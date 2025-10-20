Когда поднимут отечественную фармацевтику

Пандемия коронавируса показала, насколько уязвимой может быть страна, когда на аптечных полках не остаётся даже простых лекарств. Тогда стало ясно: фармацевтика — это не просто одна из отраслей промышленности, а вопрос национальной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Если, не дай бог, снова наступят трудные времена, Казахстан не должен столкнуться с дефицитом медикаментов. Решение очевидно — нужно развивать собственное производство и при этом сохранять партнёрство с зарубежными компаниями.

От QazVac до крупных инвестпроектов

Активное внимание к развитию отечественной фармацевтики началось именно во время пандемии. Тогда казахстанские учёные за короткий срок разработали и вывели в производство вакцину QazVac — один из первых отечественных препаратов против COVID-19. Эту вакцину получили почти 6 миллионов человек, что помогло защитить здоровье не только себе, но и близким.

В тот же период президент Касым-Жомарт Токаев в послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отметил:

«На сегодняшний день только 17% лекарств и медизделий — отечественного производства. К 2025 году нужно довести этот показатель до 50%».

С тех пор в Казахстане прошли переговоры с крупнейшими мировыми фармкомпаниями. Некоторые выразили готовность строить заводы в стране, а правительство — содействовать в реализации проектов и устранении возможных бюрократических барьеров.

План до 2029 года

Министерство здравоохранения утвердило дорожную карту развития фармацевтики до 2029 года. В документе прописаны меры по регулированию цен, цифровизации закупок, привлечению инвестиций и подготовке кадров. По плану, к 2029 году доля отечественных лекарств на внутреннем рынке должна достичь 50%.

В недавнем послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» президент вновь напомнил:

«Развивать фармацевтическую промышленность необходимо. Увеличение объёмов и ассортимента собственных лекарств — стратегическая задача. Мы в полной мере осознали это во время пандемии».

Эксперты признают: увеличить долю отечественного производства вдвое за несколько лет сложно. Но при активном привлечении инвестиций и партнёрстве с международными компаниями цель вполне достижима.

Цифры и факты

Сегодня в Казахстане зарегистрировано 210 производителей, из них 43 выпускают лекарственные препараты. В 2023 году выпуск фармпродукции вырос на 21,8%, составив 175,8 млрд тенге. Объём инвестиций увеличился вдвое — до 91,3 млн долларов США, экспорт вырос на 32,9%.

Заключены контракты с 34 отечественными производителями на сумму 151,4 млрд тенге, что позволит выпускать 2 466 наименований лекарственных средств в стране.

Кроме того, с компаниями Pfizer (США), Hoffmann-La Roche (Швейцария) и AstraZeneca (Великобритания–Швеция) подписаны три долгосрочных соглашения на поставку шести оригинальных препаратов.

Сейчас в разработке находится 9 инвестиционных проектов на сумму 398,2 млрд тенге. По данным Минздрава, фармацевтический рынок Казахстана ежегодно растёт на 10–13%.

Мнение эксперта

Главный эксперт департамента развития фармацевтической промышленности Минздрава Фатима Смагулова отметила:

– К 2029 году стоит задача довести долю отечественных лекарств на внутреннем рынке до 50%. Сегодня в стране зарегистрировано 207 фармпредприятий, из них 43 производят лекарства, 164 — медицинские изделия. По итогам 2024 года импортная зависимость рынка составила около 85%, то есть доля отечественного производства — 15,1%. Это говорит о том, что в основном выпускаются препараты с низкой рентабельностью и дженерики.

Она подчеркнула, что хотя показатели пока скромные, процесс идёт: подписанные с крупными компаниями соглашения начнут приносить результаты в ближайшие годы.

Например, уже действуют 87 долгосрочных договоров с 32 отечественными производителями — на 2 255 наименований, включая 444 лекарственных средства и 1 593 медицинских изделия.

Роль «СК-Фармации»

Базовым элементом системы остаётся единый дистрибьютор «СК-Фармация», который обеспечивает население лекарствами по госпрограммам. В перечень входят препараты для лечения сахарного диабета, гипертонии, туберкулёза, онкозаболеваний и других социально значимых болезней.

Компания также заключает долгосрочные контракты с отечественными производителями, чтобы обеспечить стабильные поставки и снизить зависимость от импорта.

Как достичь цели

Фатима Смагулова считает, что выполнить поручение президента и довести долю отечественных лекарств до 50% вполне реально, если придерживаться утверждённого плана:

– Ведётся работа по заключению долгосрочных контрактов с отечественными компаниями и производителями оригинальных препаратов. Расширяется сотрудничество с зарубежными инвесторами, создаются стимулы в рамках ЕАЭС, включая поддержку НИОКР и развитие кадрового потенциала.

По её словам, сейчас вводится новый механизм инвестиционных соглашений:

  • освобождение от налога на прибыль, НДС и таможенных пошлин на импортное оборудование;
  • государственная поддержка инфраструктуры;
  • упрощённый доступ к земельным участкам без тендеров.

Эксперты уверены: Казахстан способен достичь намеченной цели — увеличить долю отечественного производства лекарств до 50% к 2029 году. Главное — сохранить курс на инвестиции, партнёрство с крупными мировыми компаниями и внедрение современных технологий.

Фармацевтический сектор ещё только формируется, но именно здесь лежит ключ к устойчивой и независимой системе здравоохранения страны.

