Кого из казахстанцев ограничат в получении потребительских кредитов

Как АРРФР будет снижать чрезмерную закредитованность граждан, о которой говорил в послании народу Касым-Жомарт Токаев, рассказала корреспонденту Kazpravda.kz глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

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Как пояснила Абылкасымова, казахстанцам, которые имеют уже просроченную задолженность свыше 90 дней, кредиты выдаваться не будут.

«Одна из мер, которая рассматривается это введение запрета на предоставление кредитов заемщикам, которые имеют уже просроченную задолженность свыше 90 дней – вот таким заемщикам уже новые кредиты не будут выдаваться, пока он не погасят задолженность», – рассказала она.

Также предполагается, что будут введены дополнительные ограничения по оформлению потребительских кредитов гражданами в зависимости от дохода.

«Сейчас эти нормы есть, установлен коэффициент долговой нагрузки в размере того, что платеж не должен превышать 50% от ежемесячного дохода. Вместе с тем мы считаем необходимым вводить новые пруденциальные нормативы, такие как отношение общего уровня задолженности заемщика к его общему уровню доходов для того, чтобы не перекредитовывать потенциального заемщика», – поделилась спикер.

Сами суммы потребительского кредита также должны быть ограничены, считает глава агентства.

Председатель АРРФР сообщила о поправках, которые позволят усилить защиту прав заемщиков. Так, планируется дальнейшее снижение ставок по кредитам, которые выдаются микрофинансовыми организациями.

«Мы также четко пропишем его права относительно того, в каких случаях банки и другие финорганизации будут обязаны предоставить должникам процедуру урегулирования. При этом урегулирование может предусматривать снижение процентной ставки, установление более льготного графика погашения, а также частичное списание задолженности, – пояснила Абылкасымова.

Вместе с тем, она уточнила, что статистику потребительского кредитования искажают данные по индивидуальным предпринимателям, которые берут потребительские кредиты в несколько миллиардов тенге на бизнес-цели без залога.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о возможности добровольно отказаться от получения кредитов в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz, чтобы оградиться от множества мошенников.