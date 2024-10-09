Коммуникации со СМИ в условиях кризисов

Этой теме был посвящен семинар, организованный Министерством культуры и информации и представительством ООН в РК

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Как отметил ректор университета Narxoz Канат Кожахмет, это мероприятие проводится в рамках реализации дорожной карты по развитию отраслевой журналистики. На семинаре обсуждается крайне важная тема. В современном мире, где информационные потоки стремительно растут, а нестабильность и неопределенность становятся неотъемлемой частью нашего бытия, организациям и СМИ необходимо находить новые подходы к взаимодействию. Кризисы зачастую становятся не только вызовом, но и возможностью для дальнейшего развития, укрепления доверия и повышения прозрачности.

Директор департамента государственной политики в области СМИ МКИ Кайнар Ахетов говорил о том, что установление конструктивных отношений с журналистами способствует общественному доверию и стабильности государственной системы. В этой связи на пресс-сек­ретарях государственных и местных исполнительных органов лежит огромная ответственность.

– С 2017 года был определен статус уполномоченного лица по взаи­модействию со СМИ, непосредственно подчиненного первому руководителю госоргана. Это повлияло на качество и оперативность получения информации от госорганов. Вместе с тем повышен статус пресс-секретарей и руководителей пресс-служб, – прокомментировал представитель ведомства. – Принят ряд документов, регламентирующих деятельность пресс-служб, определены их цели и задачи. Приняты правила взаимодействия со СМИ и предоставления официальных сообщений. Каждое министерство и агентство имеют свои особенности во взаимодействии со СМИ, адаптируя коммуникационные стратегии для разных типов медиа. В условиях динамично развивающейся медиасреды мы должны совершенствовать коммуникацию госучреждений со СМИ.

Представитель департамента глобальных коммуникаций ООН в Казахстане и руководитель информационного бюро ООН в РК Властимил Самек в своем выступ­лении отметил, что в мире происходит много конфликтов, и СМИ в разных странах по-разному оценивают происходящее.

– Мы живем в сложном мире, где распространяемая информация влияет на будущую судьбу тех, кто ее получает. Это права граждан, женщин, детей, вопросы миграции, экологии, изменения климата. Все эти проблемные темы по-разному интерпретируются в СМИ, и мы должны уметь правильно на них реагировать. Этому надо учиться. Есть интересная книга военного тео­ретика древнего Китая Сунь Цзы «Искусство войны». Вероятно, пора написать новое сочинение – «Искусство информации», – считает он.

В первом модуле семинара участникам были предложены выступ­ления, касающиеся разработки антикризисных коммуникационных стратегий, а также даны практические советы, как подготовить план действий для быстрого и эффективного реагирования на сложившуюся ситуацию.

Почетный член Клуба казахстанских PR-профессионалов Лаура Барысова сконцентрировала внимание участников семинара на действиях госорганов и СМИ, сделав доклад о кризисной, предкризисной и посткризисной коммуникациях. Советник ОБСЕ по национальным коммуникациям Айбар Олжай рассказал о цифровой репутации, управлении ею и ее улучшении.

Доктор политических наук, профессор Гульмира Султанбаева выступила с презентацией «Кризисные коммуникации в системе высшего образования: проблемы академи­ческой свободы». Она отметила, что Казахстану необходимо провести структурные реформы, которые позволят создать более независимое и открытое образовательное пространство. Нужно привлекать инвестиции в высшее образование, поддерживать независимые исследования и развивать диалог между университетами и обществом.

Семинар, в рамках которого состоялся обмен мнениями с ведущими экспертами в области деловой журналистики, бизнес-коммуникаций и медиа, позволил участникам получить практические знания и рекомендации по антикризисному управлению коммуникациями, чтобы избежать распространенных ошибок и разработать стратегии для успешного взаимодействия с медиаресурсами.