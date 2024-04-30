О паводковой ситуации в Казахстане сообщили в МЧС
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Почти 40 тысяч человек вернулись в свои дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Сообщается, что по республике вернулись в свои дома 39 352 человека. В эвакопунктах остаются 6 552 человека.
По стране отведена вода из 7 089 частных жилых домов и 2 834 дворовых территорий.
С начала паводка откачано свыше 13,1 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
Ранее премьер Олжас Бектенов отметил, что в ЗКО пик большой воды пройден, поставив акцент на защите Атырау.