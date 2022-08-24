Контроль за ценами на ГСМ: в Правительстве примут оперативные меры

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Казахстана Романа Скляра проведено заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министерствами энергетики, сельского хозяйства, Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» было доложено о текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Комиссия поручила КТЖ принять безотлагательные меры по приоритетной поставке ГСМ в регионы.

Кроме того, агентствам по защите и развитию конкуренции, по финансовому мониторингу поручено принять оперативные меры по недопущению неконкурентных действий и фактов превышения предельно допустимых цен на ГСМ.

Отметим, что вопросы недопущения дефицита нефтепродуктов находятся на особом контроле Правительства.