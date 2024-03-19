Комплекс антиинфляционных мер пересмотрят в Казахстане

По словам вице-премьера, принятый в 2022 году комплекс сыграл свою роль, но теперь он должен быть актуализирован через призму согласованной политики при повышении ее составляющих

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По поручению главы правительства Олжаса Бектенова касательно сдерживания роста цен вице-премьер Серик Жумангарин провел расширенное совещание с представителями госорганов и акиматов, участвующих в реализации комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, предусмотрена реализация 90 мероприятий оперативного и среднесрочного характеров. Они направлены на увеличение объемов производства продукции, развитие механизмов по хранению и транспортировке товаров, а также контроль за ценообразованием, антимонопольное и внешнеторговое регулирования.

«В 2023 году была запланирована реализация 30 мероприятий. Из них 25 исполнены, по пяти работа продолжается. На 2024 год запланированы 60, по состоянию на 1 марта 5 из них исполнены. Кроме того, на постоянной основе реализуется мероприятие по соблюдению совокупного вклада в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий. За 2023 год этот показатель составил 1,08 процентных пункта при установленном пороге 1,76. В целом реализация комплекса мер позволила снизить давление на потребительские цены и замедлить инфляцию», — проинформировал вице-министр.

Комитет по регулированию естественных монополий в 2023–2029 гг. реализует программу «Тариф в обмен на инвестиции», согласно которой ожидается привлечение масштабных инвестиций для модернизации инженерных сетей электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения. Она предполагает и ежегодный определенный рост тарифов. Прогнозируемый совокупный вклад в инфляцию по итогам 2024 года будет на уровне 1,57%.

По данным Национального банка, давление на цены оказывают устойчивый внутренний спрос, подкрепляемый фискальным стимулированием и высокие темпы потребительского кредитования. Играют свою роль завышенные и нестабильные инфляционные ожидания населения.