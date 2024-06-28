Кошанов раскритиковал ответы госорганов на депутатские запросы

Он напомнил, что госорганы должны ответственно подходить к подготовке ответов на запросы народных избранников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента председатель Мажилиса Ерлан Кошанов высказался о несовершенстве ответов госорганов на депутатские запросы, сообщает Kazpravda.kz

«Отдельно хочу сказать об ответах на депутатские запросы. Депутаты далеко не всегда удовлетворены ими. Здесь вновь повторяется то, о чем мы говорили и ранее. В ответах на депутатские запросы даются неполные, поверхностные ответы, отсутствует конкретика. Государственные органы должны ответственно подходить к подготовке ответов на депутатские запросы», - сказал он.

Как отметил Кошанов, серьезный акцент в работе депутатов делается на связь с избирателями. В этой сессии парламентарии посетили около 800 населенных пунктов и провели около 2 000 встреч.

В ходе сессии депутаты Сената и Мажилиса направили в правительство и другие государственные органы 727 депутатских запросов, добавил глава Мажилиса.