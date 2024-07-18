Кем будет работать Бишимбаев в колонии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и СЦК

На брифинге в СЦК председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков рассказал журналистам о том, каким трудом в исправительной колонии будет заниматься экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, признанный виновным в жестоком истязании и убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

Спикер разъяснил, что после этапирования в колонию с ним проведут комплексные мероприятия, как с обычным осужденным после 15-дневного карантина.

«После прибытия на место отбывания наказания мы его изучим. Поместим после карантина в соответствующий отряд. Затем с ним будет проводиться воспитательная работа, далее - трудоустройство. С ним будут работать психологи», – рассказал Тенизжан Джанибеков.

Кроме того, глава КУИС высказался о трудоустройстве Куандыка Бишимбаева в исправительном учреждении.

«У нас есть различные виды работ в производственных зонах. В РГП «Енбек» может он работать по направлениям деревообработки, металлообработки. Все зависит от того, где и какая вакансия будет доступна. В каждом учреждении у нас есть отдел, который занимается трудоустройством», — подытожил он.

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы.

Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.