Коронавирус: представлена обновленная статистика по ситуации в стационарах

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 26 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 2 286 человек (–2 161+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 2 155 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.