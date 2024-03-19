Комплекс антиинфляционных мер пересмотрят в Казахстане

По словам вице-премьера, принятый в 2022 году комплекс сыграл свою роль, но теперь он должен быть актуализирован через призму согласованной политики при повышении ее составляющих
По поручению главы правительства Олжаса Бектенова касательно сдерживания роста цен вице-премьер Серик Жумангарин провел расширенное совещание с представителями госорганов и акиматов, участвующих в реализации комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По информации вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, предусмотрена реализация 90 мероприятий оперативного и среднесрочного характеров. Они направлены на увеличение объемов производства продукции, развитие механизмов по хранению и транспортировке товаров, а также контроль за ценообразованием, антимонопольное и внешнеторговое регулирования.
«В 2023 году была запланирована реализация 30 мероприятий. Из них 25 исполнены, по пяти работа продолжается. На 2024 год запланированы 60, по состоянию на 1 марта 5 из них исполнены. Кроме того, на постоянной основе реализуется мероприятие по соблюдению совокупного вклада в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий. За 2023 год этот показатель составил 1,08 процентных пункта при установленном пороге 1,76. В целом реализация комплекса мер позволила снизить давление на потребительские цены и замедлить инфляцию», — проинформировал вице-министр.
Комитет по регулированию естественных монополий в 2023–2029 гг. реализует программу «Тариф в обмен на инвестиции», согласно которой ожидается привлечение масштабных инвестиций для модернизации инженерных сетей электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения. Она предполагает и ежегодный определенный рост тарифов. Прогнозируемый совокупный вклад в инфляцию по итогам 2024 года будет на уровне 1,57%.
По данным Национального банка, давление на цены оказывают устойчивый внутренний спрос, подкрепляемый фискальным стимулированием и высокие темпы потребительского кредитования. Играют свою роль завышенные и нестабильные инфляционные ожидания населения.
«Стоит задача – войти в 2024 году в коридор инфляции 6-8% и каждая доля процента повышения ее составляющих играет важную роль в силу мультипликативного эффекта. Инфляция снижается, но она многофакторная. Комплекс антиинфляционных мер сильно конкретизирован под определенные проекты. Это должен быть гибкий документ для сбалансированного и оперативного управления всеми запланированным мероприятиями. Необходимо сгладить скачки и обеспечить равномерность роста инфляции в заданном коридоре. Принятый в 2022 году комплекс сыграл свою роль, но теперь он должен быть актуализирован через призму согласованной политики при повышении ее составляющих. Всем госорганам совместно с Нацбанком в течение двух недель нужно подготовить свои предложения для рассмотрения их в правительстве», — заявил Серик Жумангарин.