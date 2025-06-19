Концепт "Смарт-нации" станет основой "казахского ренессанса" – Спикер Сената о "Модели Токаева"

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев в статье, опубликованной в газете "Время", "ЛОГИКА РЕФОРМ-3: НОВОЕ КАЧЕСТВО НАЦИИ В 21 ВЕКЕ" отметил, что ключевым отличительным принципом "Модели Токаева" по построению национальной идентичности является установка на формирование нового качества нации будущего и  связанный с ней национальный ренессанс, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Возрождение нации в 21 веке – реальная и достижимая цель не в туманном будущем 2050 года, а в среднесрочной перспективе. Однако для этого нация должна осознать себя единой семьей, связанной общими ценностями и общим виденьем долгосрочных перспектив развития", - подчеркнул он в статье.

Осуществление этого возможно только путем национального диалога. Именно с этой целью и был создан новый институт слышащего государства – Национальный Курултай, соединяющий "опыт прошлого и горизонты будущего".

В июне 2022 года на I заседании Национального курултая было положено начало национальному возрождению. Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил его главную цель – "укрепление национального единства посредством новых идей и творческих шагов".

"Обновленная национальная идентичность, сочетающая традиции и современность, может и должна стать центром тяжести устойчивой государственности, драйвером реформ и созидающей силой развития в наше кризисное время. Она включает в себя новую этику, соответствующую уровню нации 21 века, триаду духовного развития (образование, наука и культура), привитие культа труда, ментальных навыков цифровой эпохи, создание смарт-нации. Проактивная позиция "Модели Токаева" нацелена на включение этих элементов в культурно-ментальную матрицу общенациональной идентичности", - пишет Маулен Ашимбаев.

В числе основных ценностей и культурных трендов, которые определяют эту матрицу он назвал: справедливость, законность и порядок, воплотившиеся в концепции "Адал азамат"; модернизированные ценности культурного наследия и традиций; популяризация и расширение ареала казахского языка;  патриотизм и национальное единство.

"Определяющим компонентом "казахского ренессанса" должен стать концепт "Смарт-нации": формирование высокоразвитого, образованного, технологически продвинутого и социально ответственного общества в условиях цифровой трансформации. Смарт-нация – это не просто общество, использующее технологии, а общество будущего, в котором граждане обладают высоким уровнем образования и цифровой грамотности, способностью к инновационному мышлению, развитым чувством ответственности за общественное благо, навыками самообучения, адаптации и кооперации.

Смарт-нация развивает критическое мышление, когнитивную гибкость, готовность учиться и переучиваться в условиях технологических изменений, открытость к новым идеям и подходам, креативность и инновационное мышление. Помимо активного использования цифровых технологий во всех сферах жизни смарт-нация предполагает поддержку инклюзивности, равных возможностей для всех, формирование экологической культуры, использование "зелёных" технологий, воспитание граждан как инициативных, мыслящих, этичных личностей, готовых к переменам. Цель смарт-нации – создать общество, в котором каждый гражданин – активный участник построения справедливого, эффективного и инновационного государства", - подчеркивает Спикер Сената в статье.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: это программа "Цифровой Казахстан", развитие "умных" городов, развитие IT-образования, запуск Astana Hub, поддержка стартапов и молодежных инициатив.

"Наследие предков, осмысленное и актуализированное в соответствии с трендами 21 века, умноженное на знания, навыки и ментальные тренды цифровой эпохи – топливо для нового пассионарного подъема, внутренний огонь, толкающий молодое поколение "цифровых номадов" к новым вершинам. "Модель Токаева" запустила процесс формирования в общественном сознании единого культурно-ментального пространства, состоящего из ценностей, целей, идеалов, исторических нарративов, культурных трендов,  этнокультурных традиций и актуальных смыслов цифровой эпохи. Приведет ли этот процесс к казахскому ренессансу, сделает ли нашу нацию конкурентной в бушующем океане мирового кризиса – зависит теперь от всех его участников и выгодополучателей – государства, общества, граждан. От нас с вами", - отмечает Маулен Ашимбаев.

#Маулен Ашимбаев #статья

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