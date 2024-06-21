Крепкие корни страны, устремленной в будущее

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Юлия Магер

Республика Корея бережно хранит и успешно популяризирует свою культуру и традиции

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Сегодня Республика Корея в мире в первую очередь ассоциируется с экономическим ростом, технологиями, халлю (так называемая «корейская волна» в современной культуре). Это образ современной страны, глобализированной, устремленной в будущее. Но любую культуру уникальной делают прежде всего ее корни, и в Корее это прекрасно понимают. Столь бережному отношению корейцев к своим традициям и истории стоит поучиться.

Информационный тур, в который нас пригласила Korea Tourism Organization (КТО), в немалой степени был посвящен именно историческому и культурному наследию Республики Корея – материальному и духовному.

День рождения Будды

Начнем с духовного. Республика Корея – страна поликонфессиональная. Свобода вероисповедания здесь защищена законом и даже приезжим очевидно, что это право жителям страны обеспечивается без каких-либо ограничений и что здесь комфортно себя чувствуют последователи и проповедники любой конфессии.

Однако наиболее глубокое влия­ние на духовный мир и мировоззрение корейцев оказали буддизм и конфуцианство. По данным КТО, более половины памятников культурного наследия страны связаны с этими двумя религиями, которые, по сути, больше представляют собой философии, проповедующие определенный образ жизни, отношение к себе и окружающему миру.

Буддизм имеет на корейской земле глубокую историю – его распространение на полуострове началось еще в IV веке, в период «Трех государств» (Силла, Пекче, Когурё). Так что неудивительно, что один из главных государственных праздников Республики Корея связан именно с буддизмом. Это День рождения Будды.

Он отмечается в восьмой день четвертого месяца по лунному календарю, и в стандартном календаре дата «плавает», приходится на разные дни в апреле-мае. В 2024 году он пришелся на 15 мая, и благодаря информационному туру Korea Tourism Organization нам повезло увидеть, как его отмечают в разных уголках страны – от столицы, где в этот день проходит большой парад фонарей, до небольшого местечка Хаман, где местные жители возродили уникальный фестиваль.

В Сеуле «сердцем» празднования становится Храм Чогеса – один из главных буддийских храмов Кореи, расположенный в центральной части столицы. Ко дню рождения Будды здесь ежегодно проводится Фестиваль лотосовых фонарей – Ёндынхве. Ключевое событие фестиваля – масштабный и яркий парад, представляющий собой шествие нарядных людей с фонариками самых разных форм и размеров, а также платформ со светящимися фигурами.

В этом году День рождения Будды пришелся на середину недели, так что в столице его отмечали двухдневным фестивалем в предшествующий уик-энд. Непосредственно в день парада Сеул накрыло сильным дождем, но это не помешало участникам шествия (да и зрителям, которых, даже несмотря на непогоду, было очень много) получать удовольствие от праздника. Корейцы очень трепетно относятся к своим традициям, а фестиваль Ёндынхве – традиция очень давняя, ему уже более тысячи лет. К слову, в 2020 году он был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В целом в эти дни корейская столица преображается: улицы в непосредственной близости от храма украшаются бумажными фонарями, на площадях появляются яркие тематические инсталляции, которые подсвечиваются в ночное время. А территория самого храма Чогеса и вовсе выглядит фантастически: тысячи цветных бумажных фонариков заполняют пространство как на земле, так и в воздухе – над храмовой площадью сооружается «потолок» из фонариков.

Не менее ярко и интересно отмечают этот праздник и в других частях страны. Например, в местечке Хаман области Кенсаннамдо вот уже много десятилетий в День рождения Будды проводится уникальный фестиваль Fall Flower.

История этого праздника берет начало со времен династии Чосон, это действо или даже ритуал, в определенном смысле, проводилось для того, чтобы привлечь удачу, очиститься от всего плохого... В период, когда полуостров был японской колонией, праздник не проводился и, казалось, уже был потерян, но нет! Корейцы действительно с такой гордостью и уважением относятся к своим национальным традициям, что жители Хамана в 1960-х годах взялись за возрождение этого изумительно красивого праздника, даже создали специальный общественный фонд, который занимается организацией и сохранением фестиваля.

Действо само по себе незамыс­ловатое, но очень трогательное и зрелищное. Проводится праздник на небольшом пруду. Начинается все с того, что над водой на специально протянутых тонких канатах развешиваются своего рода «свечи» – особым образом свернутые жгуты из рисовой бумаги, заполненные древесным углем. К некоторым из них прикрепляются полоски бумаги с пожеланиями пришедших на фестиваль людей (считается, что они исполнятся, когда сгорят вместе со «свечой»). С наступлением сумерек крестьяне в белых одеждах начинают поджигать эти «свечи» одну за другой, и когда они разгораются, начинают ронять в воду снопы мелких искр. Это немного похоже на бенгальские огни, но горят они гораздо более нежно – как будто расцветает и тут же падает в воду огненный цветок (отсюда, наверное, и fall flower). Когда окончательно темнеет, над прудом уже пылают многие сотни таких «цветов», и зрелище это совершенно завораживающее, сюррельное.

Haman Fall Flower Festival проводится уже больше 30 лет, и в последние годы стал настолько популярным, что была введена квота на посещение – 6 тыс. человек в день (фестиваль двухдневный), так что теперь, чтобы сюда попасть, нужно зарегистрироваться онлайн. Это бесплатно, но успеть «забить» место – непростая задача: по информации организаторов, в этом году первые 6 тыс. мест «улетели» за 37 минут.

Храмы, монастыри и темплстей

За почти 17 веков, прошедших с проникновения буддизма на Корейский полуостров, здесь были построены тысячи храмов, монастырей и святилищ. Многие из них сегодня – объекты национального и мирового культурного наследия, знаковые достопримечательности, привлекающие миллионы туристов.

Непосредственно в День рож­дения Будды нам довелось посетить один из самых живописно расположенных храмов Южной Кореи – Хэдон Ёнгунса на восточном побережье Пусана. Виды здесь действительно восхитительные: скалы, голубой залив, море зелени, изящные здания храмово-монастырского комплекса, огромная золотая статуя сидящего Будды...

Однако храм известен (и популярен) во многом благодаря примете, что загаданные здесь желания всегда сбываются. Способов их загадать множество. Можно рассказать о своих желаниях статуям-оберегам, оставить деньги и угощения возле маленьких статуэ­ток Будды, написать записку на карточке в виде золотистого листа дерева бодхи, кинуть монетку в каменные чаши, сосчитать 108 ступеней храмовой лестницы, встретить восход солнца... Неудивительно, что людей здесь много не только в праздник.

Одни же из самых знаменитых и красивых буддистских памятников Кореи расположены в городе Кёнджу в восточной части полуострова – это пещерный храм Соккурам и монастырь Пульгукса. Оба входят в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Соккурам – это рукотворный грот высоко в горах, в котором установлена статуя Будды. Место уникальное и невероятно красивое, отсюда можно наблюдать за тем, как солнце встает над Восточным морем. Монастырь Пульгукса также расположен в горах, но немного ниже грота, и его здания, лестницы, знаменитые пагоды (одна из них изображена на монете в 10 корейских вон) – это подлинные шедевры зодчества. И грот, и монастырь были построены во второй половине VIII века и, по сути, составляют единый комплекс.

Стоит отметить, что буддистские монастыри в Корее – действующие. Да, они функционируют как музеи, здесь всегда толпы туристов, но, так сказать, «за кулисами» идет обычная монастырская жизнь: монахи отправляют ритуалы и службы, медитируют, сохраняют и распространяют учение Будды, помогают всем желающим найти себя в мире и мир в себе...

При желании можно ненадолго стать частью этой монастырской жизни. Для этого есть специальная программа «темплстей», которая предполагает проживание (обычно один-два дня) в традиционном буддийском храме с целью знакомства с повседневной жизнью монахов. Она практикуется в десятках монастырей по всей Корее, в том числе и в Пульгукса. Именно там для нас и устроила «темплстей» Korea Tourism Organization.

Опыт на самом деле незабываемый, поскольку позволяет увидеть то, что обычно от глаз туристов скрыто. Монастырь открыт для посещения только в определенные часы, но участники «темплстей» остаются на его территории все время: вместе с монахами принимают участие в вечерней службе в одном из храмов, гуляют по территории монастыря в умиротворяющей ночной тишине, принимают пищу в монастырской столовой (еда, разумеется, строго вегетарианская). Также можно на рассвете прогуляться к гроту Соккурам, помедитировать, отдохнуть от суеты, попробовать разобраться в себе... Время от времени такое времяпровождение необходимо далеко не только приверженцам буддизма.

Что касается «темплстей» в Пульгукса, то здесь один из «гвоз­дей» программы – изготовление четок из 108 бусин. Сам процесс в определенном смысле тоже медитация. 108 – это количество мирских желаний, страстей и слабостей человека, отпустив которые, он достигнет просветления и душевного равновесия. Каждую бусину надлежит нанизывать, совершая поклон, каждая бусина – обещание самому себе, помнить о которых помогут как ритуал, так и сами четки. Их нам вручили по завершении «темплстей» – уникальный сувенир, который можно использовать как по назначению (для молитвы или медитации), так и просто наслаждаться приятной текстурой, видом и запахом бусин (они сделаны из можжевелового дерева), вспоминая о времени, проведенном в Пульгукса.

Мировое культурное наследие

Даже несмотря на нынешнюю геополитическую турбулентность, мы живем в условиях глобализации, когда границы между образом жизни, культурой, даже менталитетом людей, живущих в разных уголках планеты, в некотором роде размываются. С одной стороны, это помогает нам лучше понимать друг друга. С другой – в таких условиях очень важно сохранять свою национальную идентичность, особенности, присущие конкретной стране и народу. Многие страны сталкиваются с такими вызовами, и многие успешно с ними справляются.

Республика Корея – как раз в числе таких стран и наций. За свою историю живущий на этом полуострове народ не раз проходил через периоды, когда угроза «потерять себя» в чужой культуре была очень сильна, и, возможно, поэтому здесь столь необычайно бережно относятся к своему национальному наследию, образу жизни, традициям.

Обсерватория в кенджу – Первая в Азии астрономическая обсерватория Чхомсондэ, построенная в первой половине VII века

Места, где это чувствуется особенно сильно, – город Кёнджу и деревня Хахве. Это фактически два музея под открытым небом, оба включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (к слову, в этом списке порядка 50 корейских объектов).

Кёнджу некогда был столицей одного из «Трех корейских государств» – Силла. Во время археологических раскопок здесь было найдено множество уникальных артефактов, а количество сохранившихся исторических памятников действительно поражает. Это и комплекс королевских гробниц, и восстановленный мост Вольчжонггё, и дворцовый комплекс Донгун вольчжи, и первая в Азии астрономическая обсерватория Чхомсондэ...

Любопытный факт о последней: обсерватория была построена в первой половине VII века, когда государством Силла правила Сондок – первая и единственная женщина на корейском престоле. Примечательно, что в хрониках ее упоминают именно как короля-женщину (то есть как непосредственно монарха), а не как королеву (этот статус получала жена монарха).

Колорита городу Кёнджу добавляет большой квартал с ресторанчиками и магазинчиками: он современный, но практически все строения здесь стилизованы под традиционные дома ханок – с черепичными крышами, деревянными стенами, ароматными розовыми кустами, вьющимися у входа... Крайне фотогеничная локация, весьма полюбившаяся корейской молодежи, – по наблюдениям, они составляют тут довольно большую часть туристов.

А вот посмотреть на реальное традиционное корейское жилье можно в деревеньке Хахве недалеко от города Андонг в области Кёнсан-Пукто. Поселение было основано в XVI веке (это уже время правления династии Чосон) и самым старым строениям здесь уже около 600 лет! Крытые соломой невысокие дома крестьян, элегантные с большими окнами и покатыми черепичными крышами особняки богачей и чиновников – дома сохранились практически без изменений.

Самое потрясающее, что в них по-прежнему живут люди, и зачастую это прямые потомки тех, для кого эти дома были построены столетия назад. Здесь история и современность сосуществуют самым гармоничным образом, и почему-то совсем не странно видеть рядом с домом, построенным сотни лет назад, автомобиль, сошедший с конвейера в прошлом году. Сейчас население деревни в основном пожилое. Местные жители занимаются сельским хозяйством и ремеслами, сохраняют старые традиции корейских клановых деревень.

...Туристическая сфера это не только индустрия гостеприимства как сектор экономики. Это еще и важный элемент того, что в дипломатии называют «мягкой силой»: развивая туризм, любое государство стремится показать себя миру с самой лучшей стороны, создать позитивный образ, который будет играть на привлекательность и узнаваемость страны в самых разных аспектах. Именно этим путем идет Респуб­лика Корея, и ей это определенно прекрас­но удается. Казахстану, который также нацелен на реализацию своего туристического потенциала, определенно есть чему поучиться у своего стратегического дальневосточного парт­нера.

#туризм #путешествие #Сеул #Будда #Республика Корея

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