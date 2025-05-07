Контракты на 10 млн долларов США подписали на бизнес-форуме в Карачи

Международное сотрудничество,Экономика
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Казахстано-Пакистанский бизнес-форум собрал более 500 представителей бизнеса и государственных структур двух стран

Фото: gov.kz

По данным центра развития торговой политики QazTrade при МТИ РК, в 2023–2024 годах товарооборот между Казахстаном и Пакистаном вырос на 2,1% и достиг 53,6 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Особую динамику форуму придало участие предпринимателей, ориентированных на реальные сделки и долгосрочное партнёрство. В рамках мероприятия был подписан ряд коммерческих соглашений, в числе которых — контракт между казахстанской компанией Optima Development и пакистанской Friesland Campina Engro на сумму10 млн долларов США. Соглашение предусматривает поставку в Казахстан обезвоженного молочного жира, используемого в производстве сыров, йогуртов и кондитерских изделий.

Генеральный директор Optima Development Жанат Басанов отметил:

«Это одна из первых сделок такого масштаба с Пакистаном. Мы считаем, что это не разовая поставка, а старт долгосрочного и стратегического сотрудничества. Пакистан с его населением в 240 миллионов человек обладает огромным экспортным потенциалом для Казахстана».

Экспорт Казахстана в Пакистан увеличился в 2,1 раза — до 11,8 млн. Основу поставок составляют сельскохозяйственная продукция: лук, чеснок, семена льна, бобовые, а также металлоконструкции. Импорт из Пакистана достиг $41,9 млн, включая цитрусовые, лекарственные препараты и текстильные изделия.

Также на форуме в Карачи было подписано Соглашение о транзитной торговле, открывающее Казахстану доступ к портам Карачи и Гвадар. Этот документ закладывает основу для развития новых транспортно-логистических маршрутов и дальнейшего укрепления экономических связей между двумя странами.

 

#Казахстан #сотрудничество #Пакистан

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