собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

С июня текущего года специалисты Службы контроля вызывают сотрудников полиции по номеру 102 в отношении пассажиров, не оплативших проезд. Об этом на брифинге на площадке РСК сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

73 сотрудника "контрольно-ревизионной службы" ежедневно с 6:00 до 22:00 выходят в рейды и проверяют билеты и транспортные карты пассажиров, а также социальные или школьные транспортные карты, подтверждающие право на бесплатный проезд. Пассажирам, не оплатившим проезд, разъясняются права и обязанности.

«С 1 по 8 июля составлены протоколы на 983 безбилетных пассажиров. В целом с начала 2025 года в отношении пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте города Шымкент, составлено 2 339 административных протоколов по пункту 2 статьи 622 Кодекса об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 18 393 896 тенге», подчеркнул Сарсен Куранбек.

Активная работа специалистов безналичной платежной системы и контрольно-ревизионной службы способствует повышению пассажиропорядка, обеспечивая прозрачность общественного транспорта. Администрация города намерена продолжить контроль за порядком оплаты проезда в общественном транспорте и создать безопасные и комфортные условия для пассажиров.

С ноября 2024 года в Шымкенте полностью приостановлена оплата проезда наличными в общественном транспорте.

Сегодня пассажирам предлагается несколько удобных способов оплаты проезда, включая мобильные платежи-через Bluetooth, QR-код, через банковские карты, через ввод государственного номера автобуса, а также через мобильные приложения банков второго уровня.

Право на бесплатный проезд в Шымкенте в соответствии с совместным решением акимата и маслихата города от 26 апреля 2024 года имеют участники Великой Отечественной войны, горожане, удостоенные звания " Қазақстанның Еңбек Ері» , лица с ограниченными возможностями I и II групп, лица, сопровождающие инвалидов по зрению I группы и детей-инвалидов I группы,

учащиеся общеобразовательных школ, Почетные граждане города Шымкент, пенсионеры старше 70 лет, жертвы политических репрессий и ветераны войны на территории других государств.

Студенты платят 50% от стоимости проезда.