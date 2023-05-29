Кооперативы раздора

Проблемные вопросы объединений собственников имущества (ОСИ) обсуждались в Алматы в рамках выездного заседания Общественной палаты при Мажилисе Парламента.

По словам депутата Мажилиса, секретаря Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерины Смышляевой, закон о создании ОСИ рассматривался с 2018 года. Предполагалось, что новые формы управления домами должны прийти на смену действующим. Но перехода не произошло, в том числе и по причине недоработки самих законодательных механизмов.

Буквально на днях депутаты Мажилиса одобрили поправку в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», исключающую норму, которая предусматривает прекращение деятельности КСК, потребительских кооперативов собственников квартир, нежилых помещений, потребительских кооперативов по управлению многоквартирным жилым домом с 1 июля 2023 года. Таким образом, КСК и потребительские кооперативы могут продолжать работу.

– Нужно подойти взвешенно к вопросу о том, какой же быть системе управления жилым фондом в Казахстане. Здесь во главе угла стоит свобода выбора людей, – отметила Екатерина Смышляева. – Поэтому мы организовываем общественную дискуссию на площадке Общественной палаты, которая будет проходить на протяжении всего лета. Планируется в начале осени сформировать пакет инициативных поправок в законопроект, затем он будет обсуждаться в Мажилисе. Мы открыты для всех.

По словам депутата, сегодня жилищный фонд очень неоднороден. Применить какие-то общие правила к домам в рамках одной улицы невозможно – здесь надо учитывать возраст, квартирность, класс жилья. Необходимо отрегулировать этот вопрос на уровне закона грамотно, чтобы не страдали ни маленькие дома, ни огромные коммерческие дорогие жилые комплексы.

Президент РОО «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская заметила, что форма ОСИ сможет выжить только в пространстве больших много­квартирных комплексов, но не при домах с количеством квартир менее 80. Ведь отчислений жителей просто не хватит для оплаты труда председателя, бухгалтера, проведения ремонта и других нужд. Для прозрачности работы КСК, ОСИ и ПТ и конструктивного взаимодействия с жителями домов она предложила разработать бесплатное приложение для этих организаций, к которому могли бы иметь доступ все, кто является их членами.

Председатель Общественного совета города Алматы Алтынай Кобеева рассказала, что по итогам проведенной диалоговой площадки с представителями КСК, ОСИ, ПТ КСК в восьми районах города был собран пакет рекомендаций, который затем направили через портал электронного правительства eGov.kz в адрес Мажилиса Парламента. Первая рекомендация коснулась возвращения государственной приемки жилья.

– После отмены в 2016 году гос­приемки жилья в пользу авторского контроля качество строи­тельства сильно пострадало, – сообщила Алтынай Кобеева. – Ответственность сегодня несет только застройщик. А если завтра он прекратит существование, к кому обращаться с претензиями? Все бегут в акимат. Возникает лишняя социальная напряженность.

Разработка нового жилищного кодекса, который регулировал бы всю деятельность ЖКХ и вместил в себя все сопутствующие нормативно-правовые документы, – вторая рекомендация участников диалоговой площадки, о которой рассказала председатель Общественного совета Алматы.

Были также заслушаны предложения, касающиеся возможности освобождения органов управления жилищным фондом от налогов, открытия и субсидирования подготовки кадров для отрасли ЖКХ. В число рекомендаций вошли необходимость в регистрации кондоминиумов по всей стране с проведением инвентаризации всего жилого фонда, изготовлении технических паспортов на каждый дом, введении административной ответственности за отказ КСК в передаче документов ОСИ, организации индивидуального подхода к социально уязвимым слоям населения при повышении тарифов.