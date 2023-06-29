Кошанов: Каждое обещание депутата – это обещание партии

Политика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня в Астане состоялся первый Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней от партии AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии. 

Фото: Али Галым, пресс-служба партии AMANAT

В работе форума приняли участие порядка 3 тысяч человек, из которых 2,5 тысячи – депутаты-аманатовцы местных представительных органов или почти 77% всех депутатов-маслихатов страны.

Особый акцент в своем выступлении председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов сделал на концепции «Әділетті Қазақстан мен Адал азамат» которую президент Касым-Жомарт Токаев представил на Национальном курултае.

«Справедливость и честность – неотъемлемые понятия. Если изменятся общественное сознание и социальные ценности, то эти понятия восторжествуют, и мы достигнем намеченный целей. Это касается и нас. На этом пути партия AMANAT должна находиться в авангарде. Благодаря доверию народа, на прошедших выборах мы получили подавляющее большинство как в Мажилисе, так и в маслихатах, выдвинули кандидатуру премьер-министра, назначили министров. А наши фракции в маслихатах назначали акимов областей и городов. AMANAT означает огромную честь и колоссальную ответственность», – сказал он.

Как отметил Ерлан Кошанов, партия AMANAT выступала движущей силой в трех кампаниях – на президентских и парламентских выборах, а также общенациональном референдуме.

«Это и есть показатель институциональной устойчивости нашей партии. AMANAT доказал, что партийная вертикаль работает, а самой партии – доверяют. Сейчас важно дать возможность депутатам маслихатов в полной мере подключиться к партийной вертикали, пользоваться ее ресурсами и возможностями, встроиться в выработку и принятие решений. В целом, считаю, что кадровый резерв на следующих выборах следует формировать в первую очередь из депутатов маслихата – деятельных, честных, сопричастных, пользующихся доверием и авторитетом у населения», – сказал он.

Председатель партии особо отметил, что депутаты-аманатовцы должны выстроить эффективное взаимодействие с акиматами, так как от этого зависит реализация предвыборных обещаний.

«Депутаты маслихатов обладают широкими полномочиями, они могут влиять на развитие региона. Именно депутаты маслихатов выбирают акима области, формируют ревизионные комиссии и утверждают программы развития территорий и бюджеты. Это значит, что маслихаты наряду с акиматами несут ответственность за качество жизни в регионах», – сказал он.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что отчеты перед маслихатами, утверждение программ и бюджетов не должны быть формальными. На местном уровне нужны дискуссии. В них депутаты должны отстаивать интересы своих избирателей.

«Желание угодить всем не должно мешать стратегическим целям государства. Мы все должны быть критичны, но не поддаваться вирусу популизма. Акиматы и маслихаты – не конкуренты и не оппоненты, а партнеры», – отметил Ерлан Кошанов.

Основой работы Правительства является реализация предвыборной платформы главы государства и программы партии AMANAT. Об этом рассказал премьер-министр Алихан Смаилов.

«Эффективная реализация этих программных документов позволит повысить уровень жизни населения. У нас есть все необходимые ресурсы для достижения поставленных целей. Это также требует активного участия маслихатов», – отметил он.

Глава Правительства также остановился на реализации проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты», на который в этом году будет выделено 100 млрд тенге.

«Проект охватит более 1 млн сельских жителей за 7 лет. В целом на это будет предусмотрен 1 трлн тенге. В агропромышленном комплексе реализуется около 300 проектов на сумму 536 млрд тенге. Объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в этом году увеличен до 140 млрд тенге. Льготное кредитование сельскохозяйственной техники достигло 145 млрд тенге», – сказал глава Правительства.

Переход к новому качеству государства и общества невозможен без изменения общественного сознания считает государственный советник Ерлан Карин. Он подчеркнул, что суть президентских реформ заключается в укреплении основных политических институтов.

«Главной сверхзадачей является не просто реализация реформ, а проведение их всем обществом. Поэтому когда реализация программы политической модернизации потребовала внесения изменений в Конституцию, то президент инициировал общенациональный референдум. Результаты референдума зафиксировали выход общественной консолидации на качественно новый уровень. Итоги президентских и парламентских выборов еще раз подтвердили это», – сказал он.

Делегат форума депутат маслихата области Абай Шагангуль Жанаева подчеркнула, что партия AMANAT в сложные моменты всегда первая приходит на помощь людям.

«Во время недавнего пожара в Абайской области непосредственно на месте работали более 500 волонтеров «Жастар рухы». Они помогали людям, кормили пожарных, расчищали завалы. Это наглядный показатель того, что партия AMANAT – ответственная политическая сила», – сказала она.

В свою очередь делегат форума депутат Карагандинского областного маслихата Евгений Буслаев поднял вопрос раннего выхода на пенсию работников вредных и опасных производств. Он подчеркнул, что партия включила этот пункт в свою предвыборную программу и будет добиваться этого. 

По словам делегата форума депутата Жанаозенского городского маслихата Аскара Ногаева народные избранники всегда принимают участие в разрешении трудовых споров, которые особенно часто происходят в нефтегазовой отрасли.

Делегат форума депутат маслихата города Алматы Асия Аканова обратила внимание на то, что многие инициативы, о которых отчитываются министры и акимы, реализуются в рамках реализации предвыборных программ партии AMANAT. Депутаты должны стать настоящим мостом между властью и народом, защищая интересы граждан и помогая решить накопившиеся проблемы.

Как известно, недавно был принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Делегат форума депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил, что отдельные лица украли у народа и вывели за рубеж свыше 200 млрд долларов США. Он подчеркнул, что партия должна принять самое активное участие в работе по возврату похищенных средств. Члены партии должны системно заниматься этим вопросом. Этого ждут люди. 

Следует отметить то, что необходимость обеспечения сбалансированного развития регионов является одним из ключевых приоритетов политической платформы партии.

Напомним, ранее члены фракции AMANAT в Мажилисе Парламента утвердили республиканскую и 20 региональных дорожных карт по исполнению предвыборной программы «Вместе с народом!» на 2023-2027 годы. Это строительство более 78 млн квадратных метров нового жилья, открытие 300 тысяч мест в дошкольных организациях, создание 1,5 млн мест в школах, обеспечение 100% доступа населения к водоснабжению, устранение 15 тысяч барьеров для малого бизнеса и многое другое.

В рамках форума депутаты маслихатов от партии AMANAT пройдут обучающие семинары в рамках панельных сессий с участием профильных министров.

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