Полиция расследует серию преступлений, совершенных в период с декабря 2024 по февраль 2025 года

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Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области был задержан 22-летний житель Костаная, который подозревается в вымогательстве крупных денежных сумм у двух студентов, передает Kazpravda.kz

По данным правоохранителей, он оказывал на потерпевших психологическое давление и угрожал физической расправой. В результате его действий пострадавшие передали ему более 1 миллиона тенге.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Ему грозит до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Следственные мероприятия продолжаются: полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к другим эпизодам вымогательства.