Когда чудеса становятся реальностью

Сразу отметим, что это один из немногих в современной отечест­венной литературе образцов художественно-документального произведения, главными героями которого являются не вымышленные герои, а наши современники.

Как известно, для литературы сегодняшнего дня характерен процесс размытия жанровых рамок, что означает непрерывное взаимопроникновение элементов прозы, поэзии, драматургии и публицистики в границах одного произ­ведения. Учитывая это обстоятельство, можно сказать, что книга «Алматинское чудо» написана в жанре художественного репортажа, который со второй половины прошлого века занял ведущие позиции в художественно-документальной литературе.

Для написания такой книги от писателя требуется большая смелость. Дело в том, что художественный репортаж, как, в общем, и все подобные ему смежные жанры, в последние годы был искусственно вынесен на периферию литературного процесса и ославлен как некая профанация творчества, утилитарный эрзац. «Алматинское чудо» – яркий пример того, насколько ошибочен подобный взгляд на литературу, в центре внимания которой находятся художест­венно осмыс­ленные явления нашей современности.

Объединенные в цельную систему, они позволяют нам проникнуть в глубинные процессы творящейся на наших глазах объективной реальности. И, пожалуй, главная заслуга автора «Алматинского чуда» в том, что юные изобретатели, о которых он пишет, становятся необыкновенно близки нам по духу, чувствам, разуму. Мы видим их в толчее повседневных дел, чувствуем себя сопричастными их победам и сами становимся имплицитными, то есть незримо присутствующими героями повествования. Жанровая форма художественного репортажа как нельзя лучше сказывается на создании такого эффекта присутствия. Ведь если попытаться определить истоки и направленность художественно-документальной литературы вообще, то получится диалектическая формула: из жизни – в жизнь.

Главные герои книги, победители чемпионата мира по робототехнике 2022 года – прежде всего живые люди, верные своим побуждениям, а не просто персонажи, беспрекословно подчиняющиеся воле автора. В этом их привлекательность. Образы выписаны автором с особой любовью, и внимание к деталям в данном случае отнюдь не вынужденная уступка фотографичности, а, скорее, следствие внутренней потребности наиболее полно воссоздать произошедшие события.

Конечно, не все в произведении равноценно. В тексте встречаются отдельные языковые шероховатости, которые требуют тщательной литературной правки. Но любые трудности, в том числе и пресловутые муки слова, всегда преодолимы, и мы от всей души желаем автору дальнейших успехов в его творческой работе и оттачивании собственного слога.

Книга о чуде, ставшем реальностью, открыла для Асета Сыздыкова путь в большую литературу. А это значит, что дальнейший творческий путь автора, как говорил некогда писатель Константин Проймин, будет трудным конкурсом «за право смело и открыто смотреть людям в глаза», выдержать который нужно с честью.

…В Астане во время конференции, посвященной 105-летию «Казахстанской правды», Асет Сыздыков смог представить свою книгу коллегам и гостям мероприятия. Несомненно, значимым для начинающего литератора стало знакомство с известным казахстанским поэтом, переводчиком, журналистом, народным писателем Казахстана Любовью Константиновной Шашковой. Теплые слова напутствия, пожелания творческих достижений, фотография на память… А книга Асета Сыздыкова теперь будет и в библиотеке старейшего отечественного литературно-художественного журнала «Простор», где Любовь Шашкова является заместителем главного редактора.

По Указу Главы государства в декабре 2024 года Асет Сыздыков награжден специальной Президентской литературной премией для молодых казахстанских писателей и поэтов. Премию он получил в номинации «Детская литература» за повесть «Рокет Ера».

Отличное начало пути! И мы, коллеги и читатели, будем внимательно следить за творчеством Асета и ждать его новых книг.