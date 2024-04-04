Костанайскую породу спасет алматинский конезавод

Общество
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Валентина Мелехова

По оценкам экспертов, понадобится не один десяток лет, чтобы восстановить утраченное поголовье

фото ТОО «Қазақ тұлпары»

Костанайский конезавод «Қазақ тұлпары», из-за финансовых трудностей за последний десяток лет чуть было не растерявший пого­ловье знаменитой костанайской породы лошадей, сегодня переживает возрождение.

Благодаря поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте этого года положено начало возобновлению кропотливой и довольно длительной племенной работе. Содействовать спасению костанайской породы лошадей вызвался алматинский конезавод «Қобыланды», приналежащий ТОО «Байсерке Агро».

Из Алматы в костанайский поселок Заречное привезли двух жеребцов-производителей, которые пробудут на конезаводе «Қазақ тұлпары» нынешний случной сезон, а затем вернутся на родину. Эксперты уверены, что новая кровь придаст импульс развитию костанайской породы лошадей, ведь местный племенной материал сильно устарел и деградировал.

– 10-летний жеребец Кумир родился в Польше, его скаковые качества высоко ценятся в Европе. Он обладатель самого большого и престижного приза по скачкам в Польше на дистанции 2 600 метров, выдающийся потомок по линии Рибо. Сам Рибо – двукратный победитель Триумфальной арки и выдающийся жеребец-производитель. Мать у него – казачка, победительница групповых скачек на Алматинском ипподроме. И мы надеемся, что соответствую­щие качества будут переданы потомству, – отмечает советник по коневодству конного завода «Қобыланды» Василий Мельников.

Кумир – крупный, рыжей масти, хорошо развит, не имеет недостатков экстерьера. Внешне похож на «костанайцев».

– Мы специально подбирали такого жеребца, который привнес бы стамину – новые жизненные силы – в костанайскую породу лошадей, – продолжает рассказывать специалист. – Второй жеребец – восьмилетний Триумф – англо-костанайской породы. Его отец Фракасант – чистокровный конь верховой породы – был привезен из Франции. Это порода спортивных лошадей, которые используются в классических видах конного спорта. Мы также это учитывали и думаем, что его кровь будет хороша для передачи костанайской породе спортивных качеств.

Сегодня у костанайского конезавода нет возможности приобрести чистокровную лошадь, ибо она стоит больших денег, и ТОО «Байсерке Агро» сделало жест доброй воли, предоставив этих жеребцов на случной сезон. Прежде они пройдут адаптацию. Целый месяц будут находиться на карантине по всем ветеринарным правилам.

– Сейчас готовим их к случке – даем яйца, сахар, морковь. Параллельно разрабатываем план. Я сам лично буду подбирать кобылу для каждого жеребца. Будет учитываться ее экстерьер и внешний вид. Если, допустим, кобыла крупнее, то жеребца подберем поменьше, и наоборот. Это делается для того, чтобы у лошадей костанайской породы оказался одинаковый стандарт, – поясняет зоотехник ТОО «Қазақ тұлпары» Виталий Гофман.

Сейчас костанайская порода на конезаводе «Қазақ тұлпары» представлена 80 особями, из которых 20 кобыл считаются племенным ядром. Подкрепить это поголовье планируют не только с помощью осеменения лошадей на костанайском конезаводе. Параллельно работы по спасению костанайской породы ведутся и в Алматы.

Вместо Триумфа в южный мегаполис отправился местный жеребец Рабат, под которого уже подобрали 10 кобыл. Впоследствии «Қазақ тұлпары» и «Қобыланды» планируют обмениваться генофондом. На костанайскую лошадь у алматинцев далеко идущие планы: в будущем местную породу намереваются использовать в новомодных дистанционных скачках Endurance Race, бурно развивающихся во всем мире. Кстати, тренироваться костанайские лошади будут также на юге республики.

– Меморандумом мы учли и то, что костанайская порода лошадей сегодня не имеет хорошей площадки для испытания ее качеств. А в ТОО «Байсерке Агро» есть ипподром, площадка для олимпийских видов спорта, и мы хотим, чтобы лошади, выращенные в «Қазақ тұлпары», приезжали в Алматинскую область и тренировались с хорошими специалистами на лучшей инфраструктуре, – отметил ипполог ТОО «Байсерке Агро» Ахат Разак.

Первый приплод от жеребцов из Алматы на костанайском конезаводе ожидают в начале следующего года, учитывая, что кобыла вынашивает жеребенка 11 месяцев. Коневодство – процесс не быстрый, и возрождение породы займет не один десяток лет.

– Если вы думаете, что сейчас обратили внимание на костанайскую лошадь, вложили в нее деньги и силы, а через три-пять лет увидели, как все чудесно – порода цветет и развивается, нет, такого не бывает. Мы должны составить план дальнейших работ на ближайшие 20 лет. Нас уже не будет, а наши потомки будут заниматься породой по этому плану по мере потребности человека. Ведь культурная порода создана человеком, и она подстраивается под человека, под его жизнь. Мы не знаем, какая у нас будет жизнь через 20 лет, но мы должны написать этот план, чтобы после себя оставить породу лошадей в хорошем виде, – заключает Василий Мельников.

#Костанай #лошади #порода #конезавод #Қазақ тұлпары

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