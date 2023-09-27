Кому нужна психологическая помощь

Психолог Раушан Кульманова рассказала, что общего между людьми, которые обращаются за психологической помощью к специалистам

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Наука психология зарождалась в стенах медицинских учреждений. За короткий период времени в психологии появлялись различные концепции и теории, проводились эксперименты и опыты, которые использовалась для излечения душевнобольных людей.

Со временем зародилась гуманистическая психология, она больше подходила обычным людям. Наиболее яркими представителями этого направления были Абрахам Маслоу с его знаменитой пирамидой потребностей и Карл Роджерс, считавший, что любой человек стремится к личному самосовершенствованию. Их теории усилили практическую применимость психологии для здоровых людей, а новый подход к норме психического развития стал использоваться в педагогике, политике, бизнесе и других сферах.

«Так ученые сместили фокус с душевнобольных на здоровых людей. Поэтому современная психология призвана помогать здоровым людям, которые в данный момент имеют временные трудности», – сказала она.

Эксперт отметила, что практическая психология стала естественным развитием человечества. Одним из факторов ее востребованности стало социально-экономическое развитие, пояснила она.

«Так как качество жизни современного человека намного улучшилось, актуализировались иные потребности: человек больше обращает внимание на свои внутренние процессы, характер, способ мышления, поведение, деятельность и хочет что-то изменить. Таким образом, он обращается к практической психологии», – сказала спикер.

По мнению Кульмановой, этих людей объединяет осознанность и их здоровая часть психики, которая столкнулась с некими сложностями. Именно эта часть понимает, что может получить помощь и поддержку от других людей.

Фото: Kazpravda.kz

«Чаще всего клиенты обращаются ко мне по таким темам, как самореализация, сепарация, межличностные отношения, саморазвитие. Но, конечно, у клиента запрос формулируется по-другому: «Как наладить отношения со свекровью», «Как перестать быть вспыльчивой», «Как избавиться от какого-то качества», «Как перестать реагировать на конкретного человека», «Как найти того самого человека» и т.д.», – рассказывает она.

При этом, большинство клиентов психологов – это женщины, однако есть и мужчины, которые обращаются за помощью, их примерно 20%.

Эксперт отмечает, что клиенты видят плоды индивидуальной работы с психологом: улучшается качество жизни, эмоциональное состояние, происходят изменения во всех сферах деятельности в процессе и после терапии. Видя эту связь, люди более лояльно относятся к идее пойти на психотерапию, чем раньше, считает Кульманова.

Однако не исключено, что психолог может не понравится человеку по субъективным причинам. Поэтому отказ от неподходящего и поиск нового специалиста – нормальная практика.

Как и во всех помогающих профессиях, в среде психологов есть этический кодекс. Он состоит из нескольких принципов, куда входит, уважение прав и достоинства клиента, ответственность, честность, конфиденциальность и компетентность.

Определить компетентность целителя душ можно по конкретным параметрам. Во-первых, он должен иметь высшее психологическое образование. Во-вторых, психолог должен сам проходить курсы психотерапии, а также супервизию. В-третьих, он должен проходить курсы повышения квалификации. В-четвертых, психолог должен иметь опыт психологического консультирования, а также специализацию – ряд тем и запросов, с которыми он работает. Обычно эти факты специалисты указывают в своем портфолио.

Сами психологи отмечают, что с клиентом один вопрос можно проработать в течение одной встречи, в течение десятидневного курса, а также в процессе длительной терапии, в зависимости от запроса. При этом психологи могут применять в работе с клиентом различные методики или их комбинацию.