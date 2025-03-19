Кошанов: Историческое Послание президента сплотило страну и дало обществу новые возможности

Мажилис
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Спикер Мажилиса подчеркнул, что на Курултае президент обозначил общенациональный план действий и призвал всех казахстанцев вовлеченно подойти к его реализации

Фото: пресс-служба Мажилиса

В Казахстане вырисовываются четкие контуры социального государства, где каждое действие пронизано уважением к закону и порядку. Об этом на пленарном заседании Мажилиса, посвященном реализации реформ президента, сказал спикер палаты Ерлан Кошанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Как отметил председатель Мажилиса, открывая пленарное заседание, именно в этом зале 16 марта 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с историческим посланием «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Он подчеркнул, что в период тяжелых драматических испытаний для Казахстана, слова президента подняли дух страны, вселили уверенность в людей и объединили нацию.

«На самом деле «Новый, Справедливый Казахстан» – это не какая-то недостижимая мечта. Это необходимость, реальность жизни, вытекающая из запросов нашего народа, запросов общества. И реформы не просто меняют законодательство, а обновляют и модернизируют государство и общество в целом», – заявил Кошанов.

Он напомнил, что на протяжении 30 лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления, что в итоге привело к серьезному политическому кризису. Три года назад в стране были «обнулены» действовавшие принципы управления страной, сформирована совершенно новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. Парламентские выборы, прошедшие по смешанной избирательной системе, «разбудили» общество, которое стало проактивно искать и выдвигать новых лидеров. А выборность акимов сделали выборы обычным делом и дали гражданам реальные механизмы влияния на процессы принятия решений. 

«Теперь рядом с президентом появились обновленные, обладающие необходимым объемом полномочий и пользующиеся доверием общества – Парламент, Правительство, Конституционный суд и политические партии. Вырисовываются четкие контуры социального государства, где каждое действие пронизано уважением к закону и порядку. С этого момента Справедливый Казахстан становится не лозунгом, а реальной возможностью», – заявил спикер Мажилиса.

Было отмечено, что большим шагом в правосудии и обеспечении справедливости стало создание Конституционного суда и усиление работы института омбудсменов. Конституционный суд занял центральное место в новой правовой архитектуре. Основным субъектом обращения в него стали простые люди, которые уже подали более девяти тысяч обращений. Новый суд стал важным элементом демократического контроля и защиты реформ главы государства. Прямая и всесторонняя поддержка президентом уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите лиц с инвалидностью, предпринимателей подняла на качественно новый уровень правовую защиту населения.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что законодательный процесс в Парламенте претерпел кардинальные изменения. И если ранее большинство законопроектов разрабатывались и вносились Правительством, то сейчас возросла роль депутатов как законодателей, инициирующих важные реформы. При этом они создают законы, которые отвечают на реальные запросы граждан.

Он также обратил внимание, что за три года реформ принят ряд законов, реализующих принципы социальной справедливости: о возврате незаконно выведенных активов, по защите прав детей и женщин, «Нацфонд – детям» и других.

Ерлан Кошанов также отметил, что Национальный курултай стал не просто форумом, а влиятельным общественно-политическим институтом. На прошедшем на днях очередном заседании Курултая Глава государства поставил ряд новых актуальных задач. Среди них – налоговая реформа, борьба с деструктивными религиозными течениями, а также законопроект о развитии приграничных территорий, подготовленный по инициативе депутатов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что на Курултае президент обозначил общенациональный план действий и призвал всех казахстанцев вовлеченно подойти к его реализации.

«Мы живем в принципиально новую историческую эпоху, полную стремительных перемен. Но история не дает второго шанса. Мы должны осознавать это как народ, как нация. Светлое будущее – это не просто подарок судьбы. Оно станет результатом нашего труда и усердия. Именно поэтому мы должны работать вместе – как единый народ, как единая страна», – заключил Ерлан Кошанов.

Свою оценку текущему ходу реформ в стране также дали известные общественные деятели – вице-президент Национальной академии наук Аскар Жумадильдаев, экономист Жаксыбек Кулекеев, политический обозреватель Газиз Абишев и депутаты Мажилиса.

 

 

#мажилис #президент #реформы #Кошанов

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