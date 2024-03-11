Когда каждая капля дорога

С каждым годом клин орошаемых земель с применением влагосберегающих технологий растет. Если в 2023-м площадь таких посевов составляла более 57 тыс. га, то в предстоящем сезоне этот показатель в области планируют довести до 65,8 тыс. га. На днях вопрос обеспечения поливом посевов в весенне-летний период обсуждался на совещании в акимате области с участием министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова и главы региона Ербола Карашукеева.

Аким области сообщил, что в целях обеспечения водной безо­пасности и решения проблемы нехватки гидроресурсов в вегетационный сезон в регионе утвержден Комплексный план до 2026 года. В соответствии с ним нынче, в частности, планируется провести модернизацию 72 ирригационных систем. Работа в этом направлении идет уже давно. С 2019 года за счет международных финансовых институтов в шести районах области (Байзакском, Жамбылском, Жуалынском, Кордайском, Меркенском и Шуском) ведется реализация двух проектов на общую сумму 40 млрд тенге.

Нуржан Нуржигитов отметил, что для решения проблем нерационального потребления водных ресурсов и высокого износа гидротехнических сооружений принята Концепция развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы, а также разработан новый Водный кодекс республики. В своем выступлении министр водных ресурсов и ирригации поднял вопросы усиления контроля над ходом ремонтно-строительных работ на водных объектах, более активного внедрения влагосберегающих технологий, а также снижения водных затрат и повышения урожайности.

В свою очередь заместитель акима области Канатбек Мадибек доложил о работе, выполняемой в регионе по модернизации водохозяйственной инфраструктуры. По его словам, до 2026 года в области планируется построить дополнительно 12 водохранилищ общей емкостью 43,2 млн кубометров. В настоящее время приближается к завершению строительство трех накопителей влаги в Меркенском районе.

Не остаются без внимания и действующие водные объекты. Радует, что наконец-то решено привести их в порядок. В 2023-м выполнен ремонт 13 водохранилищ, которые находятся на балансе КГУ «Жамбыл су қоймалары», а в этом году намечено обновить еще девять таких объектов. На сегодняшний день завершены ремонтные работы гидрологического поста в селе Жасоркен.