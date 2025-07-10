Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте усилен в Шымкенте

Транспорт
378
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

С июня текущего года специалисты Службы контроля вызывают сотрудников полиции по номеру 102 в отношении пассажиров, не оплативших проезд. Об этом на брифинге на площадке РСК сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

73 сотрудника "контрольно-ревизионной службы" ежедневно с 6:00 до 22:00 выходят в  рейды и проверяют билеты и транспортные карты пассажиров, а также социальные или школьные транспортные карты, подтверждающие право на бесплатный проезд. Пассажирам, не оплатившим проезд, разъясняются права и обязанности.

«С 1 по 8 июля составлены протоколы на 983 безбилетных пассажиров. В целом с начала 2025 года в отношении пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте города Шымкент, составлено 2 339 административных протоколов по пункту 2 статьи 622 Кодекса об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 18 393 896 тенге», подчеркнул Сарсен Куранбек.

Активная работа специалистов безналичной платежной системы и контрольно-ревизионной службы способствует повышению пассажиропорядка, обеспечивая прозрачность общественного транспорта. Администрация города намерена продолжить контроль за порядком оплаты проезда в общественном транспорте и создать безопасные и комфортные условия для пассажиров.

С ноября 2024 года в Шымкенте полностью приостановлена оплата проезда наличными в общественном транспорте.

Сегодня пассажирам предлагается несколько удобных способов оплаты проезда, включая мобильные платежи-через Bluetooth, QR-код, через банковские карты, через ввод государственного номера автобуса, а также через мобильные приложения банков второго уровня.

Право на бесплатный проезд в Шымкенте в соответствии с совместным решением акимата и маслихата города от 26 апреля 2024 года имеют участники Великой Отечественной войны, горожане, удостоенные звания " Қазақстанның Еңбек Ері» , лица с ограниченными возможностями I и II групп, лица, сопровождающие инвалидов по зрению I группы и детей-инвалидов I группы,

учащиеся общеобразовательных школ, Почетные граждане города Шымкент, пенсионеры старше 70 лет, жертвы политических репрессий и ветераны войны на территории других государств.

Студенты платят 50% от стоимости проезда.

 

#Шымкент #транспорт #контроль #проезд

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
А дома лучше!
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе провёл…
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказ…
Токаев обозначил задачи перед новым министром транспорта
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Турцию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]