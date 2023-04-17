"Контору" мошенников из бывших операторов колл-центров сетевых магазинов накрыли в Казахстане (видео)

Колл-центр мошенников накрыли полицейские Шымкента. В офисе нашли анкетные данные 561 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Шымкента

С заявлением об интернет-аферистах в полицию обратился житель Абайского района мегаполиса. Мужчина сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера и поздравили с выигрышем нового Hyundai Accent стоимостью 12 млн тенге.

Звонивший представился работником одной из сетевых компаний, которая разыгрывает авто среди своих потребителей. А для получения выигрыша победителю нужно было пополнить указанный оператором счет через определенный сайт. Так доверчивый шымкентец лишился более чем 4 млн тенге.

Следователи зарегистрировали в ЕРДР уголовное дело по статье «Мошенничество». На установление подозреваемых задействовали следственно-оперативную группу по борьбе с интернет-мошенничеством управления криминальной полиции ДП Шымкента.

След злоумышленников привел в город Тараз, где оперативники и выявили их «контору». В результате задержана группа киберпреступников из 8 человек, самому старшему из них 28 лет, младшему – 18. Выяснилось, что все они раньше работали операторами колл-центров сетевых магазинов.

Рабочее помещение группа арендовала в одном из бизнес-центров. Из офиса изъяли 19 мобильных устройств, 13 ноутбуков, системный блок для управления поддельными документами и расчета денег, памятку для общения с потерпевшими и анкетный список из 561 человека.

Городской Департамент полиции устанавливает и других лиц, попавшихся на уловки мошеннической группы. Стражи порядка отмечают вероятность того, что пострадавшие есть по всей стране.