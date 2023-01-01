Котокайф в котокафе

Котокафе Meowcatcafe открылось пару лет назад и уже стало любимым местом приятного досуга астанинцев и гостей столицы. Частые гости здесь, кстати, семьи, члены которых командированы в Астану, а потому не имеющие возможности завести постоянного питомца на съемной квартире.

Сюда приходят и те, кто просто любит кошек – этих удивительно грациозных, неспешных, полных достоинства созданий, сполна осознающих свою красоту и притягательность...

Удивительно: и как удается все это демонстрировать даже тем, кто еще вчера был бездомным и порой находился на грани жизни и смерти? Последнее обстоятельство особо актуально – все 21 «хозяйка» кафе были буквально спасены руководителями учреждения. Их они забрали с улиц.

– Идея открыть котокафе была «подсмотрена» во время пребывания в Корее. Многие люди любят кошек, но в силу разных обстоятельств не могут держать питомца дома. Мы даем возможность таким людям насладиться общением с этими чудесными соз­даниями. Многие говорят, что, побывав у нас, обретают хорошее настроение, успокаиваются после напряженных трудовых будней, – говорит хозяйка кафе Зауреш Серикбаева.

Сама Зауреш обожает животных, потому неудивительно, что, вернувшись в Астану из Кореи, она решила открыть такое специфическое заведение. Тщательно подбирала локацию, помещение, интерьер и, конечно, персонал. Все сотрудники котокафе беззаветно любят кошек и готовы служить им круглосуточно!

Вот кошка породы мейн-кун – Весна. Конкретная, почти по-людски, альфа-самка – эдакая всеобщая мамочка. Всех поступающих котят берет под опеку – вылизывает, воспитывает, укладывает спать с собой, грея пушистой шубкой.

Рядом бродит котяра-бенгал Барс – альфа-самец кошачьего прайда. Его слушают все безо­говорочно. Бывают, конечно, небольшие локальные войны. Но, подобно длинногривому льву, Барс одним взмахом своей мощной лапы мгновенно устанавливает в кошачьей семье порядок и мир.

Рыжему котику Томасу уже два года. Но как только начинаешь его гладить, он тыкается мордашкой в пушистое одеяло, на котором любит лежать. Начинает его сосать и характерно мять лапками, как делают маленькие котята, когда сосут титьку мамы-кошки.

Все потому, что Томасу было всего несколько дней, когда его, умирающего, нашли на улице. Рано оказавшись без естественного ухода своей мамы-кошки, он сохранил котеночьи инстинкты.

Грустная кошка Лиза – без одного уха и половины хвос­та. Зауреш не знает, при каких обстоя­тельствах эта (все равно) красавица лишилась таких нужных частей тела. Она здесь недавно. Ее выходили, но пока питомец по-прежнему относится к людям с опаской.

А этого сиамского котика зовут Смоки. Косоглазенький – и от того еще более милый.

Смоки очень любит поговорить. Вот придете вы в кафе, принесут вам чашечку чая или кофе. И в этот самый момент рядом обязательно примостится именно Смоки и начнет мурлыкать про свою жизнь. Ну... или про вашу.

И вы, пожалуйста, его не перебивайте, а то Смоки расстроится. Очень уж он чувствительный.

Все кошки в котокафе привиты, стерилизованы, регулярно проходят антипаразитарные процедуры. Раз в месяц сюда приходит ветеринар для осмот­ра животных.

Есть в кафе свои правила. Вам придется разуться и оставить за порогом уличную обувь, чтобы не «принести» вирусы.

Перед тем как начать общение с животными, вас сопроводят помыть руки и ознакомят с правилами. Детям персонал объяс­няет, как нельзя вести себя с животными, чтобы не вызвать их агрессию. Сотрудники внимательно следят за тем, чтобы не пострадали ни их любимые питомцы, ни те, кто любит этих мимимишек.

...Судя по выражениям на мордочках, котикам антикафе очень даже нравится. На улице мороз, а тут тепленько. И за голубями охотиться не надо. А самое главное – есть любовь со стороны этих больших, ходящих почему-то всего на двух лапах каких-то странных существ. Ну... ладно, можно даже в их тапки не писать.