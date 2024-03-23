Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация

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На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 392 случая коклюша среди детей до 14 лет, сообщает Минздрав.

Из них 90% - дети до пяти лет.

«Рост случаев коклюша связан со снижением коллективного иммунитета», - отметили в министерстве здравоохранения республики.

Коклюш распространяется воздушно-капельным путем. Источник инфекции – не привитые дети.

Вакцинация – единственный способ защиты от инфекции.

Для лечения больных коклюшем не существует специфических лекарств.