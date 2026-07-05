Креативные индустрии СКО представили на выставке в Qazaq Creative Hub

За два дня посетители приобрели продукцию производителей СКО почти на 5 млн тенге

Фото: МКИ

В Астане на площадке Qazaq Creative Hub в рамках республиканского проекта Creative Aimaq состоялась выставка-ярмарка Северо-Казахстанской области «Ботай – Ұлы дала мәдениеті». Экспозицию посетила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, которая подчеркнула, что главная задача проекта заключается в продвижении региональных креаторов и содействии коммерциализации их продукции и услуг, передает Kazpravda.kz.

В рамках выставки представители Северо-Казахстанской области презентовали историко-культурное наследие региона, местные бренды, современные технологические разработки и инклюзивные проекты. Посетителям были представлены интерактивная экспозиция ботайской культуры, изделия народных мастеров, авторская керамика, дизайнерская одежда в национальном стиле и сувенирная продукция.

Особое внимание гостей привлекла зона «Цифровая юрта», где были продемонстрированы проекты в сфере искусственного интеллекта, робототехники, GameDev, VR/AR, 3D-печати и других цифровых технологий. Кроме того, в рамках программы состоялись показы документальных, анимационных и короткометражных фильмов, созданных авторами Северо-Казахстанской области.

«В рамках мероприятия также состоялись показы детской и взрослой коллекций этнической одежды дизайнеров Айжан Колчиной и Сабины Вольской. Оба креатора принимали участие в знаменитом Oriental Fashion Show в Париже, которое проводится в рамках Paris Haute Couture Fashion Week. Сабина Вольская же была отмечена международной наградой ЮНЕСКО за вклад в развитие международных отношений, что стало признанием вклада в продвижение культуры Казахстана за пределами страны», — сообщили в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

Во время выставки посетители также приняли участие в мастер-классах ремесленников и смогли приобрести представленную продукцию. По итогам двух дней работы ярмарки объем реализации креативных товаров составил 4,9 млн тенге.

Проект Creative Aimaq, реализуемый Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации, направлен на развитие отечественных брендов, поддержку региональных креативных индустрий и продвижение культурного потенциала регионов Казахстана.

Ранее на площадке проекта уже были представлены креативные инициативы Акмолинской и Павлодарской областей. До конца года участие в Creative Aimaq примут все регионы страны.