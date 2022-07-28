Когда запустят льготный лизинг сельхозтехники в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства РК прошло совещание по вопросам внедрения механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средства оператора РОП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Напомним, соответствующее поручение было дано Главой государства на расширенном заседании Правительства 14 июля.

В совещании приняли участие вице-министры сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, экологии, геологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, а также представители Ассоциации союзов фермеров Казахстана, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «НУХ «Байтерек», АО «Фонд развития промышленности», АО «КазАгроФинанс», АО «Жасыл Даму».

Участники совещания обсудили и согласовали основные подходы реализации механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл Даму» (Оператор РОП).

Данный механизм планируется принять в кратчайшие сроки, до начала массовых уборочных работ текущего года.

Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями.

Финансирование программы будет осуществляться дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек». На нее планируется выделить порядка 40 млрд тенге, отметили в министерстве.