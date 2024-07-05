Кому чаще дают имя Астана – мужчинам или женщинам?

В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как оказалось, преимущественно носят это имя мужчины. По данным статистиков, их 17 человек.

Казахстанцев с таким именем можно встретить в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу, и в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Также есть ряд имен, имеющих в составе название столицы. Это – Астанабек, Астанадин, Астанай, Астанакул, Астанали, Астанахан, Астанат, Ерастанахан, Нұрастана, Саммидастана, Элин Астана, Ару-Астана.

Ранее сообщалось, какая продолжительность жизни в Астане.