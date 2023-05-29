Кооперативы раздора

Свежий выпуск
0
Юлия Миленькая, Алматы

Депутаты Мажилиса попытались разобраться в том, насколько внедрение ОСИ продумано, и приняли решение, что КСК могут продолжать работу.

рисунок Николая Веревочкина

Проблемные вопросы объединений собственников имущества (ОСИ) обсуждались в Алматы в рамках выездного заседания Общественной палаты при Мажилисе Парламента.

По словам депутата Мажилиса, секретаря Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерины Смышляевой, закон о создании ОСИ рассматривался с 2018 года. Предполагалось, что новые формы управления домами должны прийти на смену действующим. Но перехода не произошло, в том числе и по причине недоработки самих законодательных механизмов.

Буквально на днях депутаты Мажилиса одобрили поправку в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», исключающую норму, которая предусматривает прекращение деятельности КСК, потребительских кооперативов собственников квартир, нежилых помещений, потребительских кооперативов по управлению многоквартирным жилым домом с 1 июля 2023 года. Таким образом, КСК и потребительские кооперативы могут продолжать работу.

– Нужно подойти взвешенно к вопросу о том, какой же быть системе управления жилым фондом в Казахстане. Здесь во главе угла стоит свобода выбора людей, – отметила Екатерина Смышляева. – Поэтому мы организовываем общественную дискуссию на площадке Общественной палаты, которая будет проходить на протяжении всего лета. Планируется в начале осени сформировать пакет инициативных поправок в законопроект, затем он будет обсуждаться в Мажилисе. Мы открыты для всех.

По словам депутата, сегодня жилищный фонд очень неоднороден. Применить какие-то общие правила к домам в рамках одной улицы невозможно – здесь надо учитывать возраст, квартирность, класс жилья. Необходимо отрегулировать этот вопрос на уровне закона грамотно, чтобы не страдали ни маленькие дома, ни огромные коммерческие дорогие жилые комплексы.

Президент РОО «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская заметила, что форма ОСИ сможет выжить только в пространстве больших много­квартирных комплексов, но не при домах с количеством квартир менее 80. Ведь отчислений жителей просто не хватит для оплаты труда председателя, бухгалтера, проведения ремонта и других нужд. Для прозрачности работы КСК, ОСИ и ПТ и конструктивного взаимодействия с жителями домов она предложила разработать бесплатное приложение для этих организаций, к которому могли бы иметь доступ все, кто является их членами.

Председатель Общественного совета города Алматы Алтынай Кобеева рассказала, что по итогам проведенной диалоговой площадки с представителями КСК, ОСИ, ПТ КСК в восьми районах города был собран пакет рекомендаций, который затем направили через портал электронного правительства eGov.kz в адрес Мажилиса Парламента. Первая рекомендация коснулась возвращения государственной приемки жилья.

– После отмены в 2016 году гос­приемки жилья в пользу авторского контроля качество строи­тельства сильно пострадало,  – сообщила Алтынай Кобеева. – Ответственность сегодня несет только застройщик. А если завтра он прекратит существование, к кому обращаться с претензиями? Все бегут в акимат. Возникает лишняя социальная напряженность.

Разработка нового жилищного кодекса, который регулировал бы всю деятельность ЖКХ и вместил в себя все сопутствующие нормативно-правовые документы, – вторая рекомендация участников диалоговой площадки, о которой рассказала председатель Общественного совета Алматы.

Были также заслушаны предложения, касающиеся возможности освобождения органов управления жилищным фондом от налогов, открытия и субсидирования подготовки кадров для отрасли ЖКХ. В число рекомендаций вошли необходимость в регистрации кондоминиумов по всей стране с проведением инвентаризации всего жилого фонда, изготовлении технических паспортов на каждый дом, введении административной ответственности за отказ КСК в передаче документов ОСИ, организации индивидуального подхода к социально уязвимым слоям населения при повышении тарифов.

#ЖКХ #ОСИ #кск #РК #Мажилис РК #собственники квартир

Популярное

Все
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Опасный суперинтеллект
Современное рабство
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
Охота: желание без сожаления?
Зов предков
Звездные танцы
Женщин много, таких – единицы!
Летописец истории
За книгой на улицу двигай!
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
Латиница Шонанова
Жажду утолят в июне
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

Читайте также

Жажду утолят в июне
За книгой на улицу двигай!
Зов предков
Роль военных изданий в воспитании патриотизма обсудили в Ал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]