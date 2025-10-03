В преддверии XII Гражданского форума министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями общественных и неправительственных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минводы

В мероприятии также приняли участие президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас.



Нуржан Нуржигитов рассказал общественникам о проделанной водным ведомством за два года работе. Участники встречи обсудили механизмы мониторинга водных ресурсов и взаимодействие в реализации проектов по формированию культуры водосбережения. Представители неправительственных организаций высказали предложения по реализации государственных инициатив в области управления водными ресурсами, которые будут учтены в ходе XII Гражданского форума.



По итогам встречи было принято решение создать при Министерстве водных ресурсов и ирригации координационный совет по взаимодействию с неправительственными организациями.

«Наше министерство расценивает взаимодействие с неправительственным сектором как неотъемлемую часть эффективной и устойчивой водной политики. Например, новый Водный кодекс ставит одной из целей активное участие общества в водном управлении. Через бассейновые советы представители водопользователей, бизнеса, экологических организаций и научных кругов получили механизм влияния. Усиление роли общественности означает, что решения по воде принимаются с учетом мнения тех, кто непосредственно сталкивается с проблемами на местах», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Встреча министра с представителями неправительственных организаций состоялась в рамках второго этапа подготовки к XII Гражданскому форуму, который пройдет 15-16 октября.

Гражданский форум – национальная площадка для открытого и конструктивного диалога государства и гражданского общества, который проводится раз в два года, и объединяет представителей государственных органов, неправительственного сектора, международных организаций, бизнес-структур, экспертного и академического сообщества.

В рамках первого этапа подготовки с мая по сентябрь во всех 20-ти регионах страны прошли встречи с общественниками, по итогам которых приняты планы действий по реализации рекомендаций участников форума.