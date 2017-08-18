Ковбои и переговорщики

Почему в нынешнем чудесном мире гаджетов, виджетов и других весьма приятных излишеств опять возникла угроза глобального воен­ного противостояния, мы более подробно поговорим в недалеком будущем. А сегодня хочу обратить внимание читателей на ряд фактов, которые показывают, что планомерные усилия в деле сотрудни­чества между странами являются не только самым простым способом решения межгосударственных трений, но и отличным примером строительства отношений по-человечески, а не по-ковбойски.Речь свою веду о том, что на этой неделе в Астане прошла очередная встреча глав правительств государств – членов Евразийского экономического союза.Тут надо подчеркнуть, что саммит этот был не «для галочки», а сугубо деловым. И фактическим лозунгом его стали не благостные слова о том, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», а призыв казахстанского премьера Бакытжана Сагинтаева к своим коллегам устранять препятствия в ЕАЭС не на бумаге, а на практике.На практике, так на практике. Поэтому на встрече в частности были тщательно обсуждены вопросы о:– договоре по пенсионному обеспечению трудящихся, направленном на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС;– взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве – члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности из территории другой страны союза;– регулировании алкогольного рынка на территории союза.Также главы правительств принципиально согласились с идеей о том, что нужно и дальше совершенствовать правила ведения бизнеса, развития кооперационных проектов.По признанию Премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова: «Договор о пенсионном обеспечении государств – членов ЕАЭС должен стать знаковым документом, который будет способствовать созданию равноправной среды для трудящихся в государствах – членах ЕАЭС». И есть небезосновательная надежда, что договор этот будет принят уже в следующем, 2018 году. А это, безусловно, будет реально способствовать формированию единого рынка трудовых ресурсов союза.Что же касается унификации водительских прав, то главной проблемой были барьеры в части признаний квалификации данных документов. Но с учетом подробного и делового обсуждения вопроса на основе высказанных мнений появилась уверенность, что принятие решения состоится в ближайшее время.Также было принято решение по всемерной активизации работы комиссии по регулированию рынка спиртосодержащей продукции. Сами понимаете, вопрос это принципиально важный.В поддержку того, что серьезный и откровенный разговор глав правительств эффективен и уже приносит реальные плоды, приведу цитату из выступления Премьер-министра России Дмитрия Медведева, который, в частности, сказал: «Экономическая статистика, которой мы располагаем, говорит о конкретных результатах нашей совместной работы... Так, за первые 4 месяца более чем на 1/4 вырос уровень внутренней и внешней торговли ЕАЭС. Все без исключения страны укрепили свою ресурсную базу на внешних рынках. Объем экспортных поставок увеличился примерно на 10%, в лучшую сторону меняется и товарная структура, растет экспорт машин и оборудования, причем на 34% продовольственных товаров, сельхозсырья на 26%, и снижается доля энергетических товаров, что означает, что товарооборот становится более сбалансированным».Таким образом, можно констатировать, что казахстанская встреча премьеров ЕАЭС дала мощный толчок к выполнению подготовленной евразийской комиссией «дорожной карты» по снятию барьеров в промышленности, аграрном секторе, энергетике и техническом регулировании.Вот и получается, что сегодня (как, в общем-то, всегда) для простых людей «на коне» оказываются не ядерные ковбои, а ответственные переговорщики.