Конспекты на пляже, инновации в кампусе: как совместить отдых и учебу в Малайзии

Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

Как совместить отдых и учебу за границей? Об этом думают многие родители детей, которые заканчивают школу в следующем году. И если вы заботитесь о будущем своих детей, то думать о выборе университета нужно заранее

Фото: А.Аманжолова

На рынке услуг по отправке подростков за границу на летние каникулы есть несколько компаний, которые уже давно работают в этой сфере. Но обязательно, перед тем как обратиться к какой-либо компании, изучите всю информацию о ней, чтобы не нарваться на мошенников.

У ряда компаний разные условия обучения и пребывания в летнем лагере. Например, есть вариант такой – почти 4 недели в Малайзии, 120 часов английского языка, двухразовое питание на базе университета, проживание в отеле с которым у университета есть контракт, и, посещение известных достопримечательностей во время каникул.

Дети обычно летят в Куала-Лумпур через Алматы и их обязательно сопровождает куратор. Это очень важный момент перед выбором компании, через которую вы планируете отправить ребенка в летний лагерь. Так же необходимо оформить доверенность на куратора, чтобы он мог сопровождать вашего ребенка на всех этапах поездки.

Как правило, родители отправляют детей в Малайзию, чтобы прекрасно провести летний месяц и, конечно же, подробнее изучить возможность поступления в университеты этой страны. Так же, это прекрасная возможность адаптироваться в новых условиях, найти новых друзей со всего мира и увидеть, как работает система образования в других странах.

Высшее образование в Малайзии славится сочетанием доступной стоимости, международного признания дипломов и современного уровня кампусов. Университеты страны активно развиваются как исследовательские центры, а также привлекают иностранных студентов благодаря англоязычным программам и филиалам ведущих мировых вузов. Большинство программ ведётся на английском, что делает Малайзию привлекательной для иностранцев. 

Кроме того, в течение месяца, дети могут посетить известные достопримечательности Куала-Лумпура, а именно, башни-близнецы Петронас, пещеры Бату и телебашню Менара, а также храмы, рынки и парки.

Башни Петронас — самые высокие башни-близнецы в мире (452 м, 88 этажей). На 86-м этаже расположена смотровая площадка, а между башнями — Sky Bridge. Внутри есть торговый центр Suria KLCC, концертный зал и музей. Телебашня Менара Куала-Лумпур — высота 421 м, популярна благодаря Sky Deck и стеклянному кубу с прозрачным полом для смелых селфи. Парк птиц Куала-Лумпура — крупнейший крытый парк птиц в мире, где обитают тысячи экзотических видов. Пещеры Бату — известный индуистский храмовый комплекс в известняковых пещерах, украшенный гигантской статуей бога Муругана.

Куала-Лумпур — это город контрастов, где ультрасовременные небоскрёбы соседствуют с древними храмами и колониальными зданиями. Дети могут насладиться панорамными видами с высотных башен, погрузиться в атмосферу этнических кварталов и открыть для себя богатое культурное наследие Малайзии, а также определиться с выбором университета.

Будущее ваших детей зависит от многих факторов, и один из них – это правильный выбор университета. Поэтому внимательно изучайте программы университетов, условия проживания и преподавательский состав. Не забудьте узнать подробнее о климате и законах той страны, в которую планируете отправить своего ребенка. Обязательно пробуйте поступать на бесплатное обучение или подавайте документы на гранты от университетов, а также узнавайте о скидках на стоимость обучения.

 

#Казахстан #Образование #университет #Малайзия

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