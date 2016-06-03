Кокшетауский гормолзавод выпускает 7 тонн мороженого в сутки
Экономика
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Кокшетауский гормолзавод выпускает 7 тонн мороженого в сутки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.
"Гормолзавод начал производить фруктовое мороженое со вкусом клубники, смородины и киви. Предприятие существует 52 года и давно выпускает сливочный пломбир. Его делают по старой рецептуре из натурального молока. В этом году цех модернизировали, завезли оборудование и приступили к выпуску новых видов мороженого", – передает телеканал.
В планах предприятия, где трудятся около 200 человек, – увеличение объемов производства и дальнейшее расширение ассортимента, который уже включает больше 30 наименований различных молочных продуктов – от сметаны до курта. Курт местного производства пользуется спросом в России.
"Благодаря государственной поддержке мы инвестировали в этом году порядка 25 миллионов тенге для расширения производства. Планируем дать дополнительно 6 видов фруктового мороженого. Также планируем дополнительно произвести мороженое "джелато" итальянское, ингредиенты наши на нашей основе, планируем производство сыров, косички чечил-сыры, также плавленые сыры и, возможно, твердые сыры", – отметил директор предприятия Асен Жаксылыков.
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