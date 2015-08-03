Общество Контейнеры для приема школьных принадлежностей устанавливают в ТЦ Астаны

Контейнеры по сбору вещей и школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей устанавливают в торговых центрах Астаны. Об этом сообщила руководитель отдела по защите прав несовершеннолетних управления образования Ляззат Орынбасарова, передает Kazpravda.kz.



Ежегодная акция "Дорога в школу" в Астане проходит восьмой год подряд. За это время, по данным акимата столицы, материальная помощь была оказана свыше 31 000 детей.



"На данный момент уже составлен план мероприятий. Уже скоро будут вывешиваться билборды с телефонами доверия. В крупных торговых домах будут стоять контейнеры для жителей, которые хотят помочь детям из малообеспеченных семей. Туда можно будет положить вещи и канцтовары", – рассказала Орынбасарова.



Не остаются в стороне и частные бизнесмены, общественные организации – они получают списки материально не обеспеченных детей. Так, сегодня Общественный фонд "Дар" подарил 10 детям из малообеспеченных семей школьные рюкзаки с канцелярскими товарами.



Целью данной акции, отметили в акимате, является выявление неохваченных обучением детей, оказание поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, во время подготовки к началу учебного года.



27 и 28 августа пройдут мероприятия "Первый раз в первый класс", "Семья поможет семье: соберем ребенка в школу", на которых будут вручены подарки первоклассникам из нуждающихся семей.



22 и 23 августа состоится школьная ярмарка на центральной площади перед зданием акимата. Все желающие смогут приобрести необходимые принадлежности по цене ниже рыночной. Помимо этого, 14, 21 и 28 августа, а также 3 сентября в школах №7, 52, 76 будут работать общественные приемные для оказания консультативной помощи населению.



Акция "Дорога в школу" пройдет в столице с 1 августа по 30 сентября.

