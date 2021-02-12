Когда достроят все проблемные дома в Казахстане, рассказал Мамин

Экономика
Айдана Демесинова
К 2023 году в Казахстане будет завершено строительство всех проблемных жилых домов. Об этом на заседании фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazpravda.kz.   

"Продолжится работа по обеспечению комфортных и безопасных условий жизни в городах, включая малые и моногорода. К 2023 году будет завершено строительство всех проблемных жилых домов долевого строительства. К 2025 году все республиканские дороги будут реконструированы, отремонтированы и обеспечены придорожным сервисом", – сказал Мамин.

По его данным, в текущем году будет модернизировано 2,2 тыс. км автодорог, 66% республиканских дорог обеспечат придорожным сервисом.

Ранее Премьер-министр РК сообщил, что в 2025 году все областные центры и города республиканского значения будут охвачены высокоскоростным интернетом 5G.

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