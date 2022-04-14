Предприниматели, чей бизнес пострадал во время январских беспорядков, получают компенсации.

Уже получили в общей сложности сумму, превышающую 95,9 млн тенге, 12 бизнесменов. Компенсации получили те, кто сдал весь пакет необходимых документов, подтверждающих нанесенный ущерб во время январских погромов. Сумму выплаты отдельно взятому предпринимателю определяла специально созданная при городском акимате региональная комиссия. Ею проведено около десятка заседаний, на которых рассмотрена 41 заявка. Одобрено 14 заявок на общую сумму 101 млн тенге.

В единый call-центр поступило свыше 500 обращений, содержащих просьбы о содействии. На пути погромщиков оказались магазины, банки, салоны красоты, кафе и рестораны... В Национальной палате предпринимателей сообщили, что официально с просьбой компенсировать нанесенный ущерб изначально обратились 37 предпринимателей, утверждающих, что они понесли потери на 275 млн тенге. Семь из них позже отказались от своих претензий, решив самостоятельно восстановить порушенное. Так сумма ущерба уменьшилась на 46 млн тенге.

Комиссия будет работать до конца текущего года, продолжая рассматривать обращения бизнес-сообщества. Так что у каждого предпринимателя есть время соб­рать необходимые документы для подачи заявки на компенсацию.

Кроме потерь, понесенных бизнесом, пострадало и городское имущество. В ходе беспорядков сожжены три автобуса транспорт­ной компании «Ти-БАС», десятки патрульных машин, разгромлен выставочный центр «Көрме орталығы», пострадали здание городского акимата и другие объекты городской инфраструктуры.