За последние 5 лет количество квартирных краж в Казахстане снизилось на 33,4%. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«С начала года задержано 618 квартирных воров, в том числе 36 воров «гастролеров», то есть, воров, совершающих кражи в разных городах, и 29 преступных групп. Так, в Карагандинской области задержан квартирный вор, совершивший более шести эпизодов квартирных краж в спальных районах города, путем отжима пластикового окна, и сдававший похищенное в ближайшие ломбарды», - сообщил Сагындык Жантемиров.

Между тем в Алматы пресечена криминальная деятельность группы «домушников» в составе трех человек, которые изобличены в совершении пяти квартирных краж. Подозреваемые действовали стандартно: перед тем, как проникнуть в жилище, проверяли, нет ли хозяев в доме, и только потом вскрывали замок. Выносили все, что представляло какую-либо ценность: деньги, мелкую технику и ювелирные изделия.

Также в Алматы задержаны три квартирных вора - уроженцев Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, совершившие семь квартирных краж.

«В целом, в результате принимаемых мер, за последние 5 лет количество квартирных краж снижено на 33,4%. Если в 2017 году было зарегистрировано более 37 тысяч преступлений, то в 2021 году - не более 12 тысяч. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году, где их количество снижено на 7,1% - с 3 357 до 3 118, а также улучшена их раскрываемость на 1,7% - с 59,0 до 60,7%», - добавил спикер.