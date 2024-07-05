Более 200 сейсмических станций установят в Казахстане до 2028 года

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров и т.д.

Так, будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для проведения паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм. Паспортизация даст возможность выявить наиболее уязвимые строительные объекты, по отношению к которым будут в первую очередь применены меры по снижению сейсмического риска эксплуатации. Среди них: сейсмоусиление, защита или вынос ценного оборудования, изменение назначения и др. Наряду с этим предусматривается установка 285 сейсмических станций, а также ремонт и оснащение имеющихся 70 станций.

Это позволит производить качественный прогноз сейсмоопасности в Алматинской области и иных подверженных риску регионах страны. В свою очередь, будут оперативно приниматься необходимые меры реагирования. 

Кроме того, планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами. 

В целом в результате реализации Комплексного плана должен существенно повыситься уровень защищенности граждан, сооружений и инфраструктуры на сейсмоопасных территориях. Также будет усовершенствована система реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения.

Справочно: обеспечение сейсмической безопасности является одним из приоритетных направлений для правительства, поскольку сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади республики. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу.

#Правительство #Бектенов #сейсмологическая отрасль

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