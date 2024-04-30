Количество подтопленных паводком домов сократилось до 7,8 тыс. в России

За сутки от воды освободились почти 1,5 тыс. жилых домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

«По данным на утро вторника, на территории РФ подтоплены 7,8 тыс. жилых домов в 131 населенном пункте. Также под водой почти 24 тыс. приусадебных участков, 49 мостов и 88 дорог», - сообщили в оперативных службах.

Таким образом, за сутки от воды освободились почти 1,5 тыс. жилых домов.

Ранее, о паводковой ситуации в Казахстане сообщили в МЧС.