления, предусматривающие в качестве особых условий обязанность арендатора или доверительного управляющего принимать меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.

Статья 14. Право собственности на стратегические

водохозяйственные и гидротехнические сооружения

1. Межгосударственные водохозяйственные и гидротехнические сооружения либо водохозяйственные и гидротехнические сооружения, расположенные непосредственно на водных объектах или осуществляющие межбассейновую переброску водных ресурсов, владение и (или) пользование, и (или) распоряжение которыми оказывают влияние на состояние водной безопасности Республики Казахстан и имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития государства, населения и окружающей среды, являются стратегическими объектами.

2. Стратегические водохозяйственные и гидротехнические сооружения находятся в государственной собственности и не могут быть переданы

в имущественный наем (аренду), доверительное управление, и не подлежат отчуждению, за исключением водохозяйственных сооружений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Системы водоснабжения и водоотведения городов или их элементы, определенные Правительством Республики Казахстан, находятся

в государственной собственности, не подлежат отчуждению и могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление по решению Правительства Республики Казахстан.

4. Перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, определяется Правительством Республики Казахстан.

5. Водохозяйственные сооружения, включенные в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, могут передаваться в имущественный наем (аренду) или доверительное управление при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 6 статьи 13 настоящего Кодекса.

Статья 15. Ограничение права частной собственности

и иных вещных прав на водохозяйственные

и гидротехнические сооружения

Право частной собственности, имущественного найма (аренды) или доверительного управления водохозяйственным и гидротехническим сооружением может быть ограничено в случаях и порядке, которые предусмотрены законами Республики Казахстан.

Глава 4. ПРАВО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 16. Виды водных объектов и право пользования ими

1. Водные объекты подразделяются на следующие виды:

поверхностные водные объекты;

подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

реки;

озера;

моря;

ледники, снежники;

временные водотоки;

водохранилища, пруды, обводненные карьеры;

водно-болотные угодья;

каналы, приравненные к рекам.

Границами рек, озер, морей, временных водотоков, водохранилищ, прудов и каналов, приравненных к рекам, являются дно и берега соответствующего водного объекта.

3. К подземным водным объектам относятся:

гидрогеологический бассейн;

месторождения и участки подземных вод;

водоносные горизонты и комплексы;

родники (естественный выход подземных вод на поверхность земли).

4. Подземные водные объекты по целевому назначению подразделяются на следующие виды:

1) хозяйственно-питьевые подземные воды – подземные воды, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки отвечающие национальным стандартам и гигиеническим нормативам и предназначенные для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд либо для производства продукции;

2) подземные воды для орошения земель – подземные воды, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки отвечающие нормативным требованиям и предназначенные для полива сельскохозяйственных культур;

3) подземные воды для обводнения пастбищ – подземные воды, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки отвечающие нормативным требованиям и предназначенные для водопоя сельскохозяйственных животных;

4) минеральные и термоминеральные (минеральные воды с температурой свыше двадцати градусов Цельсия) подземные воды – подземные воды с относительно постоянным химическим составом и повышенным содержанием биологически активных минеральных или органических элементов, которые оказывают положительное бальнеологическое воздействие;

5) промышленные подземные воды – подземные воды, использующиеся для извлечения содержащихся в них полезных ископаемых (редкие элементы, галогены и другие);

6) производственно-технические подземные воды – подземные воды, которые по своему качеству и физическим свойствам используются или могут быть использованы для производственно-технического водоснабжения;

7) теплоэнергетические воды – подземные воды с температурой свыше сорока пяти градусов Цельсия, пригодные для использования в качестве источника тепловой энергии и (или) электроэнергии.

5. По территориальности водные объекты подразделяются на следующие виды:

внутренние;

трансграничные.

6. По размерам водные объекты подразделяются на следующие виды:

1) малые (реки длиной до двухсот километров, озера площадью

до десяти квадратных километров, месторождения подземных вод с эксплуатационными запасами до одной тысячи кубических метров в сутки);

2) средние (реки длиной от двухсот до восьмисот километров, озера площадью от десяти до ста квадратных километров, месторождения подземных вод с эксплуатационными запасами от одной тысячи до десяти тысяч кубических метров в сутки);

3) крупные (реки длиной от восьмисот до одной тысячи километров, озера площадью от ста до одной тысячи квадратных километров, месторождения подземных вод с эксплуатационными запасами от десяти тысяч до ста тысяч кубических метров в сутки);

4) особо крупные (реки длиной более одной тысячи километров, озера площадью свыше одной тысячи квадратных километров, месторождения подземных вод с эксплуатационными запасами свыше ста тысяч кубических метров в сутки).

7. По признаку особых условий пользования (режим хозяйственной деятельности) выделяются:

1) водные объекты особо охраняемых природных территорий;

2) водные объекты государственного лесного фонда;

3) водные объекты особого государственного значения.

8. Все водные объекты являются объектами общего пользования, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Статья 17. Право водопользования и его виды, право водопотребления

1. Водопользованием являются деятельность физических и юридических лиц и их объединений по забору и (или) использованию водных ресурсов в личных или предпринимательских целях, а также осуществление природоохранных попусков.

2. К видам права водопользования относятся:

1) право общего водопользования;

2) право специального водопользования.

Право общего водопользования возникает с момента рождения человека и не может быть отчуждено или прекращено ни по каким основаниям.

Право специального водопользования возникает с даты получения разрешения на специальное водопользование, регулируемого параграфом 4 главы 6 настоящего Кодекса.

3. Каждый человек имеет право общего водопользования для удовлетворения личных потребностей в отдыхе, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга и рекреации, не предполагающих осуществления хозяйственной или предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Запрещается ограничение физическими и юридическими лицами доступа населения к водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков,

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

4. Общее водопользование может быть ограничено или запрещено государственными органами в целях обеспечения национальной безопасности и обороны государства, охраны здоровья населения, окружающей среды, историко-культурного наследия, а также в маловодные годы и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Информация об ограничениях или запретах подлежит опубликованию в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе государственных органов и должна быть доступной к ознакомлению путем установления специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов.

5. По основаниям возникновения права выделяются:

1) право водопользования;

2) право водопотребления.

Право водопотребления возникает с даты заключения договора на оказание услуг по подаче воды между водопотребителем и водопользователем в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

6. В договорах на оказание услуг по подаче воды указываются цель и основные условия водопотребления с учетом объемов, указанных

в разрешении на специальное водопользование.

7. Водопользование, осуществляемое с нарушением ограничений и запретов, установленных в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи,

а также водопользование или водопотребление, осуществляемое без разрешения на специальное водопользование или договоров на оказание услуг по подаче воды, в случаях, когда их получение является обязательным

в соответствии с положениями настоящего Кодекса, влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 18. Права и обязанности водопользователей

1. Водопользователи имеют право:

1) справедливого и равного доступа к водным ресурсам;

2) получать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, доступ к информации о состоянии водного фонда, необходимой для осуществления их деятельности;

3) проверять качество воды, забираемой из водного объекта;

4) создавать общественные объединения для участия в решении задач по охране и использованию водного фонда;

5) участвовать в работе бассейновых советов;

6) защищать свои права и законные интересы в области охраны и использования водного фонда;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан.

2. Водопользователи обязаны:

1) рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к сокращению потерь воды;

2) бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не допускать нанесения им вреда;

3) соблюдать разрешенные объемы и планы водопользования;

4) не допускать нарушения прав и законных интересов других водопользователей;

5) содержать в исправном состоянии водохозяйственные сооружения и технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества, вести учет использования водных ресурсов, оборудовать средствами измерения и водоизмерительными приборами водозаборы, водовыпуски водохозяйственных сооружений и сбросные сооружения сточных и дренажных вод, а также обеспечивать сохранность установленных пломб на измерительных приборах и (или) устройствах сооружений по забору или сбросу вод;

6) осуществлять водоохранные мероприятия;

7) выполнять в установленные сроки в полном объеме условия водопользования, определенные разрешением на специальное водопользование, а также предписания государственных органов;

8) не допускать сброса вредных веществ, превышающих установленные нормативы, за исключением загрязняющих веществ, поступающих при ликвидации аварийных разливов нефти;

9) своевременно предоставлять в государственные органы достоверную и полную информацию об использовании водных ресурсов по форме, установленной законодательством Республики Казахстан. В случае оказания водопользователем услуг по подаче воды промышленным водопотребителям в информации об использовании водных ресурсов указываются сведения по объемам использования воды в системах оборотного и (или) повторного водоснабжения;

10) принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, систем оборотного и (или) повторного водоснабжения, снижать объемы непроизводительных потерь воды;

11) обеспечивать соблюдение установленного режима хозяйственной и иной деятельности на территории водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов;

12) не допускать использования подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с питьевым водоснабжением, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом;

13) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, на водных объектах, водохозяйственных и гидротехнических сооружениях;

14) обеспечивать безопасность физических лиц на водных объектах, водохозяйственных и гидротехнических сооружениях;

15) немедленно сообщать в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования;

16) своевременно осуществлять платежи за водопользование;

17) выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 19. Водный сервитут

1. Под водным сервитутом понимается право ограниченного целевого пользования водным объектом. Водный сервитут может быть публичным или частным.

2. Каждый может пользоваться водными объектами общего пользования, в этом случае публичный водный сервитут является неотъемлемой частью права пользования водным объектом.

3. Публичный и частный водные сервитуты могут устанавливаться

в целях:

1) забора воды без применения сооружений, технических средств и устройств;

2) водопоя сельскохозяйственных животных;

3) ведения рыболовства и аквакультуры;

4) рекреации;

5) использования водных объектов в качестве водных путей для паромов, лодок и других маломерных судов.

4. Частный водный сервитут может быть установлен на основании договора.

Публичный и частный водные сервитуты также могут быть установлены на основании решения суда, вступившего в законную силу.

5. Для осуществления водного сервитута не требуется получение разрешения на специальное водопользование.

6. Для целей прохода или проезда к водному объекту на прилежащих земельных участках может устанавливаться сервитут в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ФОНДА

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМ ФОНДОМ

Статья 20. Государственное управление в области

охраны и использования водного фонда

1. Государственное управление в области охраны и использования водного фонда с учетом комплексности и соподчиненности подразделяется на следующие уровни:

1) межгосударственный;

2) государственный;

3) бассейновый;

4) территориальный.

2. На территории Республики Казахстан по гидрографическому принципу уполномоченным органом определяются водохозяйственные бассейны.

Статья 21. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики

в области охраны и использования водного фонда;

2) утверждает генеральный план интегрированного управления водными ресурсами;

3) организует управление водохозяйственными сооружениями, системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, находящимися в республиканской собственности;

4) утверждает перечень водных объектов особого государственного значения и режимы хозяйственной деятельности на них;

5) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 22. Водный совет Республики Казахстан

1. Водный совет Республики Казахстан (далее – Водный совет) является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан. Положение и состав Водного совета утверждаются Премьер-Министром Республики Казахстан.

2. Задачей Водного совета является выработка рекомендаций и предложений по вопросам:

1) государственной политики в области охраны и использования водного фонда, разработки и реализации генерального плана интегрированного управления водными ресурсами;

2) взаимодействия с сопредельными странами по совместному использованию трансграничных водных объектов, водохозяйственных и гидротехнических сооружений межгосударственного пользования;

3) вододеления между регионами и отраслями экономики;

4) приоритетного финансирования мероприятий в области охраны и использования водного фонда, обеспечения водной безопасности и водосбережения;

5) инвестиционных проектов в области охраны и использования водного фонда, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

3. Рабочим органом Водного совета является уполномоченный орган.

Статья 23. Компетенция уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган:

осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные, контрольные и надзорные функции в пределах своей компетенции; на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области охраны и использования водного фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) осуществляет координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов при реализации государственной политики в области охраны и использования водного фонда;

4) в пределах своей компетенции осуществляет международное сотрудничество по вопросам охраны и совместного использования трансграничных водных объектов, водохозяйственных и гидротехнических сооружений межгосударственного пользования, контроль за выполнением сторонами международных договоров;

5) организует проведение научных, научно-исследовательских, научно-технических проектов и программ развития в области охраны и использования водного фонда;

6) разрабатывает перечень водных объектов особого государственного значения и режимы хозяйственной деятельности на них;

7) организует эксплуатацию и развитие водохозяйственных и гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности;

8) утверждает правила предоставления в имущественный наем (аренду) или доверительное управление водохозяйственных сооружений, находящихся в государственной собственности;

9) организовывает деятельность бассейновых советов, размещает на интернет-ресурсе информацию о проведенных заседаниях бассейновых советов и их рекомендациях;

10) обеспечивает доступ заинтересованных физических и юридических лиц к общедоступной информации, содержащейся в национальной информационной системе водных ресурсов и государственном водном кадастре;

11) организует ведение государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов;

12) организует и проводит поисково-оценочные работы на подземные воды;

13) организует проведение работ по обследованию, ликвидации и консервации бесхозяйных самоизливающихся и аварийных гидрогеологических скважин;

14) утверждает правила проведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

15) организует проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

16) утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию:

натуральные нормы на проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

натуральные нормы расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель;

натуральные нормы положенности химических реактивов, лабораторной посуды и полевого снаряжения при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

17) утверждает правила оказания подведомственной организацией платных видов услуг при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

18) утверждает тарифы на оказываемые подведомственной организацией платные виды услуг при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

19) осуществляет контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

в части услуг по подаче воды по каналам, по подаче воды для орошения и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

20) координирует осуществление государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда;

21) рассматривает и участвует в рассмотрении дел об административных правонарушениях в области охраны и использования водного фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

22) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

23) утверждает правила разработки генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейнового плана охраны и использования водных ресурсов;

24) утверждает методику определения объемов экологического стока;

25) утверждает правила сокращения разрешенных объемов водопользования при невыполнении водопользователями плана мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий;

26) утверждает требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений;

27) осуществляет аттестацию организаций на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений;

28) утверждает правила проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и форму декларации безопасности гидротехнических сооружений;

29) утверждает правила проведения обследования технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

30) утверждает правила проведения паспортизации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, а также форму паспорта водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

31) утверждает методику расчета удельных норм водопотребления и водоотведения;

32) согласовывает удельные нормы водопотребления и водоотведения;

33) утверждает форму заявления на получение разрешения на специальное водопользование и форму разрешения на специальное водопользование;

34) утверждает методику расчета ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников, установленной налоговым законодательством Республики Казахстан;

35) утверждает правила:

субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям;

субсидирования части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения;

36) утверждает по согласованию с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета правила субсидирования и выплат субсидий из бюджета на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений Республики Казахстан;

37) организует разработку и реализацию инвестиционных проектов в области охраны и использования водного фонда, развития водного хозяйства;

38) утверждает правила пользования поливной водой;

39) утверждает нормативные правовые акты в области охраны и использования водного фонда в соответствии с основными целями и задачами настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;

40) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Ведомство уполномоченного органа осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, установленной уполномоченным органом.

Статья 24. Задачи и функции бассейновой водной

инспекции по охране и регулированию

использования водных ресурсов

1. Бассейновые водные инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов (далее – бассейновые водные инспекции) – межрегиональные подразделения ведомства уполномоченного органа, осуществляющие государственное управление в области охраны и использования водного фонда в пределах водохозяйственных бассейнов

в рамках компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

2. Бассейновые водные инспекции осуществляют следующие функции:

1) координируют деятельность субъектов водных отношений;

2) в пределах компетенции ведут государственный учет использования водных ресурсов, государственный водный кадастр на территории соответствующего водохозяйственного бассейна;

3) оказывают следующие государственные услуги:

выдача, продление, переоформление, приостановление и прекращение действия разрешения на специальное водопользование в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

согласование работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах;

пломбирование приборов учета вод, устанавливаемых на измерительных приборах и (или) устройствах сооружений по забору или сбросу вод физическими и юридическими лицами, осуществляющими право специального водопользования;

регистрация декларации безопасности гидротехнических сооружений для присвоения регистрационных шифров;

4) осуществляют государственный контроль и надзор в области охраны и использования водного фонда;

5) рассматривают дела об административных правонарушениях

в области охраны и использования водного фонда в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) информируют население о проводимой работе по охране и использованию водного фонда;

7) утверждают водный режим работы гидротехнических сооружений при регулировании поверхностного стока;

8) предъявляют в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, требования о прекращении строительства водохозяйственных, гидротехнических сооружений и иных объектов на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, осуществляемого

с нарушением установленных норм и правил в области охраны и использования водного фонда;

9) направляют материалы о нарушении водного законодательства Республики Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан;

10) участвуют в разработке и утверждают водохозяйственные балансы по соответствующему водохозяйственному бассейну;

11) согласуют:

предоставление права на земельный участок, землеустроительный проект и изменение целевого назначения земельного участка из состава земель водного фонда и в пределах водоохранных зон;

комплексные схемы градостроительного планирования территорий, генеральные планы населенных пунктов, проекты детальной планировки;

планы развития областей, городов республиканского значения, столицы в части мероприятий по охране водного фонда, использованию водных ресурсов и развитию водохозяйственных систем;

перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения;

перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, на которых имеются водохозяйственные и (или) гидротехнические сооружения, до их выставления на конкурс для ведения рыболовства и аквакультуры;

12) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и уполномоченного органа.

Статья 25. Компетенция иных уполномоченных органов

1. Уполномоченный орган по изучению недр:

1) организует и проводит государственное геологическое изучение подземных водных объектов;

2) организует и проводит государственную экспертизу запасов участков подземных вод, а также организует проведение государственной экспертизы геологических отчетов, прилагаемых к заявлениям о выдаче лицензии на использование пространства недр;

3) организует проведение проектных, изыскательских, прикладных, научно-исследовательских и научно-технических работ в области изучения подземных вод;

4) осуществляет согласование условий забора и использования подземных вод при выдаче разрешений на специальное водопользование;

5) согласовывает проект забора подземных вод при заборе подземных вод свыше одной тысячи кубических метров в сутки;

6) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в части изучения, учета, охраны и использования подземных вод в соответствии с основными целями и задачами настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:

1) осуществляет стратегические, регулятивные и реализационные функции в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

в пределах своей компетенции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, безопасности, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) осуществляет координацию деятельности местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при управлении, эксплуатации и развитии систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, находящихся в коммунальной собственности;

4) осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

5) утверждает правила субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

6) утверждает критерии включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

7) утверждает методику расчета размера платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

8) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах;

9) утверждает методику расчета стоимости и объемов предоставляемых услуг по отведению и очистке дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод, стекающих с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий посредством системы ливневой (дренажной) канализации;

10) утверждает правила предоставления в имущественный наем (аренду) или доверительное управление системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

11) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание облигационных займов, привлеченных для реализации проектов строительства и реконструкции комплексов очистных сооружений сточных вод;

12) в пределах своей компетенции утверждает нормативные правовые акты в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

в соответствии с основными целями и задачами настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. Государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения утверждает:

1) правила отнесения водных объектов к источникам питьевого водообеспечения населения;

2) технический регламент технической воды, подаваемой системами технического водоснабжения населенного пункта.

4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в пределах своей компетенции организует охрану водных объектов от загрязнения и засорения, охрану водных экологических систем, государственное регулирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и контроль качества поверхностных и подземных вод.

5. Уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса в рамках разработки и утверждения рекомендуемой схемы специализации регионов по оптимальному использованию сельскохозяйственных угодий для производства конкретных видов сельскохозяйственной продукции проводит районирование видов сельскохозяйственных культур, диверсификацию их состава и структуры

с учетом выводов бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов в части предотвращения искусственных засух.

6. Уполномоченный орган в области лесного хозяйства организует облесение пойменных участков поверхностных водных объектов, полезащитное лесоразведение на территориях, находящихся в его функциональном ведении, для предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух с учетом выводов бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов.

Статья 26. Компетенция местных представительных

органов областей, городов республиканского

значения, столицы

1. Местные представительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:

1) ежегодно утверждают ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

2) утверждают правила общего водопользования с учетом особенностей региональных условий на основе типовых правил, утвержденных уполномоченным органом;

3) утверждают планы мероприятий местных исполнительных органов по охране водного фонда, использованию водных ресурсов, развитию водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

4) участвуют в работе бассейнового совета;

5) утверждают расходы местных исполнительных органов на возмещение организациям по водоснабжению и (или) водоотведению затрат при использовании питьевой воды на пожаротушение;

6) осуществляют в соответствии с законодательством Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов физических и юридических лиц.

2. Местные представительные органы областей утверждают размер платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию.

Статья 27. Компетенция местных исполнительных органов областей,

городов республиканского значения, столицы

1. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы:

участвуют в реализации государственной политики в области охраны и использования водного фонда в пределах своей компетенции; участвуют в реализации государственной политики в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в пределах своей компетенции; устанавливают водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования по согласованию с бассейновыми водными инспекциями; принимают меры по обеспечению безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений на соответствующих территориях; организуют мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах, водохозяйственных и гидротехнических сооружениях, системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов; организуют управление водохозяйственными и гидротехническими сооружениями, находящимися в коммунальной собственности, осуществляют меры по поддержанию их в технически исправном состоянии; ведут учет водохозяйственных и гидротехнических сооружений, находящихся в коммунальной собственности, а также бесхозяйных водохозяйственных сооружений, находящихся на соответствующей территории; проводят процедуры, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан, по обращению бесхозяйных водохозяйственных сооружений в коммунальную собственность; субсидируют стоимость услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям; возмещают часть расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса на внедрение водосберегающих технологий орошения ; ежегодно разрабатывают ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников; ежегодно до 1 мая размещают на интернет-ресурсе информацию об объеме дохода за предыдущий год, поступившего в бюджет области, города республиканского значения, столицы в качестве платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников и налога на добычу полезных ископаемых на подземные воды, а также сумме расходов бюджетных средств, направленных на мероприятия по охране водного фонда; предусматривают и реализуют мероприятия по охране водного фонда, водосбережению и повышению эффективности использования водных ресурсов, развитию водохозяйственных и гидротехнических сооружений

в составе документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в реализацию бассейновых планов охраны и использования водного фонда; принимают участие в работе бассейновых советов, вносят на рассмотрение бассейновых советов предложения по охране и использованию водного фонда, водоснабжению, водоотведению населенных пунктов; принимают меры по исполнению рекомендаций бассейновых советов; организуют работы по санации поверхностных водных объектов; проводят в пределах своей компетенции оценку уязвимости к изменению климата; определяют приоритеты и меры по адаптации водного сектора экономики к изменению климата в пределах своей компетенции, осуществляют их реализацию; осуществляют мониторинг и оценку эффективности мер по адаптации водного сектора экономики к изменению климата, определенных

в пределах своей компетенции, и корректируют эти меры на основе их результатов; организуют создание инженерных систем защиты населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий, объектов транспортной инфраструктуры, опасных производственных объектов для защиты от паводковых и талых вод и (или) их отвода, и (или) перераспределения для пополнения водохранилищ, озерных систем и месторождений подземных вод; организуют облесение пойменных участков поверхностных водных объектов, полезащитное лесоразведение на территориях, находящихся в их функциональном ведении, для предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух с учетом выводов бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов; информируют население о проводимой работе по охране и использованию водного фонда, техническом состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений, систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, находящихся в коммунальной собственности; организуют водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах на соответствующих административно-территориальных единицах, в случае отсутствия на территории населенного пункта централизованного водоснабжения организуют нецентрализованное водоснабжение с использованием подвоза воды, пунктов раздачи питьевой воды, комплекса блок-модулей;

определяют резервные источники питьевого водоснабжения по согласованию с уполномоченным органом; субсидируют затраты организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах; обеспечивают реализацию мероприятий по строительству, модернизации, цифровизации, автоматизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

27) устанавливают зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (мест водозабора для питьевых целей) по согласованию

с территориальными подразделениями ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

28) обеспечивают безопасность систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов на соответствующих территориях;

организуют работу по привлечению частных инвесторов на строительство и эксплуатацию систем технического водоснабжения населенных пунктов; в пределах своей компетенции утверждают нормативные правовые акты в соответствии с основными целями и задачами настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан; осуществляют в интересах местного государственного управления иные функции, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы областей:

1) утверждают перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию, в соответствии

с критериями включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

2) разрабатывают и представляют на утверждение в местные представительные органы областей размер платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

3) реализуют мероприятия по субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды населению из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию.

Статья 28. Государственное регулирование поиска, оценки и

мониторинга подземных вод, мониторинга и оценки

мелиоративного состояния орошаемых земель

1. Техническое и экспертное сопровождение государственного регулирования поиска, оценки и мониторинга подземных вод, а также мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель осуществляются Национальной гидрогеологической службой.

2. Национальная гидрогеологическая служба осуществляет следующую деятельность:

1) анализ и оценку водообеспеченности ресурсами и запасами подземных вод для удовлетворения потребностей населения и отраслей экономики;

2) организацию цифровизации управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных и математических моделей, цифровых, картографических баз данных и систем управления ими;

3) проведение государственного мониторинга подземных вод;

4) участие в ведении государственного водного кадастра в части подземных вод;

5) проведение государственного поиска и оценки подземных вод;

6) проведение обследования, ликвидации и консервации бесхозяйных самоизливающихся и аварийных гидрогеологических скважин;

7) проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;

8) проведение прикладных научных исследований и опытно- конструкторских работ по гидрогеологии и инженерной геологии.

3. Проведение государственного мониторинга, поиска и оценки подземных вод, а также мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель осуществляется за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

4. Поиск и оценка подземных вод также могут осуществляться за счет средств физических и юридических лиц, заинтересованных в водных ресурсах подземных вод, в соответствии с правилами проведения поиска и оценки подземных вод, утвержденными уполномоченным органом.

Статья 29. Научная и информационно-аналитическая деятельность

в области охраны и использования водного фонда

Научная и информационно-аналитическая деятельность в области охраны и использования водного фонда проводится в целях:

мониторинга, оценки, учета и прогноза водных ресурсов; фундаментальных исследований в области охраны и использования водного фонда, изменения климата и адаптации водного сектора экономики

к изменению климата;

3) анализа реализации государственной политики в области охраны и использования водного фонда;

4) разработки правовых, методических и технологических основ

в области охраны и использования водного фонда, водосбережения и повышения эффективности использования водных ресурсов;

5) содействия физическим и юридическим лицам во внедрении и эксплуатации водосберегающих технологий в отраслях экономики;

6) подготовки, переподготовки и повышения квалификации научных кадров, специалистов в области водного хозяйства.

2. Научные, информационно-аналитические организации, находящиеся в ведении уполномоченного органа, а также организации, определенные Правительством Республики Казахстан, выполняют следующие стратегические научные исследования и информационно-аналитические работы:

1) сбор и систематизацию данных о водном фонде;

2) учет, оценку и прогноз водных объектов и водных ресурсов;

3) ведение государственного водного кадастра;

4) совершенствование методов мониторинга, оценки и прогноза водных объектов и водных ресурсов;

5) определение объемов экологического стока и лимитов водопользования;

6) разработку проекта генерального плана интегрированного управления водными ресурсами, проектов бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов, проектов водохозяйственных балансов;

7) в сфере трансграничного водопользования, в том числе в рамках соглашений о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов;

8) разработку проектов укрупненных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики;

9) опытно-конструкторские и технологические работы по разработке водосберегающих технологий, в том числе трансферт передовых зарубежных технологий применительно к условиям Республики Казахстан;

10) опытно-производственную проверку при внедрении результатов научной и инновационной деятельности в области охраны и использования водного фонда, водосбережения и повышения эффективности использования водных ресурсов;

11) научно-техническую экспертизу предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство и реконструкцию, эксплуатацию, консервацию водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

12) распространение информации, пропаганду знаний среди населения по охране и рациональному использованию водных ресурсов;

13) разработку национального информационного отчета об использовании водных ресурсов.

3. Финансирование стратегических научных исследований и информационно-аналитических работ осуществляется за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Стратегические научные исследования, сведения о которых составляют государственную и служебную тайну и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, проводятся в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ФОНДА

Параграф 1. Государственное планирование

Статья 30. Генеральный план интегрированного

управления водными ресурсами

1. Генеральный план интегрированного управления водными ресурсами (далее – генеральный план) – документ, определяющий цели, задачи и подходы по обеспечению водной безопасности исходя из прогнозов водообеспеченности.

2. Генеральный план содержит:

1) оценку и прогноз водных ресурсов, в том числе трансграничных, и их использования с учетом текущей и прогнозируемой социально-экономической, демографической, экологической, климатической и иной ситуации;

2) водохозяйственный баланс Республики Казахстан;

3) экологические и социально-экономические индикаторы использования воды в отраслях экономики, в том числе экономическую продуктивность воды;

4) экологические, социально-экономические и научно обоснованные выводы и рекомендации для дальнейшего государственного планирования в Республике Казахстан с учетом достижения индикаторов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта;

5) иные сведения, предусмотренные настоящим Кодексом.

3. Выводы и рекомендации генерального плана в части прогнозов водообеспеченности и возможных к использованию вод принимаются во внимание при разработке документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

4. Генеральный план разрабатывается за счет бюджетных средств на долгосрочный период сроком на пятнадцать лет и утверждается Правительством Республики Казахстан.

Статья 31. Бассейновый план охраны и использования водных ресурсов

1. Бассейновый план охраны и использования водных ресурсов

(далее – бассейновый план) – документ, определяющий основные мероприятия для охраны водных объектов, удовлетворения перспективных потребностей окружающей среды, населения и отраслей экономики в водных ресурсах, а также предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух на территории соответствующего водохозяйственного бассейна.

2. Бассейновый план должен содержать:

1) оценку и прогноз водных ресурсов, в том числе трансграничных, и их использования с учетом текущей и прогнозируемой социально-экономической, демографической, экологической, климатической и иной ситуации;

2) водохозяйственный баланс соответствующего бассейна;

3) предложения по решению вопросов по трансграничным водным объектам;

4) меры по модернизации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

5) меры по развитию устойчивого механизма использования водных ресурсов и альтернативных источников воды;

6) мероприятия, направленные на восстановление поверхностных водных объектов, находящихся под угрозой исчезновения;

7) карту территорий, подверженных вредному воздействию вод и засух, а также меры по их предупреждению;

8) иные сведения в области охраны и использования водного фонда.

3. Предусматриваемые бассейновым планом мероприятия должны быть направлены на:

1) сохранение экологических систем как основы устойчивого развития водохозяйственного бассейна;

2) экономное и комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов на основе применения наилучших имеющихся технологий;

3) сокращение безвозвратных потерь водных ресурсов в отраслях экономики и объемов сброса неочищенных сточных вод;

4) предупреждение вредного воздействия вод и предотвращение искусственных засух.

5. Бассейновые планы разрабатываются за счет бюджетных средств на долгосрочный период сроком на пятнадцать лет и утверждаются уполномоченным органом.

Статья 32. Водохозяйственные балансы

1. Водохозяйственный баланс – документ, в котором отражается соотношение между наличием и использованием водных ресурсов за определенный период времени для определенного объекта.

Объектами водохозяйственного баланса выступают водный объект или его участки, области, города республиканского значения, столица, водохозяйственный бассейн, Республика Казахстан.

2. Виды водохозяйственных балансов:

1) отчетный, составляемый по данным за прошедший отчетный период и предназначенный для анализа водохозяйственной ситуации;

2) перспективный, предназначенный для разработки генерального и бассейновых планов.

Статья 33. Национальный информационный отчет

об использовании водных ресурсов

1. Национальный информационный отчет об использовании водных ресурсов (далее – национальный отчет) является аналитическим отчетом за предыдущий календарный год о состоянии, охране и использовании водного фонда Республики Казахстан.

2. В национальном отчете отражаются:

1) сведения о водности основных рек с краткой характеристикой приходной и расходной частей водохозяйственного баланса, предпринятых мерах по регулированию водного режима на трансграничном и региональном уровнях;

2) анализ использования водных ресурсов в разрезе водохозяйственных бассейнов, регионов и отраслей экономики;

3) количество и состояние водохозяйственных и гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах, в том числе межгосударственных;

4) реализованные мероприятия по охране водного фонда;

5) сведения о реализации инвестиционных проектов в области охраны и использования водного фонда, развития водного хозяйства, а также по внедрению наилучших имеющихся технологий и безопасности гидротехнических сооружений;

6) иные сведения в области охраны и использования водного фонда.

3. Центральные государственные органы и местные исполнительные органы по запросу уполномоченного органа представляют необходимые сведения до 1 марта года, следующего за отчетным.

4. Национальный отчет публикуется ежегодно не позднее 1 мая на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Статья 34. Национальная информационная система водных ресурсов

1. Национальная информационная система водных ресурсов создается для информационного обеспечения разработки и реализации государственной политики в области охраны и использования водного фонда, разработки нормативных правовых актов, координации деятельности государственных органов, осуществления международного сотрудничества, принятия стратегических и оперативных решений, а также информационного обеспечения деятельности водопользователей, физических и юридических лиц.

2. Субъекты водных отношений в установленные уполномоченным органом сроки и форме обеспечивают сбор, обработку и передачу сведений о водных объектах, водных ресурсах, водохозяйственных и гидротехнических сооружениях в ведомство уполномоченного органа для целей ведения и актуализации национальной информационной системы водных ресурсов.

3. Разработку, развитие, сопровождение, организацию бесперебойного функционирования национальной информационной системы водных ресурсов и ее интеграцию с иными объектами информатизации, а также анализ и обработку данных по водным ресурсам, системно-техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов выполняют подведомственные организации уполномоченного органа.

Параграф 2. Государственный учет водного фонда

Статья 35. Государственный учет водного фонда

1. Государственный учет водного фонда осуществляется на основе анализа данных, полученных в результате государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов, геологического изучения подземных водных объектов, поиска и оценки подземных вод, а также научных исследований.

2. Основными целями государственного учета водного фонда являются формирование полной и достоверной информации о водном фонде Республики Казахстан и обеспечение заинтересованных субъектов данной информацией.

3. Данные государственного учета водного фонда характеризуют состояние поверхностных и подземных водных объектов по качественным и количественным показателям, степени их изученности и использования.

Статья 36. Государственный мониторинг водных

объектов и водных ресурсов

1. Государственный мониторинг водных объектов и водных ресурсов является составной частью единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

2. Государственный мониторинг водных объектов и водных ресурсов представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении показателей состояния водных объектов.

3. Государственный мониторинг водных объектов и водных ресурсов проводится в целях:

1) учета, оценки и прогнозирования количества и качества водных ресурсов;

2) планирования охраны и использования водных ресурсов;

3) предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух;

4) оперативного регулирования использования водных ресурсов в зависимости от водности года и водохозяйственной обстановки;

5) проведения государственного контроля за выполнением мероприятий по охране и использованию водного фонда;

6) других целях в области охраны и использования водного фонда.

4. Государственный мониторинг водных объектов и водных ресурсов проводится за:

1) состоянием дна, берегов, водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов;

2) количественными и качественными характеристиками водных ресурсов поверхностных и подземных водных объектов;

3) использованием водных ресурсов.

5. Источниками информации для государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов служат:

1) результаты систематических наблюдений на пунктах наблюдений государственной и частной наблюдательных сетей;

2) результаты полевых исследований водных объектов;

3) результаты дистанционного зондирования Земли;

4) результаты гидрологического мониторинга и других видов мониторинга, проводимых Национальной гидрометеорологической службой;

5) результаты санитарно-эпидемиологического мониторинга;

6) результаты государственного мониторинга недр;

7) результаты мониторинга экологической обстановки в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия;

8) результаты мониторинга селевой и лавинной обстановки;

9) архивные данные о водных объектах и водных ресурсах;

10) другие сведения о количественном и качественном состоянии водных объектов и водных ресурсов.

6. Правила ведения государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов утверждаются уполномоченным органом.

Статья 37. Государственный водный кадастр

1. Государственный водный кадастр – систематизированный свод официальных данных о количестве и состоянии водных объектов, количестве, качестве и использовании водных ресурсов, количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений, водопользователях.

Поверхностный водный объект, занесенный в государственный водный кадастр, имеет паспорт, в котором указываются регистрационный номер, наименование и комплексная характеристика, содержащая количественные, качественные, технические, правовые и экономические показатели.

В паспорте месторождения или участка подземных вод отражаются регистрационный номер, местоположение с географическими координатами центра проекта водозабора и основные гидрогеологические параметры, которые включают в себя водоносные горизонты, запасы, химические и физические свойства подземных вод, а также схематическая гидрогеологическая карта с разрезом в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по изучению недр.

2. Данные государственного водного кадастра применяются при:

1) проектировании водохозяйственных и гидротехнических сооружений, транспортных, промышленных и других предприятий и сооружений, связанных с охраной и использованием водного фонда;

2) планировании водоохранных и водохозяйственных мероприятий;

3) планировании инвестиционной и предпринимательской деятельности;

4) планировании поисково-оценочных работ на подземные воды;

5) определении экологического стока и лимитов водопользования;

6) разработке водохозяйственных балансов;

7) разработке генерального и бассейновых планов;

8) планировании государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда;

9) исполнении международных обязательств в рамках межгосударственного сотрудничества по трансграничным водным объектам.

3. Государственный водный кадастр ведется на постоянной основе

в письменном виде и электронной форме. Правила ведения государственного водного кадастра утверждаются уполномоченным органом.

4. При переводе земель водного фонда в земли других категорий

в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан в случае исчезновения водного объекта в государственный водный кадастр вносится информация о причине и времени исчезновения соответствующего водного объекта.

Параграф 3. Нормирование и экспертиза в области

охраны и использования водного фонда

Статья 38. Нормирование в области охраны

и использования водного фонда

1. Единая система нормирования в области охраны и использования водного фонда устанавливается в целях регламентации требований к качеству водных ресурсов, водопользованию, материально-технической обеспеченности эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, регулированию пределов воздействия производственной и иной деятельности на водные объекты.

2. Нормирование в области охраны и использования водного фонда осуществляют уполномоченный орган и другие государственные органы

в пределах своей компетенции.

Статья 39. Экологический сток

1. Экологический сток – обязательная доля речного стока, предназначенная для сохранения речной, озерной и морской экологической системы и подлежащая оставлению в природе.

2. Экологический сток является приоритетным и обязательным

к соблюдению.

3. Экологический сток определяется для бассейна каждой реки и зависит от степени водности года и внутригодового распределения речного стока.

Статья 40. Лимиты водопользования

Лимиты водопользования – предельно допустимые объемы забора (изъятия) водных ресурсов для обеспечения потребностей населения и отраслей экономики в воде.

2. Лимиты водопользования рассчитываются в пределах объема воды, оставшегося после определения экологического стока.

3. Лимиты водопользования подразделяются на перспективные и оперативные.

Перспективные лимиты водопользования определяются на десятилетний период при разработке перспективных водохозяйственных балансов в разрезе водных объектов или их участков, водохозяйственных бассейнов и областей, городов республиканского значения, столицы для категорий водопользователей на основе научных обоснований и бассейновых планов и устанавливаются уполномоченным органом.

Оперативные лимиты водопользования определяются в рамках перспективных лимитов водопользования бассейновыми водными инспекциями ежегодно с распределением по месяцам в разрезе административно-территориальных единиц внутри водохозяйственного бассейна для категорий водопользователей. Оперативные лимиты водопользования устанавливаются на основе прогноза водности текущего года, экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов и заявок водопользователей бассейновыми водными инспекциями.

4. Потребность в водных ресурсах формируется ежегодно на основе заявок водопользователей.

5. В случаях маловодного года и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера бассейновые водные инспекции корректируют оперативные лимиты водопользования и уменьшают объемы водопользования, определенные в разрешениях на специальное водопользование.

Корректировка оперативных лимитов водопользования осуществляется с учетом положений пункта 6 настоящей статьи. При этом вначале корректируются лимиты водопользования в разрезе категорий водопользователей, которые утверждаются уполномоченным органом

с учетом рекомендаций соответствующего бассейнового совета.

Уменьшение разрешенных объемов водопользования, определенных в разрешениях на специальное водопользование, в рамках одной категории водопользователей осуществляется с учетом выполнения ими планов мероприятий по сокращению потерь воды в порядке, определенном уполномоченным органом с учетом рекомендаций соответствующего бассейнового совета.

В случае непринятия рекомендаций бассейнового совета по вопросам, указанным в частях второй и третьей настоящего пункта, уполномоченным органом предоставляется мотивированное обоснование.

По итогам проведенной корректировки оперативного лимита бассейновые водные инспекции в течение десяти рабочих дней направляют водопользователям уведомление об ограничении права специального водопользования.

6. Не подлежит ограничению либо приостановлению право специального водопользования при заборе воды из водного объекта для питьевого водоснабжения.

Приоритетными после питьевого водоснабжения являются водоснабжение для целей промышленности и ведения аквакультуры, рассчитанных на гарантированное обеспечение в маловодные годы, орошаемое земледелие, рассчитанное на гарантированное обеспечение

в среднемаловодные годы, и лиманное орошение, рассчитанное на гарантированное обеспечение в средний по водности год.

Статья 41. Единая система классификации качества

воды на поверхностных водных объектах

и (или) их участках

1. Единая система классификации качества воды на поверхностных водных объектах и (или) их участках (далее – единая система классификации) предназначена для оценки экологического потенциала поверхностных водных объектов путем определения класса качества воды и рекомендуемых видов водопользования.

Использование единой системы классификации для иных целей, связанных с регулированием деятельности физических и юридических лиц,

не допускается.

2. Классы качества воды на поверхностных водных объектах и (или) их участках определяются в зависимости от числовых значений, характеризующих качество воды, и содержат рекомендации по их использованию для целей водопользования в зависимости от их видов и категорий водопользователей.

3. Классы качества воды на поверхностных водных объектах и (или) их участках определяются в ходе государственного мониторинга водных объектов и водных ресурсов.

4. Единая система классификации утверждается уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Статья 42. Укрупненные и удельные нормы

водопотребления и водоотведения

1. Нормирование водопотребления и водоотведения – научно обоснованное определение количества воды, необходимого для производства единицы продукции, выполнения работ или оказания услуг

в целях экономного и эффективного использования водных ресурсов.

Нормирование водопотребления и водоотведения включает разработку укрупненных и удельных норм водопотребления и водоотведения.

2. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения предназначены для разработки генерального и бассейновых планов, проектирования строящихся и реконструируемых систем водоснабжения, орошения и промышленных объектов и утверждаются уполномоченным органом.

3. Удельные нормы водопотребления и водоотведения рассчитываются водопользователями для обоснования объемов водопотребления и водоотведения на пятилетний срок для снижения потерь воды и дальнейшего получения разрешений на специальное водопользование.

В случае предоставления водопользователем услуг по подаче воды промышленным водопотребителям в договоре указываются условия по разработке и представлению промышленным водопотребителем удельных норм водопотребления и водоотведения на промышленные нужды.

4. Не требуется разработка удельных норм водопотребления и водоотведения для водопользователей и водопотребителей, осуществляющих:

1) изъятие водных ресурсов для централизованного питьевого водоснабжения;

2) деятельность по регулированию поверхностного стока;

3) использование водных объектов без изъятия из них водных ресурсов;

4) сброс попутно забранных подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных, пластовых, добытых попутно с углеводородами) при проведении операций по недропользованию;

5) изъятие водных ресурсов исключительно для подпитки систем оборотного и (или) повторного водоснабжения.

Статья 43. Нормы и нормативы водохозяйственных организаций

1. Нормы материально-технической обеспеченности эксплуатации водохозяйственных сооружений разрабатываются водохозяйственными организациями для определения удельной потребности в материалах, оборудовании, технике и другом оборудовании (расходных материалах) в целях их надлежащей эксплуатации.

2. Нормативы численности инженерно-технических работников водохозяйственной организации разрабатываются ими для определения удельной численности трудовых ресурсов, способной обеспечить надлежащую эксплуатацию водохозяйственного сооружения.

Статья 44. Экспертиза в области охраны

и использования водного фонда

1. В области охраны и использования водного фонда проводятся следующие виды экспертиз:

1) комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства объектов по технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенной для строительства зданий и сооружений,

их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, влияющих на состояние водных объектов (далее – комплексная вневедомственная экспертиза);

2) государственная экспертиза запасов участков подземных вод;

3) государственная экологическая экспертиза;

4) санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

2. Комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства объектов осуществляется с целью проведения анализа и оценки качества проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов.

Проектная документация на строительство или реконструкцию плотин может быть представлена на экспертизу только при наличии результатов их гидравлических модельных исследований или при обосновании ненужности таких исследований.

Комплексная вневедомственная экспертиза проводится в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

3. Государственная экспертиза запасов участков подземных вод проводится уполномоченным органом по изучению недр в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

5. Государственная экологическая экспертиза проводится

в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.

Параграф 4. Разрешения и согласования

Статья 45. Общие положения о специальном водопользовании

1. Специальное водопользование осуществляется физическими и юридическими лицами на основании разрешения на специальное водопользование (далее – разрешение).

2. К специальному водопользованию относятся:

1) забор водных ресурсов непосредственно из поверхностного водного объекта;

2) забор подземных вод;

3) использование дренажных вод или попутно забранных подземных вод при проведении операций по недропользованию, а также строительной деятельности;

4) сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, недра, накопители сточных вод и на рельеф местности;

5) регулирование поверхностного стока.

3. К специальному водопользованию не относятся:

1) забор водных ресурсов при использовании шахтных, трубчатых фильтровых колодцев, каптажных сооружений из первого от поверхности водоносного горизонта, не используемых для централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов;

2) забор воды судами из водных объектов для обеспечения работы судна и его технологического оборудования;

3) забор (откачка) подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных, дренажных), попутно забранных при проведении операций по недропользованию, а также строительной деятельности, при условии их дальнейшего неиспользования;

4) забор воды из водных объектов в объеме до пяти кубических метров в сутки при нецентрализованном питьевом водоснабжении населенных пунктов;

5) забор водных ресурсов из поверхностных и подземных водных объектов для обводнения пастбищ;

6) накопление талых, ливневых и паводковых вод на условиях, установленных частью второй пункта 3 статьи 113 настоящего Кодекса.

4. Условием для выдачи разрешения и в последующем для осуществления специального водопользования при заборе воды из водных объектов и (или) сбросе очищенных сточных вод является соответствие деятельности физических и юридических лиц следующим разрешительным требованиям:

1) наличие на основании права собственности или пользования водохозяйственным и гидротехническим сооружениями и (или) техническим устройством, при помощи которого осуществляется специальное водопользование;

2) наличие паспорта и правил эксплуатации водохозяйственного сооружения, а для потенциально опасных гидротехнических сооружений – также декларации безопасности;

3) соответствие объема водопользования утвержденному оперативному лимиту водопользования, в том числе скорректированному согласно пункту 5 статьи 40 настоящего Кодекса;

4) наличие средств измерений объема забранных водных ресурсов и сброшенных очищенных сточных вод, состоящих в реестре государственной системы обеспечения единства измерений;

5) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при заборе поверхностных и (или) подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также наличие зон санитарной охраны водозаборных сооружений питьевого водоснабжения;

6) наличие согласования удельных норм водопотребления и водоотведения, а для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 4 статьи 42 настоящего Кодекса, – наличие расчетов по обоснованию объемов водопотребления и водоотведения;

7) наличие плана мероприятий по сокращению потерь воды и внедрению наилучших имеющихся технологий (не менее чем пять лет), за исключением водопользователей, осуществляющих использование водных ресурсов непосредственно из поверхностного водного объекта без изъятия либо полностью внедривших наилучшие имеющиеся технологии и сокративших непроизводительные потери воды;

8) наличие экологического разрешения для объектов I и II категорий либо декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории при сбросе очищенных сточных и производственных вод в поверхностные водные объекты, недра, накопители сточных вод и на рельеф местности. Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие

на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий осуществляется

в соответствии с приложением 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан;

9) проведение своевременного и достоверного производственного контроля за использованием водных ресурсов согласно статье 67 настоящего Кодекса.

5. Условием для выдачи разрешения и в последующем для осуществления специального водопользования при заборе подземных вод является соответствие деятельности физических и юридических лиц дополнительно к разрешительным требованиям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, следующим разрешительным требованиям:

1) пункта 3 статьи 93 настоящего Кодекса;

2) наличие утвержденных запасов участков подземных вод:

при заборе минеральных подземных вод – при любом объеме изъятия;

при заборе иных видов подземных вод – при объеме изъятия свыше пятидесяти кубических метров в сутки;

3) наличие приборов для измерения уровня воды в скважинах или манометров (для самоизливающих скважин);

4) при заборе подземных вод в объеме более одной тысячи кубических метров в сутки:

наличие программы мониторинга подземных вод с указанием состава и конструкции наблюдательной сети, периодичности и порядка наблюдений за расходом, динамическим и статическим уровнями, химическим составом подземных вод, согласованной с территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению недр;

наличие проекта забора подземных вод, согласованного

с уполномоченным органом по изучению недр.

Порядок разработки и согласования проекта забора подземных вод и программы мониторинга подземных вод утверждается уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по изучению недр.

6. Дополнительным условием для выдачи разрешения и в последующем для осуществления специального водопользования при заборе водных ресурсов из поверхностных водных объектов помимо требований, указанных в пункте 4 настоящей статьи, является наличие рыбозащитного и (или) рыбопропускного устройства.

7. Дополнительным условием для выдачи разрешения и в последующем для осуществления специального водопользования при заборе водных ресурсов из поверхностных водных объектов промышленными организациями и теплопроизводящими субъектами является наличие плана поэтапного (не более чем пять лет) перехода к системам оборотного и (или) повторного водоснабжения, за исключением промышленных организаций и теплопроизводящих субъектов, имеющих такие системы водоснабжения.

8. Условием для выдачи разрешения и в последующем для осуществления специального водопользования при регулировании поверхностного стока является наличие у физических и юридических лиц дополнительно к разрешительным требованиям, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 4 настоящей статьи, утвержденного водного режима работы гидротехнического сооружения при регулировании поверхностного стока.

Статья 46. Оформление разрешения

1. Для получения разрешения заявитель представляет в бассейновую водную инспекцию заявление с приложением документов, указанных

в пунктах 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 45 настоящего Кодекса.

2. Водопользователи рассчитывают потребность в водных ресурсах исходя из удельных норм водопотребления и водоотведения, а для централизованного питьевого водоснабжения – исходя из расчетов, обосновывающих объемы водопотребления и водоотведения.

Бассейновые водные инспекции определяют объемы водопользования исходя из лимитов водопользования согласно положениям статьи 40 настоящего Кодекса.

3. В случае отсутствия утвержденных балансовых запасов подземных вод и заявленной потребности в воде до одной тысячи кубических метров

в сутки бассейновые водные инспекции выдают разрешение на специальное водопользование сроком до трех лет с условием проведения мониторинговых исследований в рамках выданного разрешения с целью оценки и экспертизы запасов подземных вод по опыту эксплуатации.

4. Разрешение выдается бассейновыми водными инспекциями не позднее десяти рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

5. Разрешение выдается сроком на пять лет, за исключением случаев, если:

1) заявитель указал меньший срок;

2) срок действия утвержденных балансовых запасов подземных вод истекает ранее запрошенного заявителем срока действия разрешения;

3) отсутствуют утвержденные балансовые запасы подземных вод.

При отсутствии утвержденных балансовых запасов подземных вод разрешение выдается сроком на три года.

6. Помимо оснований отказа в оказании государственных услуг услугодателями, предусмотренных Законом Республики Казахстан

«О государственных услугах», в выдаче разрешения может быть отказано

в связи с ограничением права специального водопользования в виде запрета (приостановления) на осуществление специального водопользования

в порядке, установленном статьями 48 и 49 настоящего Кодекса.

Статья 47. Продление срока действия и переоформление разрешения

1. Изменение наименования юридического лица и (или) изменение его места нахождения, изменение фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, перерегистрация индивидуального предпринимателя влекут необходимость переоформления разрешения на основании заявления.

Заявление в бассейновую водную инспекцию направляется в течение тридцати календарных дней с момента произошедших изменений с приложением подтверждающих документов.

2. В случае, если условия водопользования и удельные нормы водопотребления и водоотведения остаются без изменений, срок действия разрешения может быть продлен на основании заявления водопользователя на условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 45 настоящего Кодекса.

Продление срока действия разрешения осуществляется бассейновыми водными инспекциями не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, представленными заявителем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Действие разрешения продлевается на сроки, указанные в пункте 5 статьи 46 настоящего Кодекса.

Срок продления действия разрешения на забор подземных вод ограничивается датой истечения срока утверждения запасов подземных вод.

Статья 48. Ограничение права специального водопользования

1. Право специального водопользования может быть временно ограничено в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан, в целях обеспечения национальной безопасности и обороны государства, охраны здоровья населения, окружающей среды, историко-культурного наследия, а также в маловодные годы и (или) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Ограничение права специального водопользования не должно ухудшать условия питьевого водообеспечения населения.

2. Ограничение права специального водопользования может осуществляться в виде запрета (приостановления) на осуществление специального водопользования или сокращения разрешенных объемов водопользования.

3. Запрет (приостановление) на осуществление специального водопользования заключается в приостановлении приема заявлений на предоставление права специального водопользования и (или) отказе в предоставлении данного права по заявлениям, находящимся на рассмотрении на момент введения ограничения, и во временном приостановлении действия выданных разрешений.

4. Запрет (приостановление) на осуществление специального водопользования вводится по решению Правительства Республики Казахстан с указанием вводимых правоограничительных мер и их действия в пространстве и во времени.

5. Сокращение разрешенных объемов водопользования осуществляется бассейновыми водными инспекциями по действующим разрешениям после корректировки оперативных лимитов водопользования согласно пункту 5 статьи 40 настоящего Кодекса.

6. Нарушение ограничения права специального водопользования влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 49. Приостановление, прекращение

и лишение действия разрешения

1. Бассейновая водная инспекция приостанавливает действие разрешения в порядке, установленном законами Республики Казахстан,

в следующих случаях:

1) выявления нарушений требований водного законодательства Республики Казахстан;

2) несоответствия разрешительным требованиям.

2. При выявлении в ходе государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда фактов, указанных в пункте 1



настоящей статьи, бассейновая водная инспекция выдает предписание об их устранении с указанием сроков. В случае непредоставления информации об устранении выявленного нарушения и (или) неустранения нарушения бассейновая водная инспекция проводит внеплановую проверку на предмет установления факта исполнения предписаний об устранении нарушений.

При неустранении нарушений, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, бассейновая водная инспекция выносит предписание о применении меры оперативного реагирования в виде приостановления действия разрешения.

3. Разрешение подлежит прекращению в случаях:

1) отказа водопользователя от права специального водопользования;

2) истечения срока специального водопользования и (или) истечения срока утверждения запасов подземных вод;

3) смерти физического лица − водопользователя;

4) ликвидации юридического лица − водопользователя;

5) включения водных объектов в состав особо охраняемых природных территорий;

6) естественного или искусственного исчезновения водных объектов;

7) лишения (отзыва) разрешения.

4. В случае наступления оснований, предусмотренных подпунктами 1), 2), 5) и 6) пункта 3 настоящей статьи, бассейновая водная инспекция направляет водопользователю письменное извещение о прекращении действия разрешения.

5. Лишение (отзыв) разрешения производится в случаях:

1) неиспользования водных объектов (водных ресурсов), предназначенных для питьевого водоснабжения, в течение одного года;

2) неиспользования водных объектов (водных ресурсов) в течение трех лет;

3) неустранения нарушений, явившихся основанием для приостановления действия разрешения.

Основания для лишения (отзыва) разрешения выявляются в ходе государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда.

Лишение (отзыв) разрешения осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 50. Согласование размещения, проектирования и строительства,

реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на

состояние водных объектов, а также условий проведения

работ, связанных со строительной деятельностью,

лесоразведением, операциями по недропользованию,

бурением скважин, санацией поверхностных водных

объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных

объектов, сельскохозяйственными и иными работами на

водных объектах, в водоохранных зонах и полосах

1. Согласование размещения (выбор створа) сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, производится на начальной стадии проектирования.

В проектах строительства новых, а также при реконструкции сооружений и объектов, связанных с потреблением воды и (или) сбросом сточных вод, отдельным разделом предусматривается согласование условий специального водопользования и предварительных объемов использования вод.

Проведение работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, должно соответствовать требованиям пунктов 1, 2 и 3 статьи 86 настоящего Кодекса.

2. Проекты, указанные в части второй пункта 1 настоящей статьи, согласовываются с уполномоченными органами в пределах их компетенции

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Рассмотрение проектной документации осуществляется после согласования предоставления земельного участка, за исключением операций по недропользованию, и до проведения комплексной вневедомственной экспертизы.

3. Проектирование, строительство и размещение на водных объектах

и (или) в водоохранных зонах новых объектов (зданий, сооружений,

их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков

к водоохранным зонам и полосам, согласовываются с бассейновыми водными инспекциями.

4. Помимо оснований отказа в оказании государственной услуги услугодателями, предусмотренных Законом Республики Казахстан

«О государственных услугах», бассейновые водные инспекции отказывают

в согласовании проектов документов в случае отсутствия возможных

к использованию водных ресурсов или утвержденных запасов подземных вод или несоответствия проекта планируемой деятельности требованиям статьи 86 настоящего Кодекса.

5. Правила согласования размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных

со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах,

в водоохранных зонах и полосах утверждаются уполномоченным органом.

Параграф 5. Государственный контроль и надзор в области

охраны и использования водного фонда

Статья 51. Общие положения о государственном контроле

и надзоре в области охраны и использования водного фонда

1. Государственный контроль и надзор в области охраны и использования водного фонда осуществляются в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Государственный контроль в области охраны и использования водного фонда в форме профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Государственный контроль за недопущением самовольного водопользования и соблюдением установленных настоящим Кодексом запретов на осуществление хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, а также за соблюдением местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.

Государственный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги по подаче воды по каналам, по подаче воды для орошения и по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, осуществляется в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

2. Ведомство уполномоченного органа координирует деятельность бассейновых водных инспекций по осуществлению государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда.

Должностные лица ведомства уполномоченного органа и бассейновой водной инспекции, уполномоченные осуществлять государственный контроль и надзор, являются государственными водными инспекторами.

3. Бассейновые водные инспекции осуществляют государственный контроль и надзор за:

1) соблюдением местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы возложенных на них функций

в области охраны и использования водного фонда;

2) наличием разрешения на специальное водопользование;

3) соблюдением установленного режима хозяйственной деятельности в пределах границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, а также непосредственно на водных объектах, в том числе:

наличием согласования с бассейновой водной инспекцией размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах;

наличием согласования условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах;

соблюдением условий:

согласованной с бассейновой водной инспекцией проектной документации на строительство, реконструкцию сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах;

согласований с бассейновой водной инспекцией условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах,

в водоохранных зонах и полосах;

4) соблюдением условий и требований, установленных разрешением;

5) соблюдением требований по ведению первичного учета вод и своевременному представлению отчетности по нему;

6) наличием, исправным состоянием (исправностью) и соблюдением сроков поверки средств измерений для учета объема забранных водных ресурсов и сброса очищенных сточных вод;

7) соблюдением правил эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

8) соблюдением требований по безопасности гидротехнических сооружений.

4. Государственный контроль в области охраны и использования водного фонда, предусмотренный подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии со статьей 52 настоящего Кодекса.

Государственный контроль в области охраны и использования водного фонда, предусмотренный подпунктом 2) и абзацами первым, вторым и третьим подпункта 3) пункта 3 настоящей статьи, осуществляется

в соответствии со статьей 53 настоящего Кодекса.

Государственный контроль и надзор в области охраны и использования водного фонда, предусмотренные абзацами четвертым, пятым и шестым подпункта 3), подпунктами 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 3 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

5. В ходе осуществления и по результатам государственного контроля в области охраны и использования водного фонда в целях предотвращения наступления общественно опасных последствий могут применяться меры оперативного реагирования в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Статья 52. Государственный контроль за соблюдением местными

исполнительными органами областей, городов

республиканского значения, столицы возложенных на них

функций в области охраны и использования водного фонда

1. Государственный контроль за соблюдением местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда осуществляется бассейновыми водными инспекциями в форме проверки без предварительного уведомления субъекта контроля и регистрации акта о назначении проверки, а также путем проведения анализа отчетов и информации, поступающих от государственных органов, физических и юридических лиц, а также содержащихся в средствах массовой информации, касающихся предмета государственного контроля, предусмотренного настоящей статьей.

2. Предметом государственного контроля является соблюдение возложенных на местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы функций по:

1) планированию и реализации мероприятия по охране водного фонда, использованию водных ресурсов, развитию водохозяйственных и гидротехнических сооружений в реализацию бассейновых планов;

2) санации поверхностных водных объектов;

3) установлению водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования;

4) ежегодному определению ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

5) принятию мер по исполнению рекомендаций бассейновых советов;

6) организации создания инженерных систем защиты населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий, объектов транспортной инфраструктуры, опасных производственных объектов для защиты от паводковых и талых вод и (или) их отвода, и (или) перераспределения для пополнения водохранилищ, озерных систем и месторождений подземных вод;

7) организации облесения пойменных участков поверхностных водных объектов, полезащитного лесоразведения на территориях, находящихся в их функциональном ведении, для предупреждения вредного воздействия вод и предотвращения искусственных засух в соответствии с выводами бассейновых планов;

8) учету водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, а также бесхозяйных водохозяйственных сооружений, находящихся на соответствующей территории.

3. Субъектами государственного контроля являются:

1) исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета городов республиканского значения, столицы;

2) исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета областей.

4. Для уточнения поступающей отчетности и информации от государственных органов, физических и юридических лиц, а также содержащихся в средствах массовой информации, в ходе их анализа бассейновые водные инспекции вправе запросить официальную информацию, касающуюся функций, предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса, у субъектов государственного контроля. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы обязаны предоставить запрашиваемую информацию в пределах своей компетенции.

5. По итогам анализа отчетов и информации в случае выявления нарушений в действиях (бездействии) субъектов государственного контроля бассейновая водная инспекция готовит рекомендации об устранении выявленных нарушений и направляет их для рассмотрения

в соответствующий местный исполнительный орган областей, городов республиканского значения, столицы. Копия рекомендаций об устранении выявленных нарушений направляется в уполномоченный орган.

6. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы в случае несогласия с нарушениями, выявленными по результатам анализа отчетов и информации, либо с отдельными положениями, указанными в рекомендациях, вправе направить в бассейновую водную инспекцию свои возражения в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) рекомендации.

7. Проверки делятся на:

1) плановые;

2) внеплановые.

8. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год

в соответствии с годовым планом, утверждаемым ведомством уполномоченного органа не позднее 25 декабря года, предшествующего году проведения проверки, который включает:

1) номер и дату утверждения;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого субъекта;

4) место нахождения проверяемого субъекта (объекта);

5) предмет проверки;

6) сроки проведения проверки;

7) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Годовой план проверок размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Срок проведения плановой проверки составляет пятнадцать рабочих дней.

Внесение изменений и дополнений в годовой план проведения плановых проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации субъекта контроля, изменения его наименования или перераспределения полномочий между субъектами государственного контроля, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения при возникновении или угрозе возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, плановая проверка может быть продлена либо приостановлена на срок не более тридцати календарных дней с даты снятия режима чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера или чрезвычайного положения.

9. Внеплановая проверка проводится:

1) при наличии подтвержденных обращений, поступивших от физических и юридических лиц, о нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда;

2) в целях проведения контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, указанных в акте о результатах проверки;

3) по требованию прокурора по конкретным фактам причинения либо угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) по поручению органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

Срок проведения внеплановой проверки составляет не более пяти рабочих дней с продлением до пяти рабочих дней. Срок может быть продлен не более одного раза.

10. Проверки проводятся на основании акта бассейновой водной инспекции о назначении проверки, который включает в себя:

1) номер и дату;

2) наименование государственного органа;

3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование проверяемого субъекта;

6) вид проверки;

7) предмет назначенной проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты;

12) подпись руководителя субъекта государственного контроля либо его уполномоченного лица (уполномоченных лиц) о получении или об отказе в получении акта.

11. По результатам проверки должностным лицом бассейновой водной инспекции составляются акт о результатах проверки и предписание об устранении нарушений в случае их наличия.

Акт о результатах проверки содержит:

1) место, дату и время проведения проверки и составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

4) наименование субъекта государственного контроля, должность представителя, присутствовавшего при проведении проверки;

5) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

6) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки представителей субъекта государственного контроля,

а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

7) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать:

1) место, дату и время проведения проверки и составления предписания;

2) наименование государственного органа;

3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

4) наименование или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта государственного контроля, должность представителя, присутствовавшего при проведении проверки;

5) рекомендации по устранению выявленных нарушений с указанием сроков устранения;

6) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с предписанием об устранении нарушений представителей субъекта государственного контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

7) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

12. Акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений составляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается субъекту государственного контроля, второй остается

в бассейновой водной инспекции.

Форма акта о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений утверждаются уполномоченным органом.

13. Должностные лица бассейновой водной инспекции при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа к территории и помещениям объекта государственного контроля при предъявлении служебного удостоверения либо идентификационной карты;

2) получать копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к акту о результатах проверки;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку.

14. Должностным лицам бассейновой водной инспекции, осуществляющим проверку, запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.

Должностные лица бассейновой водной инспекции при проведении проверки обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов государственного контроля;

2) проводить проверку на основании и в строгом соответствии

с порядком, установленным настоящим Кодексом;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов государственного контроля в период проведения проверки;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные

в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту государственного контроля либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту государственного контроля необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

7) вручить субъекту государственного контроля акт о результатах проверки, в случаях выявления нарушений – предписание об устранении выявленных нарушений по результатам проверки в день ее окончания;

8) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных

в результате проведения проверки.

15. Субъекты государственного контроля либо их уполномоченные представители при осуществлении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц бассейновой водной инспекции, предъявивших служебное удостоверение либо идентификационную карту, к территории и помещениям проверяемого объекта;

2) не препятствовать осуществлению прав должностных лиц государственных органов, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи.

16. Субъекты государственного контроля либо их уполномоченные представители при осуществлении проверки вправе:

1) не допускать к проверке лиц, не имеющих служебного удостоверения либо идентификационной карты;

2) изложить свои замечания и (или) возражения в письменном виде и приложить их к акту о результатах проверки;

3) обжаловать решения, действия (бездействие) бассейновой водной инспекции и их должностных лиц в вышестоящий государственный орган или в суд.

17. По выявленным фактам нарушений субъектом государственного контроля требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда, должностное лицо (должностные лица) бассейновой водной инспекции в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обязано (обязаны) принять предусмотренные законами Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений и привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

18. Бассейновая водная инспекция уведомляет государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, о результатах проведенного государственного контроля в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Статья 53. Государственный контроль за недопущением самовольного

водопользования и соблюдением установленных

настоящим Кодексом запретов на осуществление

хозяйственной деятельности на водных объектах,

в водоохранных зонах и полосах

1. Настоящий государственный контроль осуществляется в форме проверок объектов без регистрации акта о назначении проверки до ее начала.

2. Субъектами государственного контроля являются физические и юридические лица, осуществляющие самовольное водопользование и (или) запрещенную хозяйственную деятельность на водных объектах,

в водоохранных зонах и полосах.

Объектами государственного контроля являются объекты водных отношений, указанные в статье 11 настоящего Кодекса, а также имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании

у субъектов государственного контроля, использование которого связано

с объектами водных отношений (далее – объекты контроля).

3. Для проведения проверки бассейновые водные инспекции предварительно проводят прогнозную оценку водных объектов, на которых потенциально имеются высокие риски самовольного водопользования и несоблюдения установленных настоящим Кодексом запретов на осуществление хозяйственной деятельности на водных объектах,

в водоохранных зонах и полосах, исходя из:

1) анализа информации, поступившей от физических или юридических лиц, государственных органов;

2) информации из средств массовой информации;

3) дистанционного зондирования земли.

4. На основании проведенной прогнозной оценки водных объектов, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, бассейновой водной инспекцией формируется перечень водных объектов для проверок, а также определяются сроки и длительность их проведения.

При этом в ходе проверки запрещается проводить контроль

в отношении субъектов государственного контроля, имеющих разрешение на специальное водопользование и (или) документы на осуществление деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, согласованные с бассейновой водной инспекцией.

5. Для осуществления проверки должностным лицом (должностными лицами) бассейновой водной инспекции, прибывшим (прибывшими) на объект контроля для проверки, предъявляется служебное удостоверение либо идентификационная карта.

6. По результатам проверки должностным лицом бассейновой водной инспекции составляется акт о результатах проверки, содержащий:

1) место, дату и время проведения проверки и составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

4) наименование или фамилию, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) субъекта государственного контроля, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки;

5) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

6) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом

о результатах проверки представителей субъекта государственного контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

7) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

Акт о результатах проверки составляется в двух экземплярах.

Один экземпляр передается субъекту государственного контроля, второй остается в бассейновой водной инспекции.

Форма акта о результатах проверки утверждается уполномоченным органом.

7. По выявленным фактам нарушений субъектом государственного контроля требований, установленных законодательством Республики Казахстан, должностное лицо бассейновой водной инспекции в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обязано принять предусмотренные законами Республики Казахстан меры

по устранению выявленных нарушений и привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

8. Должностные лица бассейновой водной инспекции при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа к территории и помещениям объекта государственного контроля при предъявлении служебного удостоверения либо идентификационной карты;

2) получать копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях для приобщения к акту о результатах проверки;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку.

9. Должностные лица бассейновой водной инспекции при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить сохранность документов (сведений), полученных

в результате проведения проверки;

2) вручить субъекту государственного контроля акт о результатах проверки.

10. Субъекты государственного контроля либо их уполномоченные представители при осуществлении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц бассейновой водной инспекции, предъявивших служебные удостоверения либо идентификационные карты, к территории и помещениям проверяемого объекта;

2) не препятствовать осуществлению прав должностных лиц государственных органов, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.

11. Субъекты государственного контроля либо их уполномоченные представители при осуществлении проверки вправе:

1) не допускать к проверке лиц, не имеющих служебного удостоверения либо идентификационной карты;

2) изложить свои замечания и (или) возражения в письменном виде и приложить их к акту о результатах проверки;

3) обжаловать результаты проверки в вышестоящие государственные органы или в суд.

Статья 54. Должностные лица, осуществляющие

государственный контроль и надзор

в области охраны и использования водного фонда

1. Должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охраны и использования водного фонда, являются:

1) Главный государственный инспектор Республики Казахстан

в области охраны и использования водного фонда;

2) заместитель Главного государственного инспектора Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда;

3) старшие государственные инспекторы Республики Казахстан

в области охраны и использования водного фонда;

4) государственные инспекторы Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда;

5) главные государственные инспекторы водохозяйственных бассейнов;

6) заместители главных государственных инспекторов водохозяйственных бассейнов;

7) старшие государственные инспекторы водохозяйственных бассейнов;

8) государственные инспекторы водохозяйственных бассейнов.

2. Главным государственным инспектором Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда является заместитель первого руководителя уполномоченного органа.

Заместителем Главного государственного инспектора Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда является первый руководитель ведомства уполномоченного органа.

Должностные лица, указанные в подпунктах 3) – 8) пункта 1 настоящей статьи, назначаются уполномоченным органом.

Порядок отнесения категорий государственных служащих структурных подразделений государственного контроля уполномоченного органа к должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяется уполномоченным органом.

Должностными лицами, осуществляющими государственный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги по подаче воды по каналам, подаче воды для орошения, а также услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, являются сотрудники структурного подразделения уполномоченного органа, отвечающего за реализацию государственной политики в сферах естественных монополий.

Статья 55. Меры оперативного реагирования и порядок их применения

1. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на субъектов (объектов) государственного контроля и надзора, применяемые в ходе и (или) по результатам проведения проверки и (или) профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора, виды которых предусмотрены настоящей статьей.

2. Меры оперативного реагирования включают следующие виды:

1) сокращение разрешенного объема водопользования;

2) приостановление действия разрешения на специальное водопользование;

3) лишение разрешения на специальное водопользование.

3. Основанием для применения меры оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля

в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

4. Меры оперативного реагирования, указанные в подпункте 1)

пункта 2 настоящей статьи, предусматривают право бассейновых водных инспекций или их должностных лиц сократить разрешенные объемы водопользования по одному из следующих оснований, выявленных в рамках профилактического контроля или проверки:

1) невыполнение в установленные сроки обязательств, предусмотренных в бассейновых соглашениях, в соответствии с пунктом 2 статьи 66 настоящего Кодекса;

2) превышение разрешенных объемов водопользования, влекущее нарушение прав и законных интересов других водопользователей и природопользователей;

3) невыполнение либо нарушение планов мероприятий по сокращению объемов забора и потерь воды, предусмотренных подпунктом 7) пункта 4 статьи 45 настоящего Кодекса;

4) содержание в неисправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод;

5) отсутствие средств измерения или водоизмерительных приборов на водозаборах и водосбросных сооружениях;

6) несвоевременное осуществление платы за водопользование.

5. Сокращение разрешенных объемов водопользования в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), и 5) пункта 4 настоящей статьи, осуществляется бассейновой водной инспекцией при ежегодном определении оперативных лимитов с соблюдением требований, установленных статьей 40 настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 4) и 6) пункта 4 настоящей статьи, право сократить разрешенные объемы водопользования имеют должностные лица бассейновых водных инспекций.

При этом в случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 4) (если это создает угрозу причинения вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, ущерба окружающей среде) пункта 4 настоящей статьи, постановление о применении меры оперативного реагирования в виде сокращения разрешенных объемов водопользования, выданное должностными лицами бассейновых водных инспекций, подлежит исполнению субъектом государственного контроля и надзора незамедлительно с момента вручения постановления субъекту государственного контроля и надзора.

6. Размеры сокращения разрешенных объемов водопользования принимаются в соответствии с порядком сокращения разрешенных объемов водопользования, определенным уполномоченным органом.

7. Должностное лицо бассейновой водной инспекции в ходе осуществления и (или) по результатам проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора при обнаружении факта нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет постановление о применении мер оперативного реагирования по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Постановление о применении мер оперативного реагирования оформляется и вручается субъекту государственного контроля и надзора

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

8. В случае отказа в принятии постановления о применении мер оперативного реагирования при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии постановления о применении мер оперативного реагирования.

Постановление о применении мер оперативного реагирования направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта государственного контроля и надзора заказным письмом

с уведомлением о его вручении.

9. Отказ от получения постановления о применении мер оперативного реагирования не является основанием для его неисполнения.

10. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте о результатах проверки и (или) профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора, а также в постановлении об устранении выявленных нарушений.

11. Субъект государственного контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений.

12. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

Действие постановления о применении мер оперативного реагирования прекращается в случае подтверждения государственным водным инспектором устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

13. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

14. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, субъект государственного контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 12 настоящей статьи.

15. Субъект государственного контроля и надзора в случае несогласия с результатами проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании постановления о применении мер оперативного реагирования недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение постановления

о применении мер оперативного реагирования.

16. Основаниями для признания недействительным постановления

о применении мер оперативного реагирования и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение бассейновой водной инспекцией мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию;

4) несоблюдение порядка согласования и принятия мер оперативного реагирования, установленного статьей 153 Предпринимательского кодекса.

17. Информация о применении меры оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Статья 56. Профилактический контроль без посещения субъекта

(объекта) государственного контроля и надзора в области

охраны и использования водного фонда

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда (далее – профилактический контроль без посещения) носит предупредительно-профилактический характер и проводится в отношении субъектов (объектов) государственного контроля и надзора, сфера деятельности которых отнесена к низкой степени риска.

2. Профилактический контроль без посещения проводится путем анализа:

1) информации и отчетности, предоставляемых физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями водного законодательства Республики Казахстан;

2) информации, поступающей от государственных органов, физических и юридических лиц, касающейся вопросов соблюдения водного законодательства Республики Казахстан;

3) данных дистанционного зондирования Земли.

3. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения в действиях (бездействии) субъекта (объекта) государственного контроля и надзора бассейновой водной инспекцией оформляется и направляется рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения,

в срок не позднее семи рабочих дней со дня выявления нарушений.

4. Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается надлежаще врученной (полученной) в следующих случаях:

1) нарочно – с отметкой о получении;

2) почтой – посредством направления заказного письма

с уведомлением;

3) электронным способом – посредством направления бассейновой водной инспекцией на электронный адрес субъекта (объекта) государственного контроля и надзора, указанный в документах, ранее представленных субъектом (объектом) государственного контроля и надзора в уполномоченный орган и (или) ведомство уполномоченного органа, и (или) бассейновую водную инспекцию, либо через личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства».

5. Срок для исполнения рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения, должен составлять не менее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения (получения).

6. Субъект (объект) государственного контроля и надзора в случае несогласия с нарушениями, выявленными по результатам профилактического контроля без посещения и указанными в рекомендации об устранении нарушений, вправе направить в государственный орган, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) рекомендации.

7. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения, влечет включение субъекта (объекта) государственного контроля и надзора в полугодовой список для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора.

8. Кратность проведения профилактического контроля без посещения определяется по мере необходимости, но не чаще периодичности предоставления информации и отчетности, предусмотренных водным законодательством Республики Казахстан.

9. Результаты профилактического контроля без посещения подлежат учету в национальной информационной системе водных ресурсов.

Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ В ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ФОНДА

Статья 57. Общие положения по управлению спросом в

области охраны и использования водного фонда

1. Управление спросом в области охраны и использования водного фонда является деятельностью государственных органов и иных организаций, направленной на стимулирование водопользователей и водопотребителей к эффективному и экономному использованию водных ресурсов, недопущению водного дефицита и сбережению водных объектов для будущих поколений.

2. Управление спросом в области охраны и использования водного фонда основано на установлении лимитов водопользования, возмездности регулируемых услуг, налогообложении за пользование водными ресурсами поверхностных и подземных водных объектов, планомерном снижении удельных норм водопотребления и водоотведения и применении мер экономического стимулирования к водосбережению.

3. Управление спросом в области охраны и использования водного фонда осуществляется водохозяйственными организациями, местными исполнительными органами и водопользователями в рамках лимитов и разрешенных объемов водопользования, установленных в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Статья 58. Формы экономического регулирования

в области охраны и использования водного фонда

1. Основными формами экономического регулирования в области охраны и использования водного фонда являются:

1) налогообложение за пользование водными ресурсами поверхностных и подземных водных объектов;

2) возмездность регулируемых услуг;

3) государственная поддержка деятельности в области охраны и использования водного фонда.

2. Формы экономического регулирования в области охраны и использования водного фонда, предусмотренные подпунктами 1) и 2)

пункта 1 настоящей статьи, должны стимулировать водопользователей

к водосбережению.

3. Государство поддерживает внедрение наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда путем субсидирования затрат на приобретение и внедрение наилучших имеющихся технологий.

Статья 59. Плата и налог за пользование водными ресурсами

1. Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников и налог на добычу полезных ископаемых на подземные воды взимаются при специальном водопользовании.

2. Общее водопользование осуществляется на безвозмездной основе.

3. Генеральным и бассейновыми планами предусматриваются оценка затрат бюджетных средств, а также анализ социально-экономических и климатических условий, по итогам которых вырабатываются предложения по определению размеров платежей и налогов за пользование водными ресурсами поверхностных и подземных водных объектов.

4. Порядок исчисления, уплаты платежей и налогов в бюджет определяется налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 60. Возмездность регулируемых услуг

1. Регулируемые услуги в сфере естественных монополий оказываются в соответствии с договором, заключаемым между водопользователем и водопотребителем, на основе типового договора, утвержденного

в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

В типовом договоре на предоставление регулируемых услуг по подаче воды указываются требования к водопотребителю по разработке планов водопользования.

2. В целях объективного учета количества (объема) водных ресурсов водопотребитель обязан установить на точке выдела приборы учета водных ресурсов, прошедшие утверждение типа или метрологическую аттестацию средств измерения в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».

3. Тарифы на регулируемые услуги разрабатываются поставщиком услуг в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях».

Статья 61. Государственная поддержка водного хозяйства,

инновационной, инвестиционной деятельности и

государственно-частного партнерства в области охраны и

использования водного фонда, водоснабжения

и водоотведения населенных пунктов

1. Инновационная, инвестиционная деятельность и государственно-частное партнерство в области охраны и использования водного фонда, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов реализуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и обеспечиваются:

1) формированием правовых и организационных условий;

2) мерами государственной поддержки, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

2. Основными принципами инвестиционной политики в области охраны и использования водного фонда, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов являются:

1) государственная поддержка развития водохозяйственных и гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности, за счет централизованных инвестиций;

2) стимулирование привлечения инвестиций через государственно-частное партнерство;

3) расширение практики привлечения займов, в том числе под государственные гарантии;

4) государственный контроль расходования бюджетных средств, направляемых на инвестиции.

3. Основными видами государственной поддержки в области охраны и использования водного фонда, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов являются:

1) финансирование затрат по эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности и не связанных с подачей воды;

2) финансирование затрат по строительству и эксплуатации межгосударственных водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

3) финансирование затрат по мониторингу и оценке мелиоративного состояния орошаемых земель;

4) финансирование мероприятий по обеспечению безопасности подпорных гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности;

5) финансирование затрат на осуществление природоохранных попусков;

6) финансирование научно-исследовательских, научно-технических

и (или) опытно-конструкторских работ в области охраны и использования водного фонда;

7) содержание государственных учреждений в области охраны и использования водного фонда;

8) привлечение финансовых ресурсов, в том числе заемных средств,

на реконструкцию и развитие водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

9) привлечение финансовых ресурсов, в том числе заемных средств, на внедрение проектов водосбережения (наилучших имеющихся технологий), сокращения потерь воды;

10) субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

11) кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

12) субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям;

13) субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения;

14) субсидирование и выплата субсидий из бюджета на покрытие расходов по погашению, обслуживанию и софинансированию по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений Республики Казахстан;

15) предоставление льготных и долгосрочных кредитов и других преференций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 62. Наилучшие имеющиеся технологии в области

охраны и использования водного фонда

1. Наилучшие имеющиеся технологии в области охраны и использования водного фонда (далее – наилучшие имеющиеся технологии) – последние достижения в разработке процессов и методов эксплуатации технических устройств, приборов, аппаратов, сооружений, применяемых в области охраны и использования водного фонда, доказавшие свою практическую пригодность

в качестве конкретной меры для водосбережения, снижения удельных норм расходов воды, сокращения или ограничения сбросов.

2. Критериями отбора наилучших имеющихся технологий являются:

1) процессы и методы эксплуатации технических устройств, приборов, аппаратов, сооружений, успешно опробованные за последние три года в части рационального использования водных ресурсов;

2) возможность применения такой технологии с учетом экономической целесообразности;

3) возможность установления данных технологий в кратчайшие сроки;

4) применение маловодных или безводных технологий;

5) снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

3. Уполномоченный орган формирует перечень наилучших имеющихся технологий и размещает его на своем интернет-ресурсе.

РАЗДЕЛ 4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ И БАССЕЙНОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Глава 8. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ И БАССЕЙНОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 63. Водохозяйственные организации

1. Водохозяйственные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством Республики Казахстан, уставом организации и договорами сторон.

2. Водохозяйственные организации по видам собственности подразделяются на государственные (республиканские и коммунальные) и частные.

3. Водохозяйственные организации создаются с целью:

1) содержания, эксплуатации, ремонта, реконструкции, а также обеспечения безопасной эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

2) долевого участия в ремонте межгосударственных водохозяйственных и гидротехнических сооружений;

3) своевременной и бесперебойной подачи воды водопользователям и водопотребителям;

4) сбора, очистки и организованного сброса сточных и дренажных вод;

5) выполнения иной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Водохозяйственные организации обязаны:

1) содержать в исправном техническом состоянии водохозяйственные и гидротехнические сооружения, а также обеспечивать их безопасную эксплуатацию;

2) в установленные сроки обеспечивать водопользователей и водопотребителей водой согласно договору;

3) принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов и вредное воздействие вод;

4) обеспечивать соблюдение установленного водного режима и разрешенных объемов водопользования;

5) соблюдать иные требования, установленные настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

Статья 64. Общественный контроль в области охраны

и использования водного фонда

1. Общественный контроль в области охраны и использования водного фонда осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об общественном контроле».

2. Общественный контроль может осуществляться гражданами Республики Казахстан, некоммерческими организациями и иными субъектами общественного контроля, которым предоставлены полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами Республики Казахстан, в целях анализа и оценки актов и решений в области охраны и использования водного фонда на соответствие общественным интересам.

3. Уполномоченный орган обеспечивает условия для проведения общественного контроля объектов в области охраны и использования водного фонда.

4. По результатам общественного контроля принимаются меры

в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественном контроле».

Статья 65. Бассейновый совет

1. Бассейновый совет – консультативно-совещательный орган, создаваемый в пределах водных объектов соответствующего бассейна. Состав и положение о деятельности бассейнового совета утверждаются соответствующей бассейновой водной инспекцией.

2. Бассейновый совет формируется на основе баланса интересов из представителей водопользователей, руководителей местных представительных и исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, руководителей территориальных подразделений государственных органов, указанных в статье 25 настоящего Кодекса, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области аквакультуры. В состав бассейнового совета могут также входить эксперты, представители общественных объединений водопользователей либо иных физических и (или) юридических лиц.

Состав бассейнового совета формируется в равном соотношении из представителей каждой административно-территориальной единицы, расположенной в пределах водохозяйственного бассейна.

Руководители местных представительных и исполнительных органов и территориальных подразделений государственных органов, указанных в части первой настоящего пункта, обязаны участвовать в заседаниях бассейновых советов.

3. Организация работы бассейнового совета возлагается на бассейновую водную инспекцию. Заседания бассейнового совета проводятся не менее двух раз в год.

4. Бассейновый совет рассматривает актуальные вопросы в области охраны и использования водного фонда, в частности планируемые к утверждению оперативные лимиты водопользования, ход реализации бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов, вносит в уполномоченный орган и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы рекомендации по вопросам охраны и использования водного фонда (далее – рекомендации), в том числе рекомендации о (об):

порядке сокращения разрешенных объемов водопользования

в зависимости от вида водопользователей, водообеспеченности и гидрологической ситуации в бассейне;

мерах по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод и (или) предотвращению искусственных засух;

мерах по устранению местными исполнительными органами допущенных ими нарушений возложенных на них настоящим Кодексом функций в области охраны и использования водного фонда;

обновлении бассейновых планов.

5. Заседания бассейнового совета оформляются протоколом, по итогам заседания выносятся рекомендации. Протокол подписывается председателем бассейнового совета.

6. Рекомендации бассейновых советов размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

7. Рекомендации бассейнового совета учитываются при разработке генерального и бассейнового планов, а также территориальных и отраслевых планов и программ развития, планов научных исследований и подготовки кадров.

Статья 66. Бассейновые соглашения о восстановлении

и охране водных объектов

1. Бассейновые соглашения о восстановлении и охране водных объектов (далее – бассейновые соглашения) заключаются между бассейновыми водными инспекциями, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы и водопользователями, а также другими субъектами водных отношений, расположенными в пределах водных объектов соответствующего бассейна,

в целях реализации мероприятий по охране и рациональному использованию водных объектов.

2. В рамках бассейнового соглашения водопользователи принимают обязательства по реализации конкретных водоохранных мероприятий с указанием сроков их исполнения и ожидаемыми результатами:

внедрение водосберегающих технологий;

сокращение потерь воды;

повышение эффективности очистных сооружений, сокращение сброса в водные объекты загрязнений;

внедрение систем оборотного и повторного водопользования;

предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод и предотвращение искусственных засух;

другие мероприятия по охране и рациональному использованию водных объектов.

3. Бассейновые водные инспекции в бассейновых соглашениях определяют водопользователям разрешенные объемы водопользования с разбивкой по годам, учитывающие планомерное постепенное снижение удельных норм водопотребления и водоотведения, сокращение непроизводительных потерь при использовании водных ресурсов и повышение качества сбрасываемых вод.

4. Подготовка бассейновых соглашений осуществляется на основе документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, генерального и бассейновых планов, научных и проектных разработок, предложений водопользователей, экспертов, общественности.

К разработке планов реализации бассейнового соглашения привлекаются местные представительные и исполнительные органы, некоммерческие организации и водопользователи.

5. Бассейновые соглашения размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Статья 67. Производственный контроль

за использованием водных ресурсов

1. Производственный контроль за использованием водных ресурсов (далее – производственный контроль) осуществляется физическими и юридическими лицами, имеющими разрешение на специальное водопользование в соответствии с правилами первичного учета вод, утверждаемыми уполномоченным органом.

Данные, полученные в ходе производственного контроля, являются источником формирования статистической информации о заборе, использовании вод и водоотведении, предоставляемой водопользователями в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики.

2. Производственный контроль осуществляется на основании показаний приборов учета воды, прошедших утверждение типа и метрологическую аттестацию средств измерений в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».

3. Производственный контроль организаций по водоснабжению и (или) водоотведению за качеством питьевой воды и очищенных сточных вод осуществляется лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

4. Производственный контроль при заборе подземных вод заключается в наблюдении за расходом воды, статическими и динамическими уровнями в водозаборных скважинах, напором в самоизливающихся скважинах.

Глава 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Параграф 1. Общие требования к эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений

Статья 68. Общие положения эксплуатации водохозяйственных

и гидротехнических сооружений

1. Водохозяйственные и гидротехнические сооружения (далее для целей настоящей главы – сооружения) используются при соблюдении условий эксплуатации, предусмотренных при их проектировании и выполнении иных требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Эксплуатация сооружений осуществляется в соответствии с назначением и при наличии паспорта сооружения.

Статья 69. Реестр сооружений

1. Реестр сооружений формируется и ведется уполномоченным органом в целях:

1) учета сооружений;

2) сбора, обработки, хранения и использования информации о количественных и качественных показателях, техническом состоянии сооружений, условиях их эксплуатации;

3) информационного обеспечения государственного контроля и надзора в области охраны и использования водного фонда, безопасности сооружений;

4) информационного обеспечения общественности о техническом состоянии и условиях эксплуатации сооружений.

2. Реестр сооружений содержит информацию о наименовании, местоположении, собственнике (владельце), целевом назначении, технических характеристиках, условиях эксплуатации, техническом состоянии сооружений.

По гидротехническим сооружениям, указанным в статье 70 настоящего Кодекса, вносится информация о декларации безопасности гидротехнических сооружений.

3. Реестр сооружений ведется на основе паспортов сооружений и является частью национальной информационной системы водных ресурсов.

Параграф 2. Особенности эксплуатации потенциально

опасных сооружений

Статья 70. Общие положения о потенциально опасных сооружениях

1. Под потенциально опасными сооружениями понимаются отдельные виды гидротехнических сооружений, авария на которых представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, материального ущерба физическим и юридическим лицам.

2. Виды гидротехнических сооружений, отнесенных к потенциально опасным сооружениям, требования по их безопасности, предъявляемые к проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, консервации или ликвидации, определяются регламентом о безопасности гидротехнических сооружений, утверждаемым уполномоченным органом.

Статья 71. Эксплуатация гидротехнических сооружений

1. Эксплуатация гидротехнических сооружений, указанных в статье 70 настоящего Кодекса, допускается при наличии:

1) паспорта гидротехнического сооружения;

2) правил эксплуатации гидротехнического сооружения;

3) декларации безопасности гидротехнического сооружения в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 72 настоящего Кодекса.

2. Паспорт и правила эксплуатации гидротехнического сооружения разрабатываются, утверждаются его собственником (владельцем) и хранятся у собственника (владельца) в оригинале.

Порядок разработки правил эксплуатации гидротехнического сооружения утверждается уполномоченным органом.

Собственник (владелец) обеспечивает внесение электронных вариантов паспорта и правил эксплуатации в бассейновую водную инспекцию для включения в реестр сооружений.

3. Для вновь строящихся гидротехнических сооружений паспорт и правила эксплуатации разрабатываются на стадии проектирования.

После проведения модернизации, технического перевооружения, реконструкции, текущего или капитального ремонта гидротехнического сооружения его паспорт и правила эксплуатации подлежат переутверждению.

Статья 72. Обеспечение безопасной эксплуатации

гидротехнических сооружений

1. Собственниками (владельцами) гидротехнических сооружений, указанных в статье 70 настоящего Кодекса, для обеспечения их безопасной эксплуатации принимаются следующие меры:

1) обследование технического состояния, в том числе объектов инженерно-технического обеспечения функционирования;

2) проведение текущего и капитального ремонта, замена основного и вспомогательного оборудования;

3) поддержание в исправном состоянии и соблюдение сроков государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и сброса вод;

4) создание запасов материально-технических ресурсов;

5) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами эксплуатации гидротехнических сооружений.

2. Для проведения обследования технического состояния гидротехнического сооружения собственник (владелец) разрабатывает график и программу обследования.

По итогам обследования технического состояния сооружения составляется план ремонтных работ, который также должен содержать мероприятия, направленные на сокращение потерь и утечек воды.

3. Для гидротехнических сооружений, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обследование технического состояния проводится в рамках многофакторного обследования. Многофакторное обследование проводится каждые пять лет.

Для проведения многофакторного обследования собственником проводится определение критериев безопасности гидротехнических сооружений и ежегодный мониторинг за их соблюдением.

4. По итогам многофакторного обследования гидротехнических сооружений разрабатывается декларация безопасности гидротехнических сооружений (далее – декларация).

Проведение многофакторного обследования и разработка декларации осуществляются собственником (владельцем) самостоятельно либо за счет его средств сторонней организацией, аттестованной уполномоченным органом на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений.

В случае проведения многофакторного обследования и разработки декларации собственником (владельцем) самостоятельно результаты многофакторного обследования и декларация подлежат экспертизе

в организации, аттестованной на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений, за счет средств собственника.

В случае проведения многофакторного обследования и разработки декларации аттестованной организацией экспертиза выполненных работ и декларации проводятся иной аттестованной организацией.

5. Декларация подлежит регистрации в бассейновой водной инспекции.

Для присвоения декларации регистрационного шифра заявитель представляет в бассейновую водную инспекцию заявление и копию декларации вместе с копией экспертного заключения.

6. Бассейновая водная инспекция, рассмотрев представленные документы, принимает решение о регистрации декларации либо представляет мотивированный отказ.

Копия зарегистрированной декларации хранится в бассейновой водной инспекции.

7. Перечень гидротехнических сооружений и организаций, зарегистрировавших декларации, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

8. В случае изменения условий, влияющих на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, декларация подлежит пересмотру.

При внесении изменений в декларацию она подлежит повторной экспертизе и регистрации в срок не позднее трех месяцев после внесения изменений.

Статья 73. Особый режим эксплуатации подпорного

гидротехнического сооружения

1. В случаях предаварийного или аварийного состояния подпорного гидротехнического сооружения, указанного в декларации, либо отсутствия действующей декларации, соответствующей условиям, предусмотренным пунктами 3, 4, 5 и 8 статьи 72 настоящего Кодекса, а также невозможности собственником (владельцем) обеспечить его надлежащее техническое состояние уполномоченный орган в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации вправе установить особый режим эксплуатации подпорного гидротехнического сооружения, обеспечивающий сработку водохранилища в предпаводковый период и транзитный пропуск вод через гидротехническое сооружение.

2. Особый режим эксплуатации подпорного гидротехнического сооружения (сроки, условия проведения обследования гидротехнического сооружения или ремонтных работ на нем, взаиморасчеты) определяется уполномоченным органом применительно к конкретному гидротехническому сооружению.

Статья 74. Ответственность собственников (владельцев)

гидротехнических сооружений

Собственники (владельцы) гидротехнических сооружений несут ответственность за надлежащее состояние, соблюдение правил эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечение их безопасной эксплуатации в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 5. ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Глава 10. ВОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 75. Охрана водных объектов

1. Водные объекты подлежат охране от:

1) загрязнения в результате антропогенных и природных факторов;

2) засорения;

3) истощения.

2. Водные объекты в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан подлежат охране с целью предотвращения:

1) причинения вреда жизни и (или) здоровью населения;

2) нарушения экологической устойчивости водных экологических систем;

3) ухудшения гидрологического, гидрогеологического и гидробиологического режимов водных объектов;

4) снижения способности водных объектов к естественному воспроизводству и очищению;

5) других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, химические и биологические свойства водных объектов.

3. Охрана водных объектов осуществляется путем:

1) соблюдения требований к хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 статьи 86 настоящего Кодекса;

2) установления водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

3) проведения государственного контроля и надзора, а также общественного контроля в области охраны и использования водного фонда;

4) применения к субъектам водных отношений мер ответственности за невыполнение требований по охране и использованию водного фонда.

4. Центральные государственные органы и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы

в соответствии с законодательством Республики Казахстан принимают меры по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, а также по ликвидации последствий указанных явлений.

5. Физические и юридические лица, деятельность которых влияет на состояние водных объектов, обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и проводить организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.

Статья 76. Охрана поверхностных водных объектов от загрязнения

1. Загрязнением поверхностных водных объектов признается сброс или поступление иным способом в водные объекты загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов.

2. Сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты допускается при наличии разрешения на специальное водопользование с условием их очистки до пределов, установленных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, обладающие природными лечебными свойствами, а также благоприятные для лечебно-профилактических целей, запрещается.

Статья 77. Охрана поверхностных водных объектов от засорения

1. Засорением поверхностных водных объектов признается попадание в них твердых и нерастворимых отходов, которое влечет или может повлечь ухудшение гидрологического состояния поверхностного водного объекта и затрудняет водопользование.

2. Засорение поверхностных водных объектов и захоронение в них отходов запрещаются.

Статья 78. Охрана водных объектов от истощения

1. Истощением водных объектов признаются устойчивое снижение стока рек, запасов подземных вод, устойчивое сокращение акватории поверхностных водных объектов.

2. Охрана водных объектов от истощения осуществляется путем:

1) установления лимитов водопользования;

2) недопущения нарушения установленного водного режима и разрешенного объема водопользования;

3) применения наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда;

4) проведения водоохранных мероприятий;

5) соблюдения требований к хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах.

Статья 79. Особенности охраны малых водных объектов

1. Режим ограниченной хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и полос малых водных объектов, а также меры по предупреждению и ликвидации их загрязнения, засорения и истощения устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с бассейновыми водными инспекциями, территориальными подразделениями уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в селеопасных регионах − с территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

2. В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения малых водных объектов местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы отдельно предусматривается комплекс мероприятий по защите и восстановлению малых водных объектов в соответствии с генеральным и бассейновыми планами, бассейновыми соглашениями.

3. Для предотвращения истощения водных ресурсов на малых реках запрещаются проектирование и строительство водоудерживающих глухих плотин без донных водовыпусков и водосбросных сооружений для пропуска паводковых вод. В случае отсутствия в плотине этих сооружений они подлежат ликвидации с приданием руслу малой реки естественного профиля и сечения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых оказывает влияние на состояние и режим малых водных объектов, обязаны осуществлять согласованные с соответствующими бассейновыми водными инспекциями мероприятия по защите и восстановлению водных ресурсов малых водных объектов и сохранению чистоты их вод.

Статья 80. Особенности охраны водных объектов

особо охраняемых природных территорий

Порядок образования, режим охраны водных объектов особо охраняемых природных территорий и пользования ими, а также условия деятельности в них устанавливаются законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий.

Статья 81. Особенности охраны водных объектов

государственного лесного фонда

1. Порядок образования, режим охраны водных объектов государственного лесного фонда, а также условия деятельности в них устанавливаются водным и лесным законодательством Республики Казахстан.

2. Режимы охраны территорий государственного лесного фонда, примыкающих к водным объектам, устанавливаются в целях обеспечения поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, а также для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод в соответствии с лесным законодательством Республики Казахстан.

3. Предоставление права водопользования на водных объектах государственного лесного фонда осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 82. Особенности охраны водных объектов

особого государственного значения

1. Водными объектами особого государственного значения признаются естественные природные водные объекты, оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона, в том числе месторождения и участки подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения отдельных регионов в качестве основного источника питьевой воды.

2. При охране водных объектов особого государственного значения обеспечиваются:

1) уполномоченным органом:

приоритет природоохранных попусков воды по руслам водных объектов перед хозяйственными;

организация проведения научных исследований и других работ по охране и восстановлению водных объектов, в том числе за счет использования талых вод и других источников;

2) уполномоченным органом в области охраны окружающей среды:

зонирование и установление экологических нормативов отдельно по зонам;

нормирование антропогенной нагрузки на водные объекты и их экологическую систему;

защита территории водосборного бассейна водного объекта от загрязнения отходами производства, потребления и другими веществами;

3) уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса:

защита территории бассейна водного объекта от водной и ветровой эрозий, опустынивания, заболачивания, вторичного засоления.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы при осуществлении функций в области охраны и использования водного фонда, предусмотренных настоящим Кодексом, учитывают особенности охраны водных объектов особого государственного значения.

Статья 83. Особенности охраны водно-болотных угодий

1. Загрязнение и засорение водно-болотных угодий отходами производства и потребления, загрязнение нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

2. Осушение либо иное использование водно-болотных угодий или их частей запрещено.

3. На водно-болотных угодьях предусматриваются меры по охране и воспроизводству животного и растительного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.

Статья 84. Особенности охраны ледников и снежников

1. Несанкционированный сброс сточных вод на ледники, снежники,

а также загрязнение ледников, снежников отходами производства и потребления, загрязнение нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.

2. Изъятие (забор) льда из ледников не должно оказывать негативное воздействие на состояние водных объектов и приводить к истощению вод.

Статья 85. Водоохранные зоны и полосы поверхностных

водных объектов

1. Для поддержания поверхностных водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, за исключением водных объектов, входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.

2. Водоохранные зоны, полосы, их границы и режим их хозяйственного использования устанавливаются на основании проектной документации. Заказчиками проектной документации водоохранных зон и полос являются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, а по отдельным водным объектам или их участкам, находящимся за пределами населенных пунктов, – также физические и юридические лица, заинтересованные в установлении водоохранных зон и полос.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с правилами установления границ водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом.

Проектная документация подлежит согласованию с бассейновой водной инспекцией, уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, по земельным отношениям, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в селеопасных районах – с территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Проектная документация утверждается местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы.

Установление границ водоохранных зон и полос на местности осуществляется по координатам, определенным в проектной документации, с установкой водоохранных знаков.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения обеспечивают формирование, сбор, хранение и актуализацию пространственных данных об установленных водоохранных зонах и полосах на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных с определением их границ для последующего опубликования на публичной кадастровой карте единого государственного кадастра недвижимости посредством интеграционного взаимодействия.

3. Границы водоохранных зон и полос подлежат пересмотру в случае естественного или искусственного изменения границ поверхностного водного объекта.

Статья 86. Требования к хозяйственной деятельности

на поверхностных водных объектах,

в водоохранных зонах и полосах

1. На поверхностных водных объектах запрещаются:

1) проведение операций по недропользованию, за исключением поисково-оценочных работ на подземные воды и их забора, операций по разведке или добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, а также старательства, добычи соли поваренной, лечебных грязей;

2) загрязнение и засорение радиоактивными и токсичными веществами, твердыми бытовыми и производственными отходами, ядохимикатами, удобрениями, нефтяными, химическими продуктами в твердом и жидком виде;

3) сброс сточных вод, не очищенных до нормативов допустимых сбросов;

4) забор и (или) использование вод без утвержденного водного режима и разрешения на специальное водопользование;

5) купание и санитарная обработка сельскохозяйственных животных;

6) проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией;

7) захоронение выведенных из эксплуатации (поврежденных) судов и иных плавучих средств, транспортных средств (их механизмов и частей).

2. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением:

1) строительства и эксплуатации:

водохозяйственных сооружений и их коммуникаций;

мостов, мостовых сооружений;

причалов, портов, пирсов и иных объектов инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, охраны рыбных ресурсов и других водных животных, рыболовства и аквакультуры;

рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов и рыбоводных объектов,

а также коммуникаций к ним;

детских игровых и спортивных площадок, пляжей, аквапарков и других рекреационных зон без капитального строительства зданий и сооружений;

пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов;

2) берегоукрепления, лесоразведения и озеленения;

3) деятельности, разрешенной подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи.

3. В пределах водоохранных зон запрещаются:

1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов,

не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос;

2) размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

3) размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение.

При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки

в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов;

4) размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов;

5) размещение кладбищ;

6) выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них;

7) размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обусловливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.

4. Объекты, размещение которых не противоречит положениям настоящей статьи, должны быть обеспечены замкнутыми (бессточными) системами технического водоснабжения и (или) сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение, засорение и истощение водных объектов, водоохранных зон и полос, а также обеспечивающими предупреждение вредного воздействия вод.

5. Порядок хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах определяется в рамках проектов, согласованных с бассейновыми водными инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и иными заинтересованными государственными органами.

6. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия.

Статья 87. Особенности охраны водных объектов на территориях,

прилегающих к поверхностным водным объектам

вне границ (черты) населенных пунктов, на которых

не установлены водоохранные зоны и полосы

1. Требования к хозяйственной деятельности, предусмотренные статьей 86 настоящего Кодекса, распространяются на территории, прилегающие к поверхностным водным объектам вне границ (черты) населенных пунктов, на которых не установлены водоохранные зоны и полосы, за исключением водных объектов, входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.

2. Внешними границами водоохранных зон территорий, указанных

в пункте 1 настоящей статьи, признаются естественные и искусственные препятствия, перехватывающие поверхностный сток вышележащих территорий, а при их отсутствии – линии, находящиеся на расстоянии:

пятисот метров от уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья в реках или нормального подпертого уровня воды в русловых водохранилищах;

трехсот метров от уреза воды при среднемноголетнем уровне воды в наливных водохранилищах или озерах при их акватории до двух квадратных километров либо пятисот метров – при их акватории свыше двух квадратных километров.

3. Внешними границами водоохранных полос территорий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, признаются естественные и искусственные препятствия, перехватывающие поверхностный сток вышележащих территорий, а при их отсутствии – линии, находящиеся на расстоянии тридцати пяти метров:

от уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья

в реках;

от нормального подпертого уровня воды в русловых водохранилищах;

от среднемноголетнего уровня воды в наливных водохранилищах или озерах.

4. Если ширина водоохранных полос, определенная в соответствии

с пунктом 3 настоящей статьи:

менее тридцати пяти метров, то ширина водоохранной полосы принимается равной тридцати пяти метрам;

превышает двести метров, то внешней границей водоохранных полос территорий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, признается линия, находящаяся на расстоянии двухсот метров от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне.

5. Границы водоохранных зон и полос в соответствии с требованиями настоящей статьи определяются подведомственной организацией уполномоченного органа.

Информация о водоохранных зонах и полосах территорий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, размещается в национальной информационной системе водных ресурсов и на публичной кадастровой карте единого государственного кадастра недвижимости в соответствии с требованиями части пятой пункта 2 статьи 85 настоящего Кодекса.

6. На водоохранные зоны и полосы, определенные в соответствии

с требованиями настоящей статьи, распространяются положения главы 6 настоящего Кодекса.

7. Положения пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на разработку и утверждение правил установления границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, предусмотренных пунктом 2

статьи 85 настоящего Кодекса, в которых с учетом застройки населенных пунктов, физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий участков местности, прилегающих к водным объектам, могут предусматриваться иные размеры границ водоохранных зон и полос.

8. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, а также физические и юридические лица, заинтересованные в необходимости установления водоохранных зон и полос с размерами, отличающимися от определенных в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи, вправе заказать проектную документацию водоохранных зон и полос, учитывающую конкретные физико-географические, почвенные, гидрологические и другие условия участков местности, на которых расположены их объекты, согласовать и утвердить ее

в порядке, установленном пунктом 2 статьи 85 настоящего Кодекса.

Статья 88. Зоны санитарной охраны и санитарные защитные полосы

В целях охраны вод, используемых для питьевого водоснабжения, лечебных, курортных и иных оздоровительных нужд населения, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы устанавливаются зоны санитарной охраны и санитарные защитные полосы.

Статья 89. Зоны чрезвычайной экологической ситуации

или экологического бедствия на поверхностных

водных объектах

1. Территории, занятые поверхностными водными объектами, или их акватории, на которых в результате хозяйственной деятельности или природных процессов происходят негативные изменения, угрожающие жизни и здоровью населения, растительному и животному миру, состоянию окружающей среды, могут объявляться зонами чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия.

2. Порядок объявления и правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия устанавливаются экологическим законодательством Республики Казахстан.

Статья 90. Предоставление земельных участков в водоохранных

зонах и полосах во временное пользование

1. Земельные участки в водоохранных полосах поверхностных водных объектов могут быть предоставлены во временное пользование физическим и юридическим лицам в порядке, установленном земельным законодательством Республики Казахстан, с условием соблюдения требований к хозяйственной деятельности, установленных статьей 86 настоящего Кодекса.

2. Сельскохозяйственные угодья в водоохранных зонах могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в землепользование для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных местными исполнительными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 91. Запрет ввода в эксплуатацию объектов,

отрицательно влияющих на состояние водных объектов

1. Запрещается ввод в эксплуатацию:

1) новых и реконструируемых объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими вредное воздействие, загрязнение, засорение и истощение вод, а также без наличия средств измерений объема забранных и сброшенных водных ресурсов;

2) водозаборных сооружений без рыбозащитных и (или) рыбопроходных устройств;

3) животноводческих ферм и других производственных комплексов, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты или на рельеф местности без очистных сооружений сточных вод;

4) оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание и засоление земель и эрозию почв;

5) гидрогеологических скважин без оборудования их водорегулирующими устройствами и приборами учета потребления воды;

6) водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов и гидротехнических сооружений, предусмотренных проектной документацией;

7) сооружений и устройств для транспортировки и хранения нефтяных, химических и других веществ, отрицательно влияющих на состояние водных объектов, без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения вод и утверждения планов ликвидации последствий аварий при транспортировке.

2. Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения сточными водами без создания пунктов наблюдения за показателями качественного состояния данных сточных вод.

3. Не допускается ввод в эксплуатацию водохозяйственных и гидротехнических сооружений без завершения работ по рекультивации нарушенных земель, а водохранилищ − без осуществления мероприятий по подготовке их ложа к затоплению.

4. Решение о запрете ввода в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние водных объектов, принимается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 92. Особенности охраны подземных водных объектов

1. Физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод.

2. На месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан.

3. Запрещается орошение земель неочищенными сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных вод.

4. Гидрогеологические скважины, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию устройствами консервации или ликвидируются.

Ликвидация и консервация гидрогеологических скважин осуществляются владельцами скважин.

Ликвидация и консервация бесхозяйных самоизливающихся гидрогеологических скважин осуществляются Национальной гидрогеологической службой уполномоченного органа. Финансирование работ по ликвидации и консервации бесхозяйных самоизливающихся гидрогеологических скважин производится за счет бюджетных средств.

5. При проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод.

В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

6. Физические и юридические лица, эксплуатирующие водозаборные сооружения подземных вод, обязаны вести мониторинг за уровнем и качеством подземных вод, организовать зоны санитарной охраны на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения.

7. При размещении, проектировании, строительстве, вводе

в эксплуатацию сооружений, связанных с использованием подземных вод, должны быть предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду.

8. При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, проведении операций по использованию пространства недр недропользователи обязаны принять меры по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод.

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Глава 11. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Параграф 1. Системы водоснабжения и водоотведения

населенных пунктов

Статья 93. Использование водных объектов для

питьевого водоснабжения

1. Для питьевого водоснабжения используются защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты, качество воды в которых соответствует установленным экологическим нормативам. На источниках питьевого водоснабжения устанавливается специальный режим охраны и контроля за их состоянием в соответствии

с водным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

2. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется резервирование источников питьевого водоснабжения, соответствующее требованиям пункта 1 настоящей статьи.

При отсутствии возможности резервирования источников питьевого водоснабжения рассматриваются водные объекты, качество воды в которых не соответствует установленным экологическим нормативам, при условии обеспечения нормативного качества питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами.

3. Использование подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения, для иных целей не допускается, за исключением случаев, когда отсутствуют иные источники водоснабжения и когда данные подземные воды не являются безальтернативным источником питьевого водоснабжения.

Статья 94. Система питьевого водоснабжения населенных пунктов

1. Система питьевого водоснабжения населенных пунктов служит для забора, подготовки, хранения, транспортировки и подачи питьевой воды водопотребителям.

Система питьевого водоснабжения населенных пунктов подразделяется на:

1) централизованную систему водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, подготовки, хранения, транспортировки, подачи и распределения питьевой воды водопотребителям;

2) нецентрализованную систему водоснабжения – водозаборные и водоочистные сооружения, предназначенные для забора, подготовки, хранения и подачи питьевой воды без транспортировки по трубопроводам.

2. Составляющими элементами системы водоснабжения населенного пункта являются:

1) водозаборные сооружения;

2) водопроводные очистные сооружения;

3) регулирующие емкости;

4) насосные станции;

5) водоводы;

6) распределительные сети;

7) вводы в здания;

8) системы внутреннего водоснабжения;

9) узлы учета воды.

3. Централизованное питьевое водоснабжение предназначено для первоочередного обеспечения питьевой водой населения, организаций пищевой промышленности, объектов социального назначения, здравоохранения и жизнеобеспечения населенного пункта.

Обеспечение питьевой водой потребителей, не указанных в части первой настоящего пункта, допускается при наличии достаточных запасов воды, мощности и технической возможности системы водоснабжения, определяемой организацией по водоснабжению и (или) водоотведению в соответствии с правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденными уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, и при выполнении требований технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения.

4. Запрещается самовольное подключение к системам питьевого водоснабжения без технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения.

Местные исполнительные органы ведут учет систем нецентрализованного питьевого водоснабжения и организуют проведение мероприятий на соответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Статья 95. Система водоснабжения и водоотведения

населенных пунктов

1. Водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах организуют местные исполнительные органы.

2. Система водоснабжения и водоотведения населенных пунктов является неразрывным комплексом жизнеобеспечения населенных пунктов.

3. Собственник (владелец) системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов обязан обеспечивать население питьевой водой и отводом хозяйственно-бытовых сточных вод.

Статья 96. Система технического водоснабжения населенных пунктов

1. Система технического водоснабжения населенных пунктов создается для экономии питьевой воды, обеспечения водопотребителей технической водой, не предназначенной для питья, приготовления пищи или производства пищевой продукции.

2. Вода из системы технического водоснабжения населенных пунктов используется для обеспечения производственных нужд физических и юридических лиц, пожаротушения, полива зеленых насаждений, дорог и других технических целей.

3. В системах технического водоснабжения населенных пунктов используется вода из водных объектов или накопителей сточных вод централизованных систем водоотведения, удовлетворяющая требованиям водопотребителей.

4. Проектирование системы технического водоснабжения осуществляется в соответствии с генеральными планами населенных пунктов или схемами развития и застройки малых населенных пунктов.

5. Качество воды, подаваемой из систем технического водоснабжения, подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору.

Статья 97. Система водоснабжения и водоотведения,

входящая в состав объекта кондоминиумов

1. В состав имущества объекта кондоминиумов входят:

1) системы внутреннего водоснабжения в пределах границ наружных стен жилых домов (жилых зданий), в том числе групповые установки по дополнительной очистке питьевой воды, подкачивающие насосные установки;

2) внутридомовые системы водоотведения, включая выпуски до первого колодца в месте подключения к сети водоотведения населенного пункта;

3) нецентрализованные системы водоотведения.

2. Эксплуатация систем внутреннего водоснабжения и водоотведения жилых домов (жилых зданий) производится собственниками квартир, нежилых помещений, органом управления объектом кондоминиума, а также на договорной основе иными физическими и юридическими лицами.

Статья 98. Система водоотведения населенных пунктов

1. Система водоотведения населенных пунктов служит для совместного и (или) раздельного бесперебойного отведения сточных вод.

2. Система водоотведения населенных пунктов подразделяется на:

1) централизованную систему водоотведения – комплекс инженерных сетей и сооружений населенного пункта, предназначенный для сбора, очистки сточных вод, включая переработку иловых осадков, и сброса очищенных сточных вод в водные объекты, накопители сточных вод;

2) нецентрализованную систему водоотведения – систему водоотведения единичного водопотребителя или группы водопотребителей (выгребные ямы, септики, локальные очистные сооружения),

не присоединенную к централизованной системе водоотведения населенных пунктов.

3. По назначению система водоотведения населенных пунктов подразделяется на хозяйственно-бытовые, ливневые, дренажные, различающиеся по качественному составу сточных вод и требованиям, предъявляемым к их очистке.

4. Составляющими элементами системы водоотведения населенных пунктов являются:

1) системы внутреннего водоотведения зданий;

2) выпуски из зданий;

3) внутриквартальные и уличные сети;

4) коллекторы;

5) насосные станции;

6) комплексы очистных сооружений сточных вод, включая накопители очищенных сточных вод;

7) сооружения для сброса очищенных сточных вод в водные объекты (водовыпуски) или на рельеф местности;

8) сооружения по переработке и утилизации иловых осадков сточных вод.

5. Создание новых или расширение действующих накопителей сточных вод, за исключением полей фильтрации и прудов-испарителей, допускается при условии их использования в системах оборотного или повторного водоснабжения в промышленности, в хозяйстве населенных пунктов и для полива сельскохозяйственных культур.

6. Местные исполнительные органы ведут учет систем нецентрализованного водоотведения.

7. Использование очищенных сточных вод из накопителей сточных вод осуществляется на основе договоров по подаче воды между организациями по водоснабжению и (или) водоотведению и водопотребителями.

Качество очищенных сточных вод, используемых для промышленных нужд, орошения, полива зеленых насаждений и других коммунальных нужд определяется в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также исходя из технологических требований производственного процесса в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Запрещается использование очищенных сточных вод для производства пищевой продукции.

Статья 99. Система ливневой (дренажной) канализации

населенных пунктов

1. Система ливневой (дренажной) канализации населенных пунктов предназначена для приема и отведения дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод, стекающих с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий, их очистки и последующего сброса

в водные объекты, в накопители сточных вод или на рельеф местности.

2. Составляющими элементами системы ливневой (дренажной) канализации населенного пункта являются:

1) внутриквартальные и уличные сети;

2) коллекторы;

3) снегоплавильные сооружения;

4) насосные станции;

5) комплексы очистных сооружений ливневых сточных вод, включая накопители сточных вод;

6) сооружения для сброса очищенных сточных вод в водные объекты (водовыпуски) или на рельеф местности.

3. Система ливневой (дренажной) канализации населенных пунктов находится в коммунальной или частной собственности.

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии собственных систем ливневой (дренажной) канализации, присоединенных к системе ливневой (дренажной) канализации населенного пункта и отводящих дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды в нее, производят оплату за фактический объем отведенных дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод, определяемый в соответствии с методикой расчета стоимости и объема представленных услуг по отведению и очистке дождевых,

талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод, стекающих

с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий в систему ливневой (дренажной) канализации населенного пункта.

5. Собственники (владельцы) систем ливневой (дренажной) канализации несут ответственность за их технически исправное состояние, эксплуатацию и развитие.

6. Присоединение объектов к системе ливневой (дренажной) канализации населенного пункта производится после выполнения технических условий, выданных лицом, в ведении которого находится данная система, и заключения договора с ним.

7. Самовольное присоединение к системам ливневой (дренажной) канализации населенного пункта и несанкционированный сброс вод в них запрещаются.

Статья 100. Система водоснабжения и водоотведения,

находящаяся в собственности водопотребителя

1. Элементы системы водоснабжения и водоотведения водопотребителя от границы раздела балансовой принадлежности на сети водоснабжения до точек разбора воды и отвода использованной воды от санитарно-технических приборов до границы раздела балансовой принадлежности на сети водоотведения населенного пункта относятся к системам водоснабжения и водоотведения водопотребителя и обслуживаются водопотребителем собственными силами или с привлечением сторонних организаций.

2. Водопотребители при проектировании, строительстве и эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения должны соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья 101. Бесхозяйные системы водоснабжения и водоотведения

населенных пунктов и (или) их составляющие элементы

1. Системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов и (или) их составляющие элементы, не имеющие собственника или собственник которых неизвестен либо отказался от права собственности, являются бесхозяйными.

2. Местные исполнительные органы при обнаружении бесхозяйных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов и (или) их составляющих элементов проводят процедуры, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», по их обращению в государственную собственность.

Статья 102. Производственные расходы и потери воды в системе

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

1. Производственные расходы воды включают технологические и организационно-учетные расходы воды.

2. Нормативы производственных расходов воды в системе водоснабжения определяются по средним эксплуатационным или расчетным данным за последние три года в зависимости от схемы и элементов систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

3. Потери воды в системе водоснабжения включают технические и коммерческие потери.

К техническим потерям воды относятся утечки из водопроводной сети и емкостных сооружений, потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры, сооружений, выполнении подключений (присоединений) в водопроводную сеть, а также потери воды за счет естественной убыли.

К коммерческим потерям относятся потери за счет самовольного пользования водой, искажения показаний или порчи приборов учета воды.

4. Нормативные технические потери воды зависят от срока эксплуатации сооружений, сетей, оборудования, материала трубопроводов.

Организации по водоснабжению и (или) водоотведению ежегодно рассчитывают нормативные технические потери воды, результаты расчетов систематизируют, обрабатывают и накапливают в своих базах данных.

5. Сверхнормативные потери воды определяются как разность между объемом забранной воды из водного объекта и объемами реализованной воды водопотребителям, производственных расходов и нормативных технических потерь воды.

Сверхнормативные потери воды подлежат ликвидации за счет проведения мероприятий по водосбережению.

4. План развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов разрабатывается по итогам проведенного технического аудита централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Статья 104. Технический аудит централизованных систем

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

1. Технический аудит централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов (далее – технический аудит) – вид экспертных работ, проводимых в период эксплуатации инженерной инфраструктуры и (или) ее элементов с целью определения их фактического технического и технологического состояния на соответствие проектной мощности согласно государственным нормативам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Технический аудит проводится в целях определения:

1) фактического технического и технологического состояния элементов систем водоснабжения и водоотведения (уровень потерь, физический износ, энергетическая эффективность, оптимальность топологии, степень резервирования мощности и другие технические параметры);

2) возможности достижения очистными сооружениями систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов требований, установленных нормативно-правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и экологическим законодательством Республики Казахстан.

3. Результаты технического аудита отражаются в аудиторском заключении с выводами о их соответствии или несоответствии требованиям и стандартам, установленным законодательством Республики Казахстан.

4. По итогам заключения технического аудита:

1) проводится сопоставление выявленных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с аналогичными показателями объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, на которых применяются наилучшие имеющиеся технологии;

2) принимается решение о необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации и (или) внедрении новых технологий на централизованных системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

5. Технический аудит проводится аккредитованной организацией

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Организация по водоснабжению и (или) водоотведению информирует местные исполнительные органы о дате и сроках проведения технического аудита, ходе его проведения.

6. Технический аудит проводится за счет собственных средств организации по водоснабжению и (или) водоотведению, но не реже одного раза в пять лет до утверждения тарифов на предоставление регулируемых услуг по водоснабжению и (или) водоотведению в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

При разработке инвестиционных программ субъектом естественных монополий, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов организация по водоснабжению и (или) водоотведению проводит технический аудит в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

Параграф 2. Регулирование отношений в области водоснабжения

и водоотведения населенных пунктов

Статья 105. Договоры в области водоснабжения и (или)

водоотведения населенных пунктов

Регулируемые услуги по водоснабжению и (или) водоотведению оказываются на основании заключенных договоров между организациями

по водоснабжению и (или) водоотведению и водопотребителями, составленных на основе типового договора, утвержденного в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

Статья 106. Общие положения учета воды в области водоснабжения

и водоотведения населенных пунктов

1. В системах водоснабжения организуется учет объемов воды, забираемой из водных объектов, поданной в распределительную сеть и водопотребителям.

2. В системах водоотведения организуется учет объемов сброса сточных вод индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в систему водоотведения населенного пункта.

3. Обязательным является учет воды:

1) в насосных станциях первого, второго, третьего и последующих подъемов;

2) на границах раздела балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности с системами водоснабжения водопотребителей;

3) в многоквартирных жилых домах (жилых зданиях) посредством общедомового прибора учета воды и индивидуальных приборов учета на вводе системы водоснабжения в жилище (квартиру) и (или) нежилое помещение;

4) в индивидуальных жилых домах приборы учета воды устанавливаются на всех вводах системы водоснабжения;

5) в канализационных насосных станциях, в том числе подающих воду на очистные сооружения, в накопители сточных вод, на рельеф местности или сооружения для повторного использования;

6) на водовыпусках очищенных сточных вод в водные объекты, накопители сточных вод или на рельеф местности.

4. Учет поданной водопотребителям воды осуществляется на основании показаний приборов учета воды, установленных у водопотребителей и допущенных к эксплуатации для коммерческого учета воды.

5. При отсутствии приборов учета воды объем поданной воды рассчитывается в соответствии с методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и (или) водоотведению, утвержденной уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

6. Организации по водоснабжению и (или) водоотведению ежегодно на основе данных по учету воды проводят анализ потерь воды в собственных распределительных сетях и у водопотребителей.

7. В случае отсутствия у водопотребителей приборов учета сточных вод объемы отведенных водопотребителями сточных вод принимаются равным объемам потребленной воды (питьевой, технической, горячей), за вычетом безвозвратной воды.

Статья 107. Организация учета воды в системах

водоснабжения и водоотведения

населенных пунктов

1. Требования к приборам учета воды, техническим средствам, применяемым при учете воды, к порядку автоматизации учета воды, в том числе в составе автоматизированных систем учета энергопотребления операторов связи и владельцев сети телекоммуникации, не установленные в настоящем Кодексе и правилах выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утверждаемых уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, определяются

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, об информатизации и жилищным законодательством Республики Казахстан.

2. Пломбирование приборов учета воды и сточных вод осуществляется организацией по водоснабжению и (или) водоотведению.

3. Подключение (технологическое присоединение) водопотребителей

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов без установления приборов учета воды в узлах учета не допускается и осуществляется в соответствии с выданными организациями по водоснабжению и (или) водоотведению техническими условиями на подключение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

4. В проектах строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта многоквартирных жилых домов (жилых зданий) и иных объектов для организации коммерческого учета воды предусматривается обязательная установка общедомовых и индивидуальных приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с динамической характеристикой R не ниже 100 для холодной воды и динамической характеристикой R не ниже 50 (метрологический класс B) для горячей воды, с порогом чувствительности не более половины минимального расхода и дистанционной передачей данных.

Данное требование распространяется на случаи замены неработающих или с истекшим сроком эксплуатации приборов учета воды.

5. Во вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домах (жилых зданиях) и иных объектах устанавливаются приборы учета воды, указанные в пункте 4 настоящей статьи.

Приемка в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (жилых зданий) и иных объектов, присоединенных к сетям водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов, без приборов учета воды не допускается.

6. При выходе из строя прибора учета воды водопотребитель в течение тридцати календарных дней обеспечивает установку исправного прибора учета воды.

При выходе из строя прибора учета сточных вод водопотребитель обеспечивает установку исправного прибора учета сточных вод в срок, согласованный с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению,

но не более шестидесяти календарных дней. Срок может быть продлен

по причине направления приборов учета сточных вод на поверку и ремонт

за пределы страны.

7. Коммерческий учет объема предоставленных услуг по водоснабжению и (или) водоотведению для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды и (или) сточных вод, осуществляется расчетным способом в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Статья 108. Производственный контроль качества питьевой

воды и состава сточных вод

1. Организациями по водоснабжению и (или) водоотведению осуществляется производственный контроль за качеством питьевой воды и составом сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения населенного пункта из систем водоотведения населенных пунктов и промышленных предприятий.

2. Лабораторные исследования и испытания питьевой воды и сточных вод осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

3. Порядок осуществления производственного контроля за качеством питьевой воды и составом сточных вод устанавливается законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

Статья 109. Требования по улучшению качества питьевой воды

1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом, радиационном и химическом отношении.

2 Требования к составу воды из водных объектов и подготовленной питьевой воды, а также сроки проведения анализа и виды анализов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

3. Уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства совместно с другими заинтересованными государственными органами принимает меры по улучшению качества питьевой воды, которые включают:

1) поддержание в работоспособном состоянии технологий и мощности сооружений, отвечающих определенному качеству водного объекта;

2) использование оборудований и материалов, соответствующих национальным и (или) межгосударственным стандартам с обеспечением высокого качества строительных работ;

3) совершенствование нормативов и национальных стандартов питьевой воды.

4. Подтверждение соответствия требованиям национальных и (или) межгосударственных стандартов в отношении индивидуальных бытовых и групповых технических средств очистки и обеззараживания воды, а также материалов, реагентов, технологических процессов, оборудования и иных средств, используемых в системах питьевого водоснабжения населенных пунктов, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Статья 110. Требования к сточным водам, сбрасываемым

водопотребителями в централизованные системы

водоотведения населенных пунктов

Прием сточных вод от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в централизованные системы водоотведения населенных пунктов допускается при условии:

1) соответствия сточных вод требованиям по содержанию в них допустимой концентрации вредных веществ согласно правилам приема сточных вод в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, утвержденным уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства. В случае несоответствия сточных вод индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять их очистку на своих локальных очистных сооружениях водоотведения;

2) выполнения требований технических условий, установленных организациями по водоснабжению и (или) водоотведению.

Статья 111. Права и обязанности водопотребителей

в области водоснабжения и водоотведения

1. Водопотребители, пользующиеся услугами по водоснабжению и (или) водоотведению в населенных пунктах, имеют право на:

1) бесперебойное обеспечение водой из систем питьевого водоснабжения в соответствии с санитарными правилами для питьевого водопотребления, утвержденными государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также согласно заключенному договору на водоснабжение и (или) водоотведение

с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению;

2) получение платежного документа на оплату за предоставленные услуги по водоснабжению и (или) водоотведению;

3) получение информации о качестве питьевой воды и возможных перебоях в ее подаче;

4) участие в публичных слушаниях, проводимых по обсуждению проекта тарифов на услуги водоснабжения и (или) водоотведения;

5) расторжение договора в одностороннем порядке при условии письменного уведомления об этом организации по водоснабжению и (или) водоотведению не позднее чем за один месяц;

6) обеспечение питьевой водой в первоочередном порядке из систем питьевого водоснабжения, если их объекты отнесены к жилищному фонду, используются субъектами здравоохранения, а также для производства пищевой продукции;

7) обращение в организацию по водоснабжению и (или) водоотведению для корректировки оплаты предоставленной услуги;

8) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2. Водопотребители, пользующиеся услугами по водоснабжению

и (или) водоотведению в населенных пунктах, обязаны:

1) заключить договор на водоснабжение и (или) водоотведение

с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению;

2) поддерживать сохранность и надлежащее санитарное и техническое состояние собственных систем водоснабжения и водоотведения, узлов управления в них, приборов учета воды в соответствии с установленными требованиями;

3) своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги по водоснабжению и (или) водоотведению в соответствии

с заключенным договором на водоснабжение и (или) водоотведение и установленными тарифами;

4) иметь технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, исполнительную съемку собственных сетей водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопотребители, проживающие в домах индивидуальной застройки, за исключением водопотребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах (жилых зданиях);

5) соблюдать правила пользования системами водоснабжения и водоотведения, санитарные правила для питьевого водопотребления;

6) не допускать сброс сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ;

7) не допускать сброс ливневых и дренажных вод в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод;

8) не присоединять иных водопотребителей к собственным сетям водоснабжения и (или) водоотведения без разрешения организации по водоснабжению и (или) водоотведению;

9) выполнять технические требования организации по водоснабжению и (или) водоотведению;

10) выполнять иные требования, установленные настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

3. Водопотребители – индивидуальные предприниматели и юридические лица помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, обязаны:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации по водоснабжению и (или) водоотведению к приборам учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод, а также для отключения сетей водопотребителя при наличии задолженности перед организацией по водоснабжению и (или) водоотведению по оплате услуг по водоснабжению и (или) водоотведению в соответствии с договором на водоснабжение и (или) водоотведение;

2) запрашивать технические условия или технические требования у организации по водоснабжению и (или) водоотведению при увеличении объемов водопотребления и (или) водоотведения сверх установленных

в договоре на водоснабжение и (или) водоотведение.

Статья 112. Временное прекращение или ограничение

предоставления услуг по водоснабжению

и (или) водоотведению, приему сточных вод

Организация по водоснабжению и (или) водоотведению вправе прекратить или ограничить предоставление услуги по водоснабжению и (или) водоотведению, а также приему сточных вод в следующих случаях при:

1) возникновении аварии и (или) устранении последствий аварии на централизованных системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

2) установлении территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения несоответствия качества питьевой воды требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) необходимости увеличения объема воды, подаваемой для тушения пожара;

4) сбросе в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу;

5) воспрепятствовании водопотребителями допуску представителей организации по водоснабжению и (или) водоотведению к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод,

а также к узлам учета воды водопотребителей для осмотра, контроля, снятия показаний приборов учета воды;

6) получении предписания или соответствующего решения территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) ведомства уполномоченного органа в области охраны окружающей среды

о необходимости выполнения мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, состава сточных вод требованиям законодательства Республики Казахстан;

7) самовольном подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

8) неоднократном трех- и более кратном превышении допустимых концентраций вредных веществ, определенных в соответствии с нормативами предельно допустимых сбросов сточных вод с очистных сооружений населенного пункта, установленными экологическим законодательством Республики Казахстан;

9) отсутствии у водопотребителя системы производственного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения;

10) аварийном состоянии водопроводных и (или) канализационных сетей водопотребителя или организации по водоснабжению и (или) водоотведению;

11) проведении работ по подключению (технологическому присоединению) новых объектов;

12) проведении планово-предупредительного ремонта;

13) наличии у водопотребителя задолженности по оплате предоставленных услуг по водоснабжению и (или) водоотведению в соответствии с договором на водоснабжение и (или) водоотведение.

Глава 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ