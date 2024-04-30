Количество подтопленных паводком домов сократилось до 7,8 тыс. в России
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Айман Аманжолова
За сутки от воды освободились почти 1,5 тыс. жилых домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
«По данным на утро вторника, на территории РФ подтоплены 7,8 тыс. жилых домов в 131 населенном пункте. Также под водой почти 24 тыс. приусадебных участков, 49 мостов и 88 дорог», - сообщили в оперативных службах.
Таким образом, за сутки от воды освободились почти 1,5 тыс. жилых домов.
Ранее, о паводковой ситуации в Казахстане сообщили в МЧС.