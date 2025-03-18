Кодекс Республики Казахстан

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Бюджетное законодательство Республики Казахстан

1. Бюджетное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено настоящим Кодексом.

Бюджетное законодательство Республики Казахстан действует на всей территории Республики Казахстан и распространяется на всех физических и юридических лиц.

2. Положения настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, не распространяются на Национальный Банк Республики Казахстан, его ведомства и организации, входящие в его структуру, а также уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, юридических лиц, акционером (участником, доверительным управляющим) которых является Национальный Банк Республики Казахстан, за исключением некоммерческой организации, обеспечивающей условия для деятельности органов, их организаций и участников Международного финансового центра «Астана».

3. Положения настоящего Кодекса применяются с учетом особенностей, установленных законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, регулирующими вопросы государственных секретов, выборов Президента Республики Казахстан, депутатов Парламента Республики Казахстан, депутатов маслихатов, акимов районов (городов областного значения), городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также членов органов местного самоуправления в Республике Казахстан, осуществления оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности, обеспечения внешнеполитической деятельности, обороноспособности и национальной безопасности страны, финансирования судебной системы Республики Казахстан, финансирования уполномоченного органа по возврату активов.

4. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

5. Акты Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов о распределении денег соответственно из республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год утрачивают силу после окончания соответствующего финансового года, за исключением положений данных актов о выделении денег на возвратной основе.

Действия приложений к закону о республиканском бюджете (решению маслихата о местном бюджете) по второму и третьему годам планового периода утрачивают силу с введением в действие закона о республиканском бюджете (решения маслихата о местном бюджете) на следующий плановый период.

6. Закон о республиканском бюджете, решение маслихата о местном бюджете, акты Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов об их реализации, а также нормативные правовые акты о внесении изменений и дополнений в них вводятся в действие с 1 января соответствующего финансового года.

Статья 2. Основные цель и задачи бюджетного законодательства Республики Казахстан

и общие требования к получателям бюджетных средств

1. Основной целью бюджетного законодательства Республики Казахстан является обеспечение гармонизации стратегических целей государственного управления, задач и функций государства с объемами бюджетных средств, необходимыми для их достижения или реализации

в соответствии с проводимой бюджетной политикой.

2. Основными задачами бюджетного законодательства Республики Казахстан являются:

1) установление основных положений, принципов и механизмов функционирования бюджетной системы, образования и использования бюджетных средств, а также формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан;

2) регулирование бюджетных, межбюджетных отношений;

3) создание правовых основ для эффективного управления государственными финансами и бюджетом через принципы бюджетной системы.

3. Для реализации основных целей и задач бюджетного законодательства Республики Казахстан предусматриваются следующие требования:

администраторам бюджетных программ, местным исполнительным органам и иным получателям бюджетных средств запрещается вносить Президенту Республики Казахстан, в Администрацию Президента Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан, центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и местные уполномоченные органы по государственному планированию предложения об увеличении расходов бюджета вне процесса планирования бюджета;

администраторам бюджетных программ, местным исполнительным органам и иным получателям бюджетных средств запрещается вносить Президенту Республики Казахстан, в Администрацию Президента Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан предложения, связанные с изменением механизмов или инструментов выполнения задач бюджетного законодательства Республики Казахстан, установленных пунктом 2 настоящей статьи, без согласования с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, местным уполномоченным органом по государственному планированию, а также при необходимости центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и государственным казначейством;

местным уполномоченным отраслевым государственным органам запрещается согласование предложений центральных отраслевых государственных органов об увеличении, сокращении и (или) перераспределении расходов бюджета без согласования с местным уполномоченным органом по государственному планированию и соблюдения процедур, предусмотренных пунктом 2 статьи 73 настоящего Кодекса.

4. Разногласия между администраторами бюджетных программ и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию и (или) местным уполномоченным органом по государственному планированию рассматриваются соответствующей бюджетной комиссией, за исключением разногласий между администраторами бюджетных программ,

финансируемыми из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, и местными уполномоченными органами по государственному планированию районов (городов областного значения), которые рассматриваются собранием местного сообщества.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

1) утвержденный бюджет – бюджет, утвержденный Парламентом Республики Казахстан или соответствующим маслихатом;

2) бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций;

3) бюджетная система – совокупность бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан, а также бюджетных процесса и отношений,

в том числе с субъектами квазигосударственного сектора, внебюджетными фондами;

4) бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме;

5) неосвоение бюджетных средств – сложившееся по итогам отчетного периода превышение плана финансирования по платежам над оплаченными обязательствами по бюджетной программе за вычетом экономии бюджетных средств, нераспределенного остатка резерва на инициативы Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, возврата целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, и возврата целевых трансфертов на развитие, выделенных в отчетном финансовом году, разрешенных доиспользовать в соответствии с настоящим Кодексом;

6) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность участников бюджетного процесса на этапах прогнозирования, планирования, рассмотрения, утверждения, исполнения, уточнения, секвестра и корректировки бюджета, ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, мониторинга и оценки результатов;

7) бюджетная политика – совокупность мер по управлению государственными финансами Республики Казахстан, направленных на обеспечение устойчивости государственных финансов;

8) внебюджетный фонд – централизованный денежный фонд, создаваемый в форме юридического лица, учредителем и единственным акционером которого является государство, или контрольного счета наличности, основным предназначением которого является реализация социально-экономических задач развития республики или региона;

9) неэффективное исполнение бюджетных программ – недостижение конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ, в том числе при полном освоении бюджетных средств;

10) бюджетные отношения – отношения, возникающие в бюджетном процессе;

11) бюджетные операции – операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета;

12) отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году планового периода;

13) плановый период – три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;

14) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;

15) финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого осуществляется исполнение бюджета;

16) финансирование – выделение бюджетных денег их получателям;

17) краткосрочный период – период продолжительностью до одного года;

18) активы государства – имущественные и неимущественные блага и права, имеющие стоимостную оценку, полученные в государственную собственность в результате прошлых операций или событий;

19) государственный инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусмотренных настоящим Кодексом, направленных на создание и (или) развитие активов, включая создание новых, расширение

и (или) обновление действующих производств;

20) государственные финансы – система отношений республиканского бюджета, местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан, субъектов квазигосударственного сектора, внебюджетных фондов, возникающих при формировании, распределении, перераспределении активов и обязательств государственного сектора;

21) устойчивость государственных финансов – состояние государственных финансов, обеспечивающее финансирование реализации задач и функций государства с учетом его обязательств в долгосрочном периоде;

22) уточненный бюджет – утвержденный бюджет с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом Республики Казахстан или соответствующим маслихатом в ходе его исполнения;

23) показатели результатов – совокупность целевых индикаторов, конечных результатов, характеризующих деятельность государственного органа по реализации плана развития государственного органа, планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, планов развития области, города республиканского значения, столицы и (или) паспортов бюджетных программ, а также субъектов квазигосударственного сектора по реализации своих планов мероприятий или планов развития;

24) целевой индикатор – показатель, количественно измеряющий достижение цели плана развития государственного органа, плана мероприятий или плана развития субъекта квазигосударственного сектора, или плана развития области, города республиканского значения, столицы;

25) среднесрочный период – период, следующий за текущим финансовым годом, продолжительностью от года до пяти лет;

26) сбалансированность – соответствие принимаемых обязательств объемам планируемых бюджетных средств на уровне не более установленного проектом бюджета;

27) скорректированный бюджет – утвержденный (уточненный) бюджет с учетом изменений и дополнений, внесенных в ходе его исполнения на основании постановлений Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, решений акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

28) конечный результат – показатель паспорта бюджетной программы, качественно измеряющий достижение цели и (или) целевого индикатора плана развития государственного органа, плана развития области, города республиканского значения, столицы и (или) бюджетной программы в пределах предусмотренных бюджетных средств;

29) долгосрочный период – период, следующий за текущим финансовым годом, продолжительностью от пяти до тридцати лет.

2. Другие понятия бюджетного законодательства Республики Казахстан, не указанные в настоящей статье, используются в значениях, определяемых в соответствующих статьях настоящего Кодекса.

Понятия других отраслей законодательства Республики Казахстан, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих отраслях законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

При несовпадении определений понятий бюджетного законодательства Республики Казахстан с определениями понятий других отраслей законодательства Республики Казахстан применительно

к бюджетным отношениям используются понятия бюджетного законодательства Республики Казахстан.

Статья 4. Основные принципы бюджетной системы Республики Казахстан

Бюджетная система Республики Казахстан основывается на следующих основных принципах:

1) принцип единства – применение единых принципов организации и функционирования бюджетной системы с использованием единых процедур и технических решений бюджетного процесса в Республике Казахстан;

2) принцип устойчивости государственных финансов – формирование бюджетной политики, обеспечивающей финансирование реализации задач и функций государства с учетом его обязательств в долгосрочном и среднесрочном периодах;

3) принцип полноты – полнота отражения и учета в бюджете и Национальном фонде Республики Казахстан всех соответствующих поступлений и расходов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, недопущение зачетов взаимных требований с использованием бюджетных средств, равно как и уступок прав требований по бюджетным средствам;

4) принцип обоснованности – планирование и использование средств бюджета, Национального фонда Республики Казахстан и активов государства в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития на основе нормативных правовых актов и других документов, определяющих необходимость включения в проект бюджета тех или иных поступлений или расходов и обоснованность их объемов;

5) принцип последовательности – соблюдение государственными органами ранее принятых решений в сфере бюджетных отношений, отражение в бюджетной документации сведений за последние три отчетных финансовых года и на три года, предусмотренных утвержденным (уточненным) бюджетом на плановый период;

6) принцип эффективности – осуществление бюджетного процесса, планирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан исходя из необходимости достижения оптимального соотношения между расходами и результатами, обеспечивая реализацию государственных функций и качественное предоставление государственных услуг при минимальном объеме бюджетных средств;

7) принцип результативности – планирование и исполнение бюджета, использование средств Национального фонда Республики Казахстан, принятие административных и управленческих решений, ориентированных на достижение показателей результатов, предусмотренных планами развития государственных органов, планами развития областей, городов республиканского значения, столицы, планами развития или планами мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, или паспортами бюджетных программ;

8) принцип самостоятельности бюджета – установление стабильного распределения поступлений между бюджетами разных уровней и определение направлений их расходования в соответствии с настоящим Кодексом, право всех уровней государственного управления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс в соответствии с настоящим Кодексом, недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения местных бюджетов, и остатков бюджетных средств местных бюджетов в вышестоящие бюджеты, недопустимость возложения на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации;

9) принцип единства кассы – зачисление всех поступлений в бюджет на единый казначейский счет и осуществление всех предусмотренных расходов с единого казначейского счета в национальной валюте;

10) принцип транспарентности – открытость и доступность бюджетного процесса для общества, обязательное опубликование нормативных правовых актов в области бюджетного законодательства Республики Казахстан, сведений о государственных финансах, утвержденных (уточненных, скорректированных) бюджетов и других документов, определенных настоящим Кодексом, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Статья 5. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса являются:

1) Правительство Республики Казахстан, местные исполнительные органы, аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;

2) представительные органы – Парламент Республики Казахстан и маслихаты;

3) государственные органы;

4) органы государственного аудита и финансового контроля;

5) центральный уполномоченный орган по бюджетной политике – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в области бюджетной политики, в том числе

в области развития бюджетной системы, управления государственными финансами и прогнозирования доходов, экономической политики,

политики привлечения инвестиций, государственно-частного партнерства, государственных инвестиционных проектов, межбюджетных отношений, государственного и гарантированного государством заимствования и долга, управления государственными активами, привлечения и в пределах компетенций, установленных настоящим Кодексом, использования грантов;

6) центральный уполномоченный орган по региональной политике – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в области формирования и реализации государственной политики в сфере регионального развития;

7) центральный уполномоченный орган по государственному планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в области государственного планирования и стратегических, контрольных, реализационных и регулятивных функций;

8) центральный уполномоченный орган по бюджетному

планированию – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в области бюджетного планирования, в пределах компетенции методологическое руководство

по бюджетному планированию, а также выработку предложений по совершенствованию системы бюджетного планирования;

9) центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также

в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в области исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению республиканского бюджета и в пределах своей компетенции – местных бюджетов, внебюджетных фондов;

10) государственное казначейство – ведомство центрального исполнительного органа по исполнению бюджета, на которое возложены функции уполномоченного органа по казначейскому исполнению бюджета;

11) органы государственного казначейства – территориальные подразделения государственного казначейства;

12) органы государственных доходов, определенные налоговым законодательством Республики Казахстан;

13) уполномоченные государственные органы, ответственные

за взимание неналоговых поступлений с физических и юридических лиц

в республиканский или местный бюджет, Национальный фонд Республики Казахстан, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд и осуществляющие контроль за их поступлением (далее – уполномоченные органы по неналоговым поступлениям);

14) местный уполномоченный орган по государственному планированию – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единице;

15) местный уполномоченный орган по исполнению бюджета – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;

16) Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан – консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан, одной их основных задач которого является оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений и формирование рекомендаций Президенту Республики Казахстан по вопросам использования Национального фонда Республики Казахстан.

Решение о создании Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, его состав и положение утверждаются Президентом Республики Казахстан;

17) бюджетная комиссия – консультативно-совещательный орган, создаваемый с целью обеспечения своевременной и качественной разработки проекта бюджета и выработки предложений по планированию и исполнению бюджета.

Правительство Республики Казахстан образует Республиканскую бюджетную комиссию, утверждает положение о ней, компетенции и состав.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) образуют соответствующие местные бюджетные комиссии, утверждают положения

о них, компетенции и состав.

Первый руководитель администратора республиканских бюджетных программ образует ведомственную бюджетную комиссию, определяет ее рабочий орган и утверждает положение о ней, компетенции и состав.

Бюджетные комиссии осуществляют свою деятельность на постоянной основе.

В компетенцию республиканской бюджетной комиссии, бюджетных комиссий области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) входят:

1) выработка предложений по прогнозу социально-экономического развития, проектам планов развития государственных органов или проектам планов развития области, города республиканского значения, столицы или проектам изменений и дополнений в них, лимитам расходов администраторов бюджетных программ и направлениям расходов администраторов бюджетных программ;

2) выработка предложений по определению показателей проектов бюджетов, уточнению, корректировке бюджетов;

3) выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, предусматривающим сокращение поступлений или увеличение расходов республиканского и (или) местных бюджетов и (или) Национального фонда Республики Казахстан, в том числе в случае, предусмотренном абзацем пятым части первой пункта 2 статьи 73 настоящего Кодекса;

4) выработка предложений по проектам нормативных правовых актов, разработанным в реализацию положений настоящего Кодекса;

5) рассмотрение результатов обзора расходов, бюджетного мониторинга, проведенной оценки результатов и выработка предложений по ним;

6) иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также положениями о бюджетных комиссиях.

В компетенцию ведомственных бюджетных комиссий входят:

1) выработка предложений по проекту плана развития государственного органа или проекту изменений и дополнений в план развития государственного органа, бюджетным запросам;

2) рассмотрение результатов бюджетного мониторинга, проведенной оценки результатов и выработка предложений по ним;

3) иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также положениями о ведомственных бюджетных комиссиях.

Рабочими органами Республиканской бюджетной комиссии и местных бюджетных комиссий являются соответственно центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и местные уполномоченные органы по государственному планированию.

Председателем местной бюджетной комиссии является аким соответствующей области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).

Секретарем местной бюджетной комиссии является первый руководитель местного уполномоченного органа по государственному планированию.

Порядок организации деятельности бюджетной комиссии разрабатывается и определяется рабочим органом соответствующей бюджетной комиссии;

18) общественный совет – консультативно-совещательный, наблюдательный орган, образуемый в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах»;

19) администратор бюджетных программ – государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ, определяемый согласно возложенным на него законодательством Республики Казахстан функциям, полномочиям и компетенциям.

Администратор бюджетных программ самостоятельно использует бюджетные средства в случае, если он является одновременно администратором бюджетной программы и государственным учреждением.

Структурные и территориальные подразделения государственных органов не могут быть администраторами бюджетных программ, за исключением территориальных органов полиции, уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и территориальных подразделений уполномоченного органа в сфере гражданской защиты области, города республиканского значения, столицы, которые являются администраторами областных бюджетных программ, бюджетных программ городов республиканского значения, столицы;

20) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе Фонд национального благосостояния, национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство,

а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, некоммерческая организация, обеспечивающая условия для деятельности органов, их организаций и участников Международного финансового центра «Астана»;

21) автономная организация образования – не имеющая членства некоммерческая организация, учреждаемая Правительством Республики Казахстан, правовой статус и особый правовой режим деятельности которой определяются законодательными актами Республики Казахстан;

22) получатели бюджетных средств – физические и юридические лица, получающие бюджетные средства через администраторов бюджетных программ или субъектов квазигосударственного сектора и использующие их в целях обеспечения реализации задач и функций государства.

Получатели бюджетных средств обязаны расходовать бюджетные средства по целевому назначению и обеспечить исполнение принятых на себя обязательств по достижению результатов, определенных в бюджетной и иной документации, разрабатываемой согласно настоящему Кодексу,

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Получателям бюджетных средств, в том числе субъектам квазигосударственного сектора, запрещается размещать на депозитах и в других финансовых инструментах, в том числе за рубежом, бюджетные средства с целью получения вознаграждений, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

23) резиденты Республики Казахстан – юридические лица, созданные

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением в Республике Казахстан, а также их филиалы и представительства

с местонахождением в Республике Казахстан и (или) за ее пределами;

24) финансовое агентство – национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов акций которых принадлежит национальному управляющему холдингу, а также банк или организация со стопроцентным участием государства, осуществляющая отдельные виды банковских операций, уполномоченные в соответствии с законодательством Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики и осуществляющие в этих целях заимствования на финансовом рынке Республики Казахстан и (или) международном финансовом рынке;

25) интегратор в области бюджетного процесса – юридическое лицо, единственным акционером которого является государство, определяемое центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, на которое возлагаются функции по обеспечению цифровизации и автоматизации бюджетного процесса.

Статья 6. Цифровая трансформация бюджетного процесса

1. Цифровая трансформация объектов информатизации бюджетного процесса охватывает все этапы бюджетного процесса и осуществляется

с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

2. Цифровая трансформация бюджетного процесса обеспечивается интегратором в области бюджетного процесса.

Цифровая трансформация процесса бюджетного планирования местных бюджетов обеспечивается местными исполнительными органами.

3. Интегратор в области бюджетного процесса:

обеспечивает создание, сопровождение, развитие, информационную безопасность и реализацию объектов информатизации бюджетного процесса;

оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги по вопросам цифровой трансформации бюджетного процесса;

обеспечивает доступ представительным органам и органам государственного аудита и финансового контроля к объектам информатизации бюджетного процесса в соответствии с порядком, определяемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

4. Стандарты и требования к объектам информатизации бюджетного процесса разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом по исполнению бюджета с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации.

Глава 2. УРОВНИ, ВИДЫ И СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

Статья 7. Уровни бюджета

1. В Республике Казахстан утверждаются, исполняются и являются самостоятельными бюджеты следующих уровней:

1) республиканский бюджет, утверждаемый законом Республики Казахстан;

2) областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы, утверждаемые решением областного маслихата, маслихата города республиканского значения, столицы;

3) районный (города областного значения) бюджет, утверждаемый решением районного (города областного значения) маслихата;

4) бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемый решением районного (города областного значения) маслихата после согласования с собранием местного сообщества.

2. Республиканским бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций центральных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений и реализации общереспубликанских направлений государственной политики.

3. Областным бюджетом, бюджетом города республиканского значения, столицы является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных настоящим Кодексом,

и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов областного уровня, города республиканского значения, столицы, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.

Районным (города областного значения) бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного (города областного значения) уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.

Бюджетом города районного значения, села, поселка, сельского округа является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.

Областные бюджеты, бюджеты городов республиканского значения, столицы, районные (городов областного значения) бюджеты, бюджеты городов районного значения, сел, поселков, сельских округов относятся

к местным бюджетам.

4. В Республике Казахстан в случаях, установленных настоящим Кодексом, может разрабатываться, утверждаться и исполняться чрезвычайный государственный бюджет.

Чрезвычайный государственный бюджет формируется на основе республиканского и местных бюджетов и вводится в случае чрезвычайного или военного положения в Республике Казахстан.

Статья 8. Виды бюджета, используемые

в качестве аналитической информации

1. В Республике Казахстан составляются следующие виды бюджетов, используемые в качестве аналитической информации и не подлежащие утверждению:

государственный бюджет;

консолидированный бюджет;

бюджет области;

бюджет района (города областного значения).

2. Государственным бюджетом является централизованный денежный фонд государства, объединяющий республиканский и местные бюджеты без учета взаимопогашаемых операций между ними.

Консолидированным бюджетом является централизованный денежный фонд государства, объединяющий республиканский бюджет, бюджеты областей, городов республиканского значения, столицы, поступления и расходы Национального фонда Республики Казахстан, поступления и расходы внебюджетных фондов без учета взаимопогашаемых операций между ними.

Бюджетом области является централизованный денежный фонд, объединяющий областной бюджет, бюджеты районов (городов областного значения) без учета взаимопогашаемых операций между ними.

Бюджетом района (города областного значения) является централизованный денежный фонд, объединяющий районный (города областного значения) бюджет, бюджеты городов районного значения, сел, поселков, сельских округов без учета взаимопогашаемых операций между ними.

Взаимопогашаемыми операциями являются операции, осуществляемые при формировании консолидированного бюджета, государственного бюджета, бюджета области и района (города областного значения), а также отчетов об их исполнении, связанные с исключением трансфертов, бюджетных кредитов и других платежей, передаваемых из одного уровня бюджета в другой, в целях исключения двойного счета.

Статья 9. Структура бюджета, поступления и расходы бюджета

1. Структура бюджета состоит из следующих разделов:

1) доходы:

налоговые поступления;

неналоговые поступления;

поступления от продажи основного капитала;

специальные поступления;

поступления трансфертов;

2) затраты;

3) чистое бюджетное кредитование:

бюджетные кредиты;

погашение бюджетных кредитов;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами:

приобретение финансовых активов;

поступления от продажи финансовых активов государства;

5) дефицит (профицит) бюджета;

6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета;

7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

поступление займов;

погашение займов;

используемые остатки бюджетных средств.

2. Поступлениями бюджета являются доходы, суммы погашения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства, займы.

Доходами бюджета являются налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала, специальные поступления, поступления трансфертов.

Доходы не имеют целевого назначения, за исключением специальных поступлений и целевых трансфертов. Введение новых видов доходов, отмена или изменение действующих осуществляются с обязательным внесением изменений или дополнений в настоящий Кодекс.

Налоговыми поступлениями являются налоги и другие обязательные платежи в бюджет, установленные Кодексом Республики Казахстан

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду, таможенные пошлины, таможенные сборы, установленные в соответствии

с таможенным законодательством Евразийского экономического союза

и (или) Республики Казахстан, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, установленные в соответствии с Договором

о Евразийском экономическом союзе.

К налоговым поступлениям также относятся авансовые платежи, вносимые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан в счет уплаты предстоящих таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Неналоговыми поступлениями являются:

обязательные, невозвратные платежи в бюджет, установленные настоящим Кодексом и другими законодательными актами Республики Казахстан, кроме предусмотренных Кодексом Республики Казахстан

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, не относящиеся к поступлениям от продажи основного капитала;

деньги, передаваемые в бюджет на безвозмездной основе, кроме трансфертов;

деньги от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг).

Поступлениями от продажи основного капитала являются поступления в бюджет денег от:

1) продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;

2) продажи товаров из государственного материального резерва;

3) продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, в частную собственность или предоставления их в постоянное или временное землепользование либо их реализации иным способом

в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан или международными договорами;

4) продажи нематериальных активов, принадлежащих государству.

Специальными поступлениями являются:

1) плата за негативное воздействие на окружающую среду, установленная Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) отчисления недропользователей, установленные законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании на:

социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры;

научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан;

финансирование обучения казахстанских кадров;

3) штрафы за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемые

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) средства, полученные от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда, штрафы в области охраны окружающей среды, налагаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Поступлениями трансфертов являются поступления трансфертов из одного уровня бюджета в другой, из Национального фонда Республики Казахстан и (или) Специального государственного фонда в республиканский бюджет.

Суммами погашения бюджетных кредитов являются поступления

в бюджет, связанные с возвратом основного долга по полученным из бюджета кредитам, а также исполнением юридическими лицами требований по оплаченным государственным гарантиям, государственным гарантиям по поддержке экспорта.

Поступлениями от продажи финансовых активов государства являются поступления в бюджет от продажи долей участия, ценных бумаг юридических лиц, в том числе международных организаций, находящихся

в государственной собственности, государственных предприятий в виде имущественного комплекса, а также иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении государственных юридических лиц.

Займами являются поступления денег в бюджет, связанные с выпуском государственных эмиссионных ценных бумаг и (или) заключением договоров займов.

3. Расходами бюджета являются затраты, бюджетные кредиты, приобретение финансовых активов, погашение займов.

Затратами являются бюджетные средства, выделяемые на невозвратной основе.

Бюджетными кредитами являются бюджетные средства, предоставляемые в соответствии с главой 30 настоящего Кодекса.

Приобретением финансовых активов являются бюджетные средства, направляемые на приобретение в государственную собственность долей участия и ценных бумаг юридических лиц, в том числе международных организаций.

Погашением займов являются бюджетные средства, направляемые на погашение основного долга по внутренним и внешним государственным займам.

4. Ненефтяной дефицит (профицит) республиканского или государственного бюджета равен разнице между поступлениями в республиканский или государственный бюджет с исключением поступлений займов, поступлений трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и вывозной таможенной пошлины на сырую нефть и расходами республиканского или государственного бюджета, за исключением погашения займов.

Полученная величина с отрицательным знаком является ненефтяным дефицитом республиканского или государственного бюджета,

с положительным знаком – ненефтяным профицитом республиканского или государственного бюджета.

Размер ненефтяного дефицита (профицита) республиканского бюджета утверждается законом о республиканском бюджете.

Размер ненефтяного дефицита (профицита) государственного бюджета не утверждается и используется в аналитических целях.

5. Чистое бюджетное кредитование определяется как разница между бюджетными кредитами и погашением бюджетных кредитов.

6. Операции с финансовыми активами включают в себя:

1) приобретение финансовых активов;

2) поступления от продажи финансовых активов государства.

Сальдо по операциям с финансовыми активами определяется как разница между приобретением финансовых активов и поступлениями от продажи финансовых активов государства.

Приобретение финансовых активов и поступления от продажи финансовых активов государства осуществляются в соответствии

с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям

с финансовыми активами.

Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом,

с положительным знаком – профицитом бюджета.

8. Финансирование дефицита бюджета обеспечивается путем покрытия дефицита бюджета за счет заимствования и используемых остатков бюджетных средств.

Объем финансирования дефицита бюджета определяется как превышение суммы полученных займов, используемых остатков бюджетных средств над суммой погашения основного долга по займам.

Значение финансирования дефицита бюджета устанавливается

с положительным знаком и соответствует величине дефицита бюджета.

9. Использование профицита бюджета осуществляется путем расходования профицита бюджета, средств займов, используемых остатков бюджетных средств на погашение основного долга по займам.

Объем использования профицита бюджета определяется как превышение суммы погашения основного долга по займам над суммой полученных займов и используемых остатков бюджетных средств.

Значение использования профицита бюджета устанавливается

с отрицательным знаком и соответствует величине профицита бюджета.

Глава 3. ЕДИНАЯ БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Статья 10. Определение и состав единой бюджетной классификации

1. Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов.

2. Бюджетный процесс осуществляется на основе единой бюджетной классификации.

3. Единая бюджетная классификация включает в себя:

1) классификацию поступлений бюджета;

2) функциональную классификацию расходов бюджета;

3) экономическую классификацию расходов бюджета.

4. Единая бюджетная классификация составляется на основе законодательных актов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан, решений областного маслихата, маслихата города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) маслихата.

В случае изменения структуры местного государственного управления по решению акима в единую бюджетную классификацию вносятся изменения и дополнения не более одного раза в квартал, в последний месяц квартала.

5. Порядок составления и внесения изменений и дополнений в единую бюджетную классификацию определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

6. Единая бюджетная классификация составляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Статья 11. Классификация поступлений бюджета

1. Классификацией поступлений бюджета является группировка поступлений бюджетов всех уровней по определенным характеристикам, основанная на бюджетном законодательстве Республики Казахстан.

2. Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

Статья 12. Функциональная классификация расходов бюджета

1. Функциональной классификацией расходов бюджета является группировка расходов бюджетов всех уровней, определяющая направления расходования бюджетных средств по функциональным и ведомственным признакам, отражающим выполнение функций государства, реализацию документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

2. Группировка функциональной классификации расходов бюджета состоит из следующих уровней:

функциональные группы;

функциональные подгруппы;

администраторы бюджетных программ;

бюджетные программы (подпрограммы).

3. На основе функциональной классификации расходов бюджета может формироваться ведомственная классификация расходов бюджета, составляемая посредством группировки администраторов бюджетных программ и бюджетных программ (подпрограмм).

Статья 13. Экономическая классификация расходов бюджета

1. Экономической классификацией расходов бюджета является группировка расходов бюджета по экономическим характеристикам, отражающая операции, осуществляемые государственными учреждениями для реализации бюджетных программ.

2. Группировка экономической классификации расходов бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

3. Структура специфик экономической классификации расходов бюджета разрабатывается и утверждается центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Статья 14. Виды бюджетных программ (подпрограмм)

1. В зависимости от содержания бюджетные программы (подпрограммы) разделяются на бюджетные программы (подпрограммы), направленные на:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий;

предоставление бюджетных кредитов;

осуществление бюджетных инвестиций;

осуществление капитальных расходов;

выполнение обязательств государства.

2. Бюджетные программы (подпрограммы), направленные на осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, включают все связанные с ними текущие расходы, в том числе расходы на исследования, консалтинговые услуги.

Стоимость исследований, консалтинговых услуг устанавливается

в порядке, определяемом центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

3. К бюджетным программам (подпрограммам), направленным на предоставление трансфертов и бюджетных субсидий, относятся:

1) трансферты между уровнями бюджетов;

2) трансферты физическим лицам, кроме денежных выплат работникам государственных учреждений;

3) трансферты юридическим лицам, кроме государственных учреждений;

4) бюджетные субсидии физическим и юридическим лицам.

Трансферты между уровнями бюджетов регулируются главой 15 настоящего Кодекса.

Трансфертами физическим лицам, кроме денежных выплат работникам государственных учреждений, являются денежные выплаты физическим лицам, предназначенные для увеличения их располагаемого дохода либо для полной или частичной компенсации определенных видов затрат или ущерба, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Трансфертами юридическим лицам, учредителем которых является государство, кроме государственных учреждений, являются целевые перечисления из республиканского бюджета в автономные организации образования, фонд социального медицинского страхования, администрацию Международного финансового центра «Астана» в соответствии

с законодательными актами Республики Казахстан.

При внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан, предусматривающих получение бюджетных средств в виде трансфертов юридическим лицам, требуется прохождение процедур, установленных законодательством Республики Казахстан об административных процедурах, связанных с передачей функций центральных и (или) местных исполнительных органов в конкурентную среду.

Трансферты юридическим лицам выделяются при условии планирования показателей результатов в стратегических документах организаций, претендующих на их получение.

Трансферты юридическим лицам не выделяются для:

1) осуществления бюджетных инвестиций;

2) приобретения долгосрочных активов, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О международном финансовом центре «Астана».

Перечисление трансфертов юридическим лицам осуществляется через соответствующих администраторов бюджетных программ.

Порядок составления отчетности об использовании трансфертов юридическим лицам, формы и сроки ее представления, а также требования

к предоставляемой информации о ходе и результатах использования трансфертов юридическим лицам, за исключением фонда социального медицинского страхования, определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Бюджетными субсидиями являются невозвратные платежи из бюджета, которые предоставляются физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским или фермерским хозяйствам, только при отсутствии другого способа выполнения государственных функций и реализации социально-экономических задач развития республики или региона в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Порядок выплаты бюджетных субсидий определяется центральными государственными органами по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

4. К бюджетным программам (подпрограммам), направленным на осуществление капитальных расходов, относятся расходы, направленные на формирование либо укрепление материально-технической базы, проведение капитального (восстановительного) ремонта, и иные капитальные расходы

в соответствии с экономической классификацией расходов, кроме бюджетных инвестиций.

Капитальные расходы, осуществляемые в рамках договора лизинга, реализуются по бюджетным программам (подпрограммам), направленным на осуществление капитальных расходов.

Стоимость и предмет капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга, устанавливаются в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

5. Предоставление бюджетных кредитов, осуществление бюджетных инвестиций, выполнение обязательств государства реализуются

в соответствии с настоящим Кодексом.

6. В зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы подразделяются на:

1) республиканские, утверждаемые в составе республиканского бюджета;

2) областные, городов республиканского значения, столицы, утверждаемые в составе областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы;

3) районные (городские), утверждаемые в составе районного (города областного значения) бюджета;

4) бюджетные программы района в городе, утверждаемые в составе бюджета города республиканского значения, столицы, города областного значения;

5) бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Областные, городов республиканского значения, столицы, районные (городские) бюджетные программы, а также бюджетные программы района

в городе и бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа являются местными бюджетными программами.

7. В зависимости от способа реализации бюджетные программы (подпрограммы) подразделяются на:

1) индивидуальные бюджетные программы (подпрограммы), реализуемые одним администратором;

2) распределяемые бюджетные программы, утверждаемые в бюджете

в составе бюджетных программ определенного администратора бюджетных программ и подлежащие распределению в течение текущего финансового года между различными администраторами бюджетных программ.

Распределение таких бюджетных программ осуществляется в порядке, определяемом соответствующими центральными государственными органами по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

8. Бюджетные программы (подпрограммы) подразделяются на текущие бюджетные программы (подпрограммы) и бюджетные программы (подпрограммы) развития с присвоением соответствующего признака (кода)

в составе единой бюджетной классификации.

К бюджетным программам (подпрограммам) развития относятся расходы бюджета, направленные на осуществление бюджетных инвестиций. Остальные расходы бюджета относятся к текущим бюджетным программам (подпрограммам).

9. Для достижения цели плана развития государственного органа или плана развития области, города республиканского значения, столицы, единого конечного результата затраты по осуществлению государственных функций, полномочий и оказанию вытекающих из них государственных услуг, осуществлению капитальных расходов, реализации государственных

инвестиционных проектов, предоставлению трансфертов и бюджетных субсидий объединяются в одну бюджетную программу с сохранением структуры бюджета и выделением указанных затрат в отдельные подпрограммы.

Не допускается введение новой бюджетной программы, направленной на достижение цели утвержденного плана развития государственного органа или плана развития области, города республиканского значения, столицы, при наличии бюджетной программы, направленной на достижение данной цели

в пределах раздела структуры бюджета.

Статья 15. Классификация расходов Министерства обороны

Республики Казахстан и его учреждений, государственных

органов, осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность, разведывательную и контрразведывательную

деятельность, и их учреждений, а также специальных

государственных органов, обеспечивающих

безопасность охраняемых лиц и объектов

Расходы Министерства обороны Республики Казахстан и его учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, специальных государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, и их учреждений, а также специальных государственных органов, обеспечивающих безопасность охраняемых лиц и объектов, классифицируются по одной функциональной группе с отражением по одной специфике экономической классификации расходов по следующим бюджетным программам:

одной бюджетной программе, направленной на выполнение государственных функций и полномочий, предоставление трансфертов и осуществление капитальных расходов;

одной бюджетной программе, направленной на осуществление бюджетных инвестиций.

Расходы на осуществление оперативно-розыскной деятельности государственных органов и их учреждений, за исключением Министерства обороны Республики Казахстан и его учреждений, специальных государственных органов, классифицируются по одной функциональной группе, по одной бюджетной программе, направленной на выполнение государственных функций и полномочий, за исключением капитальных расходов и расходов на реализацию бюджетных инвестиционных проектов

с отражением по одной специфике экономической классификации расходов.

Глава 4. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ

Статья 16. Государственное задание

1. Государственным заданием является заказ субъектам квазигосударственного сектора с участием государства в уставном капитале и иным юридическим лицам, определяемым Правительством Республики Казахстан, на оказание отдельных государственных услуг и выполнение других задач.

2. К государственным заданиям могут быть отнесены заказы, соответствующие одному или нескольким из следующих критериев:

1) отсутствие иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества;

2) использование, эксплуатация и содержание стратегических объектов, критически важных объектов, в том числе объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, находящихся

в государственной собственности, в силу обеспечения общественных интересов и национальной безопасности;

3) отсутствие конкуренции на соответствующем рынке товаров, работ и услуг;

4) исключительность и уникальность товара, работы, услуги, объектов интеллектуальной собственности.

Запрещается планирование государственного задания, не соответствующего критериям, предусмотренным частью первой настоящего пункта.

3. Планирование государственного задания осуществляется

с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом при разработке бюджета, с учетом положительного заключения антимонопольного органа на предмет соответствия критериям, предусмотренным частью первой пункта 2 настоящей статьи, выдаваемого

в порядке, определяемом антимонопольным органом.

В случае передачи государственного задания субъектами квазигосударственного сектора и юридическими лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, ответственными за выполнение государственного задания, на субподряд в заключении антимонопольного органа определяются объем и условия передачи государственного задания на субподряд.

Положения настоящего пункта не распространяются на планирование государственного задания по начатым (продолжающимся) государственным заданиям.

4. Стоимость государственного задания устанавливается в порядке, определяемом центральными уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

5. Показатели результатов государственного задания определяются

в планах развития государственных органов и (или) паспортах бюджетных программ соответствующих администраторов бюджетных программ.

6. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию формирует сводную информацию о государственных заданиях, на выполнение которых предусматриваются бюджетные средства в проекте республиканского бюджета, и включает в состав материалов, прилагаемых

к проекту закона о республиканском бюджете.

7. Выделение бюджетных средств субъектам квазигосударственного сектора с участием государства в уставном капитале на выполнение государственного задания осуществляется без увеличения уставного капитала.

8. Выполнение государственного задания осуществляется без соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, путем заключения гражданско-правовой сделки между администратором республиканских бюджетных программ и исполнителем государственного задания.

Гражданско-правовые сделки, заключенные в нарушение пункта 2 настоящей статьи, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованных лиц.

9. Субъекты квазигосударственного сектора и юридические лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, ежегодно формируют отчетность

о выполнении государственного задания, содержащую информацию о ходе и результатах его выполнения, и представляют администраторам бюджетных программ.

10. Информация о выполнении государственного задания включается

в состав годового отчета об исполнении республиканского бюджета и подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

11. Порядок планирования государственного задания определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Порядок выполнения государственного задания и составления отчетности о выполнении государственного задания, формы и сроки ее представления, а также требования к предоставляемой информации о ходе и результатах выполнения государственного задания определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

12. Ответственность за выполнение государственного задания возлагается на первых руководителей администраторов республиканских бюджетных программ, субъектов квазигосударственного сектора и юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса.

Статья 17. Особенности пилотных проектов

в области бюджетных отношений

1. Пилотный проект в области бюджетных отношений – это временный проект, проводимый по поручению Президента Республики Казахстан

в ограниченном масштабе с целью выявления реалистичности, временных затрат, объемов расходов, недостатков и эффекта предлагаемого решения по его реализации.

2. Пилотный проект в области бюджетных отношений должен соответствовать следующим критериям:

предлагаемое в его реализацию решение должно быть уникальным (инновационным, высокотехнологичным);

иметь конкретные цели и ожидаемые результаты;

иметь временное ограничение;

иметь завершенный характер;

иметь положительный экономический (социальный) эффект;

быть реалистичным.

3. Реализация (внедрение) пилотного проекта в области бюджетных отношений и (или) управление им могут осуществляться субъектами квазигосударственного сектора.

Полномочия, механизмы, функционирование и деятельность субъектов квазигосударственного сектора по реализации (внедрению) пилотного проекта в области бюджетных отношений и (или) управлению им определяются

в соответствии с законами Республики Казахстан.

Первый руководитель субъекта квазигосударственного сектора несет ответственность за реализацию (внедрение) пилотного проекта в области бюджетных отношений и (или) управление им, установленную законами Республики Казахстан.

4. Порядок и сроки реализации (внедрения) пилотного проекта

в области бюджетных отношений разрабатываются соответствующим центральным уполномоченным органом и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

5. Государственный орган, самостоятельно реализующий пилотный проект в области бюджетных отношений, а также путем передачи субъекту квазигосударственного сектора, осуществляет анализ и оценку его реализации, в том числе на предмет достижения ожидаемых результатов,

c учетом которых направляет в Правительство Республики Казахстан информацию об итогах и предложения о целесообразности его дальнейшей реализации.

Глава 5. РЕЗЕРВЫ

Статья 18. Общие положения о резервах

1. Резервы образуются в составе республиканского, областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) бюджета для финансирования затрат,

не запланированных при разработке республиканского и местных бюджетов

в силу их непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году.

2. Выделение бюджетных средств из резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов осуществляется постановлениями соответственно Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, а также правовыми актами уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, которые утрачивают силу по завершении финансового года.

3. Порядок распределения резерва на инициативы Президента Республики Казахстан устанавливается Правительством Республики Казахстан.

4. Порядок распределения и использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов устанавливается Правительством Республики Казахстан.

5. Не допускается доиспользование средств резерва Правительства Республики Казахстан в следующем финансовом году.

Статья 19. Резерв на инициативы Президента Республики Казахстан

1. Резерв на инициативы Президента Республики Казахстан формируется в составе республиканского бюджета на первый год планового периода в размере не менее полутора и не более трех процентов от планируемого объема доходов республиканского бюджета на очередной финансовый год без учета поступлений трансфертов.

2. Резерв на инициативы Президента Республики Казахстан предусматривается по отдельной распределяемой бюджетной программе, администрируемой центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, и распределяется в течение текущего финансового года.

3. Резерв на инициативы Президента Республики Казахстан направляется на финансирование непредвиденных и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году затрат, связанных с реализацией ежегодных посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана и других инициатив Президента Республики Казахстан.

4. Выделение бюджетных средств из резерва на инициативы Президента Республики Казахстан в течение финансового года осуществляется по поручению Президента Республики Казахстан постановлением Правительства Республики Казахстан, которое утрачивает силу по завершении финансового года.

Статья 20. Резервы Правительства Республики Казахстан

и местных исполнительных органов

1. Резерв Правительства Республики Казахстан включает:

1) чрезвычайный резерв;

2) резерв для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) резерв на неотложные затраты;

4) резерв на исполнение обязательств по решениям судов;

5) резерв на покрытие дефицита наличности областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы.

2. Резерв местного исполнительного органа включает:

1) чрезвычайный резерв;

2) резерв на неотложные затраты;

3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов;

4) резерв на покрытие дефицита наличности районных (городов областного значения) бюджетов или бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов соответственно.

3. Общий объем резерва Правительства Республики Казахстан формируется в составе республиканского бюджета в размере до трех процентов от планируемого объема доходов республиканского бюджета на очередной финансовый год без учета поступлений трансфертов.

Общий объем резерва местного исполнительного органа устанавливается решением соответствующего местного представительного органа в объеме не менее двух процентов от объема поступлений соответствующего местного бюджета без учета трансфертов, займов и бюджетных изъятий в вышестоящий бюджет.

4. В случае недостаточности бюджетных средств, предусмотренных на один из видов резерва, Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган увеличивает плановые назначения соответствующего резерва посредством перераспределения общих объемов резервов Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа посредством корректировки соответствующего бюджета.

5. Чрезвычайный резерв используется в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий, проведения мероприятий по обеспечению правового режима чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан и на оказание официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам.

Финансирование расходов из чрезвычайного резерва на мероприятия для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий, предусмотренные постановлениями соответственно Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов, может осуществляться уполномоченными органами по исполнению бюджета по мере представления администраторами бюджетных программ обосновывающих документов в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

6. Резерв для жизнеобеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера используется для осуществления мероприятий, направленных на сохранение жизни и поддержание здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуируемых людей.

7. Резерв на неотложные затраты используется в целях устранения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единицы, а также жизни и здоровью людей.

Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты может использоваться на иные непредвиденные затраты, определяемые решениями Правительства Республики Казахстан.

Не допускается финансирование из резерва на неотложные затраты расходов, финансируемых за счет Специального государственного фонда.

8. Резерв на исполнение обязательств по решениям судов используется на исполнение обязательств Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, их ведомств и территориальных подразделений, местных исполнительных органов по решениям судов.

9. Резерв на покрытие дефицита наличности используется на предоставление бюджетных кредитов нижестоящим бюджетам в случае прогноза в очередном финансовом году дефицита наличности их бюджетов

в соответствии со статьей 113 настоящего Кодекса.

Заимствование местным исполнительным органом нижестоящего бюджета и (или) аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в случае прогноза в очередном финансовом году дефицита наличности может осуществляться на срок до шести месяцев в пределах финансового года посредством корректировки бюджета.

10. Выделение бюджетных средств из резервов Правительства Республики Казахстан и местного исполнительного органа области, района (города областного значения) нижестоящему бюджету осуществляется в виде целевых трансфертов.

Статья 21. Отчетность об использовании резервов

1. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета и местный уполномоченный орган по исполнению бюджета совместно

с администраторами бюджетных программ формируют отчеты

об использовании резервов по итогам финансового года.

2. Отчеты об использовании резервов формируются по их видам

с указанием причин выделения средств, достигнутых конечных результатов, предусмотренных паспортами соответствующих бюджетных программ,

и должны содержать информацию об отсутствии альтернативных источников в бюджете на соответствующие затраты и причинах невозможности их планирования при разработке бюджета.

3. Отчетность об использовании резервов подлежит публикации

в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

4. Информация об использовании резервов включается в годовой отчет об исполнении соответствующего бюджета.

5. Порядок формирования отчетов об использовании резервов и их публикации определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Глава 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ

В БЮДЖЕТ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТА

Статья 22. Общие положения о распределении поступлений

1. Распределение поступлений между республиканским, местными бюджетами основывается на принципах межбюджетных отношений, определенных статьей 78 настоящего Кодекса.

2. Не допускается установление в иных законодательных актах Республики Казахстан, кроме настоящего Кодекса, уровня бюджета,

в который должны зачисляться поступления.

Передача отдельных видов поступлений из одного уровня бюджета

в другой осуществляется только при внесении изменений и дополнений

в настоящий Кодекс.

3. Распределение поступлений между республиканским бюджетом, местными бюджетами, контрольными счетами наличности внебюджетных фондов, формируемых за счет неналоговых платежей, осуществляется

в соответствии с пунктом 5 статьи 107 настоящего Кодекса.

Статья 23. Поступления в республиканский бюджет

1. Налоговыми поступлениями в республиканский бюджет являются:

1) корпоративный подоходный налог от субъектов крупного предпринимательства согласно реестру субъектов предпринимательства, формируемому в соответствии с законодательством Республики Казахстан

в сфере предпринимательства, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;

2) налог на добавленную стоимость, в том числе на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан, и на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан;

3) акцизы на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;

5) бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;

6) налог на добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей и поступлений от организаций нефтяного сектора;

7) рентный налог на экспорт, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;

8) плата за использование радиочастотного спектра;

9) сбор за государственную регистрацию лекарственных средств и медицинских изделий, а также их перерегистрацию;

10) сбор за постановку на учет теле-, радиоканала, периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания;

11) сбор за государственную регистрацию космических объектов и прав на них;

12) сбор за выдачу разрешительных документов, согласия для участников банковского и страхового рынков;

13) лицензионный сбор за выдачу лицензии, связанной с правом занятия отдельными подвидами деятельности в сфере углеводородов;

14) сбор за выдачу документа, подтверждающего резидентство иностранца или лица без гражданства, являющегося инвестиционным резидентом Международного финансового центра «Астана»;

15) таможенные пошлины на ввозимые и вывозимые товары;

16) таможенные сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;

17) специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплачиваемые в связи с применением мер защиты внутреннего рынка;

18) авансовые платежи, вносимые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Республики Казахстан в счет уплаты предстоящих платежей, перечисленных

в подпунктах 15), 16) и 17) настоящего пункта, а также налога на добавленную стоимость и акцизов на товары, импортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

19) консульский сбор;

20) налоговые поступления от организаций нефтяного сектора, указанные в подпункте 1) пункта 2 статьи 58 настоящего Кодекса,

по результатам налоговых проверок.

2. Неналоговыми поступлениями в республиканский бюджет являются:

1) доходы от республиканской собственности:

поступления части чистого дохода республиканских государственных предприятий;

поступления части чистого дохода Национального Банка Республики Казахстан;

дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся

в республиканской собственности;

доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся

в республиканской собственности;

доходы от аренды имущества, находящегося в республиканской собственности;

вознаграждения, полученные от размещения в финансовые инструменты временно свободных средств республиканского бюджета,

и на ежедневный остаток денег на едином казначейском счете;

вознаграждения, полученные от размещения в финансовые инструменты временно свободных бюджетных средств cубъектами квазигосударственного сектора;

вознаграждения по кредитам, выданным из республиканского бюджета;

прочие доходы от республиканской собственности;

2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета;

3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета;

4) гранты, привлекаемые центральными государственными органами;

5) прочие неналоговые поступления в республиканский бюджет,

за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды, формируемые за счет неналоговых платежей.

3. Поступлениями от продажи основного капитала в республиканский бюджет являются деньги от продажи товаров из государственного материального резерва.

4. Специальными поступлениями в республиканский бюджет являются отчисления недропользователей на научно-исследовательские, научно-технические, опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан.

5. Поступлениями трансфертов в республиканский бюджет являются:

1) трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы;

2) гарантированный трансферт в республиканский бюджет из Национального фонда Республики Казахстан;

3) целевой трансферт в республиканский бюджет из Национального фонда Республики Казахстан;

4) трансферт из Специального государственного фонда.

6. В республиканский бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из республиканского бюджета кредитов, правительственных займов.

Статья 24. Поступления в бюджет города

республиканского значения, столицы

1. Налоговыми поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы являются:

1) корпоративный подоходный налог, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства, зачисляемых в республиканский бюджет, и поступлений от организаций нефтяного сектора;

2) индивидуальный подоходный налог;

3) социальный налог;

4) налог на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

5) земельный налог;

6) налог на транспортные средства;

7) единый земельный налог;

8) акцизы на:

все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан;

алкогольную продукцию, произведенную на территории Республики Казахстан;

пивоваренную продукцию с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента, произведенную на территории Республики Казахстан;

табачные изделия, произведенные на территории Республики Казахстан;

легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц

с инвалидностью), произведенные на территории Республики Казахстан;

бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо;

9) налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;

10) плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

11) плата за лесные пользования;

12) плата за пользование животным миром;

13) плата за пользование земельными участками;

14) плата за цифровой майнинг;

15) платеж по возмещению исторических затрат;

16) плата за пользование растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром;

17) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города республиканского значения, столицы;

18) сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан;

19) сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности);

20) сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям;

21) сбор за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, за исключением коммерческих организаций, а также их перерегистрацию;

22) сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна, а также государственную регистрацию безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна;

23) сбор за государственную регистрацию транспортных средств,

а также их перерегистрацию;

24) сбор за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан;

25) плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности;

26) государственная пошлина, кроме консульского сбора.

2. Неналоговыми поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы являются:

1) доходы от коммунальной собственности:

поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению акимата города республиканского значения, столицы;

дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся

в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы;

доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся

в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы;

доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы;

доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося

в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы;

вознаграждения, полученные от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег;

вознаграждения по кредитам, выданным из бюджета города республиканского значения, столицы;

прочие доходы от коммунальной собственности города республиканского значения, столицы;

2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета города республиканского значения, столицы;

3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета города республиканского значения, столицы;

4) штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды, формируемые за счет неналоговых платежей;

5) гранты, привлекаемые местными исполнительными органами;

6) прочие неналоговые поступления в бюджет города республиканского значения, столицы.

3. Поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы от продажи основного капитала являются:

1) поступления от продажи имущества в бюджет города республиканского значения, столицы, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета города республиканского значения, столицы;

2) поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда;

3) поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения;

4) плата за продажу права аренды земельных участков.

4. Специальными поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы являются:

1) плата за негативное воздействие на окружающую среду;

2) отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры;

3) отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров;

4) штрафы за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемые

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, подлежащие зачислению по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

5) средства, полученные от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда, штрафы в области охраны окружающей среды, налагаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, подлежащие зачислению по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

5. Поступлениями трансфертов в бюджет города республиканского значения, столицы являются трансферты из республиканского бюджета.

6. В бюджет города республиканского значения, столицы зачисляются поступления от погашения выданных из бюджета города республиканского значения, столицы кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы, займов местных исполнительных органов города республиканского значения, столицы.

Статья 25. Поступления в областной бюджет

1. Налоговыми поступлениями в областной бюджет являются:

1) социальный налог по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом;

2) плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

3) плата за лесные пользования;

4) плата за пользование животным миром;

5) плата за цифровой майнинг;

6) платеж по возмещению исторических затрат;

7) плата за пользование растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром;

8) сбор за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан;

9) сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан;

10) сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям;

11) налог на игорный бизнес.

2. Неналоговыми поступлениями в областной бюджет являются:

1) доходы от коммунальной собственности:

поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению областного акимата;

дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся

в областной коммунальной собственности;

доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся

в областной коммунальной собственности;

доходы от аренды имущества, находящегося в областной коммунальной собственности;

доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося

в областной коммунальной собственности;

вознаграждения, полученные от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег;

вознаграждения по кредитам, выданным из областного бюджета;

прочие доходы от областной коммунальной собственности;

2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета;

3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета;

4) штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды, формируемые за счет неналоговых платежей;

5) гранты, привлекаемые местными исполнительными органами;

6) прочие неналоговые поступления в областной бюджет.

3. Поступлениями в областной бюджет от продажи основного капитала являются:

1) поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета;

2) поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда.

4. Специальными поступлениями в областной бюджет являются:

1) плата за негативное воздействие на окружающую среду;

2) отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры;

3) отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров;

4) штрафы за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду от недропользователей, налагаемые

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях и подлежащие зачислению по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

5) средства, полученные от недропользователей и организаций нефтяного сектора по искам о возмещении вреда, штрафы в области охраны окружающей среды, налагаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, подлежащие зачислению по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

5. Поступлениями трансфертов в областной бюджет являются:

1) трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов;

2) трансферты из республиканского бюджета.

6. В областной бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из областного бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в областной коммунальной собственности, займов местных исполнительных органов областей.

Статья 26. Поступления в районный

(города областного значения) бюджет

1. Налоговыми поступлениями в районный (города областного значения) бюджет являются:

1) корпоративный подоходный налог, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства, зачисляемых в республиканский бюджет, и поступлений от организаций нефтяного сектора;

2) индивидуальный подоходный налог, за исключением индивидуального подоходного налога по доходам, подлежащим обложению самостоятельно физическими лицами, у которых на территории города районного значения, села, поселка расположено заявленное при постановке на регистрационный учет в органе государственных доходов:

место нахождения – для индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора;

место жительства – для остальных физических лиц;

3) индивидуальный подоходный налог с доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим

с использованием специального мобильного приложения и являющихся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, уплаченный и перечисленный Государственной корпорацией «Правительство для граждан» в районный (города областного значения) бюджет в соответствии с законами Республики Казахстан;

4) социальный налог по нормативам распределения доходов, установленным областным маслихатом;

5) налог на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением налога на имущество физических лиц по объектам обложения данным налогом, находящимся на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

6) земельный налог, за исключением земельного налога на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц по земельным участкам, находящимся на территории города районного значения, села, поселка;

7) налог на транспортные средства, за исключением налога на транспортные средства:

с физических лиц, место жительства которых находится на территории города районного значения, села, поселка;

с юридических лиц, место нахождения которых, указываемое в их учредительных документах, располагается на территории города районного значения, села, поселка;

8) единый земельный налог;

9) акцизы на:

все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан;

алкогольную продукцию, произведенную на территории Республики Казахстан;

пивоваренную продукцию с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента, произведенную на территории Республики Казахстан;

табачные изделия, произведенные на территории Республики Казахстан;

легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для лиц

с инвалидностью), произведенные на территории Республики Казахстан;

бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо;

10) плата за пользование земельными участками, за исключением земельных участков, находящихся на территории города районного значения, села, поселка;

11) налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, находящиеся на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, и за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;

12) лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности);

13) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территорию города областного значения;

14) сбор за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, за исключением коммерческих организаций, а также их перерегистрацию;

15) сбор за государственную регистрацию транспортных средств,

а также их перерегистрацию;

16) сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна, а также государственную регистрацию безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна;

17) плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности;

18) государственная пошлина, кроме консульского сбора.

2. Неналоговыми поступлениями в районный (города областного значения) бюджет являются:

1) доходы от коммунальной собственности:

поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению районного (города областного значения) акимата;

дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в районной (города областного значения) коммунальной собственности;

доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в районной (города областного значения) коммунальной собственности;

доходы от аренды имущества районной (города областного значения) коммунальной собственности, за исключением доходов от аренды имущества районной (города областного значения) коммунальной собственности, находящегося в управлении акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося

в районной (города областного значения) коммунальной собственности,

за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета;

прочие доходы от районной (города областного значения) коммунальной собственности;

2) поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из районного (города областного значения) бюджета;

3) поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из районного (города областного значения) бюджета;

4) штрафы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из районного (города областного значения) бюджета,

за исключением штрафов, налагаемых акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;

5) гранты, привлекаемые местными исполнительными органами;

6) прочие неналоговые поступления в районный (города областного значения) бюджет.

3. Поступлениями в районный (города областного значения) бюджет от продажи основного капитала являются:

1) поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из районного (города областного значения) бюджета;

2) поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда;

3) поступления от продажи земельных участков, за исключением поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения или земельных участков, находящихся на территории города районного значения, села, поселка;

4) плата за продажу права аренды земельных участков, за исключением земельных участков, находящихся на территории города районного значения, села, поселка.

4. Поступлениями трансфертов в районный (города областного значения) бюджет являются трансферты из областного бюджета и бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

5. В районный (города областного значения) бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из районного (города областного значения) бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в коммунальной собственности района (города областного значения), займов местного исполнительного органа района (города областного значения).

Статья 27. Поступления в бюджеты города

районного значения, села, поселка,

сельского округа

1. Налоговыми поступлениями в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа являются:

1) если иное не установлено подпунктом 2) пункта 1 статьи 26 настоящего Кодекса, индивидуальный подоходный налог по доходам, подлежащим обложению самостоятельно физическими лицами, у которых на территории города районного значения, села, поселка расположено заявленное при постановке на регистрационный учет в органе государственных доходов:

место нахождения – для индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора;

место жительства – для остальных физических лиц;

2) налог на имущество физических лиц по объектам обложения данным налогом, находящимся на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

3) земельный налог на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц по земельным участкам, находящимся на территории города районного значения, села, поселка;

4) налог на транспортные средства:

с физических лиц, место жительства которых находится на территории города районного значения, села, поселка;

с юридических лиц, место нахождения которых, указываемое в их учредительных документах, располагается на территории города районного значения, села, поселка;

5) единый земельный налог;

6) плата за пользование земельными участками;

7) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы:

на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке;

в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

8) налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, находящиеся на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа.

2. Неналоговыми поступлениями в бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа являются:

1) штрафы, налагаемые акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа за административные правонарушения;

2) добровольные сборы физических и юридических лиц;

3) доходы от коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления):

поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся

в коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления);

доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления);

вознаграждения по кредитам, выданным из бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа;

прочие доходы от коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления);

4) прочие неналоговые поступления в бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа.

3. Поступлениями в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа от продажи основного капитала являются:

1) поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа;

2) поступления от продажи земельных участков, за исключением поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения;

3) плата за продажу права аренды земельных участков.

4. Поступлениями трансфертов в бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа являются трансферты из районного (города областного значения) бюджета.

Статья 28. Поступления во внебюджетные фонды,

формируемые за счет неналоговых поступлений

Виды неналоговых поступлений, поступающих во внебюджетные фонды, определены главой 13 настоящего Кодекса.

Глава 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕЖДУ

УРОВНЯМИ БЮДЖЕТА

Статья 29. Общие положения о распределении

расходов между уровнями бюджета

1. Направления расходов бюджета определяются исходя из функций, полномочий и компетенций, установленных в соответствии с законами Республики Казахстан, а также на основании реестра функций государственных органов, формируемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных процедурах, и реестра государственных услуг, формируемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг.

2. Не допускается установление в иных законодательных актах Республики Казахстан, кроме настоящего Кодекса, уровня бюджета, за счет которого должны финансироваться расходы.

Передача расходов из одного уровня бюджета в другой осуществляется только при внесении изменений и дополнений в настоящий Кодекс

с соблюдением требований пункта 6 статьи 70 настоящего Кодекса и передаче целевых текущих трансфертов в соответствии с пунктом 2 статьи 83 настоящего Кодекса.

3. Не допускается финансирование расходов определенного уровня бюджета из других уровней бюджетов.

4. Расходы центральных государственных органов, их ведомств, территориальных подразделений и территориальных подразделений ведомств, финансируемых из республиканского бюджета, планируются на основе лимитов штатной численности, утверждаемых Президентом Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан, с учетом натуральных норм.

5. Расходы местных исполнительных органов, аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, финансируемых из местного бюджета, планируются на основе лимитов штатной численности, утверждаемых Правительством Республики Казахстан, с учетом натуральных норм.

Статья 30. Расходы республиканского бюджета

1. Расходы республиканского бюджета осуществляются по следующим направлениям:

1) государственные функции общего характера:

обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики Казахстан и его семьи;

функционирование Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Высшего Судебного Совета Республики Казахстан и Конституционного Суда Республики Казахстан;

обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан;

государственный аудит и финансовый контроль;

проведение референдумов и выборов, за исключением выборов, финансируемых из областного бюджета;

функционирование государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан,

за исключением государственных органов, финансируемых по другим направлениям республиканского бюджета;

функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления;

присуждение государственных премий и награждение государственными наградами в различных отраслях и сферах деятельности

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

обеспечение формирования ведущего международного центра финансовых услуг;

2) оборона:

организация и обеспечение обороны государства;

организация мероприятий, связанных с выполнением всеобщей воинской обязанности, за исключением мероприятий, финансируемых из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы и района (города областного значения);

организация деятельности в сфере гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций социального характера;

обеспечение деятельности государственной противопожарной службы;

организация системы гражданской обороны;

мобилизационная подготовка и мобилизация;

формирование и хранение государственных материальных резервов, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера глобального, регионального масштаба и их последствий;

организация и обеспечение деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб;

3) общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность:

правоохранительная деятельность;

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Республики Казахстан, за исключением направлений, финансируемых из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы;

организация и обеспечение деятельности уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за исключением обеспечения и содержания службы пробации;

обеспечение защиты государственных секретов;

деятельность в сфере юстиции;

обеспечение национальной безопасности;

обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов;

функционирование судебной системы;

противодействие коррупционным преступлениям;

4) образование и наука:

финансирование научной и (или) научно-технической деятельности;

общеобразовательное обучение одаренных детей в республиканских организациях образования;

проведение внешкольных мероприятий республиканского значения;

подготовка специалистов с послевузовским, техническим и профессиональным, послесредним и высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета;

повышение квалификации и переподготовка кадров на республиканском уровне;

обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами республиканских организаций среднего образования, а также соотечественников, обучающихся в зарубежных школах в соответствии с международными договорами;

5) здравоохранение:

оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кроме направлений расходов, финансируемых из местных бюджетов,

и обязательное социальное медицинское страхование;

организация службы экстренной медицинской помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на республиканском уровне;

проведение судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертизы;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения санитарно-эпидемиологической службой;

медицинское обслуживание военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов и отдельных категорий государственных служащих и граждан в соответствии

с законодательными актами Республики Казахстан;

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, кроме расходов, финансируемых из местных бюджетов и фонда социального медицинского страхования;

поставка и хранение лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва;

6) социальная помощь и социальное обеспечение:

пенсионные выплаты гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан

о пенсионном обеспечении, за счет бюджетных средств;

государственные социальные пособия, государственные специальные пособия, специальные государственные пособия и иные пособия, установленные законодательными актами Республики Казахстан, кроме выплачиваемых за счет местных бюджетов;

социальная помощь и социальные выплаты, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и (или) являющиеся обязательствами Правительства Республики Казахстан;

реализация миграционной политики;

7) культура, спорт, туризм и информационное пространство:

деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне;

проведение государственной информационной политики на республиканском уровне;

деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа

к информации на республиканском уровне;

8) сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения:

обеспечение охраны и рационального использования водных ресурсов;

проведение мероприятий по мелиоративному состоянию орошаемых земель;

управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира;

содержание особо охраняемых природных территорий республиканского значения, восстановление государственного природно-заповедного фонда;

проведение мероприятий по охране окружающей среды на республиканском уровне;

гидрометеорологический мониторинг;

управление в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов;

регулирование земельных отношений на республиканском уровне;

диагностика заболеваний животных, противоэпизоотия;

развитие животноводства и производства, реализации продукции животноводства;

развитие производства, реализации продукции растениеводства;

агрохимическое и агроклиматическое обеспечение сельскохозяйственного производства;

государственное регулирование технического обеспечения агропромышленного комплекса;

субсидирование агропромышленного комплекса в соответствии

с законами Республики Казахстан;

топографо-геодезические и картографические работы;

субсидирование расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений Республики Казахстан;

9) жилищно-коммунальное хозяйство, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность:

модернизация и развитие объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а также благоустройство населенных пунктов;

регулирование сферы обращения с коммунальными отходами;

проведение мероприятий по совершенствованию архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

10) промышленность, топливно-энергетический комплекс и недропользование:

реализация государственной промышленной политики;

развитие отраслей промышленности и геологии;

развитие топливно-энергетического комплекса;

проведение мероприятий по энерго-, ресурсосбережению и повышению энергоэффективности на республиканском уровне;

мониторинг недр и недропользования, сейсмологической информации;

государственное геологическое изучение;

11) транспорт и коммуникации:

государственное регулирование и развитие транспорта, транспортной инфраструктуры, пассажирских, грузовых перевозок и транзитного потенциала;

возмещение расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию, на развитие городского рельсового транспорта в городе республиканского значения, столице;

развитие инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности;

аэрокосмическая деятельность;

12) регулирование экономической деятельности:

государственная политика в сферах внешнеторговой деятельности, внутренней торговли;

государственная политика в сферах технического регулирования, стандартизации, метрологии и сертификации;

государственная инновационная политика;

развитие частного предпринимательства, саморегулирования;

развитие и защита конкуренции;

13) выполнение государственных обязательств:

обслуживание и погашение правительственного долга;

выполнение обязательств по государственным гарантиям;

выполнение обязательств по государственным гарантиям по поддержке экспорта;

расходы по сделкам хеджирования правительственных займов;

выполнение обязательств по поручительствам государства;

выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства Правительства Республики Казахстан;

возмещение расходов по договору доверительного управления государственным имуществом;

выполнение обязательств государства по выплатам, не передаваемым долговым обязательствам (векселям), относящимся к членству Республики Казахстан, и донорским взносам в международные финансовые организации;

14) трансферты:

трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы.

2. Из республиканского бюджета также финансируются расходы

по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на:

1) капитальные расходы, переподготовку кадров и повышение квалификации работников центральных государственных органов и государственных учреждений;

2) бюджетные инвестиции, международное сотрудничество, фундаментальные и прикладные научные исследования, аналитические и социологические исследования и нормативно-методическое обеспечение;

3) иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии

с законами Республики Казахстан.

Статья 31. Расходы бюджета города

республиканского значения, столицы

1. Расходы бюджетов городов республиканского значения, столицы осуществляются по следующим направлениям:

1) государственные функции общего характера:

функционирование местных представительных и исполнительных органов города республиканского значения, столицы, ревизионных комиссий;

2) оборона:

мобилизационная подготовка и мобилизация, подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы, включая обеспечение территориальных органов территориальных войск города республиканского значения, столицы служебными помещениями, транспортными средствами, техническими средствами информации, телекоммуникаций и связи, мебелью и казарменным инвентарем, включая их содержание, обслуживание и ремонт, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи, создание запасов материально-технических средств согласно нормам штатной потребности военного времени при проведении специального развертывания территориальных войск, проведение сборов с военнообязанными подразделений территориальной обороны;

мероприятия в рамках исполнения воинской обязанности по обеспечению органов военного управления города республиканского значения, столицы оборудованными призывными (сборными) пунктами, их содержанию, снабжению медикаментами, инструментарием, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны, обеспечению медицинскими и техническими работниками, обслуживающим персоналом и созданию медицинских комиссий;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера местного масштаба и их последствий;

мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы;

3) общественный порядок, безопасность, уголовно-исполнительная (пенитенциарная) система:

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории города республиканского значения, столицы;

функционирование изоляторов временного содержания, специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту, приемников-распределителей для лиц без определенного места жительства и документов, питомников для служебных животных;

конвоирование органами внутренних дел;

деятельность по вопросам гражданства, эмиграции и иммиграции, работе с иностранцами и борьбе с незаконной миграцией;

обеспечение деятельности уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, за исключением финансирования оплаты за изготовление государственных номерных знаков, бланков водительских удостоверений и бланков свидетельств государственной регистрации транспортных средств;

содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений и транспортных средств, включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов внутренних дел, за исключением затрат на услуги электронной почты, систему видео-конференц-связи и видеонаблюдения ситуационного центра аппаратов территориальных органов, финансируемых из республиканского бюджета;

обеспечение и содержание службы пробации;

4) образование:

дошкольное воспитание и обучение;

организация и обеспечение обязательного общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, в том числе предоставляемого через интернатные организации;

обучение детей по специальным общеобразовательным учебным программам;

обучение одаренных детей в специализированных организациях образования;

проведение школьных олимпиад масштаба города республиканского значения, столицы;

подготовка специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием;

подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием,

за исключением финансируемых из республиканского бюджета;

обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению;

реабилитация и социальная адаптация детей и подростков

с проблемами в развитии;

дополнительное образование для детей;

приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для государственных организаций образования;

государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их обязательное трудоустройство и обеспечение жильем;

бесплатное и льготное питание отдельных категорий обучающихся и воспитанников;

функционирование центров адаптации несовершеннолетних;

5) здравоохранение:

дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местного представительного органа города республиканского значения, столицы;

приобретение и хранение вакцин, иммунобиологических и других медицинских препаратов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кроме направлений расходов, финансируемых из республиканского бюджета;

оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

другие мероприятия в области здравоохранения, за исключением направлений, финансируемых из республиканского бюджета и фонда социального медицинского страхования;

6) социальная помощь и социальное обеспечение:

жилищная помощь;

оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства;

социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;

обеспечение занятости населения и реализация мер содействия занятости населения;

государственная адресная социальная помощь;

социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

реализация миграционных мероприятий на местном уровне;

предоставление специальных социальных услуг жертвам бытового насилия;

7) культура, спорт, туризм и информационное пространство:

поддержка театрального и музыкального искусства местного значения;

обеспечение сохранности историко-культурного наследия местного значения и доступа к нему;

поддержка культурно-досуговой работы;

проведение социально значимых мероприятий местного значения

в сфере культуры;

обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков;

проведение спортивных соревнований на местном уровне;

подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях;

функционирование государственных городских спортивных организаций;

реализация подушевого нормативного финансирования творческих кружков и спортивных секций;

обеспечение сохранности объектов архивного фонда местного значения;

обеспечение функционирования городских библиотек;

проведение государственной информационной политики на местном уровне через средства массовой информации;

развитие государственного языка и других языков народа Казахстана на местном уровне;

проведение мероприятий в рамках реализации государственной молодежной политики на уровне города республиканского значения, столицы;

регулирование туристской деятельности на местном уровне;

8) сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения:

субсидирование агропромышленного комплекса в соответствии

с законами Республики Казахстан;

регулирование ветеринарии, организация санитарного убоя больных животных, строительства скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания;

охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение;

строительство, реконструкция и ремонт водопроводов города республиканского значения, столицы, находящихся в коммунальной собственности;

установление водоохранных зон, полос и зон санитарной охраны источников питьевого снабжения;

восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем города республиканского значения, столицы;

строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений города республиканского значения, столицы;

содержание и защита особо охраняемых природных территорий местного значения;

проведение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

регулирование земельных отношений в городе республиканского значения, столице;

земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов;

возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков или землепользователям, в случаях, установленных земельным законодательством Республики Казахстан;

9) жилищно-коммунальное хозяйство, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность:

организация сохранения государственного жилищного фонда города республиканского значения, столицы;

инвентаризация жилищного фонда;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии

с законодательными актами Республики Казахстан;

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества в соответствии с законами Республики Казахстан;

создание и реконструкция объектов водоснабжения, в том числе распределительных сетей водоснабжения, очистных, дренажных систем, канализационных, в том числе канализационных насосных станций, тепловых и электрических сетей, находящихся в коммунальной собственности;

газификация населенных пунктов;

мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах республики,

в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

строительство жилья коммунального жилищного фонда;

снос аварийного жилья в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах;

организация архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением расходов, финансируемых из республиканского бюджета;

субсидирование в области жилищно-коммунального хозяйства, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в соответствии с законами Республики Казахстан;

10) промышленность, топливно-энергетический комплекс и недропользование:

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на местном уровне;

11) транспорт и коммуникации:

организация пассажирских перевозок по социально значимым городским и пригородным сообщениям;

строительство, реконструкция, ремонт и содержание улиц городов,

в том числе текущий ремонт автомобильных дорог, а также технических средств регулирования дорожного движения на них;

12) регулирование экономической деятельности:

государственная поддержка частного предпринимательства;

государственное стимулирование промышленности;

государственная поддержка инновационной деятельности;

государственная поддержка социального предпринимательства;

13) выполнение государственных обязательств:

обслуживание и погашение долга местных исполнительных органов;

выполнение обязательств по государственным гарантиям;

выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа;

выполнение обязательств по поручительствам государства;

возмещение расходов по договору доверительного управления коммунальным имуществом;

14) трансферты:

трансферты в республиканский бюджет.

2. Из бюджетов городов республиканского значения, столицы также финансируются расходы по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на:

1) капитальные расходы, переподготовку кадров и повышение квалификации работников местных исполнительных органов, государственных организаций и государственных учреждений;

2) бюджетные инвестиции, научные исследования местных исполнительных органов;

3) иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции органов местного государственного управления города республиканского значения, столицы, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. В составе бюджета города республиканского значения, столицы предусматриваются расходы района в городе по следующим направлениям:

1) функционирование аппарата акима района в городе;

2) осуществление похозяйственного учета;

3) организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь;

4) оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

5) обеспечение санитарии населенных пунктов;

6) содержание мест захоронений и погребение безродных;

7) освещение улиц в населенных пунктах;

8) благоустройство и озеленение населенных пунктов;

9) реализация прочих услуг в области социальной помощи и социального обеспечения, в том числе размещение государственного социального заказа;

10) социальная помощь и социальное обеспечение;

11) жилищная помощь;

12) социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства;

13) социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

14) социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;

15) обеспечение занятости населения;

16) государственная адресная социальная помощь;

17) социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

18) реализация миграционных мероприятий на местном уровне;

19) дошкольное воспитание и обучение, в том числе обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения;

20) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения, находящихся в коммунальной собственности;

21) текущий ремонт автомобильных дорог;

22) инвентаризация жилищного фонда;

23) реализация подушевого нормативного финансирования творческих кружков и спортивных секций.

Статья 32. Расходы областного бюджета

1. Расходы областного бюджета осуществляются по следующим направлениям:

1) государственные функции общего характера:

функционирование местных представительных и исполнительных органов областного уровня, ревизионных комиссий;

обеспечение и проведение выборов акимов;

2) оборона:

мобилизационная подготовка и мобилизация, подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба, включая обеспечение территориальных органов территориальных войск области служебными помещениями, транспортными средствами, техническими средствами информации, телекоммуникаций и связи, мебелью и казарменным инвентарем, включая их содержание, обслуживание и ремонт, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи, создание запасов материально-технических средств согласно нормам штатной потребности военного времени при проведении специального развертывания территориальных войск, проведение сборов

с военнообязанными подразделений территориальной обороны;

мероприятия гражданской обороны областного масштаба;

мероприятия в рамках исполнения воинской обязанности по обеспечению областных органов военного управления оборудованными призывными (сборными) пунктами, их содержанию, снабжению медикаментами, инструментарием, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны, обеспечению медицинскими и техническими работниками, обслуживающим персоналом и созданию медицинских комиссий;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера областного масштаба и их последствий;

3) общественный порядок, безопасность, уголовно-исполнительная (пенитенциарная) система:

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области;

конвоирование органами внутренних дел;

деятельность по вопросам гражданства, эмиграции и иммиграции, работе с иностранцами и борьбе с незаконной миграцией;

функционирование изоляторов временного содержания, специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту, приемников-распределителей для лиц без определенного места жительства и документов, питомников для служебных животных;

обеспечение деятельности уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, за исключением финансирования оплаты за изготовление государственных номерных знаков, бланков водительских удостоверений и бланков свидетельств государственной регистрации транспортных средств;

содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений и транспортных средств, включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов внутренних дел, за исключением затрат на услуги электронной почты, систему видео-конференц-связи и видеонаблюдения ситуационного центра аппаратов территориальных органов, финансируемых из республиканского бюджета;

обеспечение и содержание службы пробации;

4) образование:

дошкольное воспитание и обучение в районах (городах областного значения), городах районного значения, селах, поселках, сельских округах,

в том числе организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения, расположенных в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах, а также обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения, расположенных в районах городов областного значения;

начальное, основное среднее и общее среднее образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общее среднее образование, предоставляемое через организации интернатного типа, в государственных организациях образования, расположенных в районах (городах областного значения);

организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности;

бесплатное и льготное питание отдельных категорий обучающихся и воспитанников организаций образования, расположенных в областях,

районах (городах областного значения), в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для государственных организаций образования;

дополнительное образование для детей, осуществляемое на областном, районном (города областного значения) уровнях;

подготовка специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием;

подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием, за исключением финансируемых из республиканского бюджета;

обучение детей по специальным общеобразовательным учебным программам;

обучение одаренных детей в специализированных организациях образования;

проведение школьных олимпиад областного, районного (города областного значения) масштаба;

обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению;

реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии;

государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их обязательное трудоустройство и обеспечение жильем;

методическая работа;

функционирование центров адаптации несовершеннолетних;

5) здравоохранение:

дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей;

приобретение и хранение вакцин, иммунобиологических и других медицинских препаратов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кроме направлений расходов, финансируемых из республиканского бюджета;

оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;

другие мероприятия в области здравоохранения, за исключением направлений, финансируемых из республиканского бюджета и фонда социального медицинского страхования;

6) социальная помощь и социальное обеспечение:

реализация государственной политики в сфере социальной защиты;

социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью, за исключением видов социальной помощи, финансируемых из районного (города областного значения) бюджета;

обеспечение занятости населения;

реализация миграционных мероприятий на местном уровне;

7) культура, спорт, туризм и информационное пространство:

поддержка театрального и музыкального искусства местного значения;

поддержка культурно-досуговой работы;

проведение социально значимых мероприятий местного значения в сфере культуры;

обеспечение сохранности историко-культурного наследия местного значения и доступа к нему;

подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях;

проведение спортивных соревнований на областном уровне;

функционирование государственных областных спортивных организаций;

обеспечение сохранности объектов архивного фонда местного значения;

обеспечение функционирования областных библиотек;

проведение государственной информационной политики на местном уровне через средства массовой информации;

развитие государственного языка и других языков народа Казахстана на местном уровне;

проведение мероприятий в рамках реализации государственной молодежной политики на областном уровне;

регулирование туристской деятельности на местном уровне;

реализация подушевого нормативного финансирования творческих кружков и спортивных секций;

8) сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения:

регулирование развития растениеводства, семеноводства, животноводства, ветеринарии, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на областном уровне в соответствии

с законами Республики Казахстан;

организация санитарного убоя больных животных;

содержание, строительство и ремонт специальных хранилищ (могильников);

обезвреживание пестицидов, приобретенных за счет бюджетных средств;

субсидирование агропромышленного комплекса в соответствии

с законами Республики Казахстан;

обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности областного значения;

установление водоохранных зон, полос водных объектов областного значения;

восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем областного значения;

строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений областного значения;

охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение;

содержание и защита особо охраняемых природных территорий областного значения;

проведение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

регулирование земельных отношений на областном уровне;

возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков или землепользователям, в случаях, установленных земельным законодательством Республики Казахстан;

проведение мероприятий по распространению и внедрению инновационного опыта областного значения;

возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

9) жилищно-коммунальное хозяйство, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность:

газификация населенных пунктов;

проведение профилактической дезинсекции и дератизации;

организация архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением расходов, финансируемых из республиканского бюджета;

субсидирование в области жилищно-коммунального хозяйства, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с законами Республики Казахстан;

10) промышленность, топливно-энергетический комплекс и недропользование:

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на областном уровне;

11) транспорт и коммуникации:

организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородным, внутриобластным), а также железнодорожным пригородным сообщениям;

строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, в том числе текущий ремонт автомобильных дорог, а также технических средств регулирования дорожного движения на них;

12) регулирование экономической деятельности:

государственная поддержка частного предпринимательства;

государственное стимулирование промышленности;

государственная поддержка инновационной деятельности;

государственная поддержка социального предпринимательства;

13) выполнение государственных обязательств:

обслуживание и погашение долга местных исполнительных органов;

выполнение обязательств по государственным гарантиям;

выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа;

выполнение обязательств по поручительствам государства;

возмещение расходов по договору доверительного управления коммунальным имуществом;

14) трансферты:

трансферты районным (городов областного значения) бюджетам;

трансферты в республиканский бюджет.

2. Из областных бюджетов также финансируются расходы по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на:

1) капитальные расходы, переподготовку кадров и повышение квалификации работников местных исполнительных органов, государственных организаций и государственных учреждений;

2) бюджетные инвестиции, научные исследования местных исполнительных органов;

3) иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции областных органов местного государственного управления, установленные

в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 33. Расходы районного (города областного значения) бюджета

1. Расходы районного (города областного значения) бюджета осуществляются по следующим направлениям:

1) государственные функции общего характера:

функционирование местных представительных и исполнительных органов районного (города областного значения) уровня;

2) оборона:

мероприятия в рамках исполнения воинской обязанности

по обеспечению районных (города областного значения) органов военного управления оборудованными призывными (сборными) пунктами,

их содержанию, снабжению медикаментами, инструментарием, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автомобильным транспортом, а также средствами связи и охраны, обеспечению медицинскими и техническими работниками, обслуживающим персоналом и созданию медицинских комиссий;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера районного (города областного значения) масштаба и их последствий;

обеспечение мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров районного (города областного значения) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы;

3) общественный порядок, безопасность:

обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах;

4) образование:

государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их обязательное трудоустройство и обеспечение жильем;

5) социальная помощь и социальное обеспечение:

реализация государственной политики в сфере социальной защиты;

жилищная помощь;

материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому;

обеспечение лиц с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, специалистов жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху;

оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства;

реализация мер содействия занятости населения;

государственная адресная социальная помощь;

социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

предоставление специальных социальных услуг жертвам бытового насилия;

6) культура, спорт, туризм и информационное пространство:

поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне;

функционирование районных (городских) библиотек;

обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков;

развитие массового спорта и национальных видов спорта;

проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне;

подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях;

функционирование государственных районных (города областного значения) спортивных организаций;

проведение государственной информационной политики на местном уровне через средства массовой информации;

развитие государственного языка и других языков народа Казахстана на районном (города областного значения) уровне;

проведение мероприятий в рамках реализации государственной молодежной политики на районном (города областного значения) уровне;

реализация подушевого нормативного финансирования творческих кружков и спортивных секций;

7) сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения:

регулирование земельных отношений на районном (города областного значения) уровне;

реализация мероприятий по сохранению и улучшению пастбищ, развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры,

за исключением мероприятий, финансируемых из бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа;

8) жилищно-коммунальное хозяйство, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность:

проведение профилактической дезинсекции и дератизации;

меры по защите районной (города областного значения) коммунальной собственности;

организация сохранения государственного жилищного фонда района (города областного значения);

инвентаризация жилищного фонда;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества в соответствии с законами Республики Казахстан;

снос аварийного жилья в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

разработка генерального плана;

строительство жилья коммунального жилищного фонда;

мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах республики,

в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

создание, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, очистных, дренажных систем, канализационных, тепловых и электрических сетей, находящихся в коммунальной собственности;

обеспечение благоустройства, озеленения, освещения и санитарии населенных пунктов;

содержание мест захоронений и погребение безродных;

9) промышленность, топливно-энергетический комплекс и недропользование:

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на районном (города областного значения) уровне;

10) транспорт и коммуникации:

строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог районного (городского) значения, а также технических средств регулирования дорожного движения на них;

организация пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям,

за исключением железнодорожных;

11) регулирование экономической деятельности:

государственная поддержка частного предпринимательства;

государственная поддержка социального предпринимательства;

12) выполнение государственных обязательств:

обслуживание и погашение долга местных исполнительных органов;

выполнение обязательств по государственным гарантиям;

выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, принятых маслихатом соответствующей области;

выполнение обязательств по поручительствам государства;

возмещение расходов по договору доверительного управления коммунальным имуществом;

13) трансферты:

трансферты в областной бюджет;

трансферты в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа.

2. Из районного (города областного значения) бюджета также финансируются расходы по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на:

1) капитальные расходы, переподготовку кадров и повышение квалификации работников местных исполнительных органов, государственных организаций и государственных учреждений;

2) бюджетные инвестиции;

3) иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции органов местного государственного управления района (города областного значения), установленные в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. В составе бюджета города областного значения предусматриваются расходы района в городе областного значения по следующим направлениям:

1) функционирование аппарата акима района в городе областного значения;

2) осуществление похозяйственного учета;

3) организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь;

4) оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

5) организация совместно с общественными объединениями лиц

с инвалидностью культурно-массовых и просветительских мероприятий;

6) создание условий для развития физической культуры и спорта

по месту жительства физических лиц и в местах их массового отдыха;

7) организация совместно с уполномоченным органом по физической культуре и спорту и общественными объединениями лиц с инвалидностью проведения оздоровительных и спортивных мероприятий среди лиц

с инвалидностью;

8) обеспечение санитарии населенных пунктов;

9) содержание мест захоронений и погребение безродных;

10) освещение улиц в населенных пунктах;

11) благоустройство и озеленение населенных пунктов;

12) иные государственные услуги, функции, компетенции и полномочия акима района в городе областного значения, установленные

в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 34. Расходы бюджета города районного значения,

села, поселка, сельского округа

1. Расходы бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа осуществляются по следующим направлениям:

1) функционирование аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

2) осуществление похозяйственного учета;

3) организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь;

4) оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

5) организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа;

6) обеспечение санитарии населенных пунктов;

7) содержание мест захоронений и погребение безродных;

8) освещение улиц в населенных пунктах;

9) благоустройство и озеленение населенных пунктов;

10) поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне;

11) строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках;

12) организация водоснабжения населенных пунктов;

13) обеспечение занятости населения на местном уровне;

14) проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне;

15) реализация мероприятий для решения обустройства сельских населенных пунктов;

16) организация деятельности по регистрации актов гражданского состояния в поселках, селах и сельских округах, где нет органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния;

17) реализация мероприятий по сохранению и улучшению пастбищ, развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры, за исключением мероприятий, финансируемых из районного (города областного значения) бюджета;

18) трансферты в районный (города областного значения) бюджет;

19) обслуживание и погашение долга местных исполнительных органов.

2. Из бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа также финансируются расходы по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, на:

1) капитальные расходы, переподготовку кадров и повышение квалификации работников аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, государственных организаций и государственных учреждений;

2) бюджетные инвестиции;

3) иные государственные услуги, функции, компетенции и полномочия акимов и органов местного самоуправления города районного значения, села, поселка, сельского округа, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Глава 8. ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА

Статья 35. Общие положения о документах Системы

государственного планирования Республики Казахстан,

применяемых в бюджетном процессе

1. Документы Системы государственного планирования Республики Казахстан представляют собой целостную систему, где необходимость и правомерность разработки документов нижестоящего уровня вытекают из документов, стоящих на уровень выше, а мониторинг и оценка документов, стоящих на уровень выше, осуществляются на основе достоверной информации о реализации документов нижестоящих уровней.

Документы Системы государственного планирования Республики Казахстан основываются на долгосрочном прогнозе развития Республики Казахстан.

2. В бюджетном процессе применяются:

планы развития государственных органов;

планы развития области, города республиканского значения, столицы;

планы развития, планы мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономных организаций образования, которым планируются расходы из республиканского или местного бюджета.

3. Расходы на новые инициативы, предусмотренные документами Системы государственного планирования Республики Казахстан, и иные дополнительные мероприятия, возникающие в течение текущего финансового года, требующие дополнительных расходов из республиканского и (или) местного бюджетов, планируются в бюджете после включения в план развития государственного органа, разрабатывающего план развития, план развития области, города республиканского значения, столицы, планы развития и (или) планы мероприятий субъектов квазигосударственного сектора.

4. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию, местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, государственный орган – администратор республиканской бюджетной программы, местный уполномоченный орган по государственному планированию соответственно обеспечивают рассмотрение проектов планов развития государственных органов, проектов планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, проектов планов развития и (или) проектов планов мероприятий субъектов квазигосударственного сектора с учетом процедур, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 36. План развития государственного органа

и порядок его рассмотрения

1. План развития государственного органа является документом, определяющим деятельность центрального государственного органа в среднесрочном периоде, направленным на реализацию вышестоящих документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, функций, полномочий и компетенций, с учетом необходимости обеспечения качественного предоставления государственных услуг.

2. Перечень центральных государственных органов, не разрабатывающих планы развития, устанавливается Правительством Республики Казахстан в рамках Системы государственного планирования Республики Казахстан.

3. План развития государственного органа разрабатывается и утверждается каждые три года на пятилетний период по согласованию

с центральным уполномоченным органом по государственному планированию в соответствии с Системой государственного планирования Республики Казахстан.

4. В план развития государственного органа включаются:

1) целевые индикаторы, достижение которых обеспечивается государственным органом и зависит от его деятельности и бюджетных средств;

2) целевые индикаторы, достижение которых обеспечивается в рамках межведомственного взаимодействия несколькими государственными органами, регионами и (или) субъектами квазигосударственного сектора и зависит от бюджетных средств;

3) макроиндикаторы, достижение которых зависит от деятельности нескольких государственных органов, регионов и (или) субъектов

квазигосударственного сектора в рамках межведомственного взаимодействия и не зависит от бюджетных средств.

Целевые индикаторы, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, отражаются в плане развития в виде отдельных приложений.

5. К планам развития государственных органов прилагаются инвестиционные планы, разработанные на основании документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

Инвестиционный план государственного органа разрабатывается и применяется в соответствии со статьей 148 настоящего Кодекса.

6. Для утверждения плана развития государственный орган вносит проект плана развития, имеющий положительное предложение ведомственной бюджетной комиссии, на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по государственному планированию не позднее 1 апреля года завершения действующего плана развития государственного органа.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию с учетом итогов оценки результатов, осуществляемой в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса, рассматривает проекты планов развития государственных органов на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Заключение центрального уполномоченного органа по государственному планированию формируется с указанием приоритетности целей и целевых индикаторов на основании итогов стратегического обзора расходов, проводимого в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса, и направляется не позднее 1 мая текущего финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для вынесения на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии и администраторам соответствующих бюджетных программ.

Доработанный проект плана развития государственного органа вносится администратором бюджетной программы в центральный уполномоченный орган по государственному планированию одновременно

с паспортом бюджетной программы для рассмотрения в соответствии

с пунктом 12 статьи 75 настоящего Кодекса.

7. Проект плана развития государственного органа утверждается руководителем государственного органа по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию не позднее 30 декабря года завершения действующего плана развития государственного органа.

8. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует агрегированную сводную информацию об утвержденных планах развития государственных органов, содержащую сводные количественные сведения о целях и целевых индикаторах, их декомпозиции в порядке, определенном им, и направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для включения в состав документов и материалов, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса.

9. Внесение изменений и дополнений в план развития государственного органа допускается в случаях:

1) принятия новых либо внесения изменений и (или) дополнений

в законы Республики Казахстан, за исключением законов о республиканском бюджете и законов о внесении в них изменений и дополнений;

2) принятия новых либо внесения изменений и (или) дополнений

в документы Системы государственного планирования Республики Казахстан;

3) изменения функций, структуры государственного органа;

4) необходимости реализации поручений Президента Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан.

10. Государственные органы подготавливают отчеты о реализации планов развития, направляют их в центральный уполномоченный орган по государственному планированию для консолидации.

11. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию формирует консолидированный отчет о реализации планов развития всех центральных государственных органов, содержащий сводные количественные сведения о достижении целей и целевых индикаторов, их декомпозиции в порядке, определенном им, и направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для включения в годовой отчет об исполнении республиканского бюджета.

12. На основе отчетов о реализации планов развития государственных органов осуществляется их оценка в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса.

Оценка, проводимая органами внешнего государственного аудита и финансового контроля, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

13. Порядок разработки, согласования, утверждения, публикации плана развития государственного органа и внесения в него изменений и (или) дополнений, формирования отчета о реализации плана развития государственного органа и мониторинга реализации плана развития государственного органа определяется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

14. План развития государственного органа и отчет о его реализации, агрегированная сводная информация об утвержденных планах развития государственных органов, консолидированный отчет о реализации планов развития государственных органов подлежат публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

15. Первый руководитель государственного органа, разрабатывающего план развития, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса.

Статья 37. План развития области, города республиканского

значения, столицы и порядок его рассмотрения

1. План развития области, города республиканского значения, столицы является документом, определяющим развитие соответствующей области, города республиканского значения, столицы с учетом их специфики на основании документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

2. В план развития области, города республиканского значения, столицы включается информация о мероприятиях с указанием объема поступлений, не включенных в доходы местного бюджета, и расходов согласно меморандумам, заключенным между областным акиматом, акиматом города республиканского значения, столицы и недропользователями в рамках исполнения обязательств по отчислению недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры согласно контрактам на недропользование, в том числе по проведенным недропользователем работам и оказанным услугам.

3. Цели и целевые индикаторы плана развития области, города республиканского значения, столицы декомпозируются из вышестоящих документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

4. В план развития области, города республиканского значения, столицы включаются:

1) целевые индикаторы, достижение которых обеспечивается местным исполнительным органом и зависит от его деятельности и бюджетных средств;

2) целевые индикаторы, достижение которых обеспечивается в рамках межведомственного взаимодействия несколькими регионами и (или) субъектами квазигосударственного сектора и зависит от бюджетных средств;

3) макроиндикаторы, достижение которых зависит от деятельности нескольких регионов и (или) субъектов квазигосударственного сектора в рамках межведомственного взаимодействия и не зависит от бюджетных средств.

Целевые индикаторы, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, отражаются в плане развития в виде отдельных приложений.

5. К планам развития областей, городов республиканского значения, столицы прилагаются инвестиционные планы, разработанные на основании документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

Инвестиционный план области, города республиканского значения, столицы разрабатывается и применяется в соответствии со статьей 148 настоящего Кодекса.

6. План развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы с обязательным применением минимальных стандартов, системы региональных стандартов для населенных пунктов каждые три года на пятилетний период, согласовывается

с центральными отраслевыми государственными органами, центральным уполномоченным органом по региональной политике и утверждается соответствующим маслихатом в соответствии с Системой государственного планирования Республики Казахстан.

7. Для согласования плана развития области, города республиканского значения, столицы местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы вносит согласованный с центральными отраслевыми государственными органами проект плана развития на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по региональной политике не позднее 1 апреля года завершения действующего плана развития государственного органа.

Центральный уполномоченный орган по региональной политике рассматривает проекты планов развития области, города республиканского значения, столицы на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Центральный уполномоченный орган по региональной политике по итогам рассмотрения проекта плана развития области, города республиканского значения, столицы в течение месяца после поступления проекта плана развития области, города республиканского значения, столицы формирует заключение и направляет в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы.

Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы с учетом заключения центрального уполномоченного органа по региональной политике, итогов оценки результатов, осуществляемой в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса, итогов стратегического обзора расходов, проводимого в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса, формирует план развития области, города республиканского значения, столицы и агрегированную сводную информацию об утвержденном плане развития области, города республиканского значения, столицы для внесения в соответствующий маслихат в составе документов и материалов, определенных пунктом 2

статьи 91 настоящего Кодекса.

8. Проект плана развития области, города республиканского значения, столицы утверждается не позднее 30 декабря года завершения действующего плана развития.

9. Внесение изменений и дополнений в план развития области, города республиканского значения, столицы допускается в случаях:

1) принятия новых либо внесения изменений и (или) дополнений

в законы Республики Казахстан, за исключением законов о республиканском бюджете и законов о внесении в них изменений и дополнений;

2) принятия новых либо внесения изменений и (или) дополнений

в документы Системы государственного планирования Республики Казахстан;

3) изменения функций, структуры государственного органа и (или) изменения административно-территориального устройства;

4) необходимости реализации поручений Президента Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан.

10. Мониторинг реализации плана развития области, города республиканского значения, столицы проводится соответственно местным уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы совместно с государственными органами – соисполнителями соответствующей территории путем формирования отчетов о реализации на основе информации о ходе реализации, предоставляемой государственными органами – соисполнителями, участвующими в плане развития области, города республиканского значения, столицы.

Мониторинг реализации плана развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется один раз в год по итогам года и размещается на интернет-ресурсе областного акимата, акимата города республиканского значения и столицы до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

11. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы подготавливают отчеты о реализации планов развития в порядке, определенном Системой государственного планирования Республики Казахстан, и направляют в центральный уполномоченный орган по региональной политике для консолидации.

12. На основе отчетов о реализации планов развития областей,

городов республиканского значения, столицы осуществляется их оценка

в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса.

Оценка, проводимая органами внешнего государственного аудита и финансового контроля, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

13. Порядок формирования отчета о реализации плана развития области, города республиканского значения, столицы и мониторинга реализации плана развития области, города республиканского значения, столицы определяется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

14. План развития области, города республиканского значения, столицы, отчет о его реализации и консолидированный отчет о реализации планов развития областей, городов республиканского значения, столицы подлежат публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

15. Аким области, города республиканского значения, столицы и первый руководитель соответствующего местного государственного органа несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан,

в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса.

Статья 38. Планы развития, планы мероприятий субъектов

квазигосударственного сектора, а также долгосрочные

стратегии развития автономных организаций образования,

которым планируются расходы из республиканского или

местного бюджета, и порядок их рассмотрения

1. В бюджетном процессе участвуют планы мероприятий, планы развития субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономных организаций образования, которым планируются расходы из республиканского или местного бюджета, разрабатываемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Проекты планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, которым планируются расходы из республиканского бюджета, разрабатываются на основании итогов стратегического обзора расходов, проводимого в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса, согласовываются с государственным органом – администратором республиканской бюджетной программы и вносятся

в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию

в составе документов, определенных подпунктом 16) пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.

3. Проекты планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, которым планируются расходы из местного бюджета, согласовываются с государственным органом – администратором местной бюджетной программы и вносятся в местный уполномоченный орган по государственному планированию в составе документов, определенных подпунктом 10) пункта 2 статьи 91 настоящего Кодекса.

4. По итогам каждого финансового года формируются отчет по выполнению планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, отчет о результатах мониторинга реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора и оценка реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

5. Мониторинг реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и оценка их реализации осуществляются в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

Оценка, проводимая органами внешнего государственного аудита и финансового контроля, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

6. Отчетность по выполнению планов мероприятий, планов развития субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочных стратегий развития автономных организаций образования, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета и подлежит публикации в соответствии

со статьей 40 настоящего Кодекса.

7. Порядок разработки, согласования и утверждения планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, долгосрочных стратегий развития автономных организаций образования, внесения в них изменений и (или) дополнений, составления отчетности и их виды, порядок мониторинга и оценки реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, долгосрочных стратегий развития автономных организаций образования, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяются законодательством Республики Казахстан.

8. Результаты мониторинга и оценки реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, долгосрочных стратегий развития автономных организаций образования, указанных

в пункте 1 настоящей статьи, подлежат публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

9. Первые руководители субъектов квазигосударственного сектора, автономных организаций образования несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса.

Глава 9. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

Статья 39. Общие положения о подотчетности и транспарентности

1. Подотчетность уполномоченных органов означает ответственность за принимаемые решения в области бюджетной политики и достижение показателей результатов.

2. Подотчетность участников бюджетного процесса реализуется через набор инструментов для обеспечения прозрачности и ответственности за принимаемые административные и управленческие решения в бюджетных отношениях.

3. Транспарентность бюджетной системы означает прозрачность и открытость информации о бюджете для общественности, в том числе публикацию гражданского бюджета.

Гражданским бюджетом является информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в доступной для общественности форме в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Гражданский бюджет формируется при планировании республиканского и местных бюджетов и в процессе их исполнения центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, местными уполномоченными органами по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, местными уполномоченными органами по исполнению бюджета, администраторами бюджетных программ, субъектами квазигосударственного сектора по полученным бюджетным средствам.

Порядок составления, представления и публикации гражданского бюджета на стадиях планирования и исполнения бюджета определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

4. Подотчетность уполномоченных органов осуществляется путем разработки и публикации бюджетной документации в соответствии

с настоящим Кодексом.

5. Участие граждан в бюджетном процессе обеспечивается путем реализации бюджета народного участия в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 70 настоящего Кодекса, осуществления местного самоуправления и другими способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

6. Подотчетность участников бюджетного процесса включает:

заслушивание представителей государственных органов

в представительных органах при разработке проектов закона о республиканском бюджете и решений маслихатов и по итогам исполнения бюджетов в соответствии с настоящим Кодексом;

публикацию и обсуждение документов в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса;

ответственность участников бюджетного процесса в соответствии

со статьей 41 настоящего Кодекса.

Статья 40. Публикация и обсуждение документов

бюджетного процесса

1. Материалы, информация и документы бюджетного процесса подлежат публикации участниками, указанными в настоящей статье, на их официальных интернет-ресурсах, в том числе в обязательном порядке на интернет-портале открытых бюджетов, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о доступе к информации, государственных секретах, об административных процедурах, общественных советах, информатизации.

2. Обсуждение документов бюджетного процесса осуществляется

в представительных органах, на общественных советах, собрании местного сообщества, интернет-портале открытых бюджетов в соответствии

с настоящим Кодексом, законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении, законодательством Республики Казахстан об общественных советах, о доступе к информации.

3. Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике обеспечивает публикацию:

долгосрочного прогноза развития Республики Казахстан;

прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан;

аналитического отчета о бюджетных рисках;

аналитического отчета о налоговых расходах;

проекта закона об объемах трансфертов общего характера;

сводного отчета о реализации государственных инвестиционных проектов по итогам финансового года и результатов оценки реализации государственных инвестиционных проектов;

информации по результатам проведенных экономических экспертиз государственных инвестиционных проектов;

сводного отчета об использовании связанных грантов и результатов оценки использования связанных грантов.

4. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию обеспечивает публикацию:

проекта закона о республиканском бюджете с приложениями;

закона о республиканском бюджете с приложениями, указа Президента Республики Казахстан о республиканском финансовом плане на первый квартал предстоящего финансового года с приложениями;

гражданского бюджета;

выводов и рекомендаций по итогам проведения обзора расходов.

5. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию обеспечивает публикацию:

выводов и рекомендаций по итогам проведения обзора расходов;

агрегированной сводной информации об утвержденных планах развития государственных органов;

консолидированного отчета о реализации планов развития государственных органов.

6. Центральный уполномоченный орган по региональной политике обеспечивает публикацию консолидированного отчета о реализации планов развития областей, городов республиканского значения, столицы.

7. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета обеспечивает публикацию:

сведений о состоянии государственных финансов;

гражданского бюджета;

ежемесячного отчета об исполнении консолидированного, государственного, республиканского и местных бюджетов;

годового отчета об исполнении республиканского бюджета;

годового отчета о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан;

годовой финансовой отчетности по результатам доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан и результатам проведения аудита;

сведений в форме статистической информации о текущем состоянии государственного долга, квазигосударственного долга, гарантированного государством долга, сумме денег, выплаченных в счет погашения государственного долга, выданных государственных гарантиях и государственных гарантиях по поддержке экспорта, сумме денег, выплаченных по гарантиям государства и гарантиям государства по поддержке экспорта;

государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;

ежегодной оценки состояния долговых обязательств государственного сектора;

отчета по статистике государственных финансов Республики Казахстан.

8. Государственное казначейство обеспечивает публикацию результатов казначейского мониторинга.

9. Областной акимат, акимат города республиканского значения, столицы обеспечивают публикацию:

прогноза социально-экономического развития;

плана развития области, города республиканского значения, столицы;

инвестиционного плана области, города республиканского значения, столицы;

выводов и рекомендаций по итогам проведения обзора расходов;

отчета о реализации плана развития области, города республиканского значения, столицы.

10. Областной акимат, акимат города республиканского значения, столицы, районный (города областного значения) акимат, аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа обеспечивают публикацию:

проекта решения маслихата о местном бюджете с приложениями, документами и материалами, указанными в пункте 5 статей 87 и 88, пункте 2 статьи 91 настоящего Кодекса;

решения маслихата о местном бюджете с приложениями, постановления местного исполнительного органа (решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) о местном финансовом плане на первый квартал очередного финансового года с приложениями;

выводов и рекомендаций по итогам проведения обзора расходов;

гражданского бюджета;

ежемесячного отчета об исполнении областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа;

годового отчета об исполнении бюджета области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа;

проекта решения маслихата об объемах трансфертов общего характера.

11. Администраторы бюджетных программ обеспечивают публикацию:

паспортов бюджетных программ;

агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программ;

гражданского бюджета;

отчетов о реализации бюджетных программ.

12. Государственный орган обеспечивает публикацию:

плана развития государственного органа;

инвестиционного плана государственного органа;

отчетности по исполнению, результатов мониторинга и оценки реализации планов мероприятий или планов развития субъектов квазигосударственного сектора, которым выделены бюджетные средства из республиканского или местного бюджета;

отчетов по мониторингу реализации государственных инвестиционных проектов;

отчетов о реализации планов развития государственных органов;

выводов и рекомендаций по итогам проведения обзора расходов в случае его проведения;

информации о поступлениях и расходах внебюджетных фондов.

13. Центральный уполномоченный орган по государственному имуществу обеспечивает публикацию Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором.

14. Субъект квазигосударственного сектора обеспечивает публикацию:

гражданского бюджета по полученным бюджетным средствам;

планов мероприятий или планов развития и отчетов об их реализации;

результатов мониторинга и оценки реализации планов мероприятий или планов развития;

информации о состоянии долга субъекта квазигосударственного сектора.

15. Автономные организации образования обеспечивают публикацию долгосрочных стратегий развития автономных организаций образования и отчетов об их реализации.

16. Юридические лица или субъекты квазигосударственного сектора, получающие трансферты из республиканского бюджета или бюджетные средства на выполнение государственного задания, администраторы соответствующих бюджетных программ обеспечивают публикацию отчетов об использовании трансфертов из республиканского бюджета или выполнении государственного задания.

17. Государственные органы, уполномоченные на проведение оценки, обеспечивают публикацию итогов оценки результатов.

18. Центральные государственные и местные исполнительные органы, администраторы бюджетных программ, субъекты квазигосударственного сектора, уполномоченные органы соответствующей отрасли (сферы) и иные юридические лица, осуществляющие мониторинг в соответствии с настоящим Кодексом, обеспечивают публикацию результатов мониторинга.

19. Администратор бюджетных программ, центральный и местный уполномоченные органы по исполнению бюджета, государственное казначейство обеспечивают публикацию годовой консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии со статьями 133 и 134 настоящего Кодекса.

Статья 41. Ответственность участников бюджетного

процесса за нарушение бюджетного

законодательства Республики Казахстан

1. Первый руководитель администратора бюджетной программы несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

использование целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан не в соответствии с их целевым назначением;

своевременность представления бюджетного запроса и паспорта бюджетной программы в соответствующие уполномоченные органы,

в том числе посредством информационной системы;

расходование средств Специального государственного фонда

не в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов;

неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств, выраженное в:

превышении утвержденных натуральных норм;

отсутствии предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан документов (инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования, финансово-экономического обоснования, проектно-сметной документации) и (или) решений (заключений, экспертиз)

по ним соответствующих органов и (или) организаций;

расходовании бюджетных средств на содержание объектов,

не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

расходовании бюджетных средств на содержание объектов,

не введенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в эксплуатацию, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

отсутствии экономического эффекта от реализации государственных инвестиционных проектов, определяемого в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

2. Руководитель бюджетной программы несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

составление паспорта бюджетной программы, обоснованность и полноту паспорта бюджетной программы, достоверность расчетов

к бюджетной программе (подпрограмме), в том числе посредством информационной системы, включение государственных инвестиционных проектов, не соответствующих требованиям пункта 8 статьи 148 настоящего Кодекса;

соблюдение требований, установленных пунктом 8 статьи 75 настоящего Кодекса;

неэффективное исполнение бюджетных программ;

достоверность, правильность оформления и своевременность представления планов финансирования администратора бюджетных программ и индивидуальных планов финансирования в государственное казначейство или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета;

своевременное внесение изменений в планы финансирования администраторов бюджетных программ;

обоснованность перераспределения бюджетных средств бюджетной программы (подпрограммы);

несвоевременное проведение и представление результатов мониторинга реализации государственных инвестиционных проектов соответствующим государственным органам и (или) неиспользование его результатов при управлении проектами;

несвоевременное обеспечение возврата бюджетных средств

в соответствующий бюджет в случаях, установленных настоящим Кодексом;

достоверность информации, на основании которой формируется перечень бюджетных программ, по которым разрешается использование (доиспользование) средств в следующем финансовом году;

достоверность и полноту отчета о реализации бюджетной программы;

неосвоение государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа, либо продление срока освоения государственного внешнего займа, повлекшее недостижение целей и задач, предусмотренных договором займа;

полное и (или) частичное аннулирование государственного внешнего займа, за исключением случаев по причине экономии средств по государственному внешнему займу, повлекшее недостижение целей и задач, предусмотренных договором займа.

3. Председатель бюджетной комиссии несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за деятельность, осуществляемую комиссией.

4. При рассмотрении бюджетной комиссией проектов нормативных правовых актов, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, ответственность, установленную законами Республики Казахстан, несут:

первый руководитель центрального государственного органа – разработчика или местного государственного органа – разработчика нормативного правового акта – за полноту и достоверность финансово-экономических расчетов и обоснований с указанием источников финансирования, возложение на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации;

секретарь Республиканской или местной бюджетной комиссии – за вынесение на рассмотрение Республиканской или местной бюджетной комиссии заключений рабочего органа без наличия финансово-экономических расчетов и обоснований с указанием источников финансирования или заключений, предполагающих возложение на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации.

5. Первый руководитель центрального государственного органа, разрабатывающего план развития государственного органа, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

достоверность и полноту содержания плана развития государственного органа;

достижение запланированных целей и целевых индикаторов в рамках предусмотренных республиканским бюджетом средств;

достоверность и полноту отчета о реализации плана развития государственного органа.

6. Аким области, города республиканского значения, столицы и первый руководитель соответствующего местного государственного органа несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

достоверность и полноту содержания плана развития области, города республиканского значения, столицы;

достоверность и полноту отчета о реализации плана развития области, города республиканского значения, столицы;

несоблюдение лимита долга местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

7. Первые руководители соответствующего администратора бюджетных программ и субъекта квазигосударственного сектора несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

полноту содержания плана развития или плана мероприятий субъекта квазигосударственного сектора и своевременность его представления

в уполномоченные органы;

обоснованность представляемых инвестиционных предложений и технико-экономических и (или) финансово-экономических обоснований.

8. При планировании трансфертов общего характера и их использовании ответственность, установленную законами Республики Казахстан, несут:

первый руководитель центрального отраслевого государственного органа за своевременность разработки методик финансирования текущих,

в том числе капитальных затрат и затрат на развитие, достоверность и обоснованность показателей, принятых при расчете трансфертов общего характера;

руководители центральных и местных уполномоченных органов соответствующих отраслей (сфер) и акимы областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам трансфертов общего характера;

аким области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа за использование трансфертов общего характера

не в соответствии с законом и решением соответствующего маслихата об объемах трансфертов общего характера.

9. При выделении целевых трансфертов из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету и их использовании ответственность, установленную законами Республики Казахстан, несут:

первый руководитель администраторов бюджетных программ вышестоящего бюджета за неперечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам;

первый руководитель администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, перечисляющий целевые трансферты на развитие, за недостижение конечных результатов, предусмотренных паспортами соответствующих местных бюджетных программ развития;

первый руководитель администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, являющегося единым организатором конкурса по государственным закупкам, за несвоевременное проведение конкурсных процедур;

аким области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа и первый руководитель соответствующих администраторов местных бюджетных программ за использование целевых трансфертов не в соответствии с паспортом бюджетной программы, недостижение результатов, в том числе при полном использовании бюджетных средств, непредставление отчета о результатах, достигнутых за счет использования полученных целевых трансфертов;

аким области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа, первый руководитель администраторов бюджетных программ нижестоящего бюджета за неосвоение полученных из вышестоящего бюджета целевых трансфертов, повлекшее недостижение результатов.

10. Первые руководители юридических лиц или субъектов квазигосударственного сектора, получающих трансферты юридическим лицам или бюджетные средства на выполнение государственного задания, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

достижение показателей результатов, определенных в планах развития государственных органов, планах развития, планах мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочных стратегиях развития автономных организаций образования и (или) паспортах бюджетных программ соответствующих администраторов бюджетных программ;

обоснованность и достоверность расчетов к бюджетной программе (подпрограмме), полноту и своевременность представления бюджетной программы (подпрограммы);

обоснованность и достоверность отчетов об использовании трансфертов юридическим лицам или о выполнении государственного задания.

11. Первый руководитель субъекта квазигосударственного сектора несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан,

за неисполнение или неполное исполнение обязательств по реализации (внедрению) пилотного проекта и (или) управлению им.

12. Первые руководители субъектов квазигосударственного сектора,

на увеличение (формирование) уставных капиталов которых предусмотрены средства на соответствующий финансовый год в законе о республиканском бюджете либо в решении маслихата о местном бюджете, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

несвоевременное проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций;

неиспользование результатов мониторинга реализации бюджетных инвестиций при управлении проектами;

недостижение конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ развития;

недостижение результатов бюджетных инвестиций, предусмотренных финансово-экономическим обоснованием, в том числе при полном использовании выделенных бюджетных средств;

использование оставшихся в распоряжении субъекта квазигосударственного сектора средств после уплаты дивидендов (части чистого дохода) не в соответствии с дивидендной политикой.

13. Первый руководитель государственного учреждения обеспечивает и несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, гражданского законодательства Республики Казахстан при регистрации гражданско-правовых сделок;

правомерность и обоснованность представления счета к оплате;

достоверность указанных реквизитов и сумм в счете к оплате и подтверждающих документах;

своевременность и полноту выполнения обязательств по осуществлению платежей в пользу получателей денег;

достоверность подтверждения поставки товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг в соответствии с заключенными гражданско-правовыми сделками;

представление в орган государственного казначейства документов, подтверждающих обоснованность платежа по зарегистрированной гражданско-правовой сделке.

14. Первый руководитель субъекта квазигосударственного сектора, генерального подрядчика в рамках казначейского сопровождения, заемщики, привлекшие гарантированный государством заем, обеспечивают и несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

правомерность и обоснованность представления платежных поручений;

достоверность указанных реквизитов в платежных поручениях;

своевременность и полноту выполнения обязательств по осуществлению платежей в пользу получателя денег;

достоверность совершенных операций;

представление в органы государственного казначейства документов, подтверждающих обоснованность платежа.

15. Заемщик по займу, имеющему государственную гарантию, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за нецелевое использование средств, полученных по займу, гарантированному





Правительством Республики Казахстан, и за возврат средств, отвлеченных на

исполнение обязательств по государственной гарантии, в случае невыполнения заемщиком долговых обязательств по займу.

Заемщик по займу, привлекаемому под поручительство государства, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за нецелевое использование полученных средств и возврат средств, отвлеченных на исполнение обязательств по поручительству государства, в случае невыполнения заемщиком долговых обязательств по займу.

16. Первый руководитель субъекта квазигосударственного сектора несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

полноту информации по внутренним и внешним займам и долгу и своевременность ее предоставления в уполномоченные органы;

неосвоение негосударственного займа под гарантию государства

в срок, установленный договором займа, либо продление срока освоения негосударственного займа под гарантию государства, повлекшее недостижение целей и задач, предусмотренных договором займа;

полное и (или) частичное аннулирование негосударственного займа под государственную гарантию, за исключением случаев по причине экономии средств по негосударственному займу под государственную гарантию, повлекшее недостижение целей и задач, предусмотренных договором займа.

17. Юридические лица, определенные на осуществление экономической экспертизы государственных инвестиционных проектов, несут установленную законами Республики Казахстан ответственность за качество экономической экспертизы.

18. Заемщик и конечный заемщик по бюджетному кредиту несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за:

использование бюджетного кредита не по целевому назначению;

непогашение, несвоевременное погашение бюджетного кредита.

19. Первые руководители центральных государственных и местных исполнительных органов несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за исполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства в рамках предусмотренных бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

20. Первые руководители центральных государственных и местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, получающих бюджетные средства, несут установленную законами Республики Казахстан ответственность за достоверность публикуемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса материалов, информации и документов.

Глава 10. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Статья 42. Общие положения по управлению результатами

1. Управление результатами заключается в планировании документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, планировании и исполнении бюджетов, составлении отчетности с применением обзора расходов, результатов государственного аудита и финансового контроля, результатов мониторинга, системы оценки результатов.

2. Управление результатами осуществляется государственными органами, уполномоченными органами на этапах планирования и исполнения бюджета.

Статья 43. Обзор расходов

1. Обзор расходов – это анализ расходов, планируемых или предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан и бюджетом, а также отраслевой политикой государственного органа с целью обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств и повышения качества их приоритизации.

2. Обзор расходов проводится в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иных случаях, в том числе при разработке документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, по предложению соответствующей бюджетной комиссии, профильных постоянных комитетов Палат Парламента Республики Казахстан и (или) на основании решения Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа.

3. При проведении обзора расходов должны соблюдаться следующие требования:

соответствие цели и теме обзора расходов;

должны быть четко определены основные критерии (результаты) проведения обзора расходов;

должен быть определен объем (охват) обзора расходов – виды документов, расходов для обзора расходов;

должен быть определен уровень обзора расходов – уровень и (или) уровни государственного управления, отрасль (сфера) для обзора расходов;

временные рамки, периодичность.

4. Обзор расходов должен содержать выводы и рекомендации по:

путям решения проблемных вопросов, явившихся темой обзора расходов;

соответствию расходов бюджета проводимой отраслевой политике;

возможностям (вариантам) оптимизации менее приоритетных и неэффективных расходов бюджета;

возможностям (вариантам) перераспределения бюджетных средств на другие или новые расходы в зависимости от приоритетов проводимой политики.

5. Обзор расходов подразделяется на:

стратегический обзор расходов;

бюджетный обзор расходов;

инвестиционный обзор расходов.

Стратегический обзор расходов проводится на предмет:

реалистичности, целесообразности, актуальности документов Системы государственного планирования Республики Казахстан;

согласованности целей и задач, определенных в документах Системы государственного планирования Республики Казахстан;

наличия (отсутствия) дублирования, фрагментарности, пересечения и противоречий между документами Системы государственного планирования Республики Казахстан;

соответствия проводимой государственной политике;

определения приоритетности и реалистичности целей и (или) целевых индикаторов документов Системы государственного планирования Республики Казахстан.

Бюджетный обзор расходов проводится на предмет:

эффективности, обоснованности, результативности и целесообразности расходов бюджета;

возможной оптимизации и (или) перераспределения расходов;

необходимости и целесообразности дальнейшего планирования накопленной разницы сумм, связанной с недостаточностью бюджетных средств для достижения целевых индикаторов утвержденного плана развития или проекта плана развития государственного органа, области, города республиканского значения, столицы.

Инвестиционный обзор расходов проводится с учетом необходимости приоритетного финансирования начатых (продолжающихся) государственных инвестиционных проектов на предмет:

выявления и анализа причин удорожания, недофинансирования, незавершенности государственных инвестиционных проектов;

увязки государственных инвестиционных проектов с целевыми индикаторами проекта плана развития государственного органа или области, города республиканского значения, столицы;

выявления факторов, повлиявших на реализацию государственных инвестиционных проектов в рамках действующего плана развития государственного органа или области, города республиканского значения, столицы;

применения при планировании государственных инвестиционных проектов итогов мониторинга и оценки результатов, проводимых

в соответствии со статьями 45 и 46 настоящего Кодекса.

6. Исходя из темы и целей проведения обзора расходов применяется один или несколько видов обзора расходов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

7. Обзор расходов проводится центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по бюджетной политике, местными исполнительными органами, соответствующими уполномоченными государственными органами

в зависимости от его цели и темы.

8. Обзор расходов, выводы и рекомендации по итогам его проведения направляются в Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган и профильный постоянный комитет Палаты Парламента Республики Казахстан в случае, если данный обзор был проведен по его предложению.

9. Выводы и рекомендации по итогам проведения обзора расходов:

применяются для принятия административных и управленческих решений;

применяются в бюджетном процессе в соответствии с настоящим Кодексом;

подлежат публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

10. Порядок проведения обзора расходов, определения целей, тем, объектов, критериев, объема (охвата), уровня, временных рамок, периодичности определяется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Статья 44. Государственный аудит и финансовый контроль

1. В бюджетных отношениях органами государственного аудита и финансового контроля осуществляется экспертно-аналитическая деятельность уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля в виде проведения экспертно-аналитических мероприятий, а также предварительной, текущей и последующей оценки бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

2. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и соответствующие местные уполномоченные органы по государственному планированию, центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета и соответствующие местные уполномоченные органы по исполнению бюджета, администраторы бюджетных программ взаимодействуют

с уполномоченными органами внешнего государственного аудита

и финансового контроля в соответствии со статьями 86, 87, 90, 91, 95, 96,

119 – 128 и 153 настоящего Кодекса.

3. Службы внутреннего аудита центральных государственных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, ведомств центральных государственных органов, за исключением службы внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, для целей настоящего Кодекса в соответствующем государственном органе:

осуществляют консультативную помощь в целях соблюдения требований бюджетного законодательства Республики Казахстан на всех этапах бюджетного процесса.

В случае выявления нарушений требований бюджетного законодательства Республики Казахстан осуществляют консультативную помощь в устранении нарушений и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

контролируют исполнение рекомендаций органов государственного аудита и финансового контроля, информируют их о принятых мерах;

подготавливают информацию о принятых мерах для обсуждения проекта республиканского или местного бюджета и годового отчета о его исполнении в представительных органах.

Статья 45. Мониторинг

1. Мониторинг – это регулярный процесс сбора и анализа информации в определенной отрасли (сфере), применяемый для принятия административных и управленческих решений и являющийся основой для оценки результатов.

2. Мониторинг осуществляется центральными государственными и местными исполнительными органами, администраторами бюджетных программ, субъектами квазигосударственного сектора, уполномоченными органами соответствующей отрасли (сферы).

3. Мониторинг проводится в следующих отраслях (сферах):

мониторинг документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в соответствии с ней;

мониторинг состояния государственных финансов;

мониторинг в области межбюджетных отношений;

казначейский мониторинг;

бюджетный мониторинг;

мониторинг долговых обязательств государственного сектора;

мониторинг реализации государственных инвестиционных проектов, включая мониторинг государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства;

мониторинг бюджетных кредитов;

мониторинг использования связанных грантов.

4. Результаты мониторинга:

применяются в процессе планирования бюджета;

обсуждаются на заседаниях общественных советов, в Парламенте Республики Казахстан и маслихатах при обсуждении вопросов о выделении бюджетных средств администраторам бюджетных программ и субъектам квазигосударственного сектора и включаются в состав документов и материалов, представляемых в Парламент Республики Казахстан и маслихат одновременно с проектом закона о республиканском бюджете и проектом решения маслихата о местном бюджете;

включаются в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета;

подлежат публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Статья 46. Система оценки результатов

1. Оценка результатов включает следующие виды оценок:

оценка реализации документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в соответствии с Системой государственного планирования Республики Казахстан;

операционная оценка по достижению целей в соответствии с Системой ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, проводимая Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан в части оценки эффективности деятельности государственных органов по достижению целей планов развития государственных органов и планов развития областей, городов республиканского значения, столицы и уполномоченным органом по исполнению бюджета в части оценки эффективности деятельности государственных органов по достижению конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ;

оценка реализации государственных инвестиционных проектов;

оценка эффективности управления государственным имуществом.

2. Оценка результатов содержит в обязательном порядке рекомендации по повышению результативности и эффективности планирования и использования бюджетных средств и активов государства и эффективному распределению ресурсов государства.

3. Итоги оценки результатов:

применяются в процессе планирования бюджета;

обсуждаются на заседаниях общественных советов, в Парламенте Республики Казахстан и маслихатах при обсуждении вопросов о выделении бюджетных средств администраторам бюджетных программ и субъектам квазигосударственного сектора и включаются в состав документов и материалов, представляемых в Парламент Республики Казахстан и маслихат одновременно с проектом закона о республиканском бюджете и проектом решения маслихата о местном бюджете;

включаются в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета;

подлежат публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

4. Государственные органы, уполномоченные на проведение оценок, представляют итоги оценки результатов в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию, центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, местный исполнительный орган не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Глава 11. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Статья 47. Общие положения об управлении

государственными финансами

1. Целью управления государственными финансами является создание

условий для обеспечения их долгосрочной устойчивости путем определения бюджетной политики и ее реализации с учетом оценки рисков.

Для целей настоящего Кодекса риском является неопределенность, затрудняющая управление государственными финансами, возникающая вследствие воздействия внутренних и (или) внешних экономических и (или) макроэкономических и других факторов в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Бюджетная политика включает разработку документов, определяющих видение, подходы и меры по управлению государственными финансами, и целевые ориентиры, утверждаемых указами Президента Республики Казахстан.

Координация деятельности государственных органов по определению бюджетной политики осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

2. Управление государственными финансами осуществляется с использованием следующих инструментов:

1) долгосрочный прогноз развития Республики Казахстан;

2) прогноз социально-экономического развития;

3) система бюджетных правил;

4) аналитический отчет о бюджетных рисках;

5) аналитический отчет о налоговых расходах;

6) прогнозная консолидированная финансовая отчетность;

7) консолидированная финансовая отчетность;

8) отчет о статистике государственных финансов.

3. Сведения о состоянии государственных финансов включают информацию о:

параметрах республиканского, государственного, консолидированного бюджетов;

поступлениях и расходах Национального фонда Республики Казахстан, внебюджетных фондов;

долговых обязательствах государственного сектора;

соблюдении бюджетных правил и целевых ориентиров;

другие данные.

Сведения о состоянии государственных финансов являются открытыми и подлежат ежегодной публикации в форме статистической информации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Прогноз состояния государственных финансов осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в рамках долгосрочного прогноза развития Казахстана и прогноза социально-экономического развития Казахстана.

Методологическое обеспечение расчетов прогнозных сведений о состоянии государственных финансов, определения лимитов, предусмотренных подпунктом 3) пункта 1 статьи 137 настоящего Кодекса,

определения критериев и формирования перечня субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов, осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Мониторинг и формирование сведений о состоянии государственных финансов осуществляются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета совместно с центральными отраслевыми государственными органами, местными исполнительными органами и Национальным Банком Республики Казахстан в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Статья 48. Система бюджетных правил

1. Системой бюджетных правил является совокупность бюджетных правил и целевых ориентиров, направленных на обеспечение устойчивости государственных финансов.

Бюджетное правило – ограничение в отношении параметров бюджета в форме их предельных значений (пределы по бюджетным правилам), применяемое при утверждении и уточнении республиканского бюджета.

Целевые ориентиры – предельные параметры государственных финансов и иные условия в отношении бюджетной политики в долгосрочном периоде.

2. Виды бюджетных правил подразделяются на:

1) правило о гарантированном трансферте;

2) правило о расходах республиканского бюджета.

Правило о гарантированном трансферте является бюджетным правилом, в соответствии с которым объем гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан планируется в размере, не превышающем объем прогнозируемых поступлений в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора при цене отсечения.

Цена отсечения определяется в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по бюджетной политике по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

Правило о расходах республиканского бюджета является бюджетным правилом, в соответствии с которым темпы роста расходов республиканского бюджета без учета погашения займов (на плановый период) ограничиваются уровнем долгосрочного экономического роста, увеличенного на целевой ориентир по инфляции.

Уровень долгосрочного экономического роста определяется как среднее значение роста реального валового внутреннего продукта за десять лет, предшествующих плановому периоду.

Целевой ориентир по инфляции устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Целевые ориентиры определяются документом, разрабатываемым центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 47 настоящего Кодекса.

4. Информация о соблюдении пределов по бюджетным правилам и целевых ориентиров отражается в составе прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан.

5. Отклонение от бюджетных правил и целевых ориентиров допускается в:

кризисных ситуациях, повлекших отсутствие экономического роста и снижение доходов бюджета, рост обязательств государства и расходов бюджета, не покрываемых доходами бюджета;

условиях чрезвычайного или военного положения в Республике Казахстан;

случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 статьи 59 настоящего Кодекса.

В случае отклонения от бюджетных правил и целевых ориентиров в кризисных ситуациях и случаях чрезвычайного или военного положения в Республике Казахстан возврат к изначальным пределам бюджетных правил и целевым ориентирам осуществляется в течение последующих трех лет путем разработки плана действий, утверждаемого Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан, с отражением корректируемых показателей в составе прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан.

Статья 49. Долговые обязательства государственного сектора

1. Долговыми обязательствами государственного сектора являются:

государственный долг;

условные долговые обязательства – гарантированный государством долг, гарантированное государством обязательство по поддержке экспорта, поручительства государства;

долг Национального Банка Республики Казахстан;

долг субъектов квазигосударственного сектора;

государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства.

Долговые обязательства государственного сектора консолидируются и используются в аналитических целях для управления государственными финансами.

2. Прогноз и оценка долговых обязательств государственного сектора осуществляются в соответствии со статьей 137 настоящего Кодекса и включаются в прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан, составляемого согласно статье 51 настоящего Кодекса.

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на долг Национального Банка Республики Казахстан.

Статья 50. Долгосрочный прогноз развития Республики Казахстан

1. Долгосрочный прогноз развития Республики Казахстан является документом, определяющим прогнозное состояние экономических, макроэкономических показателей и государственных финансов для формирования налогово-бюджетной политики, и применяется при определении финансовой обеспеченности документов Системы государственного планирования Республики Казахстан при их разработке.

2. Долгосрочный прогноз развития Республики Казахстан разрабатывается один раз в три года на десятилетний период.

3. Долгосрочный прогноз развития Республики Казахстан содержит:

варианты внешних и внутренних условий социально-экономического развития;

оценку социально-экономического эффекта, включающую оценку фактического и (или) ожидаемого социально-экономического эффекта от использования бюджетных средств и иных источников финансирования задач и функций государства, информацию об отклонениях от показателей результатов и их причинах, анализ реалистичности выбранных целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов;

риски социально-экономического развития на долгосрочный период;

оценку устойчивости государственных финансов, содержащую оценку устойчивости текущей налогово-бюджетной политики, оценку влияния на бюджет последствий всех будущих изменений, оценку долга государственного сектора;

варианты прогноза развития Республики Казахстан на долгосрочный период и другие варианты, учитывающие изменение внешних и внутренних условий развития, с учетом рисков социально-экономического развития на долгосрочный период и в увязке с проводимой инвестиционной политикой, политикой по отраслям экономики, региональной политикой, политикой управления государственными активами, мерами государственной поддержки;

прогноз состояния государственных финансов;

иные положения.

4. Долгосрочный прогноз развития Республики Казахстан разрабатывается центральным уполномоченным органом по бюджетной политике совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, одобряется Правительством Республики Казахстан и подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

5. Долгосрочный прогноз развития Республики Казахстан не может быть уточнен или скорректирован при уточнении и корректировке бюджета.

6. Порядок, сроки разработки, структура и содержание долгосрочного прогноза развития Республики Казахстан, порядок взаимодействия государственных органов определяются центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

7. Координация деятельности государственных органов при разработке долгосрочного прогноза развития Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Статья 51. Прогноз социально-экономического развития

1. Прогноз социально-экономического развития является документом, определяющим параметры социально-экономического развития Республики Казахстан, области, города республиканского значения, столицы на основании долгосрочного прогноза развития Республики Казахстан.

Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан разрабатывается один раз в год на скользящей основе на плановый период.

2. Прогноз социально-экономического развития в обязательном порядке содержит информацию о суммах и причинах расхождения за аналогичный период прогнозных данных с прогнозными данными прогноза социально-экономического развития, одобренного в отчетном финансовом году, и с долгосрочным прогнозом развития Республики Казахстан.

3. Прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается один раз в год на скользящей основе на плановый период с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан.

4. Прогноз показателей социально-экономического развития может быть уточнен с учетом изменений внутренних и внешних условий развития экономики.

5. Прогноз показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров на второй и третий годы планового периода носит индикативный характер и одобряется в прогнозе социально-экономического развития на очередной плановый период с учетом изменений прогноза основных макроэкономических показателей, мониторинга и оценки результатов, других внутренних и внешних факторов.

6. Порядок, сроки разработки и структура разделов прогноза социально-экономического развития, в том числе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, определяются центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Требования к прогнозным показателям социальной сферы на плановый период включают обязательное их отражение с учетом гендерного аспекта.

Методологическое обеспечение расчетов показателей прогноза социально-экономического развития осуществляется соответствующими центральными уполномоченными государственными органами в соответствии с порядком разработки прогноза социально-экономического развития, установленным частью первой настоящего пункта.

7. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается соответственно центральным уполномоченным органом по бюджетной политике и местным уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы, одобряется Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы и подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

8. Прогноз социально-экономического развития представляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию для применения в процессе планирования бюджета.

Статья 52. Прогнозирование поступлений бюджета

1. Прогнозирование поступлений в государственный и республиканский бюджеты, Национальный фонд Республики Казахстан, местный бюджет осуществляется центральным уполномоченным органом

по бюджетной политике или местным уполномоченным органом

по государственному планированию на основе параметров социально-экономического развития, анализа исполнения бюджета в предыдущие и текущий годы, сведений, представляемых уполномоченными государственными органами, определенными пунктами 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи, и других данных.

Анализ поступлений бюджета осуществляется на основе данных, представленных органами государственных доходов и уполномоченными органами по неналоговым поступлениям.

2. Прогнозирование доходов в государственный и республиканский бюджеты, Национальный фонд Республики Казахстан по категориям, классам и подклассам единой бюджетной классификации осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе методики прогнозирования доходов бюджета, разрабатываемой и утверждаемой центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Прогнозирование поступлений в местный бюджет по категориям, классам и подклассам единой бюджетной классификации осуществляется в порядке, определяемом местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, на основании методики, разрабатываемой в соответствии с частью второй настоящего пункта.

3. Налоговые и неналоговые поступления обеспечиваются и администрируются органами государственных доходов и уполномоченными органами по неналоговым поступлениям.

4. Поступления от погашения бюджетных кредитов определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или местным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

5. Поступления от продажи финансовых активов государства определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета совместно с центральным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом или местным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

6. Поступления займов определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике или местным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

7. Органы государственных доходов, уполномоченные органы по неналоговым поступлениям и уполномоченные государственные органы, ответственные за взимание и осуществляющие контроль за поступлениями от продажи основного капитала, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов:

обеспечивают своевременное и полное поступление в республиканский или местный бюджет плат, сборов, пошлин, штрафов и других платежей;

осуществляют бюджетный мониторинг за их поступлением, возвратом излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений или их зачетом в счет погашения задолженностей в бюджет;

представляют отчетность, в том числе аналитическую, об их поступлении в центральный или местный уполномоченный орган по исполнению бюджета для свода и включения в годовой отчет об исполнении соответствующего бюджета.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета определяет перечень уполномоченных органов по неналоговым поступлениям в республиканский бюджет, Национальный фонд Республики Казахстан, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд и уполномоченных государственных органов, ответственных за взимание и осуществляющих контроль за поступлениями от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов в разрезе неналоговых поступлений.

Соответствующий местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) определяет перечень уполномоченных органов по неналоговым поступлениям местного бюджета и уполномоченных государственных органов, ответственных за взимание и осуществляющих контроль за поступлениями от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, в разрезе неналоговых поступлений.

Статья 53. Аналитический отчет о бюджетных рисках

1. Бюджетный риск – это неопределенность, затрудняющая управление государственными финансами и снижающая реалистичность бюджета вследствие воздействия внутренних и (или) внешних экономических и (или) макроэкономических и других факторов в среднесрочной перспективе.

2. Аналитический отчет о бюджетных рисках формируется ежегодно при разработке проекта закона о республиканском бюджете на очередной плановый период центральным уполномоченным органом по бюджетной политике совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным Банком Республики Казахстан в порядке, определенном ими, и направляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

3. Аналитический отчет о бюджетных рисках:

включает макроэкономические, квазифискальные риски, риски финансового сектора, риски, связанные с долговыми обязательствами государственного сектора, государственными обязательствами по проектам государственно-частного партнерства, и другие специфичные риски;

учитывается при формировании основных направлений налоговой и (или) бюджетной политики, долгосрочном и среднесрочном прогнозировании, планировании бюджета на очередной плановый период;

применяется для оценки воздействия бюджетных рисков на бюджетные параметры;

включается в состав материалов, прилагаемых к проекту закона о республиканском бюджете;

подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Статья 54. Аналитический отчет о налоговых расходах

1. Налоговые расходы – это налоговые льготы, предоставляемые налогоплательщикам в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

2. Аналитический отчет о налоговых расходах содержит оценку эффективности налоговых льгот и целесообразности их дальнейшего применения.

3. В состав аналитического отчета о налоговых расходах включается показатель налогового разрыва.

Налоговый разрыв – это разница между налоговым потенциалом и фактически поступившими налогами.

Налоговый потенциал – возможная сумма поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, включая налоговые расходы и ненаблюдаемую экономику.

Налоговый разрыв рассчитывается по отчетному финансовому году и используется для анализа налоговой политики, налогового администрирования и эффективности собираемости налогов.

4. В целях формирования аналитического отчета ежегодно не позднее 1 июня текущего года в центральный уполномоченный орган в области налоговой политики представляют:

уполномоченные государственные органы – сведения по мониторингу и контролю налоговых расходов по курируемым отраслям;

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета – сведения об объеме примененных налогоплательщиками налоговых льгот и их влиянии на поступления в бюджет.

Налоговый разрыв применяется при анализе полноты собираемости налоговых поступлений и является одним из критериев анализа влияния отрасли на развитие экономики, осуществляемого центральным уполномоченным органом в области налоговой политики.

Уменьшение (сокращение) налогового разрыва является одним из показателей результатов деятельности органов государственных доходов и уполномоченного органа в области налоговой политики.

5. Аналитический отчет о налоговых расходах:

формируется ежегодно при разработке проекта закона о республиканском бюджете на очередной плановый период центральным уполномоченным органом в области налоговой политики в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан, и направляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию;

учитывается при формировании основных направлений налоговой и (или) бюджетной политики, долгосрочном и среднесрочном прогнозировании, планировании бюджета на очередной плановый период;

применяется в качестве аналитической информации при рассмотрении проектов нормативных правовых актов, вносимых в соответствии с пунктом 2 статьи 73 настоящего Кодекса;

включается в состав материалов, прилагаемых к проекту закона о республиканском бюджете;

подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Статья 55. Внебюджетная деятельность государственных

органов и государственных учреждений

1. В случаях, если законами Республики Казахстан предусмотрены обязательства физических или юридических лиц, направленные на предоставление имущественных и неимущественных благ государству или региону, в том числе в денежной форме, уполномоченные отраслевые государственные органы и (или) местные исполнительные органы осуществляют:

мониторинг посредством формирования соответствующей отчетности реализации запланированных мероприятий с указанием сумм в порядке, определяемом центральным отраслевым государственным органом;

включение результатов мониторинга и отчетности в годовой отчет об исполнении соответствующего бюджета;

публикацию результатов мониторинга и отчетности на официальном интернет-ресурсе.

2. В случае передачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных процедурах функций центральных и (или) местных исполнительных органов в конкурентную среду соответствующие центральные и (или) местные исполнительные органы включают в годовой отчет об исполнении соответствующего бюджета результаты мониторинга осуществления функций, переданных в соответствии с реестром функций центральных и (или) местных исполнительных органов в конкурентную среду путем аутсорсинга, государственного задания, предоставления трансфертов юридическим лицам, государственного социального заказа, передачи за счет пользователей, введения саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии).

Парафискальными платежами являются обязательные целевые платежи, устанавливаемые законами Республики Казахстан, которые уплачиваются физическими и юридическими лицами в пользу отдельных юридических лиц, оказывающих услуги в результате передачи функции центрального и (или) местного исполнительного органа в конкурентную среду и преследующих общественно значимые цели (далее в настоящем пункте – юридическое лицо).

Полномочия и содержание деятельности юридического лица, функции, назначение парафискальных платежей и их расходование определяются законодательством Республики Казахстан.

Юридическое лицо и порядок взимания парафискальных платежей определяются законодательством Республики Казахстан.

Центральный уполномоченный орган в области налоговой политики и соответствующий местный исполнительный орган ведут реестр парафискальных платежей с указанием сумм поступлений и осуществляют их анализ на предмет их сохранения, упразднения или передачи в бюджет.

Реестр парафискальных платежей ведется на основании реестра функций центральных и (или) местных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, влекущих парафискальные платежи, формируемого центральным уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных процедурах.

Порядок взаимодействия государственных органов и сроки представления реестра, указанного в части шестой настоящего пункта, в центральный уполномоченный орган в области налоговой политики устанавливаются уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.

Статья 56. Общие положения об участии субъектов

квазигосударственного сектора в бюджетном процессе

1. Участие субъектов квазигосударственного сектора в бюджетном процессе осуществляется через планы развития субъектов квазигосударственного сектора или планы мероприятий в их реализацию, разрабатываемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и главой 8 настоящего Кодекса.

Документация по планам развития субъектов квазигосударственного сектора или планам мероприятий в их реализацию подлежит публикации

в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

2. Уполномоченные органы соответствующей отрасли и местные исполнительные органы, осуществляющие права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) субъекта квазигосударственного сектора, единственным акционером (участником) которых является государство, при проведении годовых общих собраний акционеров (участников) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принимают меры для направления не менее семидесяти процентов от суммы чистого дохода субъекта квазигосударственного сектора на выплату дивидендов (дохода), отраженного в годовой финансовой отчетности, а в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – в консолидированной годовой финансовой отчетности, и их своевременного перечисления.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода в размере не менее пятидесяти процентов от суммы чистого дохода государственного предприятия, за исключением государственных предприятий, осуществляющих деятельность в области, способствующей осуществлению Национальным Банком Республики Казахстан, Управлением Делами Президента Республики Казахстан и его ведомствами возложенных на них функций, а также осуществляющих деятельность в социальной сфере.

Норматив отчисления части чистого дохода государственных предприятий, созданных Управлением Делами Президента Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, определяется ими самими.

Норматив отчисления части чистого дохода государственных предприятий, осуществляющих деятельность в социальной сфере, устанавливается уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Действие части первой настоящего пункта распространяется на случаи выступления государства в качестве учредителя (участника, вкладчика, акционера, члена) юридических лиц, зарегистрированных в соответствии

с действующим правом Международного финансового центра «Астана»,

в части, не противоречащей актам Международного финансового центра «Астана».

В отношении Фонда национального благосостояния Правительство Республики Казахстан принимает меры для направления в качестве дивидендов суммы в размере не менее пятидесяти процентов от дивидендов, полученных за отчетный период от юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния, и их своевременного перечисления.

При расчете суммы выплаты дивидендов Фондом национального благосостояния в республиканский бюджет учитывается объем средств финансирования проектов в соответствии с решениями единственного акционера Фонда национального благосостояния.

3. Уменьшение размера выплат или освобождение от уплаты поступлений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, подлежит обязательному рассмотрению соответствующей бюджетной комиссией

в порядке и по перечню, которые определяются:

1) в отношении государственных предприятий, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, государственные пакеты акций (доли участия в уставном капитале) которых находятся

в республиканской собственности, – уполномоченным органом по государственному имуществу совместно с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике;

2) в отношении Фонда национального благосостояния – Правительством Республики Казахстан;

3) в отношении государственных предприятий, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, государственные пакеты акций (доли участия в уставном капитале) которых находятся в коммунальной собственности, – соответствующим местным исполнительным органом или аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества.

4. Субъекты квазигосударственного сектора представляют в соответствующий государственный орган, местный исполнительный орган или аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), информацию об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет, для включения в состав годового отчета об исполнении соответствующего бюджета.

Порядок и форма предоставления информации субъектами квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов или отчислений в соответствующий бюджет, определяются и утверждаются центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в области управления государственными активами.

5. Поступления от приватизации республиканской собственности, передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, зачисляются в Национальный фонд Республики Казахстан в полном объеме

в номинальном выражении.

6. Поступления от приватизации коммунальной собственности зачисляются в местный бюджет в полном объеме в номинальном выражении.

7. Субъекты квазигосударственного сектора осуществляют заимствование в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Кодексом.

Заимствование субъектов квазигосударственного сектора ограничивается лимитом внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора, устанавливаемого в соответствии со статьей 137 настоящего Кодекса.

Информация о состоянии долга субъектов квазигосударственного сектора, в том числе об объемах расходов на обслуживание и погашение долга, подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

При использовании средств займа первый руководитель субъекта квазигосударственного сектора несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса.

8. Центральный уполномоченный орган по государственному имуществу ежегодно формирует Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором, содержащий комплексный анализ эффективности управления государственными активами и квазигосударственным сектором.

Порядок формирования Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором утверждается центральным уполномоченным органом по бюджетной политике.

Центральный уполномоченный орган по государственному имуществу направляет Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для включения в состав материалов, прилагаемых к проекту закона о республиканском бюджете и годовому отчету об исполнении республиканского бюджета.

Информация о Национальном докладе по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

9. Доиспользование и возврат в бюджет остатков на контрольных счетах наличности субъектов квазигосударственного сектора осуществляются в соответствии со статьей 115 настоящего Кодекса.

Размещение бюджетных средств и средств, полученных из Национального фонда Республики Казахстан, на депозитах и других финансовых инструментах, в том числе за рубежом, субъектами квазигосударственного сектора с целью получения вознаграждений,

за исключением случаев, предусмотренных статьей 113 настоящего Кодекса, запрещается.

Глава 12. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 57. Общие положения о Национальном фонде

Республики Казахстан

1. Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате специальных платежей и налогов недропользователей в натуральной форме или денег от их реализации, в размере, определяемом

в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан,

а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

В целях использования, анализа и прогнозирования активов Национального фонда Республики Казахстан используется размер чистых активов Национального фонда Республики Казахстан, то есть активов за вычетом обязательств, включающих сумму целевых требований.

2. Национальный фонд Республики Казахстан предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

3. Национальный фонд Республики Казахстан осуществляет сберегательную и стабилизационную функции.

Сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов,

и доходность активов Национального фонда Республики Казахстан

в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.

Стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов Национального фонда Республики Казахстан.

Часть Национального фонда Республики Казахстан, используемая для осуществления стабилизационной функции, определяется в размере, необходимом для обеспечения гарантированного трансферта.

4. Национальный фонд Республики Казахстан размещается

в разрешенные финансовые инструменты, за исключением нематериальных активов, в целях обеспечения:

1) сохранности Национального фонда Республики Казахстан;

2) поддержания достаточного уровня ликвидности Национального фонда Республики Казахстан;

3) получения инвестиционных доходов в долгосрочной перспективе.

Перечень разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, определяется Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан по предложению Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

5. Решения по повышению эффективности формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан, а также по объемам и направлениям его использования принимает Президент Республики Казахстан.

6. Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан и расходование Национального фонда Республики Казахстан проводятся

в национальной и иностранной валютах.

7. Активы, поступающие в Национальный фонд Республики Казахстан или изымаемые из Национального фонда Республики Казахстан, подлежат конвертации или реконвертации в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.

8. Учет и отчетность по операциям Национального фонда Республики Казахстан осуществляются в национальной валюте.

9. Доверительное управление Национальным фондом Республики Казахстан осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан.

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Национального фонда Республики Казахстан определяется Национальным Банком Республики Казахстан.

Годовая финансовая отчетность по результатам доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

10. Порядок зачисления активов в Национальный фонд Республики Казахстан, использования Национального фонда Республики Казахстан,

а также формы и правила составления годового отчета о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан определяются Правительством Республики Казахстан.

Статья 58. Источники формирования

Национального фонда Республики Казахстан

1. Источниками формирования Национального фонда Республики Казахстан являются:

1) поступления в Национальный фонд Республики Казахстан;

2) инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики Казахстан;

3) иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2. Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан состоят из:

1) прямых налогов от организаций нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся:

корпоративный подоходный налог;

акцизы на сырую нефть, газовый конденсат;

налог на сверхприбыль;

бонусы;

налог на добычу полезных ископаемых;

рентный налог на экспорт;

доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам;

альтернативный налог на недропользование;

дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.

Положение настоящего подпункта не распространяется на поступления прямых налогов по результатам налоговых проверок;

2) других поступлений от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты), в том числе поступлений за нарушения условий нефтяных контрактов (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты);

3) поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения;

4) поступлений от приватизации республиканской собственности;

5) поступлений от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними;

6) поступлений от продажи организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, активов;

7) поступлений от погашения бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан до 1 января 2024 года.

3. К организациям нефтяного сектора относятся:

1) юридические лица, занимающиеся добычей сырой нефти, газового конденсата;

2) юридические лица, заключившие контракты на разведку сырой нефти, газового конденсата;

3) получатель от имени государства полезных ископаемых, переданных недропользователем в счет исполнения налогового обязательства

в натуральной форме.

Перечень организаций нефтяного сектора на следующий финансовый год утверждается в декабре текущего финансового года совместно

с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и компетентным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере недропользования, заключения и исполнения нефтяных контрактов.

4. Инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики Казахстан образуются от размещения Национального фонда Республики Казахстан в финансовые инструменты, за исключением нематериальных активов.

5. Принятие правовых актов в целях финансирования мероприятий и проектов с условием возмещения затрат организациям нефтяного сектора запрещается.

Статья 59. Использование Национального фонда Республики Казахстан

1. Национальный фонд Республики Казахстан расходуется:

1) в виде гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет;

2) в виде целевых трансфертов, передаваемых из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет;

3) в виде выплат целевых требований и покрытия расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами целевых накоплений;

4) на покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом Республики Казахстан и проведением ежегодного аудита.

2. Расходование Национального фонда Республики Казахстан ограничивается:

целевыми ориентирами, установленными документами, разрабатываемыми центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 47 настоящего Кодекса;

объемом целевых требований.

3. Национальный фонд Республики Казахстан не может использоваться:

на кредитование физических и юридических лиц;

в качестве обеспечения исполнения долговых обязательств по государственным и негосударственным займам;

на размещение во внутренние финансовые инструменты казахстанских эмитентов;

на финансирование и (или) софинансирование текущих расходов республиканского бюджета в виде целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан.

Положения настоящего пункта не распространяются на приобретение за счет средств Национального фонда Республики Казахстан долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, эмитируемых для реализации проектов общестранового значения.

Проекты общестранового значения, предлагаемые к финансированию за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, подлежат рассмотрению на предмет наличия альтернативных источников финансирования таких проектов и экспертизе в порядке, определяемом и утверждаемом Правительством Республики Казахстан.

Проекты общестранового значения, предлагаемые к финансированию за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, с итогами экспертизы подлежат рассмотрению Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

Перечень проектов общестранового значения, реализуемых за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, утверждается указом Президента Республики Казахстан.

4. Мониторинг за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, осуществляет Комиссия по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, создаваемая по решению Президента Республики Казахстан.

Состав, положение и порядок работы Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, утверждаются Президентом Республики Казахстан.

Статья 60. Гарантированный трансферт из Национального фонда

Республики Казахстан в республиканский бюджет

1. Гарантированным трансфертом из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет являются безвозмездные и безвозвратные поступления в республиканский бюджет из Национального фонда Республики Казахстан.

2. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет определяется центральным

уполномоченным органом по бюджетной политике в абсолютном фиксированном значении в соответствии с бюджетным правилом о гарантированном трансферте, определенном статьей 48 настоящего Кодекса, и с учетом предложения Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

Размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан и цена отсечения устанавливаются в прогнозе социально-экономического развития Республики Казахстан.

Размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан утверждается законом о республиканском бюджете.

3. Размер привлекаемого ежемесячного объема гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

в республиканский бюджет устанавливается государственным казначейством в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан и согласованном с Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 61. Целевые трансферты из Национального фонда

Республики Казахстан в республиканский бюджет

1. Целевыми трансфертами из Национального фонда Республики Казахстан являются поступления в республиканский бюджет из Национального фонда Республики Казахстан, направляемые по решению Президента Республики Казахстан на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения в соответствии с пунктом 8 статьи 148 настоящего Кодекса, при отсутствии альтернативных источников финансирования.

2. Проекты по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и объемы их финансирования определяются с учетом предложения Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан и утверждаются указом Президента Республики Казахстан.

3. Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан используются администраторами бюджетных программ только в соответствии с их целевым назначением.

4. Особенности использования и доиспользования бюджетных средств, выделенных в виде целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, регулируются статьей 115 настоящего Кодекса.

5. Ответственность за использование целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан устанавливается статьей 41 настоящего Кодекса.

Статья 62. Целевые требования и целевые накопления

1. Целевыми требованиями являются обязательства государства перед гражданами Республики Казахстан, не достигшими восемнадцати лет, начисляемые ежегодно за счет пятидесяти процентов от усредненного за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан.

2. К целевым требованиям прошлых лет ежегодно начисляется усредненный за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году, инвестиционный доход.

3. Ежегодно часть целевых требований переводится в целевые накопления для проведения выплат гражданам Республики Казахстан, достигшим (достигающим) восемнадцати лет в текущем календарном году, умершим либо объявленным умершими вступившим в законную силу судебным актом в отчетном году.

Выплатами целевых накоплений является сумма целевых накоплений, выплачиваемая с целевого накопительного счета получателю целевых накоплений, а также наследникам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Порядок формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 63. Особенности рассмотрения Советом

по управлению Национальным фондом

Республики Казахстан вопросов использования

Национального фонда Республики Казахстан

Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан рассматривает вопросы использования Национального фонда Республики Казахстан на очных и (или) заочных заседаниях с учетом:

состояния активов Национального фонда Республики Казахстан;

инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан от инвестирования накопленных финансовых активов;

бюджетного правила о гарантированном трансферте;

целевых ориентиров, установленных документами, разрабатываемыми центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 47 настоящего Кодекса;

результатов экономической экспертизы бюджетных инвестиций от заявляемых бюджетных инвестиций;

объемов целевых требований;

результатов экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния;

результатов мониторинга за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан.

Статья 64. Составление, представление и утверждение

годового отчета о формировании и использовании

Национального фонда Республики Казахстан

1. В целях обеспечения прозрачности деятельности, связанной

с управлением Национальным фондом Республики Казахстан, ежегодно проводится аудит.

Выбор аудиторской организации осуществляется на конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан обеспечивает организацию проведения ежегодного аудита Национального фонда Республики Казахстан.

Результаты проведения аудита подлежат публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

2. Годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан составляется Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом,

с включением результатов аудита Национального фонда Республики Казахстан.

3. Правительство Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан ежегодно не позднее 1 июня текущего года представляет годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан на утверждение Президенту Республики Казахстан.

4. Правительство Республики Казахстан после утверждения Президентом Республики Казахстан годового отчета о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан представляет его в порядке информации в Парламент Республики Казахстан.

5. Формы и порядок составления годового отчета о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан утверждаются Правительством Республики Казахстан по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

6. Годовой отчет о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

7. Национальным Банком Республики Казахстан в рамках составления годового отчета о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан формируется информация о состоянии активов Национального фонда Республики Казахстан, об инвестиционном доходе от инвестирования накопленных финансовых активов, о начислении целевых требований и их выплатах, которая в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляется в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Глава 13. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Статья 65. Общие положения о внебюджетных

фондах Республики Казахстан

1. В Республике Казахстан создаются внебюджетные фонды, которые должны соответствовать следующим критериям:

имеют строгую целевую направленность;

используются для финансирования расходов, не включенных

в бюджет;

деньги фондов являются государственной собственностью, не входят

в состав бюджетов и других фондов.

2. Деятельность внебюджетных фондов регулируется законодательством Республики Казахстан.

3. Аудит внебюджетных фондов осуществляется Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

Статья 66. Государственный фонд социального страхования

1. Государственный фонд социального страхования – юридическое лицо, производящее аккумулирование социальных отчислений, назначение и осуществление социальных выплат участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска, включая членов семьи – иждивенцев в случае потери кормильца.

2. Отчетность о деятельности Государственного фонда социального страхования осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Информация о прогнозных и фактических поступлениях и расходах Государственного фонда социального страхования:

включается в состав консолидированного бюджета;

включается в состав материалов, прилагаемых к проекту закона о республиканском бюджете;

включается в состав отчета об исполнении консолидированного бюджета;

включается в состав годового отчета об исполнении республиканского бюджета;

подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Статья 67. Фонд социального медицинского страхования

1. Фонд социального медицинского страхования – некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг, и иные функции, определенные законами Республики Казахстан.

2. Отчетность о деятельности фонда социального медицинского страхования осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

3. Взаимоотношения фонда социального медицинского страхования

с республиканским бюджетом осуществляются посредством трансфертов юридическим лицам.

Порядок планирования расходов из бюджета в фонд социального медицинского страхования путем выделения трансфертов юридическим лицам, составления отчетности об использовании бюджетных средств, формы и сроки ее представления, а также требования к предоставляемой информации о ходе и результатах использования бюджетных средств разрабатываются

и утверждаются уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета.

4. Информация о прогнозных и фактических поступлениях и расходах фонда социального медицинского страхования:

включается в состав консолидированного бюджета;

включается в состав материалов, прилагаемых к проекту закона о республиканском бюджете;

включается в состав отчета об исполнении консолидированного бюджета;

включается в состав годового отчета об исполнении республиканского бюджета;

подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Статья 68. Фонд компенсации потерпевшим

1. Фонд компенсации потерпевшим – контрольный счет наличности, открытый в государственном казначействе для зачисления поступлений денег и проведения выплаты компенсации потерпевшим в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим.

2. Неналоговыми поступлениями в Фонд компенсации потерпевшим являются:

1) принудительные платежи, взыскиваемые судом;

2) денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей, предусмотренных статьями 71, 78, 80, 81, 82, 90, 142, 156 и 165 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, и нарушение порядка в судебном заседании на потерпевшего, свидетеля, специалиста, переводчика и иных лиц, за исключением адвоката, прокурора и подсудимого;

3) денежные взыскания с осужденного, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор суда и которому назначено наказание в виде исправительных работ;

4) деньги, взысканные в порядке регрессных требований

в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде компенсации потерпевшим»;

5) иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3. Информация о фактических поступлениях и расходах Фонда компенсации потерпевшим:

включается в состав отчета об исполнении консолидированного бюджета;

включается в состав годового отчета об исполнении республиканского бюджета;

подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

Статья 69. Специальный государственный фонд

1. Специальный государственный фонд – контрольный счет наличности, открытый в государственном казначействе в соответствии

с настоящим Кодексом, для зачисления поступлений денег и расходования их

с целью финансирования социальных, экономических проектов Республики Казахстан, а также расходов уполномоченного органа по возврату незаконно приобретенных активов в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

Допускается направление средств Специального государственного фонда в республиканский бюджет в виде трансферта на безвозмездной и безвозвратной основе.

2. Неналоговыми поступлениями в Специальный государственный фонд являются:

1) деньги, безвозмездно передаваемые в государственную собственность от физических и (или) юридических лиц на цели Специального государственного фонда;

2) деньги, поступившие в государственную собственность в результате их конфискации на основании вступившего в законную силу судебного акта, вынесенного по коррупционному правонарушению;

3) деньги, поступившие в государственную собственность от реализации конфискованного имущества на основании вступившего в законную силу судебного акта, вынесенного по коррупционному правонарушению;

4) деньги, в том числе от реализации имущества, возвращенного

в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и другими законами Республики Казахстан;

5) деньги от реализации иного имущества, поступившего

в собственность управляющей компании либо в результате ее деятельности

по управлению активами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате активов.

3. Первый руководитель администратора бюджетных программ несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан,

в соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса.

4. Информация о фактических поступлениях и расходах Специального государственного фонда:

включается в состав отчета об исполнении консолидированного бюджета;

включается в состав годового отчета об исполнении республиканского бюджета;

подлежит публикации в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА, РАССМОТРЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ, КОРРЕКТИРОВКА, СЕКВЕСТР БЮДЖЕТА

Глава 14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТА

Статья 70. Общие положения об основах планирования бюджета

1. Планированием бюджета является выполнение комплекса мероприятий по разработке, рассмотрению, утверждению, уточнению, корректировке, секвестру бюджета, основанных на соблюдени