Компании из Китая представили свою продукцию в Астане

Фото: Ольга Ибраева

– С 2003 года выставка стала значимым событием в экономической жизни наших государств, – подчеркнул, приветствуя гостей, вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев. – Сегодня она проводится в 19-й раз, и я уверен, что впереди у нас еще будет много плодотворных лет сотрудничества.

В выставке участвуют порядка 250 китайских компаний, представляющих такие провинции, как Синьцзян-Уйгурский автономный район, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, Гуандун, а также города Шанхай, Тяньцзинь. Эти регионы известны своим передовым производственным потенциалом, инновациями и высокими стандартами качества.

Каждая из представленных компаний играет ключевую роль в развитии своей отрасли, будь то текстиль, электроника, машиностроение или потребительские товары.

Казахстанские компании также принимают активное участие в торговых мероприятиях на территории Китая и в городе Шанхае. Так, за последние шесть лет свои товары там представили 163 отечественные компании.

Данная площадка позволила казахстанским предпринимателям заключить экспортные контракты на сумму более 323 млн долларов.

Председатель правления Внешнеторговой палаты Казах­стана Мурат Каримсаков подчеркнул, что железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем показали значительный рост, и это говорит о важности транспортной инфраструктуры в развитии двустороннего сотрудничества.

– Торговый оборот между нашими странами в 2023-м достиг 31,48 миллиарда долларов, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии двусторонних экономических отношений, – сказал Мурат Каримсаков.

Сейчас, например, в Алматинской области осуществляется проект с участием китайской компании по разработке месторождения вольфрамовых руд Богуты и строительству горно-обогатительного комбината стоимостью 135 млрд тенге. В результате будет создано 350 рабочих мест.

Особое внимание участники выставки уделили проектам в сферах сельского хозяйства, логистики, промышленности и энергетики. Казахстан готов увеличить объем экспорта зерна в Китай до трех миллионов тонн, а также осуществить проекты с участием китайских компаний по разработке вольфрамовых месторождений, строительству заводов по выпуску керамики и сборке грузовых автомобилей.

Эти достижения отметил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо, по словам которого наша страна с каждым годом все больше приобретает статус высокоразвитого региона, через который проходят все узловые транспортные и логистические сети.