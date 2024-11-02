Космический телескоп NASA сгорит в атмосфере Земли в начале ноября

Наука
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Специалист-астрофизик Джонатан Макдауэлл сообщил в социальной сети Х, что высота орбиты старого космического телескопа NEOWISE снизилась настолько, что он скоро вернется в атмосферу Земли, сообщает Naked Science

Изображение: © NASA / JPL-Caltech

Макдауэлл сообщил, что 29 октября NEOWISE находился на орбите с перигеем 206 километров и апогеем 213 километров. По оценке ученого, аппарат войдет в земную атмосферу 2 ноября. Поскольку телескоп довольно большой, некоторые его обломки могут достичь земной поверхности.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявило, что орбитальный телескоп NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) завершил работу 31 июля 2024 года. Спустя неделю его перевели в спящий режим.

В 2027 году NASA планирует запустить на орбиту преемника NEOWISE — новый инфракрасный телескоп NEO Surveyor. Он займется поиском и обнаружением астероидов и комет, которые могут угрожать Земле.

#космос #NASA #телескоп

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