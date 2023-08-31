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Заявку на отказ от получения кредитов можно подать онлайн в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Теперь подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов можно в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz С сегодняшнего дня каждый казахстанец может добровольно установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов. Подать заявку на сервис может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечению срока снимается автоматически", - написал Мусин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что также можно снять эти ограничения в любое время. Для этого нужно подать заявку на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.

"Для чего это нужно? Этим самым мы хотим лишь помочь гражданам нашей страны оградить себя от множества мошенников, которые пытаются оформить займы незаконным путем. Отметим, такой же сервис доступен на сайте Первого кредитного бюро на платной основе. При подаче заявки на портале Электронного правительства добровольный отказ от получения кредитов осуществляется бесплатно. Мы интегрировали системы Первого кредитного бюро и Электронного правительства, то есть если гражданин ранее подавал заявку через бюро, а отказ желает оформить через еGov.kz эта функция доступна", - добавил министр.

По его словам, сервис добровольного отказа от получения займов доступен в мобильном приложении eGov mobile на главной странице, в разделе "Популярные услуги". Аналогичную услугу также можно получить на портале eGov.kz в разделе "Гражданам" - "Таможня и налоги" - "Экономика и финансы".

"Хочу отметить, что данный сервис реализован в рамках разработанных поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов и введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физлицу, при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от получения кредита. Сервис стал доступен благодаря интеграции информационных систем Комитета государственных услуг министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Первого кредитного бюро и АО "Национальные информационные технологии", - заключил Багдат Мусин.